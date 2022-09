La società statale russa Gazprom ha dichiarato che il guasto che ufficialmente ha portato alla chiusura dei rubinetti è dovuto a una turbina e che la sospensione del servizio sarà “a tempo indeterminato”.

Un comunicato ufficiale del gigante russo del gas Gazprom ha spento le speranze di una ripresa immediata della fornitura di carburante attraverso il gasdotto Nord Stream 1 verso la Germania. Il servizio era stato sospeso quattro giorni fa, con una data di riattivazione per sabato, a causa di “lavori di manutenzione” su una turbina Trent 60 in una stazione di compressione. Tuttavia, nella tarda serata di venerdì la società ha annunciato ufficialmente che il servizio non sarebbe stato ripristinato immediatamente perché è stata riscontrata “una perdita di olio” durante i test finali sulla turbina.

Il gasdotto è fondamentale per la fornitura di carburante alla Germania e stava già operando al 20% della capacità perché la stazione di compressione in questione era l’ultima in funzione. Il governo ha immediatamente reso noto il suo rifiuto dell’argomentazione russa. Un portavoce del ministero dell’Economia di Berlino ha dichiarato: “Il ministro Habeck aveva previsto che qualcosa del genere sarebbe accaduto, qualunque sia il pretesto, non è una sorpresa”.

Suggestivamente, la conferma di Gazprom è arrivata poche ore dopo che i ministri delle Finanze del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, più una rappresentanza politica dell’Unione Europea) hanno dichiarato che saranno attuati controlli sui prezzi degli acquisti di gas russo.

Pochi giorni fa, il presidente di Gazprom Alexei Miller ha avvertito che la riparazione di questo tipo di turbine, di competenza della Siemens, è un compito complesso che può essere svolto solo da officine specializzate. Ha aggiunto che tali riparazioni sono attualmente impossibili a causa delle sanzioni internazionali contro la Russia. Come se non bastasse, ieri il Cremlino ha dichiarato che l’oleodotto “è in pericolo” perché non ci sono attrezzature di riserva per sostituire quelle danneggiate.

Le tensioni tra la Russia e le potenze imperialiste hanno avuto un’impennata dopo l’invasione russa dell’Ucraina e si sono riflesse nell’economia internazionale con forti sanzioni contro la Russia e una crescente inflazione globale di cibo e carburante. Martedì scorso, il governo russo ha annunciato che avrebbe interrotto le forniture di gas alla Francia per il mancato pagamento delle forniture di luglio. Il governo francese ha minimizzato la misura, affermando di aver già trovato altri modi per rifornire il paese, ma non ha spiegato quali.

Mentre la guerra in Ucraina continua senza che si intraveda una soluzione immediata, l’annuncio di Gazprom di tagliare il servizio alla Germania è un ulteriore passo su una scala che nessuno sa fino a che punto arriverà o cosa ci sia alla fine.

Traduzione da La Izquierda Diario