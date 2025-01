Il cessate il fuoco a Gaza riflette la tensione tra le pressioni internazionali e le contraddizioni interne del governo Netanyahu, che affronta una crisi politica dopo il fallimento dei suoi obiettivi di guerra. Mentre le masse palestinesi celebrano una vittoria morale di fronte al genocidio, l’occupazione coloniale continua con nuovi attacchi in Cisgiordania e una persistente resistenza al regime di apartheid.

Il cessate il fuoco a Gaza ha appena completato una settimana della prima fase di sei settimane dell’accordo firmato da Israele e Hamas a Doha, in Qatar. In questa prima fase, iniziata il 19 gennaio e che durerà fino al 2 marzo circa, la chiave è lo scambio di ostaggi vivi detenuti da Hamas con prigionieri palestinesi (anch’essi a loro modo ostaggi) che marciscono nelle carceri israeliane, al ritmo di 30 palestinesi per ogni ostaggio civile e 50 per ogni ostaggio militare, in media. Nella seconda tranche, oltre a continuare lo scambio, Israele dovrebbe ritirarsi completamente dalla Striscia di Gaza, compreso il corridoio Filadelfia al confine tra Gaza ed Egitto. Nell’ultima fase, si dovrebbe negoziare lo status finale di Gaza, in particolare il ruolo di Hamas che, se la realtà sul campo sarà mantenuta, lotterà per continuare a controllare la Striscia, cosa inaccettabile per Netanyahu. A dire il vero, nessuno osa scommettere che si andrà oltre la prima fase, che, con tutte le sue contraddizioni, è la più “amichevole” per il governo del presidente israeliano, viste le concessioni che le fasi successive comporterebbero. L’escalation israeliana in Cisgiordania nel bel mezzo del cessate il fuoco a Gaza, che non impedisce le fragorose celebrazioni popolari per la liberazione dei prigionieri, ne è la prova.

La situazione è aperta, la tregua è fragile e ci sono diversi scenari possibili

Le dinamiche del cessate il fuoco e le loro conseguenze hanno una dimensione regionale e internazionale. Per questo motivo è monitorato dai suoi principali negoziatori: Stati Uniti, Egitto e Qatar. La tempistica dell’accordo, entrato in vigore un giorno prima dell’insediamento di Donald Trump, non è casuale ma è funzionale alla politica della Casa Bianca di smantellare la dinamica bellica regionale in corso per far avanzare la normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita e isolare l’Iran, obiettivo che era al centro degli Accordi di Abramo. Nella loro versione originale, gli Accordi di Abramo promossi da Trump nel suo primo mandato e proseguiti da Biden, lasciavano la questione palestinese completamente fuori dal processo di “normalizzazione”, cosa impossibile da sostenere per la monarchia saudita oggi, dopo il genocidio di Gaza. Per questo ha subordinato i negoziati al ritorno al tavolo di una versione ridimensionata di uno pseudo-Stato palestinese, rifiutato categoricamente da Netanyahu e dall’estrema destra sionista.

La geopolitica regionale è in subbuglio. Israele ha indebolito l’Iran e il suo sistema di alleanze (l’“asse della resistenza”), aggravato dalla caduta di Bashar al-Assad in Siria, un alleato molto importante del regime degli Ayatollah. La caduta di Assad e l’ascesa al potere delle milizie islamiste sostenute da Erdogan hanno offerto alla Turchia l’opportunità di avanzare nella sua posizione di potenza regionale. Nonostante la difficile situazione in cui si trova il regime iraniano, sarebbe un grave errore considerarlo morto. I segnali sono ambigui: di fronte all’imminente ritorno di Trump, l’Iran ha riaffermato la sua vocazione negoziale, rafforzando al contempo l’alleanza con la Russia e l’adesione ai BRICS, preparandosi a resistere a un eventuale nuovo ciclo di sanzioni e ad attacchi militari mirati ai suoi impianti nucleari.

