Lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale da parte del Presidente Macron dopo la sconfitta alle elezioni del Parlamento Europeo ha innescato una profonda crisi politica. Su cosa si vota, come si vota e quali sono i possibili scenari di queste elezioni?

Perché Macron ha sciolto l’Assemblea Nazionale e ha indetto elezioni anticipate?

Le recenti elezioni europee del 9 giugno hanno accelerato la crisi politica in Francia come mai prima d’ora. Con l’estrema destra del Rassemblement National (RN) che è emersa come la forza politica più votata, il presidente Emmanuel Macron ha deciso di sciogliere l’Assemblea Nazionale (Congresso) e di indire elezioni anticipate il 30 giugno, mentre il 7 luglio si terrà il secondo turno per le circoscrizioni senza un chiaro vincitore al primo turno.

Macron, che si era già indebolito all’interno dell’Assemblea Nazionale, dipendendo dalla maggioranza relativa dopo la sconfitta alle elezioni legislative del 2022, si è indebolito in molte occasioni e ha dovuto ricorrere a leggi per decreto quando non ha raggiunto la maggioranza parlamentare: questo è successo, ad esempio, con la legge di riforma delle pensioni, i problemi nella revisione della legge sull’immigrazione o durante i vari cambi di governo.

In questo contesto, e di fronte alla sconfitta nelle elezioni europee, Macron ha deciso di sciogliere l’Assemblea Nazionale e di indire le elezioni, sperando di generare un riflesso “repubblicano” di fronte all’avanzata dell’estrema destra che gli avrebbe permesso di consolidare il suo blocco di “centro” nell’Assemblea Nazionale. Tuttavia, la decisione sembra aver intensificato le tendenze polarizzanti sia a destra che a sinistra.

Cosa si vota domenica?

Questa domenica gli oltre 49 milioni di francesi iscritti alle liste elettorali sono chiamati a votare per eleggere i 577 deputati dell’Assemblea Nazionale. Di questi, 556 sono destinati ai dipartimenti francesi, 10 alle collettività d’oltremare e 11 ai francesi all’estero.

I deputati dei dipartimenti francesi sono eletti per collegio uninominale (almeno uno per dipartimento) e hanno un sistema di ballottaggio o secondo turno.

Per vincere al primo turno, un candidato all’Assemblea Nazionale deve ottenere la maggioranza assoluta (più del 50% dei voti), ma deve votare almeno il 25% degli elettori registrati. Se domenica nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta nella sua circoscrizione, tutti i candidati che hanno ottenuto più del 12,5% dei voti andranno al secondo turno domenica 7 luglio. In questo ballottaggio, il candidato con il maggior numero di voti si aggiudicherà un seggio all’Assemblea Nazionale.

Per ottenere la maggioranza dell’Assemblea Nazionale sono necessari 289 seggi.

Qual è l’affluenza stimata?

Lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale ha portato a una maggiore politicizzazione del paese, il che fa ben sperare in un’alta affluenza alle elezioni di domenica.

L’affluenza è in calo dal 2002, quando il mandato presidenziale è stato ridotto da sette a cinque anni e le elezioni presidenziali e legislative hanno iniziato a svolgersi in parallelo, a due mesi di distanza l’una dall’altra. Prima le elezioni presidenziali e due mesi dopo quelle legislative. Questo ha fatto sì che, in generale, il partito che vinceva la presidenza ottenesse anche la maggioranza nell’Assemblea Nazionale due mesi dopo, il che ha scoraggiato la partecipazione, in calo da un decennio.

Al contrario, ora ci troviamo di fronte a un’elezione in cui la posta in gioco è alta e si stima che l’affluenza alle urne potrebbe passare dal 47,5% del 2022 a oltre il 60% oggi, con una forte mobilitazione di tutte le categorie di elettori, indipendentemente dall’età o dalla professione.

