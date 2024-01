Nonostante lo scarso entusiasmo di molti leader sindacali, lo sciopero ha mostrato chi fa funzionare un Paese e dunque chi può fermarlo. La Izquierda Diario ha seguito diversi sindacati, aziende e città con i nostri corrispondenti per raccontarti come è stata vissuta la giornata dopo anni di passività della CGT e della CTA.

Il prossimo martedì, o comunque il giorno in cui la legge verrà approvata, ci sarà nuovo sciopero con mobilitazioni e picchetti. Non basta negoziare alcuni punti della proposta: bisogna rovesciare tutte le leggi e i provvedimenti di Milei.

Poco prima della mezzanotte, i tabelloni degli aeroporti di tutto il paese erano macchiati di rosso per i voli cancellati. È iniziato uno sciopero dei piloti, a cui si sono uniti gli altri sindacati dell’aeronautica. Le turbine sono rimaste in silenzio per tutto il giorno. Così come le linee di produzione delle grandi case automobilistiche. La Toyota ha smesso di produrre un pick-up Hilux ogni 90 secondi e la Ford si è paralizzata alle 12. Nello stesso momento, a pochi metri di distanza, gli operai del turno mattutino della Mondelez Pacheco si alzavano dalle loro macchine. La stessa cosa accadeva a pochi chilometri di distanza alla Georgalos (ex Stani) e alla Fate. Gli operai dei pneumatici stavano iniziando uno sciopero in sincrono con i colleghi di Pirelli e Bridgestone che sarebbe durato non 12 ore ma 19. Gli edifici telefonici che “comunicano” con il paese erano quasi vuoti a mezzogiorno. Gli ospedali si occupavano solo delle emergenze. Se mettessi il dito su diversi punti della mappa del paese, troveresti molti punti “caldi”: nel bacino di Neuquén, lo sciopero del petrolio è stato fortemente partecipato, così come nelle compagnie petrolifere del bacino del fiume Paraná, nelle grandi fabbriche di acciaio di Campana, Villa Constitución e del sud di Buenos Aires, o nelle flotte di camion che caricano molti porti. Il “granaio” del mondo e altre perle dell’Argentina capitalista sono state lasciate senza i muscoli che le muovono. Un giornale ha dichiarato che se lo sciopero fosse durato 24 ore avrebbe comportato perdite per 1,5 miliardi di dollari. A suo modo ha confessato chi produce la ricchezza. I trasporti erano ancora in funzione, con l’argomentazione di “aiutare le mobilitazioni”. Ma alle 18:00 non c’erano più né treni né autobus e molte attività commerciali hanno dovuto chiudere le porte. I viali erano vuoti.

Ora dopo ora, lo sciopero generale ha dimostrato di cosa è capace la classe operaia quando si alza in piedi. Nonostante i dirigenti sindacali, la loro mancanza di volontà e i loro patti con i padroni, milioni di persone hanno mostrato tutta la loro rabbia dopo soli 40 giorni di amministrazione Milei.

Non è una cosa da poco. Abbiamo avuto le mani legate per cinque anni. “Dobbiamo sopportare”, hanno giurato. Le stesse persone che questo 24 non hanno bloccato i trasporti per permettere ai precari di “giustificare” la loro assenza, ma non hanno nemmeno messo in funzione gli autobus per poter marciare. Ecco perché, al di là della campagna di destra, gli scioperi e le mobilitazioni di questo mercoledì hanno dimostrato dove sta la forza per sconfiggere il piano di Milei e dei grandi capi (non negoziare “miglioramenti” impossibili).

Martedì o il giorno in cui si discuterà della legge, dobbiamo chiedere alla CGT, alla CTA e ai nostri sindacati di indire una giornata molto più incisiva. Nel frattempo, facciamo tutto il possibile per spingere dal basso.

Ora andiamo in giro per il paese a vedere come è stato vissuto in ogni luogo.

Tra le fabbriche e il Congresso

La Izquierda Diario ha riflettuto, fin dalle prime ore del mattino, su come lo sciopero e le mobilitazioni si stavano svolgendo in tutto il paese. I nostri corrispondenti ci hanno inviato i dati che i media tradizionali stavano nascondendo. “Totale normalità” (per così dire). Quelli che si trovavano nella Zona Metropolitana di Buenos Aires, oltre allo sciopero, avevano la sfida di “far saltare” il Congresso. Anche se i loro leader non si sono impegnati molto in questo senso. Iniziamo da qui.

