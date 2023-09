La giunta nigerina chiede che i militari francesi lascino il paese, ma Parigi si rifiuta di riconoscere i putschisti. Le opzioni si restringono per la Francia: cedere o accelerare i preparativi per l’intervento militare dell’ECOWAS?

Dopo il rovesciamento del presidente Mohammed Bazoum il 26 luglio, la giunta militare che ha preso il potere in Niger ha deciso di annullare gli accordi di cooperazione militare con la Francia. La giunta al potere ha quindi chiesto la partenza di circa 1.500 soldati francesi di stanza nel paese. Allo stesso tempo, l’ambasciatore francese Sylvain Itté è stato dichiarato persona non grata e le autorità nigerine hanno chiesto la sua partenza. Da diversi giorni sono scaduti i vari ultimatum posti dai soldati nigerini. Tuttavia, il governo francese, rifiutandosi di riconoscere le nuove autorità nigerine, ha deciso di rimanere e chiede che il presidente Bazoum torni al potere. Questo atteggiamento delle autorità francesi mette a nudo la loro arroganza imperialista, ma c’è da chiedersi per quanto tempo Parigi sarà in grado di resistere alle pressioni non solo dei militari, ma anche di un’ampia fetta della popolazione che chiede la partenza dell’esercito francese.



Bazoum è un presidente “legittimo”. Di quale legittimità stiamo parlando?

Macron ha rilasciato una serie di dichiarazioni pubbliche nel tentativo di giustificare le posizioni dell’imperialismo francese. Per fare ciò, il governo francese sta avanzando la presunta legittimità “democratica” del governo di Mohammed Bazoum. Questa presunta legittimità democratica si basa sul semplice fatto che Bazoum ha vinto le elezioni, senza mai mettere in discussione la natura di queste elezioni, le irregolarità e quindi la loro reale legittimità. In un’intervista a Le Monde, il ministro degli Esteri Catherine Colonna ha spiegato il rifiuto di Parigi di richiamare il suo ambasciatore: “È il nostro rappresentante presso le autorità legittime del Niger, accreditato come tale, e non dobbiamo piegarci alle ingiunzioni di un ministro che non ha alcuna legittimità, né per i paesi della regione, né per l’Unione Africana, né per le Nazioni Unite, né per la Francia”.

Queste parole esprimono non solo l’arroganza ma anche il cinismo dell’imperialismo francese. In questa regione non c’è democrazia, nemmeno quella formale. A volte, in alcuni paesi, ci sono delle elezioni, ma di certo non c’è “democrazia”. La campagna elettorale e l’elezione di Mohammed Bazoum nel 2021 sono state a loro volta contestate e funestate da una brutale repressione che ha portato ad almeno 500 arresti e due morti durante le manifestazioni dell’opposizione. Sono state evidenziate numerose irregolarità e frodi, il tutto con la benedizione degli organi regionali. Tutto questo senza contare il fatto che solo 4,6 milioni di persone hanno partecipato alle elezioni su una popolazione totale di 23 milioni e 7,4 milioni di elettori registrati, il che di per sé solleva dubbi sulla legittimità di qualsiasi governo.

Bazoum è l’uomo scelto dall’ex presidente Mahamadou Issoufou per sostituirlo; è stato più volte ministro di Issoufou e insieme hanno fondato il Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS). Per garantire la vittoria del suo successore, Issoufou ha dato un giro di vite ai suoi principali oppositori. In un articolo del 2021, La Croix ha citato Laurent Duarte del movimento “Tournons la Page”, che ha dichiarato: “In Niger, lo spazio civico è stato limitato per diversi anni. La campagna elettorale in corso da diversi mesi, che dovrebbe offrire la prima transizione democratica tra due presidenti eletti, non modifica questa constatazione. Dal 2017, i numerosi arresti di esponenti della società civile e giornalisti, così come il divieto quasi sistematico di manifestazioni pacifiche, hanno minato lo stato di diritto”.



Due golpe, due misure

Ecco quindi un paese “in cui le istituzioni democratiche funzionano”, come ha dichiarato Colonna nella sua intervista a Le Monde. Ma l’ipocrisia del governo francese non si ferma qui. Non solo nella storia recente possiamo trovare esempi di sostegno e persino di “partnership” tra l’imperialismo francese e le dittature africane. Il contrasto tra l’atteggiamento della Francia nei confronti del colpo di stato in Niger e quello avvenuto pochi giorni fa in Gabon è impressionante.

