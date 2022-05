Continua il ciclo di presentazioni del secondo numero della nostra rivista, Egemonia, martedì prossimo a Firenze, in collaborazione con gli Studenti di Sinistra. Di seguito, la descrizione dell’evento.

PRESENTAZIONE RIVISTA EGEMONIA #2

Martedì 31 maggio – 16.00 – Circolo ARCI di Porta al Prato, Via delle Porte Nuove 33

Egemonia è una rivista italiana di politica, cultura e teoria nata nello scorso novembre 2022 a cura del giornale online La Voce delle Lotte. Questo progetto vuole contribuire alla riflessione politica sulle numerose tematiche che sono oggi urgentemente all’ordine del giorno, nel tentativo di colmare almeno in parte l’assenza di dibattito che si trova spesso sia nelle organizzazioni militanti che nella società in generale.

“Abbiamo scelto come nome ‘egemonia’ per rivendicare la rielaborazione originale che ha fatto il marxismo di questo concetto, specialmente con teorici come Lenin e Gramsci. Egemonia nel senso di lotta incessante per far emergere il punto di vista autonomo della classe lavoratrice. Egemonia nel senso di identificare nei lavoratori salariati la forza sociale e politica principale per far vincere e dirigere i grandi movimenti della nostra epoca contro il capitalismo, per una vera transizione ecologica e contro il patriarcato”.

Il secondo numero, uscito in occasione dell’8 marzo, ragiona sulla centralità della classe lavoratrice nella società e nella lotta politica in tutte le sue possibili convergenze, a partire da quella della lotta per l’emancipazione di genere con la lotta di classe.

La rivista è disponibile anche in formato digitale.