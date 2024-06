Prima analisi dei risultati delle elezioni europee. La crescita dell’estrema destra e le politiche dell’estremo centro militarista.

Tutte le previsioni prevedevano una crescita dell’estrema destra alle elezioni europee e così è stato. Le formazioni che compongono i due gruppi del parlamento europeo di estrema destra, più i partiti non iscritti a nessuno dei due gruppi, come Alternativa per la Germania, rappresenterebbero il 25% dei voti totali (nel 2019 avevano ottenuto il 18%).

I risultati sono contrastanti. L’estrema destra è diventata la forza principale in Francia, Italia, Austria, Ungheria e Belgio. In Germania è salita al secondo posto, superando l’SPD. In altre parole, è diventata una forza politica decisiva nei tre paesi con la popolazione più numerosa e le economie più importanti dell’UE. La vittoria della Le Pen in Francia ha già provocato una forte crisi politica. Macron, messo alle strette, ha sciolto l’Assemblea Nazionale e indetto elezioni legislative anticipate a fine giugno nel tentativo di ricreare un fronte “anti-Le Pen” al quale si uniranno le altre forze politiche.

Il nuovo Parlamento europeo, con un totale di 720 eurodeputati, è così composto: 185 per il tradizionale Partito Popolare Europeo di destra (in aumento di 3 unità rispetto al 2019), 137 per i “socialisti” (in calo di 17 unità rispetto al 2019), 80 per i liberali (in calo di 28 unità), 52 per i verdi (in calo di 22 unità). Sul fronte dell’estrema destra, il gruppo Conservatori e Riformisti, guidato da Giorgia Meloni e di cui VOX fa parte, ha ottenuto 73 seggi (11 seggi in più). Il gruppo Identità e Democrazia, guidato da Marine Le Pen, ha ottenuto 58 seggi (ne ha persi 15, ma questo si spiega con l’espulsione di Alternativa per la Germania, che ora è un partito non iscritto). I parlamentari non iscritti sono 46 (17 appartengono ad Alternativa per la Germania) e il gruppo della Sinistra 36 (ne ha persi 5).

La crisi del progetto europeista

Da una prima lettura, è chiaro che i maggiori sconfitti sono i socialisti, i liberali e i verdi. In altre parole, l’ala “liberale e progressista” dei partiti di “estremo centro” che negli ultimi anni hanno governato le istituzioni europee insieme alla destra tradizionale. Questo settore perde un totale di 67 seggi al Parlamento europeo. L’estrema destra, se si considerano i seggi dei due gruppi e quelli di Alternativa per la Germania, ottiene 148 seggi, 10 in più dei Socialisti Europei.

La coalizione composta dal Partito Popolare Europeo, dai Socialisti, dai Liberali e dai Verdi può continuare a governare l’UE con il 63% dei voti. Tuttavia, è un dato di fatto che la politica di “contenimento dell’estrema destra”, che si è fatta carico della sua agenda razzista e xenofoba, non ha funzionato. Anzi, le ha aperto le porte.

Se 10 anni fa la “novità” delle elezioni europee era l’ascesa di Podemos, Syriza e della sinistra riformista, che riuscivano a incanalare e deviare i processi di lotta di classe verso il percorso elettorale, la loro integrazione negli Stati capitalisti dell’UE durante l’ultimo ciclo politico ha portato a una grande frustrazione. Delusione che, in molti casi, si è espressa con l’astensione elettorale o con lo spostamento a destra di parte dell’elettorato.

D’altra parte, forse il dato più significativo, i risultati di Marine Le Pen in Francia e dell’AfD in Germania indicano un “voto punitivo” (da destra) per i governi dell’asse franco-tedesco che ha avviato l’UE verso un allineamento incondizionato con la NATO, la guerra in Ucraina e il riarmo militarista. A questo punto si manifesta una crisi molto importante del progetto europeista.

La subordinazione della geopolitica europea agli Stati Uniti e alla NATO nella guerra ucraina genera forti contraddizioni, che si approfondiranno con il probabile arrivo di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Mentre Macron ha annunciato qualche giorno fa la possibilità di inviare contingenti dell’esercito francese in Ucraina (dichiarazioni che non sono piaciute ai partner europei), il primo ministro ungherese Viktor Orban è più propenso a raggiungere un’intesa con la Russia. Allo stesso modo, il partito Alternativa per la Germania, che è diventato il secondo partito più grande in Germania, è favorevole a un accordo con la Russia e la Cina, perché ritiene che questo possa rafforzare l’economia tedesca e l’imperialismo tedesco.

Crisi politica in Francia

Lo shock più grande è arrivato in Francia, con una cocente sconfitta per Macron. Il candidato di estrema destra del partito di Marine Le Pen, Jordan Bardella, ha ottenuto il 32,4% dei voti, precedendo di gran lunga il candidato macronista Valérie Hayer (15,2%) e il candidato socialista Raphaël Glucksmann che ha ottenuto il 14%.

