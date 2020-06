Apriamo la campagna lanciata dal Coordinamento Studentesco Rivoluzionario sulle condizioni dei giovani precari e studenti.

Sei un rider? Un giovane studente? Una donna vittima dei lavori sempre più precarizzati?

Inviaci la tua esperienza, la tua denuncia, portiamo avanti insieme la guerra alla precarietà!

A partire dall’assemblea virtuale lanciata sulla nostra pagina Facebook di La Voce Delle Lotte, che ha visto la partecipazione di una compagna Spagnola ed una Francese, rappresentanti delle rispettive organizzazioni – della CRT (Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras) e della CCR (Courant Communiste Révolutionnaire)- parti integranti della Frazione Trotskista- quarta internazionale, e di due nostri compagni che studiano e lavorano nella sanità appartenenti alla FIR e a Il Pane e Le Rose, si sono non solo messe in evidenza le condizioni dei giovani e studenti precari a fronte della crisi,le contraddizioni che si verranno a generare in seguito agli attacchi che il capitalismo rivolgerà contro questo settore per portare avanti le sue politiche di austerità, ma sopratutto le rivendicazioni di cui i giovani hanno bisogno per una prospettiva futura che li veda al centro delle scelte sulla propria vita e non vittime; intendiamo portare avanti la campagna sulle condizioni e rivendicazioni giovanili per portar avanti la guerra alla precarietà!

Partecipa anche tu alla costruzione della campagna, inviaci la tua denuncia tramite video, scritto o audio sulla nostra pagina Facebook o alla nostra email redazione@lavocedellelotte.it