In questo contesto, l’alleanza strategica tra Stati Uniti e Israele è una questione di Stato. Biden l’ha mantenuta senza sfumature, sostenendo il genocidio di Gaza, anche se Trump è senza dubbio più in sintonia con Netanyahu e l’estrema destra sionista, i coloni e gli ultras religiosi. Infatti, una delle prime misure della seconda amministrazione Trump è stata quella di revocare le sanzioni ai coloni che avevano attaccato violentemente la popolazione palestinese in Cisgiordania. Inoltre, tutti i funzionari e gli inviati del governo statunitense in Medio Oriente sono assolutamente filo-israeliani e sostengono la rivendicazione “biblica” di Israele sul territorio palestinese. Tuttavia, Trump non sembra intenzionato a trascinare gli Stati Uniti in una guerra con l’Iran da parte di Israele. Anche se non è chiaro quale sarà la sua politica nei confronti del regime degli ayatollah, il precedente del suo precedente mandato è stato quello di ricorrere alla “massima pressione” (sanzioni sovraccariche) per affrontare le sue ambizioni nucleari, e di lanciare attacchi mirati come l’assassinio del generale Suleimani.

Insomma, il destino dell’accordo non dipende solo da Tel Aviv, ma è inscritto in queste complesse dinamiche geopolitiche e, più in generale, nell’attenzione dell’amministrazione Trump a mettere “l’America al primo posto” e a ordinare le priorità in termini di disputa con la Cina.

Come afferma J. Mearsheimer, sostenitore del “realismo offensivo” come politica estera dell’imperialismo statunitense, nell’immediato e dal punto di vista oggettivo l’accordo significa una sconfitta per Netanyahu e la sua coalizione di estrema destra, che lo stesso governo israeliano ammette – pur non dicendolo – di aver firmato il cessate il fuoco. Dopo 15 mesi di bombardamenti e genocidi, Bibi non ha raggiunto nessuno dei due obiettivi centrali che si era prefissato: la “vittoria totale” su Hamas, cioè la sua completa distruzione, e il recupero degli ostaggi con mezzi militari.

I due rilasci degli ostaggi sono stati accuratamente inscenati da Hamas. Nella prima, migliaia di combattenti delle Brigate al-Qassam sono usciti dai tunnel con le loro uniformi e le loro armi automatiche, guidando su moderni furgoni bianchi, in mezzo a una folla festante che li circondava. Nel secondo, i quattro ostaggi militari liberati a Gaza sono accompagnati da truppe di Hamas, con in mano bandiere palestinesi e slogan in inglese e arabo che sottolineano il “trionfo”. Il messaggio a Israele, alle monarchie arabe, all’“Occidente” e al mondo è che Hamas non solo è sopravvissuto, ma conserva elementi di organizzazione statale e mantiene il controllo di Gaza.

L’esercito israeliano ha ottenuto importanti vittorie tattiche che gli hanno permesso di indebolire l’Iran e il suo “asse della resistenza”, in particolare Hezbollah, e di degradare in qualche misura la capacità di Hamas, anche se resta da vedere di quanto (l’ex segretario di Stato di Biden, Antony Blinken, ha sostenuto che le nuove reclute di Hamas superavano già il numero delle vittime subite). Ma senza una strategia chiara nessuna vittoria è possibile, anche per la macchina da guerra più sofisticata e onnipotente come Israele, che si affida non solo agli armamenti statunitensi ma anche alla collaborazione di aziende tecnologiche come Microsoft e all’Intelligenza Artificiale per portare a termine il genocidio a Gaza. In effetti, il problema principale di Israele è strategico. L’obiettivo di “sradicare Hamas” non è mai stato realistico. Non solo perché si tratta di un’organizzazione che prospera sulla resistenza palestinese all’occupazione, ma anche perché probabilmente tutti gli ostaggi sarebbero stati uccisi nel tentativo, cosa inaccettabile per la popolazione israeliana. E le scelte degli ultras religiosi e dei coloni che oscillano tra la “soluzione finale” (pulizia etnica della popolazione palestinese di Gaza e della Cisgiordania) e la rioccupazione militare e la ricolonizzazione del nord di Gaza hanno dimostrato che per ora sono fuori dall’equilibrio di potere. Con le dovute differenze, questo è ciò che è accaduto agli stessi Stati Uniti nelle guerre in Iraq e in Afghanistan.