Nel contesto di questo aumento dell’affluenza, l’estrema destra del Rassemblement Nationale (RN, il partito di Marine Le Pen) e la sinistra istituzionale del Nuovo Fronte Popolare (che riunisce il Partito Socialista, il Partito Comunista, i Verdi e La France Insoumise) sono in testa ai sondaggi, con un vantaggio sostanziale per l’estrema destra, con oltre il 31% (e fino al 36% secondo alcuni sondaggi). Dal canto suo, il blocco di centro attorno a Macron rimane in crisi e si attesta intorno al 20%.

Quali sono le ipotesi sul risultato e sulla possibilità di ottenere maggioranze?

Tra le ipotesi, sembra difficile che il partito di Macron raggiunga la maggioranza assoluta di 289 deputati per poter riconfermare Gabriel Attal come primo ministro, dal momento che chi conquista la maggioranza in parlamento può imporre il primo ministro del paese. In altre parole, se un’altra forza conquista la maggioranza, può scegliere il primo ministro, che a sua volta sceglie i suoi ministri. Questo fenomeno è noto come “coabitazione” (cioè un presidente di un partito politico e un primo ministro e un gabinetto di un altro). L’ultima coabitazione si è verificata nel 1997, quando il presidente di centro-destra Jacques Chirac non riuscì a ottenere la maggioranza dopo aver sciolto il parlamento e finì per governare insieme al primo ministro Lionel Jospin del Partito Socialista di centro-sinistra.

A destra, lo scenario a cui tutti stanno pensando è quello di una maggioranza assoluta per il partito di estrema destra National Rally di Marine Le Pen (RN). Ciò richiederebbe che questo blocco ottenga almeno 289 deputati, tutti di RN o insieme ad alcuni dei deputati della destra tradizionale di Les Républicains (LR) che hanno già concluso un accordo con l’estrema destra (anche se la maggior parte dei deputati di LR non è d’accordo a fare un accordo con RN). Agrupación Nacional (RN) ha annunciato che formerà un governo solo se avrà questa maggioranza.

Un altro scenario per l’estrema destra è che ottenga solo la maggioranza relativa. In questo caso, se la maggioranza relativa è a pochi deputati dalla maggioranza assoluta, non si può escludere che alcuni dei deputati della destra tradizionale di LR che finora non hanno accettato di sostenere il partito di Le Pen finiscano per farlo. Anche se questo sembra uno scenario più difficile.

A sinistra, sebbene la campagna elettorale sia stata caratterizzata negli ultimi giorni da una brutale offensiva mediatica di demonizzazione, soprattutto attraverso la figura di Jean-Luc Mélenchon, un terzo scenario sarebbe che il Nuovo Fronte Popolare ottenesse la maggioranza assoluta. In questo caso, ci sarebbero accesi dibattiti tra i componenti del Nuovo Fronte Popolare per la scelta del primo ministro e la formazione di un governo, mentre le divisioni stanno già divampando nell’ambito di questa campagna.

In un altro scenario, la sinistra potrebbe ottenere solo una maggioranza relativa. Una situazione del genere solleverebbe la questione di un accordo tra le forze di “centro-sinistra” (Partito Socialista, Ecologisti, persino il Partito Comunista) e la destra tradizionale, che creerebbe un governo di coalizione destra/centrosinistra senza precedenti. Questo è il piano che Edouard Philippe dei Repubblicani (LR) sembra aver elaborato negli ultimi giorni, come modo per mantenere il blocco di centro. Tuttavia, è difficile immaginare attorno a quale programma possano convergere forze così diverse e ci si chiede se sia nell’interesse della sinistra istituzionale legarsi al cadavere del macronismo.

Questa ipotesi sembra ancora più complessa perché richiede un numero significativo di membri di LR e LFI (Repubblicani e France Insoumise) all’interno di questa coalizione.

