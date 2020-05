Video di solidarietà di Delio Fantasia, operaio FCA a Cassino e segretario provinciale della FLMU-CUB: gli operai di Cassino sostengono la lotta degli operai della Nissan di Barcellona che sono in sciopero dal 4 maggio contro la scelta aziendale di chiudere la fabbrica.

Contro una condanna a disoccupazione e fame, perdipiù durante la crisi pandemica, per 3.000 famiglie!

Per l’esproprio senza indennizzo della fabbrica, sotto il controllo dei lavoratori stessi!

A nome del sindacato FLMU di Cassino esprimo la totale solidarietà ai compagni lavoratori metalmeccanici della Nissan Montcada per la lotta che stanno portando avanti dal 4 maggio. La nostra non è soltanto una solidarietà formale ma anche sostanziale, perché la lotta dei lavoratori metalmeccanici, delle industrie automobilistiche di tutta Europa deve vedere coinvolti tutti i lavoratori di tutta Europa perché il problema è comune ai lavoratori di tutta Europa.

La chiusura dello stabilimento Nissan Montcada stride pesantemente con i profitti, gli utili maturati nell’ultimo anno, in particolare negli ultimi nove mesi che non giustificano assolutamente la chiusura dello stabilimento in Spagna. Giunga la nostra solidarietà y hasta la victoria siempre!