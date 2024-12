Pubblichiamo la dichiarazione politica dell’organizzazione rivoluzionaria sudcoreana March to Socialism sulla crisi in corso che vede il presidente Yoon tentare un autogolpe con l’imposizione della legge marziale per colpire l’opposizione parlamentare, accusandola di preparare la sovversione.

All’una di notte del 4 dicembre, l’Assemblea nazionale ha votato per l’abolizione della legge marziale, ma il regime di Yoon Seok-yeol è ancora vivo. L’illusione istituzionale di “punire” e silenziare i lavoratori rimane la stessa; pertanto, nulla è cambiato rispetto al contenuto della legge marziale. Restiamo vigili e organizziamo l’azione.

Cosa fare? I lavoratori hanno una scelta per andare contro l’illusione avanzata da Yoon Seok-yeol per superare la crisi di regime, attraverso la mobilitazione dell’esercito. Costruiamo uno sciopero generale dei lavoratori per rovesciare il regime di Yoon Seok-yeol! Poniamolo alla base di una ampia rivolta popolare!

In questo momento, espandiamo la solidarietà, le manifestazioni e le proteste ovunque il regime di Yoon Seok-yeol minacci di “punire” e reprimere. Organizziamo scioperi, sabotaggi e manifestazioni in tutti i luoghi di lavoro. Lasciamo che tutti i lavoratori e le lavoratrici possibili prendano posizione e decidano e attuino una linea di condotta per rovesciare il regime.

È giunto il momento di porre fine a questo governo. Il folle regime deve essere abbattuto dagli stessi lavoratori, non da nessun altro.

Lasciamo che siano i lavoratori a prendere l’iniziativa. Fermiamo la produzione e trasformiamo ogni luogo di lavoro e ogni strada in una posizione per rovesciare il governo. Rovesciamo il regime di Yoon Seok-yeol adesso, attraverso uno sciopero politico generale della classe operaia e una rivolta di tutto il popolo!

4 dicembre 2024

March To Socialism