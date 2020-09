Troubled Blood, il prossimo libro dell’autrice di fama mondiale JK Rowling, racconterà la storia di un detective che indaga sulla scomparsa di una donna, vittima di un serial killer il cui modus operandi sarebbe… Vestirsi da donna.

Troubled Blood, il prossimo libro dell’autore di fama mondiale JK Rowling, racconterà la storia di un detective che indaga sugli omicidi di un serial killer vestito da donna. La morale? “Mai fidarsi di un uomo che indossa un abito lungo”. Dopo numerose polemiche sulle sue posizioni contro i diritti delle persone trans* e contro il riconoscimento della loro stessa esistenza, JK Rowling continua a scivolare sul terreno delle più nauseanti idee reazionarie.

Una polemica fumante

È sotto il suo pseudonimo Robert Galbraith che JK Rowling ha pubblicato il suo ultimo libro, Troubled Blood. Come descrivono articoli apparsi su Telegraph e PinkNews, questo nuovo libro di 900 pagine, racconta la storia di un detective che indaga sulla scomparsa di una donna, vittima di un serial killer il cui modus operandi sarebbe… Vestirsi da donna.

Questo tema non emerge dal nulla. JK Rowling, negli ultimi anni, è stata molto presente nei notiziari a causa della sua posizione politica contro i diritti trans*, avendo pubblicato su Twitter alcune frasi shock deliberatamente anti-trans* ma anche, in modo più profondo, facendo dubbie allusioni alla transidentità come “moda” pericolosa tra i giovani, confrontando il percorso medico delle persone trans* alle orribili terapie di conversione per i gay negli Stati Uniti (centri di tortura per la conversione degli omosessuali all’eterosessualità) e sostenendo pubblicamente gli attivisti che lottano contro i diritti trans*.

Un immaginario transfobico che purtroppo non è nuovo

Questo nuovo libro aggiunge un chiodo alla bara di uno degli argomenti che ancora oggi è molto forte: il fatto che le donne trans* sarebbero un pericolo per le donne cisessuale. Che non solo sarebbero quindi una minaccia, ma che anche sarebbero portatrici una terribile devianza mentale, un bisogno di fare del male, di uccidere, forse a causa di tutta l’infelicità di cui si farebbero carico (o forse semplicemente a causa della propria supposta devianza psicopatica).

Questa rappresentazione della transidentità nei film e nelle serie è stata devastante quando la persona trans* come soggetto, come personaggio, è apparsa nei film e in televisione. Basate più sulle paure dei registi e degli scrittori che su realtà tangibili, esse permeano ancora oggi l’immaginazione di molte persone. Possiamo citare il serial killer di Psyco, di Hitchcock, o Pulsions, di Brian de Palma, o Il Silenzio degli innocenti di Jonathan Demme. Nella stragrande maggioranza dei casi, è infatti una persona transfemminile ad essere rappresentata. Si tratta quindi di collegare la transidentità a una forma di devianza che porterebbe alla perversione, anche a impulsi morbosi.

Queste rappresentazioni sono terribili per le persone trans*, che in realtà hanno trascorso la maggior parte della loro storia come movimento che lotta per depatologizzare la loro esistenza, sostenendo di non essere “malate”, né fisicamente né mentalmente. È stato forgiato un mondo immaginario, quando la persona trans* non è più stata invisibile nei media: un mondo terrificante, vergognoso, malato, disgustoso e meritevole di punizione (spesso nella finzione – la morte, o l’esclusione ad vitam aeternam). Fortunatamente, i nuovi creativi oggi cercano di “rimediare” proponendo nuove e più realistiche rappresentazioni delle esperienze delle persone trans*.

Ma la realtà politica delle persone trans* oggi è quella di essere picchiate, picchiate, violentate, sfigurate, sfigurate, assassinate, o addirittura emarginate, precarie, isolate… L’ascesa dell’estrema destra in molti paesi, anche in Europa, aumenta questa violenza e questa discriminazione e, purtroppo, in questo clima dannoso, JK Rowling prende la decisione di consolidare questa paura immaginaria della persona transgender, di criminalizzare la sua esistenza!

Transfobici non si nasce, si diventa (grazie ai libri di JK Rowling?)

Ci sembra necessario e primordiale ricordare che la transfobia strutturale e individuale non nasce dal nulla; che è, ovviamente, a volte provocata individualmente dalla paura dell’ignoto, ma che è anche strutturalmente organizzata, mantenuta e perpetuata da rappresentazioni, immagini, da persone che lavorano pubblicamente. JK Rowling, con Trouble Blood, si pone direttamente in linea con queste rappresentazioni, e questo, in modo molto deplorevole dopo il successo ancora clamoroso del suo Harry Potter. La storia della transfobia ha un lungo passato e forse purtroppo ha ancora lunghi giorni davanti a sé… Perché in questa storia, la creatrice di Harry Potter JK Rowling sembra aver scelto definitivamente la parte delle Forze del Male.

Nicolas-Marie Santonja

Traduzione da Révolution Permanente