“300 voli cancellati. Non li vedevo da molto tempo”, ha detto Federico, un controllore del traffico aereo. Il messaggio era duplice: i lavoratori dell’aeronautica rifiutano le misure di Milei ma anche la privatizzazione di Aerolíneas Argentinas. Martín Brat, un delegato della GPS, racconta che “l’aeroporto si è completamente bloccato. Eravamo in duemila nella colonna APA (personale aeronautico), con 120 compagni, siamo andati a proporre l’unità e un piano di lotta”.

“Siamo partiti tutti dagli uffici del Subte per raggiungere la sede del sindacato“, racconta Florencia Saracho, membro del consiglio di Foetra (Telecomunicazioni) per la tendenza Agrupación Violeta. “Ci siamo riuniti nella sede del sindacato e c’erano più di 1.000 compagni che si stavano recando all’evento.

A Buenos Aires città, un altro dei sindacati nel mirino di Milei sono i lavoratori statali. “ATE ha indetto uno sciopero di 24 ore con un’adesione disomogenea e UCPN con lo sciopero di 12 ore della CGT. Ci sono state partecipazioni importanti come quelle di ATE Lavoro, Sviluppo Sociale, CONICET. Con i sindacati “in prima linea” come ATE o con il freno a mano come UCPN, la base ha dimostrato la volontà di uscire e lottare”, afferma Leonardo Améndola, delegato della tendenza sindacale combattiva Marrón Clasista.

Gli autobus e le metropolitane hanno aderito allo sciopero alle 19:00 e la città era semivuota. Nel settore “sotterraneo”, i delegati con coscienza di classe hanno tenuto un dibattito su uno sciopero più incisivo.

I dirigenti degli altri sindacati hanno appoggiato lo sciopero. I più chiari erano Comercio e Gastronómicos. In altri, come Camioneros, Bancarios, Gráficos, è stato forte.

Continuiamo con la Zona Metropolitana.

Zona Nord. “La fabbrica si è fermata nel pomeriggio e all’inizio della mattina”, affermano gli attivisti della Agrupación Bordó di Mondelez Pacheco. Nonostante l’atteggiamento dell’interno e del sindacato, il rispetto delle regole è stato del 90%. “C’è molta rabbia. 40 compagni hanno marciato con noi fino al Congresso”. Alla Georgalos (ex-Stani) la produzione è stata paralizzata e un settore ha marciato con l’opposizione. Nelle case automobilistiche lo sciopero è stato molto forte. “La Toyota si è fermata e ha mobilitato un intero turno di lavoro, molte persone, alla Ford l’interruzione è stata totale. Volkswagen è ‘in vacanza’ ma 200 persone hanno marciato”, dice un attivista di Smata. Uno degli esempi più interessanti è stato quello di Lustramax, un’azienda di logistica appartenente a Comercio, che ha un sindacato interno militante. “Per noi è stato un grande sciopero e 40 compagni sono andati in autobus al Congreso”. La Fate è stata un’altra fabbrica in cui lo sciopero si è fatto sentire. È durato 19 ore e più di 200 lavoratori sono andati alla mobilitazione con il Sutna. L’Agrupación Granate si è battuta per renderlo il più attivo possibile. In altre fabbriche dove i sindacati hanno annunciato uno sciopero ma hanno concordato con i padroni di avere “porte aperte”, c’è stata un’importante partecipazione, come alla Pilkington e in diverse fabbriche metallurgiche. Acciaierie come Siderca (Techint) hanno fermato un intero turno di lavoro ma il sindacato (Furlán) si è mosso controvoglia. MadyGraf, fabbrica gestita dai lavoratori, ancora una volta si è fatta notare, portando due autobus alla mobilitazione e incontrando le assemblee di quartiere. Lo stesso ha fatto il sindacato SUTEBA Tigre, che si è recato al Retiro e poi in piazza con le assemblee della propria zona.

Zona Sud. “L’aeroporto di Ezeiza è stato uno dei luoghi in cui si è sentito fortemente: solo Flybondi [compagnia commerciale] ha continuato a operare con l’importanza che Ezeiza ha in termini di traffico passeggeri e di merci per l’importazione e l’esportazione”, dicono i delegati della base di El Despegue. I treni e gli autobus si sono fermati alle 19:00. La Naranja del FFCC Roca e altri gruppi hanno marciato con gli attivisti. Nel settore metallurgico, le importanti fabbriche del Gruppo Techint Tenaris-Siat (Valentín Alsina) e Ternium-Siderar (Canning) si sono fermate a partire dalle 12.00. Nel Polo petrolchimico di Avellaneda si sono verificate situazioni diverse: Uocra ha aderito allo sciopero dalle 8, ma il sindacato dei petrolieri ha impedito ai lavoratori di Raizen-Shell di partecipare. “Lo stabilimento Bridgestone di Llavallol è stato teatro dell’adesione dei lavoratori allo sciopero, così come numerosi ospedali e centri sanitari dove il sindacato Cicop si è fermato per 24 ore, mobilitando circa 600 lavoratori al Congresso”, afferma Verónica, editorialista de La Izquierda Diario.