Sebbene la Francia abbia “condannato” il colpo di Stato, il tono è stato totalmente diverso: “In Gabon, il processo elettorale ha sollevato una serie di questioni, come nel 2016. In entrambi i casi, agiamo secondo semplici principi. Il primo è quello di condannare i colpi di Stato e trovare una soluzione democratica alla crisi. Il secondo è che non dobbiamo sostituirci alle organizzazioni regionali, in questo caso l’Unione Africana e la Ceeac (Comunità Economica degli Stati dell’Africa Centrale). La linea della Francia è quella di ascoltare gli africani, non di decidere per loro”, ha dichiarato Colonna nell’intervista citata.

La realtà è che il colpo di stato in Gabon non sembra preoccupare troppo gli interessi francesi e il governo di Macron ne è ben consapevole. Di conseguenza, l’ambasciatore francese in Gabon è stato ricevuto in pompa magna dal nuovo uomo forte del Gabon per rassicurarlo. Il sito web Gabon Review riferisce di questo incontro: “Contrariamente a quanto temevano alcuni cittadini francesi in Gabon, il presidente della transizione “ha insistito sul suo desiderio di continuare la partnership con Parigi, ricordando che era stato il presidente deposto a voltare gradualmente le spalle alla Francia aderendo al Commonwealth”. Mentre la Cina ha visto i suoi legami rafforzarsi negli ultimi anni fino a diventare il principale partner commerciale del Gabon insieme all’India e a Singapore, si dice che il generale di brigata abbia assicurato al diplomatico francese che il suo paese riacquisterà presto la sua posizione di leader. Questo spiegherebbe l’atteggiamento molto più “comprensivo” del governo francese nei confronti dell’esercito gabonese.



Perché la Francia sta agendo in modo così aggressivo in Niger?

Il colpo di stato in Niger rappresenta un vero problema per la Francia, vista la piega che hanno preso gli eventi. Dal 2020 e dal primo colpo di Stato in Mali, seguito dal colpo di stato in Burkina Faso, le posizioni dell’imperialismo francese nel Sahel sono state scosse. In questi paesi, le giunte militari sono salite al potere in gran parte come risposta al fallimento delle operazioni anti-terrorismo che l’esercito francese ha condotto nella regione almeno dal 2012. Il Niger era diventato il paese più stabile per gli interessi imperialisti francesi nel Sahel ed era visto come una base di trinceramento dopo le sconfitte francesi in Mali e Burkina Faso. Da questo punto di vista, anche se Macron ha ufficialmente concluso l’Operazione Barkhane, l’esercito francese ha ancora 1.500 uomini nella base aerea di Niamey in Niger.

Il colpo di Stato in Niger è un vero colpo per la strategia francese nella regione. Tanto più che, dopo i colpi di stato in Mali e Burkina Faso, le giunte militari di questi paesi si sono rivolte ad altri partner per la sicurezza, a partire dai mercenari del Gruppo Wagner legati al Cremlino. Questa sembra essere la strada intrapresa dall’esercito nigeriano. Un’altra grande preoccupazione è che se i militari affermano il loro potere in Niger, tutti temono che il prossimo tassello del domino sarà il Ciad, il vero fulcro della strategia di sicurezza francese nella regione e dell’Operazione Barkhane: al momento del suo dispiegamento, il posto di comando congiunto era situato a N’Djamena. Tutto questo spiega senza dubbio l’atteggiamento ostile e guerrafondaio che la Francia ha assunto nei confronti del Niger.

I leader francesi cercano di far passare l’idea che il malcontento delle popolazioni africane nei confronti della Francia e l’aumento del cosiddetto “sentimento antifrancese” siano semplicemente opera di correnti politiche e agenti filo-russi e filo-cinesi in questi paesi. Ma la realtà è che l’atteggiamento arrogante e coloniale dell’imperialismo francese spiega ampiamente questa situazione. Non solo c’è un’abominevole “storia condivisa” di dominazione politica e finanziaria, sfruttamento, oppressione e saccheggio delle risorse da parte dell’imperialismo francese (non a caso i paesi del Sahel sono tra i più poveri del mondo), ma bisogna aggiungere che negli ultimi anni la Francia ha condotto operazioni militari senza nemmeno prendere in considerazione l’opinione dei leader africani. La politica bellica della Francia nel Sahel si è spesso scontrata con le opinioni di settori delle classi dirigenti locali che sostenevano un approccio più negoziale. Questo ha portato a colpi di Stato e alla ricerca di nuovi partner per la sicurezza.

Sono questi errori tattici e strategici dell’imperialismo francese a mettere in pericolo le sue posizioni nella regione. Potenze regionali intermedie come Russia, Turchia e Cina stanno approfittando di queste lacune per portare avanti i propri interessi capitalistici. Gli Stati Uniti, che spesso sostengono le operazioni francesi nella regione, hanno preso le distanze dalla Francia per non essere trascinati dalle ritirate dell’imperialismo francese. Di conseguenza, la Francia ha sempre meno opzioni e più la crisi si aggrava, più sarà tentata di imbarcarsi in un’avventura militare.



