Lavoratori, attivisti, leader sindacali, politici di sinistra sono stati convocati dalla polizia antiterrorismo francese per criminalizzare le proteste in solidarietà con il popolo palestinese. Tra questi c’è Anasse Kazib, ferroviere, attivista e portavoce di Révolution Permanente, organizzazione francese sorella della FIR-La Voce delle Lotte.

Dal 7 ottobre, le persone che in tutto il mondo denunciano l’oppressione coloniale dello Stato di Israele sulla Palestina hanno dovuto affrontare una repressione senza precedenti. Nonostante 75 anni di oppressione, ampiamente documentati da accademici, ONG, istituzioni internazionali e dagli stessi palestinesi, non è mai stato così difficile difendere i diritti del popolo palestinese.

In Francia, una delle punte di diamante di questa offensiva contro le libertà, il 16 aprile la polizia antiterrorismo ha convocato Anasse Kazib, attivista sindacale del sindacato SUD Rail da 10 anni, portavoce di Révolution Permanente (RP) ed ex candidato alle presidenziali.

Il suo “crimine”? Quattro tweet a sostegno di Gaza e di denuncia del massacro in corso. Nell’ambito di un’indagine per “apologia del terrorismo”, il ferroviere è stato sottoposto a un lungo interrogatorio politico, con 7 pagine di domande sulla sua vita, le sue opinioni, i suoi compagni e le organizzazioni di cui fa parte. Anche un altro attivista dell’RP è stato convocato per gli stessi motivi.

Questo tentativo di intimidazione ha fatto seguito a una denuncia presentata dalla Jeunesse Française Juive (JFJ, Gioventù Ebraica Francese). Questa organizzazione diffonde le posizioni di personalità di estrema destra come Donald Trump ed Eric Zemmour, non esita a paragonare la bandiera palestinese a una “bandiera nazista” e si impegna in numerose procedure di intimidazione e censura. Questo gruppo si è appena costituito parte civile nel processo contro Jean-Paul Delescaut, un dirigente sindacale della CGT nel nord della Francia, a cui è stata inflitta una pena detentiva di un anno con la condizionale in un caso simile a quello di Anasse Kazib.

Denunciamo l’attacco contro Anasse Kazib, portato avanti da Macron e dal suo governo, a fianco di estremisti filo-israeliani. Questi ultimi non hanno intenzione di fermarsi qui. Per stessa ammissione della polizia, il procedimento avviato potrebbe presto estendersi a diverse decine di attivisti e organizzazioni, tra cui figure di spicco come Jean-Luc Mélenchon (di La France Insoumise) e Philippe Poutou (del Nuovo Partito Anticapitalista).

Attacchi di questo tipo sono in aumento in tutto il mondo. Prendono di mira figure di spicco del mondo politico, sindacale e intellettuale come Judith Butler e Nancy Fraser, ma anche semplici manifestanti e studenti della università della Columbia, di Harvard, di Scienze Politiche e dell’EHESS a Parigi. Confrontando il sostegno alla Palestina con il sostegno al terrorismo o all’antisemitismo, servono come pretesto per una svolta autoritaria, minacciando il diritto di manifestare, riunirsi ed esprimere opinioni, come recentemente dimostrato ancora una volta dai divieti alle conferenze organizzate da La France Insoumise sulla Palestina.

La lotta contro la criminalizzazione del sostegno alla Palestina è inseparabile dalla lotta contro questa tendenza, di cui si nutre l’estrema destra. Per questo motivo è indispensabile affrontarla, a prescindere dalle nostre differenze politiche. Ecco perché sosteniamo Anasse Kazib e tutti gli attivisti che oggi vengono attaccati per aver mostrato solidarietà al popolo palestinese.

Primi firmatari

Adèle Haenel, attrice

Prime firme dall’Italia

Pietro Basso, sociologo, Università Ca’ Foscai

Carlotta Caciagli, ricercatrice, Politecnico di Milano

Gianni Del Panta, direttore della rivista Egemonia e ricercatore, Università di Pavia

Mattia Giampaolo, dottorando presso l’Università la Sapienza e ricercatore presso il CeSPI, Roma

Iside Gjergji, associate professor, Sociology of Cultural and Communication Processes, eCampus University

Margherita Grazioli, ricercatrice, Gran Sasso Science Institute, L’Aquila

Valentina Mira, giornalista e scrittrice

Paola Rivetti, Associate Professores in Politics and International Relations, Dublin City University

Marco Veruggio, portavoce del Collettivo Controcorrente