Zona ovest. Lo sciopero è stato osservato in molte aziende di logistica e camionisti, in alcune aziende metallurgiche e in Pirelli. Lo stabilimento Manaos di Virrey del Pino è rimasto paralizzato dalle 10 alle 22, così come gli stabilimenti Coca di Pompeya e Monte Grande. La giornata è iniziata presto all’Ospedale Posadas, dove si sono riuniti operatori sanitari, residenti e assemblee di quartiere. Hanno marciato in diversi “treni della resistenza” sui treni della FFCC Sarmiento, insieme alla colonna della sezione di Haedo, che fa parte del movimento sindacale combattivo. Il viaggio di ritorno ha mostrato lo spirito di coloro che sono stati i protagonisti della giornata. “Le assemblee popolari, i ferrovieri, l’ospedale Posadas, i lavoratori delle fabbriche che si erano mobilitati, le delegazioni dei sindacati che stavano tornando, cantavano l’unità dei lavoratori, questo da solo non basta, i treni non sono in vendita”, dice Virginia Gómez, militante del PTS.

Jujuy, Córdoba, Rosario: la forza del disincanto

Milei si vanta che la sua libertà “avanza” dall’interno, ma in molte città in cui ha ottenuto il 60% dei voti, lo sciopero è stato il canale per iniziare a esprimere il malcontento nei confronti delle politiche del nuovo governo. Vediamo alcuni esempi.

A Santa Fe lo sciopero fu molto sentito. Si sono distinti settori come la raffinazione. Hanno paralizzato le grandi fabbriche, anche a San Lorenzo con picchetti, e hanno mobilitato 7 autobus per il Congresso. Come riporta questa cronaca, “a Rosario una folla ha invaso il Monumento dimostrando il massiccio rifiuto delle politiche del governo di Milei. I tre sindacati centrali hanno indetto la manifestazione. C’era un blocco indipendente guidato da Amsafe Rosario, ATE Rosario, CTA Autónoma, Jaboneros, borsisti CONICET, organizzazioni sociali e il Frente de Izquierda”. Un altro punto caldo era la storica Villa Constitución. “Dalle 12.00 in poi, la città ha visto paralizzate tutte le aziende metallurgiche e la grande azienda siderurgica Acindar. Centinaia di lavoratori hanno abbandonato i loro posti di lavoro e si sono uniti alla concentrazione presso la rotonda dell’azienda Acindar”, raccontano i nostri corrispondenti.

A Cordoba lo sciopero è stato irregolare. Le confederazioni sindacali si sono spinte a organizzare… due eventi. Il primo con i sindacati statali (delegazioni di Alimentazione, Uocra, Aeronáuticos e Bancarios) e i movimenti sociali. L’UEPC Capital, il sindacato degli insegnanti recuperato dalla sinistra, ha schierato un’ottima colonna. Il Cordobazo Cultural ha dato la sua impronta all’evento. Più tardi c’è stata un’altra manifestazione di Camioneros, SMATA, UOM e Luz y Fuerza a livello centrale. Più di 20.000 persone hanno marciato in una città che è stata nel caos per tutto il giorno. Ci sono stati cortei anche a Rio Cuarto, Rio Tercero, Traslasierra, Punilla e in altre località.

A Jujuy, la CGT e la CTA si sono mobilitate e hanno tenuto una manifestazione nella capitale, anche se non hanno promosso con forza lo sciopero. Un blocco indipendente di organizzazioni sociali e sindacali e di sinistra ha chiesto un piano di lotta alle centrali sindacali. C’è stata anche un’importante marcia nel territorio di Ledesma. Come riporta La Izquierda Diario, “c’è stata una mobilitazione e poi un blocco della Ruta 34 con la partecipazione delle organizzazioni sindacali (delegati del settore saccarifero, rurale, statale, comunale e degli insegnanti)” insieme alle organizzazioni sociali e al Frente de Izquierda. A Salta c’erano più di 10.000 persone. “Era difficile immaginare che in piena estate la volontà di affrontare l’attuale aggiustamento sarebbe stata così concreta, con lavoratori delle stazioni di servizio, della magistratura, dell’ADP, della Sitepsa, dell’ADIUNSa, dei lavoratori stradali, dell’UPCN, dei lavoratori della gastronomia, dell’UATRE, dei lavoratori statali, dei camionisti, dei lavoratori dell’aeronautica, dei consiglieri comunali, dei disoccupati e dei movimenti dei lavoratori precari”, raccontano i nostri corrispondenti. Anche a Tucumán le strade hanno dato il loro messaggio, anche se la maggior parte dei sindacati non ha scioperato. ATSA, SEOC, ATEP, SADOP, UOCRA, ATE e un’importante colonna de La Bancaria, che ha iniziato la giornata con un presidio al Banco Nación per ripudiare i propositi di privatizzazione contenuti nella Legge Omnibus, erano in Plaza Independencia.