La risposta di Macron è stata immediata, a dimostrazione della portata della crisi in atto: ha chiesto con urgenza elezioni legislative anticipate. Il primo turno si terrà tra tre settimane, il 30 giugno, mentre il secondo turno si terrà il 7 luglio. Sembra un’azione “tutto o niente” che mira a polarizzare la politica francese. L’idea di “Macron o l’abisso” fa sì che tutti i partiti debbano sostenerlo per fermare l’estrema destra. Una via d’uscita che non può nascondere la crisi di Macron, il cui mandato presidenziale dura fino al 2027.

La France Insoumise di Melenchon ha ottenuto il 10,1% dei voti espressi, mentre i Repubblicani – un partito conservatore di destra di cui fa parte l’ex presidente Nicolas Sarkozy – hanno ottenuto il 7,2% dei voti.

Révolution Permanente alle elezioni europee ha rivendicato un voto critico per Lutte Ouvriere. Di fronte all’annuncio di Macron, hanno sottolineato che “si sono moltiplicati gli appelli ai ‘fronti popolari’, basati su alleanze elettorali con forze del regime come gli ecologisti o il Partito Socialista”. Tuttavia, solo la mobilitazione indipendente della classe operaia e dei giovani può offrire una via d’uscita dall’attuale crisi. E sostengono:

Di fronte alla crisi, dovremo organizzarci e portare una prospettiva in questa direzione, che difenda l’indipendenza di classe di fronte alle impasse elettorali. Una politica da difendere nei luoghi di lavoro, a scuola, nei quartieri e nelle strade, ma anche nelle prossime elezioni, cercando l’unità di coloro che difendono questa logica. Révolution Permanente affronterà questa battaglia con tutte le sue forze nei prossimi giorni e parteciperà alle iniziative volte a costruire un fronte dal basso contro questa situazione.

L’estrema destra si fa strada in Germania

I grandi sconfitti del giorno delle elezioni in Germania sono i partiti di governo che compongono la “coalizione a semaforo”: SPD, Liberali e Verdi.

Il primo posto è andato ai conservatori CDU e CSU con il 30% dei voti. Il secondo posto è andato all’estrema destra Alternativa per la Germania con il 15,9%. La SPD di Olaf Scholz è scesa al minimo storico del 13,9%. Dal canto loro, i Verdi scendono all’11,9% dei voti, perdendo l’8% rispetto al 2019. I liberali della FDP ottengono il 5,2%. La populista Sahra Wagenknecht, la fuoriuscita “rosso-bruna” da Die Linke, ottiene il 6,2% dei voti.

I risultati dell’AfD sono superiori del 4,9% rispetto alle elezioni del 2019. Alternativa per la Germania è stata espulsa dal gruppo Identità e Democrazia guidato da Marine Le Pen all’Europarlamento, dopo che un leader del partito ha espresso simpatie per le SS dicendo che “non tutti erano criminali”. Il partito di ultradestra è stato anche perseguitato da scandali di corruzione e dalle accuse di avere rapporti segreti con i russi e una spia cinese all’interno. Tuttavia, sembra essere una forza in ascesa e potrebbe vincere le elezioni regionali nella Germania orientale. È cresciuto soprattutto tra i giovani sotto i 34 anni.

L’inverso è accaduto con i Verdi, che sono crollati in questo settore di giovani elettori, perdendo fino a 23 punti tra di loro. Se nel 2019 i Verdi hanno fatto la loro scelta migliore, cavalcando l’“onda verde” delle manifestazioni contro il cambiamento climatico, sembra che stiano pagando la loro adesione alle politiche liberali del “patto verde” nell’UE e, soprattutto, il loro sostegno incondizionato all’escalation di guerra e genocidio in Palestina.

Giorgia Meloni: nuova kingmaker?

Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, ha conquistato il primo posto in Italia, come previsto, con il 28,8% dei voti. Ottiene così 24 seggi al Parlamento Europeo (14 in più rispetto al 2019) e diventa così una figura che può essere fondamentale per l’elezione di autorità o per l’avanzamento di iniziative, al fianco della destra.

La Meloni cerca di diventare una forza chiave per negoziare con la destra su alcune questioni. Nelle settimane precedenti alle elezioni, la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, ha lasciato aperta questa possibilità affermando di aver “lavorato molto bene con la Meloni”. Di conseguenza, alcuni la vedono come un nuovo kingmaker, il cui sostegno potrebbe essere decisivo nei negoziati. Negli ultimi due anni, da quando è arrivata al governo, la Meloni ha dimostrato di essere una convinta alleata della NATO e della sua linea guerrafondaia in Ucraina, a differenza di partiti come l’AfD tedesco o l’ungherese Viktor Orbán.

Marine Le Pen ha ventilato l’idea di unire i due gruppi di estrema destra, per unire le forze con Giorgia Meloni. Si tratta di un’operazione di “normalizzazione” del partito di Le Pen, che aspira a diventare presidente della Francia nel 2027.

