Condividiamo l’intervento della dirigente sindacale nel commercio a Temuco e militante del PTR cileno durante l’Atto Internazionale contro il razzismo e la violenza della polizia, trasmesso contemporaneamente dalla Rete internazionale dei giornali online La Izquierda Diario.

“L’impunità della polizia è stata uno dei motivi per cui ci siamo ribellati in ottobre”

Da Temuco, nel sud del Cile, vi mando un grande saluto internazionalista. Vivo nella regione di La Araucanía, territorio ed epicentro della resistenza del popolo Mapuche.

Qui la violenza della polizia è sistematica, i territori militarizzati e chi lotta rischia di essere ucciso. Non dimenticheremo mai che sia la destra sia i governi progressisti sono responsabili.

L’impunità della polizia è stata una delle ragioni per cui ci siamo ribellati in ottobre, dove la bandiera mapuche sventolava ad ogni manifestazione. A Temuco abbiamo anche abbattuto diverse statue e simboli colonialisti, come sta accadendo oggi in altri paesi.

Qui è molto chiaro che i nemici della lotta per il diritto all’autodeterminazione nazionale e territoriale dei popoli oppressi sono i monopoli forestali, i latifondisti, i capitalisti e le loro forze repressive. Per porre fine all’oppressione devono essere sconfitti.

Non è un compito facile. Ma abbiamo visto nelle strade la forza della classe operaia, dei giovani e del popolo mobilitato. Ecco perché abbiamo messo alle corde il governo di Piñera.

E abbiamo anche visto come i partiti riformisti e la burocrazia sindacale hanno impedito la caduta di questo governo. Lo stesso che oggi ci ha portato ad una catastrofe sanitaria e sociale senza precedenti! Lo stesso che tiene 2.000 prigionieri della ribellione e anche i prigionieri mapuche in sciopero della fame oggi! Chiediamo la loro libertà subito!

La lotta per forgiare un’alleanza tra i lavoratori, i Mapuche e i giovani, la condividiamo con i compagni del PTS dall’altra parte delle Ande. L’esempio degli operai di Zanon, che hanno forgiato una profonda unità con la comunità mapuche di quella provincia, è di grande ispirazione.

Per contribuire a forgiare quell’alleanza e a superare coloro che sostengono un governo criminale, è urgente fare passi in avanti verso la costruzione di un partito rivoluzionario della classe operaia, una nuova sinistra anticapitalista e rivoluzionaria.

È un dibattito che stiamo aprendo insieme alle centinaia di compagni con i quali stiamo ancora promuovendo esperienze comuni di auto-organizzazione, come il Comitato di Emergenza e Salvataggio di Antofagasta, il Comitato per la Salute e la Sicurezza dell’Ospedale Barros Luco, o la stessa Assemblea del Popolo di Temuco.

Poiché milioni di noi si sono svegliati in tutto il mondo, oggi il compito è quello di avanzare e finire ciò che abbiamo iniziato!