Mentre politici come Morales, Sáenz e Jaldo negoziano o stringono direttamente patti con Milei, le strade del NOA hanno detto NO agli attacchi di Milei.

La Patagonia è stata un altro punto caldo della giornata. “A Neuquén è stata una delle più grandi mobilitazioni degli ultimi anni”, affermano molti attivisti che hanno percorso le strade. Più di 60 sindacati della CGT e della CTA si sono mobilitati nell’ambito dello sciopero generale. I Petroleros (lavoratori del settore petrolifero) hanno scioperato con piena adesione (e “guardie minime”) ma non hanno sfilato. Tuttavia, migliaia di lavoratori di questi sindacati, insieme a organizzazioni sociali, culturali e di sinistra, erano presenti al Monumento di San Martín. In questo articolo te ne parliamo. Come ha detto Andrés Blanco, leader ceramista e deputato del PTS-FITU: “La giornata di oggi ha mostrato dove si trova la forza per sconfiggere completamente le misure di austerità di Milei”.

Nel Chubut, le marce a Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson e nella Comarca Andina sono state importanti, così come lo sciopero in molti sindacati. Ecco tutte le cronache e le foto della giornata.

A Mendoza si sono verificati due fatti eccezionali: il polo indipendente ha superato l’appello delle centrali sindacali e con questo il morale ha rotto il cordone di polizia che il governo provinciale aveva imposto. Lo sciopero non è stato forte a causa della decisione e del discredito delle centrali sindacali, ma la mobilitazione è stata massiccia. Molto ha avuto a che fare con l’Assemblea della Necessità e dell’Urgenza promossa da lavoratori della cultura, lavoratori del Conicet, organizzazioni sociali, ambientaliste, studentesche e femministe, insieme a delegati della sinistra e militanti, come gli Autoconvocados Vitivinícolas.

Sciopero, picchetto e padella: la formula anti-Milei

Lo sciopero di oggi ha espresso il malcontento di un settore importante del popolo lavoratore, ma con le “forme” consentite da chi guida i sindacati. Ma si è trattato di un primo round. Come abbiamo visto in questo rapido tour, fin da subito si sono finalmente mostrati i denti. È stata una cartolina imponente spedita all’indirizzo della destra al governo. Ma anche per i membri del Congresso e i burocrati che accompagnano questa trattativa in cambio del contenimento della forza dei lavoratori.

Perché se dobbiamo riassumere tre conclusioni di questo 24, possiamo dire:

Primo. La classe operaia ha dimostrato chi fa funzionare il paese. Lo confermano le grida per i mancati profitti e le centinaia di operazioni repressive di Bullrich. Alle 12 sono state chiuse molte macchine, viaggi e carichi. Alle 19 Buenos Aires era quasi vuota. Lo sciopero ha messo in scena il “pericolo” che i proprietari del paese temono. Ma ha anche aiutato milioni di persone a riconoscere la propria forza. Come disse Lenin 100 anni fa, “lo sciopero insegna ai lavoratori a prendere coscienza della propria forza e di quella dei padroni”.

In secondo luogo. Nelle grandi città, è stata dimostrata la confluenza dei sindacati con altri settori danneggiati dall’aggiustamento. Le assemblee popolari sono state una “boccata d’aria fresca” ma anche una forza dal basso che ha chiesto di essere guidata nelle strade. Anche i settori della cultura, il movimento delle donne e i giovani stanno rivendicando il loro posto nella lotta. Il kirchnerismo li ha lasciati ai margini e non hanno intenzione di aspettare.

Terzo. Esiste un’altra alternativa. Volevano mandare “a fondo” il movimento sindacale militante, le organizzazioni sociali e la sinistra. Ma in ogni lotta, contro ogni governo, il 20 e il 27 dicembre abbiamo conquistato una posizione. Non ci rinunceremo. Ci sarà qualcuno a cuio non è piaciuto, ma i “blocchi indipendenti” si sono fatti spazio in ogni giornata, con la bandiera del “piano di lotta fino alla caduta della DNU, della legge Omnibus e delle misure di austerità”.

Ecco perché, per la sinistra di classe, la giornata di oggi è una buona notizia. Se la classe operaia si alza in piedi, se mette in gioco tutto il suo potenziale, non c’è destra, protocollo o burocrazia che possa fermarla.

Lucho Aguilar

Traduzione da La Izquierda Diario