Il sistema bipartitico resiste in Spagna

Il Partito Popolare si è aggiudicato il primo posto alle elezioni europee, come previsto, ma con un margine inferiore alle aspettative dei suoi leader che hanno cercato di trasformare le elezioni in un “plebiscito” contro Pedro Sánchez. Il PP ha ottenuto il 34,18% mentre il PSOE il 30,18%. VOX è diventata la terza forza con il 9,62%, mentre la novità è la comparsa di un nuovo attore politico a destra dell’estrema destra: il partito Se acabó la fiesta di Alvise Pérez con il 4,59%. Poca differenza con il 4,91% di Ahora Repúblicas e il 4,61% dei partner progressisti di Sumar. Podemos rimane con il 3,28%, ottenendo due deputati.

Come sottolinea Santiago Lupe, direttore di Izquierda Diario in Spagna, in una prima analisi dei dati: “Sebbene i risultati europei non sembrino generare il terremoto che la destra si aspettava, anche la coalizione di governo non si trova in una posizione molto stabile. Oltre all’instabilità che si instaurerà in Europa, altri elementi interni promettono settimane di volatilità”.

Nel caso della sinistra riformista, se confrontiamo la situazione con quella di dieci anni fa, quando Podemos suscitò grandi illusioni ed entrò nel Parlamento europeo con 5 eurodeputati, la situazione è molto diversa. Sumar è diventato un’appendice del PSOE al governo e Podemos sta cercando di recuperare la sua posizione dopo un’enorme battuta d’arresto. Dall’opposizione, ora stanno mettendo in discussione tutto ciò che hanno fatto quando erano al governo.

In questo contesto, la Corriente Revolucionaria de los Trabajadores (CRT) ha presentato per la prima volta una lista composta da giovani e lavoratori, per proporre una soluzione anticapitalista e socialista. In uno scenario difficile, senza finanziamenti statali o spazi gratuiti nei media, il risultato è soddisfacente. Un’intensa campagna militante a Madrid, Barcellona e Saragozza ci ha permesso di raggiungere decine di migliaia di persone con le idee della sinistra socialista e rivoluzionaria. È un altro passo verso la costruzione di una sinistra rivoluzionaria nello Stato spagnolo, come parte della Frazione Trotskista – Quarta Internazionale.

La crisi dell’UE e la necessità di una soluzione anticapitalista

La crescita dell’estrema destra e la crisi dei governi dell’asse franco-tedesco mostrano le profonde contraddizioni che attraversano l’Unione Europea, in un contesto segnato dal riarmo militarista, dalla guerra in Ucraina e dal genocidio in Palestina.

Nel contesto di una profonda crisi dell’“ordine globale neoliberale”, che negli ultimi decenni si è basato sull’egemonia degli Stati Uniti, l’Unione Europea, in quanto blocco imperialista, presenta gravi crepe e punti di frattura. In definitiva, sono espressione delle contraddizioni tra la sua struttura sovranazionale e gli interessi di ogni Stato nazionale, che si aggravano in uno scenario internazionale convulso, in cui crescono le tendenze protezionistiche e gli scontri tra le grandi potenze.

In Europa, i gruppi che fanno parte della Frazione Trotskista – Quarta Internazionale in Francia, Spagna, Germania e Italia, affermano che le varianti del “male minore” non rappresentano alcuna alternativa per arginare le tendenze bellicose e l’ascesa dell’estrema destra. È necessario mobilitare le forze della classe operaia, delle donne, dei migranti e dei giovani. Mettere in campo le tendenze della lotta di classe che si sono manifestate nei grandi scioperi in Francia o nel Regno Unito, nelle manifestazioni di solidarietà con il popolo palestinese e in molte manifestazioni e mobilitazioni degli ultimi anni. Con questa prospettiva interveniamo nei processi di sciopero e nelle mobilitazioni, nelle lotte dei giovani, nel movimento delle donne o contro il razzismo della polizia. Per difendere un programma di indipendenza di classe, per sviluppare l’auto-organizzazione e per promuovere l’unità della classe operaia con tutti i settori oppressi. Per questo partecipiamo con forza alle mobilitazioni e agli accampamenti a sostegno del popolo palestinese, denunciando la complicità dei governi imperialisti con il genocidio. Perché queste lotte, dal basso, mostrano una tendenza contro la crescita dell’estrema destra e del militarismo. La possibilità di un nuovo internazionalismo è rafforzata dalla classe operaia, dalle donne e dai giovani.

Per evitare che queste forze vengano nuovamente divise dalle burocrazie sindacali o incanalate in canali elettorali da correnti riformiste, è urgente avanzare nella costruzione di forti correnti rivoluzionarie e socialiste. Perché, di fronte all’Europa del capitale e delle guerre, l’unica via d’uscita progressista è la lotta per un’Europa operaia e socialista, basata su governi operai che mettano fine al saccheggio imperialista dei popoli del mondo.