Alla fine degli anni ’60, Henry Kissinger, allora consigliere per la sicurezza nazionale di Richard Nixon, riferendosi alla situazione dell’imperialismo statunitense nella guerra del Vietnam, disse che in una guerra asimmetrica, l’“esercito regolare”, cioè la parte forte, perde se non riesce a vincere, mentre le forze irregolari vincono se sopravvivono. Questa semplice osservazione sembra spiegare la situazione odierna di Israele: ha sganciato tonnellate di bombe, eliminato la leadership di Hamas, perpetrato un genocidio contro il popolo palestinese a Gaza, ma non è riuscito a vincere.

È improbabile che questa battuta d’arresto di Netanyahu passi senza conseguenze. A cominciare dalla crisi politica del suo stesso governo, che ora è in bilico. Uno dei suoi partner di estrema destra, il Potere Ebraico dell’ex ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, si è ritirato dal governo, mentre il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich (Sionismo religioso) ha accettato per ora di scambiare Gaza con l’offensiva in Cisgiordania, condizionando la sua permanenza alla ripresa della guerra da parte di Netanyahu una volta conclusa la prima fase dell’accordo. Pur essendo una dinamica probabile, essa solleva diverse contraddizioni. Sul piano interno, la rottura dell’accordo da parte di Netanyahu significherebbe abbandonare le decine di ostaggi che dovrebbero essere liberati nella seconda fase del cessate il fuoco, il che provocherebbe senza dubbio mobilitazioni di massa che chiederebbero le sue dimissioni. Inoltre, secondo gli ultimi sondaggi, tra il 60 e il 70% della popolazione è favorevole alla fine della guerra. All’esterno, per riprendere la guerra dovrebbe avere l’avallo di Trump, cosa che per ora non sembra essere nell’interesse della Casa Bianca.

Le ragioni che hanno spinto Netanyahu ad accettare lo stesso accordo che ha rifiutato negli ultimi otto mesi, nonostante gli sforzi infruttuosi di Joe “Genocide” Biden, sono probabilmente da ricercare nella combinazione di situazione interna e pressioni internazionali.

Secondo un’analisi pubblicata sulla rivista +972, le pressioni di Trump hanno fatto la loro parte – il mandato esplicito era per una tregua il giorno dell’inaugurazione della sua presidenza, il 20 gennaio – ma anche il calcolo di Netanyahu secondo cui era meno rovinoso firmare l’accordo, almeno per guadagnare tempo, ha giocato un ruolo.

Una serie di fattori rende la situazione interna critica per il governo di Netanyahu

Nonostante i preziosi finanziamenti statunitensi, la guerra ha provocato un buco nell’economia israeliana: il debito è salito al 69% del PIL, 9 punti in un solo anno, spingendo l’agenzia di rating Moody’s a declassare il rating di Israele per la prima volta nella storia. Inoltre, la guerra ha colpito gravemente il settore dell’alta tecnologia, uno dei rami più dinamici dell’economia.

Mentre l’attacco di Hamas del 7 ottobre ha approfondito lo spostamento a destra della società israeliana e ha radicato un’unità nazionale reazionaria, poco dopo l’inizio della guerra a Gaza una maggioranza crescente ha sostenuto la richiesta di un cessate il fuoco e di negoziati da parte delle famiglie degli ostaggi per il loro rilascio. Sebbene questo movimento abbia avuto alti e bassi nella sua capacità di riunirsi e mobilitarsi – ricordiamo che per 15 mesi ci sono state manifestazioni settimanali – ha espresso chiaramente la posizione della maggioranza che rifiuta la “guerra permanente” di Netanyahu e dei suoi partner dell’estrema destra religiosa e dei coloni. L’interesse di Netanyahu a mantenere la guerra era quasi direttamente legato alla permanenza al governo, che a sua volta garantisce la sua libertà personale, gravemente compromessa da casi di corruzione.