Sebbene il livello di instabilità e di incertezza della situazione renda necessario considerare tutte le possibilità, lo scenario di una coalizione centro-sinistra/destra sembra piuttosto improbabile. In assenza di accordi, prevarrebbe l’ingovernabilità.

Cosa potrebbe accadere se non si raggiungessero le maggioranze?

Un altro scenario potrebbe essere quello di una maggioranza relativa di sinistra o di estrema destra che non porterebbe ad alcun accordo che consenta una maggioranza assoluta o addirittura la formazione di un governo accettabile per la maggioranza dei parlamentari.

In questo contesto, potremmo trovarci di fronte a una situazione di ingovernabilità, in cui i governi verrebbero formati su richiesta di Emmanuel Macron, per poi essere rovesciati. Come sottolinea France Info: “Potremmo avere una situazione di stallo in cui un governo verrebbe messo alla prova e potrebbe essere rapidamente rovesciato con una mozione di censura approvata da 289 deputati […] Questa situazione potrebbe ripetersi almeno fino al luglio 2025, perché un nuovo scioglimento dell’Assemblea Nazionale non può avvenire prima di 12 mesi dal precedente”.

In questo contesto, l’idea di un “governo tecnico”, composto da “esperti” e altri tecnocrati esterni ai partiti, è stata avanzata nei giorni scorsi come ipotesi, ad esempio dal costituzionalista Benjamin Morel. “L’idea è che i partiti non partecipino al governo perché non vogliono essere responsabili delle politiche che vengono portate avanti. In questo modo si risparmia un anno fino al prossimo scioglimento e i partiti accettano di rendere il partito governabile non votando una mozione di censura”, ha spiegato a LCI.

Uno scenario simile si è visto, ad esempio, in Belgio durante la crisi di Covid, mentre l’Italia ha avuto quattro governi di questo tipo dal secondo dopoguerra, il più recente è quello dell’ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, da febbraio 2021 a ottobre 2023.

Questa prospettiva, in una situazione instabile come quella francese, con la pressione dell’austerità e la guerra in Ucraina, sembra difficile da sostenere.

Un altro scenario prevede le dimissioni di Emmanuel Macron. Sebbene il Presidente della Repubblica abbia escluso questa ipotesi, l’entità della crisi incombente costringe a prenderla in seria considerazione. Tuttavia, come sottolinea Vincent Martigny, professore di scienze politiche al Polytechnique, in un’intervista a Le Nouvel Obs, “questa ipotesi non risolverebbe necessariamente la crisi. Nell’ipotesi che venga eletto un nuovo presidente, questi dovrà accontentarsi dell’Assemblea uscita dalle urne il 7 luglio e non avrà più la maggioranza assoluta di Emmanuel Macron”. La situazione sarebbe ulteriormente complicata dal fatto che si sta discutendo se il nuovo presidente eletto possa a sua volta sciogliere l’Assemblea Nazionale.

Un ultimo scenario prevede che il capo di Stato decida di applicare l’articolo 16. Questa disposizione, che implica un salto bonapartista senza precedenti, concede “poteri eccezionali” a Emmanuel Macron. In realtà, esiste un solo precedente noto per la sua applicazione nella storia della Quinta Repubblica: quello utilizzato da De Gaulle dal 23 aprile al 29 settembre 1961 in risposta al putsch di Algeri (riferendosi al tentativo di colpo di stato dei generali di Algeri avvenuto tra il 21 e il 26 aprile 1961). Ma le condizioni in cui sarebbe stato attuato, così come il grado di crisi politica e di instabilità sociale che ne sarebbe derivato, rendono difficile immaginare che questa ipotesi diventi realtà.

Qualunque sia il risultato del secondo turno del 7 luglio, la situazione appare molto instabile, con coordinate internazionali esplosive. La costruzione di una politica operaia e popolare indipendente che difenda gli interessi dei lavoratori e degli oppressi dal basso si presenta come una sfida decisiva.