Tutti contro i lavoratori e le classi popolari

Il fallimento delle operazioni militari francesi non è solo un problema per l’imperialismo francese, ma anche per le popolazioni locali, a partire dalle più povere. La militarizzazione della regione ha portato alla proliferazione di milizie locali, islamiste o a sfondo etnico, che combattono contro o a fianco della Francia e dei suoi alleati. Ha inoltre contribuito all’impunità degli eserciti locali che si lasciano andare a ogni tipo di abuso in nome della lotta al terrorismo e che hanno assunto un posto di rilievo nell’apparato statale. La cosiddetta “epidemia di colpi di stato” è il risultato del rafforzamento degli eserciti nazionali nell’ultimo decennio: i finanziamenti francesi e occidentali finiscono inevitabilmente per rafforzare l’apparato militare locale e quindi il potere di alcuni generali.

Come abbiamo già detto in altri articoli, anche se alcune ali degli eserciti nazionali e delle classi dirigenti saheliane stanno adottando un discorso “antifrancese”, ciò non significa che siano diventate antimperialiste, né tantomeno che governeranno a favore dei lavoratori e delle classi popolari. Spesso questi militari fanno leva sull’ostilità della popolazione nei confronti dell’imperialismo francese per ottenere una base di legittimità per i loro governi e per migliorare il loro equilibrio di potere contro le potenze imperialiste. D’altro canto, questi stessi militari non esitano a cercare di sottomettere il paese ad altre potenze come la Cina o la Russia e, nel caso del Niger, persino all’imperialismo nordamericano.

La Francia e i suoi alleati parlano di “legittimità democratica”, ma non fanno altro che difendere interessi reazionari, come dimostrano le sanzioni criminali imposte al Niger dall’ECOWAS, che ora stanno colpendo duramente la popolazione. Secondo il Programma Alimentare Mondiale (PAM), in seguito alla chiusura del confine con il Benin, 6.000 tonnellate di prodotti alimentari sono bloccate; da quando sono state imposte le sanzioni, il prezzo del riso è aumentato del 21%, milioni di persone rischiano di morire di fame e, come se non bastasse, la Nigeria ha interrotto la fornitura di energia elettrica – un vero e proprio metodo da “gangster”. La realtà è che, con il sostegno della Francia e delle borghesie africane, non esiste un sistema democratico che faccia gli interessi del popolo e dei lavoratori dell’Africa. Che si tratti di una dittatura o di una “democrazia-dinastia” come quella della famiglia Bongo, ciò che interessa alla Francia e alle potenze imperialiste è il dominio dei paesi e dei loro popoli.

L’arroganza della Francia è stata recentemente minata dalla mobilitazione di massa dei nigerini che si sono piazzati davanti alla base militare francese di Niamey per chiedere il ritiro delle truppe francesi. Contrariamente a quanto spiega Le Monde, non è stato tanto il sostegno alla giunta militare quanto il rifiuto della Francia e del suo dominio a mobilitare in massa la popolazione. Sebbene sia probabile che la Francia mantenga le sue tre basi attuali nel paese e i suoi 1.500 soldati per il momento (contrariamente ai messaggi catastrofici della stampa francese), potrebbe essere costretta a rimpatriare alcune delle sue attrezzature militari presenti nel paese. Questa sarebbe una prima dimostrazione della forza che la classe operaia e il popolo nigerino potrebbero mettere in campo per affrontare l’imperialismo, al di fuori dei negoziati segreti tra lo Stato Maggiore francese e l’esercito nigerino.

Di fronte a questa situazione, crediamo che solo una politica operaia indipendente che metta in discussione le basi del capitalismo semi-coloniale in Niger e la dominazione imperialista nel paese e in tutta la regione possa davvero rispondere agli interessi delle classi sfruttate. In totale indipendenza dai militari, il movimento operaio in Francia ha un ruolo da svolgere nel richiedere la partenza delle truppe francesi dall’Africa, la fine delle sanzioni economiche che stanno affamando il popolo nigerino, ma anche la fine di qualsiasi minaccia di intervento militare da parte dell’ECOWAS guidata dalla Francia imperialista. È in questo modo che il popolo del Niger, ma anche del Mali, del Burkina Faso e dell’intera regione, potrebbe vedere nella classe operaia francese un solido alleato. Una base necessaria per trasformare la rabbia contro la dominazione imperialista francese in una lotta per l’autodeterminazione dei popoli del Sahel, in completa indipendenza dal moribondo apparato militare, in una prospettiva socialista e nell’interesse dei lavoratori e dei popoli.

Philippe Alcoy

Traduzione da Révolution Permanente