Questo ha portato a una situazione senza precedenti di critica e di aperta opposizione mentre lo Stato di Israele sta combattendo una guerra. Non per pacifismo o per empatia verso il popolo palestinese, dato che lo spostamento a destra è profondo e ha portato il 62% degli israeliani a credere che “non ci sono innocenti a Gaza”, ma perché il prezzo della “guerra totale” è stata la vita degli ostaggi.

La stanchezza della guerra ha iniziato a farsi sentire fortemente nelle file dell’esercito, addestrato principalmente per guerre brevi. Inoltre, Israele si è spinto troppo oltre militarmente, aprendo diversi fronti simultanei: Gaza, Cisgiordania, Libano, Siria, Iraq e un tentativo di guerra con l’Iran. Sebbene la disparità tra vittime palestinesi e israeliane sia siderale – 400 soldati contro forse più di centomila palestinesi – per gli standard dello Stato sionista è un numero elevato. Non da ultimo, nella settimana precedente al cessate il fuoco, 15 soldati israeliani sono stati uccisi nel nord di Gaza, un’area setacciata e occupata dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF). Negli ultimi mesi ciò si è riflesso nella riluttanza dei riservisti a rientrare in combattimento (il calo è tra il 15 e il 25%, con punte del 60% di rifiuto). E soprattutto nella crisi aperta tra il governo e i vertici delle forze di difesa e del servizio di sicurezza (il temuto Shin Bet) che ritenevano irrealistico l’obiettivo della “vittoria totale”.

Questa crisi si è conclusa con le dimissioni del Capo di Stato Maggiore israeliano, il generale H. Halevi, che hanno una forte motivazione politica, in quanto rispondono alla richiesta dei partiti di estrema destra di un cambiamento nella leadership militare. È anche legata alla promessa di mantenere l’esenzione dei chierici ortodossi dal servizio militare che Bibi avrebbe garantito in cambio di un voto sul bilancio.

Infine, ma non meno importante, il genocidio di Gaza ha danneggiato profondamente l’immagine dello Stato di Israele e ha aumentato il suo isolamento internazionale, in molti casi sostenuto in solitudine dagli Stati Uniti e dal governo di Javier Milei, un servo dichiarato del sionismo. La trasmissione in diretta del massacro di Gaza ha messo l’opinione pubblica ampiamente contro lo Stato sionista e i suoi complici, a cominciare dal governo statunitense. Nell’ambito di questa delegittimazione, la Corte internazionale di giustizia ha ammesso l’accusa di genocidio mossa dal Sudafrica contro Israele. La Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa, Y. Galant, per crimini di guerra a Gaza.

Il brutale massacro perpetrato dallo Stato israeliano a Gaza e la complicità dei governi occidentali nel genocidio hanno portato alla nascita di un movimento giovanile di solidarietà con il popolo palestinese, con mobilitazioni di massa e occupazioni di campus universitari negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Francia, Germania e altri Paesi. Nell’ambito di questo fenomeno, sono nate organizzazioni giovanili ebraiche antisioniste che fanno propria la lotta del popolo palestinese. Si tratta di un processo profondo. Molti lo paragonano al movimento contro la guerra in Vietnam, in particolare per lo sviluppo di elementi antimperialisti, che senza dubbio hanno agito anche come pressione per un cessate il fuoco.

Questo movimento ha affrontato e affronta tuttora una dura repressione e persecuzione da parte degli Stati imperialisti, con false accuse di “antisemitismo” per aver denunciato i crimini coloniali dello Stato di Israele. In Francia, due compagni di Révolution Permanente, tra cui Anasse Kazib, che è una delle sue figure pubbliche, saranno processati solo per aver denunciato l’oppressione israeliana. In Argentina, anche i membri del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, tra cui Alejandro Bodart del MST, recentemente condannato, sono perseguitati.

Dopo 470 giorni di inferno, decine o centinaia di migliaia di palestinesi stanno tornando a Gaza come erano fuggiti: a piedi, su carri trainati da asini, su camion e veicoli sgangherati, con i vestiti che hanno addosso. Ma questa volta festeggiano il fatto che almeno temporaneamente i bombardamenti sono cessati. Sono consapevoli che le loro case, le loro scuole, i loro ospedali, le loro università, i loro negozi, le loro reti idriche, le loro infrastrutture sono scomparse. Che Netanyahu e la sua coalizione di estrema destra si sono spinti al massimo per trasformare Gaza da una prigione a cielo aperto in una terra bruciata dove la vita è praticamente impossibile. Tuttavia, la linea di espellerli per sfuggire alla catastrofe e alla fame, uno degli obiettivi espliciti del governo israeliano per il quale, tra l’altro, è accusato di atti genocidi, non è riuscita.

La distruzione e il genocidio perpetrati dallo Stato israeliano, con la complicità degli Stati Uniti e delle potenze europee, non sono riusciti a spezzare la loro volontà di resistere alla colonizzazione. Ecco perché, nonostante l’altissimo costo in termini di vite umane – 47.000 morti secondo le cifre ufficiali e fino a 180.000 secondo le stime di The Lancet– l’accordo è stato vissuto come una vittoria morale per le masse palestinesi.

Il cessate il fuoco non significa la fine della guerra o la fine dell’occupazione coloniale, anche se evidenzia la crisi strategica del sionismo. Come sostiene lo storico Ilan Pappé, prima della guerra a Gaza, lo Stato israeliano stava portando avanti un “genocidio incrementale” contro il popolo palestinese per sostenere il regime di apartheid. Questo genocidio a rate ha avuto un’impennata con la guerra. L’operazione “Muro di ferro” condotta dall’esercito israeliano in Cisgiordania, con la complicità dell’Autorità palestinese, si aggiunge ai brutali attacchi dei coloni squadristi, che cercano di occupare e infine annettere la maggior parte del territorio palestinese. La Cisgiordania è stata un teatro secondario di operazioni durante i 15 mesi di guerra a Gaza, ma oggi è nel mirino di Netanyahu che cerca di “compensare” i suoi partner di estrema destra per la tregua di Gaza. Uno degli obiettivi di questo attacco è la città di Jenin, che ha una lunga tradizione di resistenza che risale alla rivolta araba degli anni ’30 contro l’oppressione coloniale britannica e che negli ultimi anni è stata uno dei centri di radicalizzazione delle nuove generazioni. Di fronte allo scandaloso tradimento dell’Autorità palestinese, diventata un distaccamento di polizia al servizio di Israele, alcuni si sono uniti alle file di Hamas o del jihadismo islamista, ma molti altri si stanno organizzando in brigate indipendenti.

Come socialisti rivoluzionari difendiamo la resistenza palestinese contro l’oppressione coloniale e rivendichiamo il loro diritto all’autodeterminazione nazionale. Difendiamo le loro organizzazioni contro lo Stato sionista, ma non condividiamo la strategia di Hamas che cerca di instaurare uno Stato islamico negoziando con monarchie arabe reazionarie o regimi oppressivi come l’Iran, e mantiene un ferreo controllo sociale impedendo l’organizzazione democratica della resistenza palestinese.

Per sconfiggere l’oppressione coloniale dello Stato genocida di Israele e dei suoi complici imperialisti è necessaria la massima unità delle masse palestinesi, dei lavoratori e dei settori oppressi del Medio Oriente con il movimento di solidarietà con il popolo palestinese nei Paesi centrali, che sta affrontando i propri governi. Per porre fine all’oppressione del popolo palestinese è necessario smantellare l’impalcatura coloniale dello Stato sionista e lottare per una Palestina laica, operaia e socialista in tutto il territorio storico, unica garanzia per la coesistenza pacifica di arabi ed ebrei, sulla strada della realizzazione di una federazione socialista in Medio Oriente.

Claudia Cinatti

Traduzione da Armas de la critica