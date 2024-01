In due manifestazioni di massa, sabato e domenica, centinaia di migliaia di persone hanno marciato in Germania contro il partito di estrema destra AfD e la politica istituzionale di espulsione dei migranti.

Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in Germania domenica, per il secondo giorno consecutivo di manifestazioni in città come Berlino, Monaco (a sud) e Colonia (a ovest) per protestare contro l’estrema destra, in particolare il partito Alternativa per la Germania (AfD), e contro l’espulsione dei migranti. Secondo gli organizzatori, solo a Berlino si sono riunite più di 350.000 persone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Izquierda Diario (@izquierdadiario)

Nella capitale tedesca, la protesta è stata indetta da un’alleanza di partiti, ONG e sindacati con lo slogan “Difendiamo la democrazia – insieme contro la destra”, mentre i manifestanti portavano striscioni con slogan come “Non c’è posto per i nazisti” o “Diritti umani al posto degli umani di destra” (“right” in inglese significa sia “diritto” sia “destra”, ndr).

A Monaco di Baviera, le autorità hanno deciso di “interrompere” (di fatto, vietare) la marcia indetta da 230 organizzazioni della società civile quando era appena iniziata, perché a causa del gran numero di manifestanti non era più possibile “garantirne la sicurezza”. Secondo la polizia erano presenti circa 100.000 persone e il doppio secondo gli organizzatori.

Decine di migliaia di persone hanno manifestato anche in città come Colonia (a ovest), Brema (a nord) e Saarbrücken (a sud).

L’ondata di proteste arriva dopo che, dieci giorni fa, un’inchiesta dei media ha rivelato che alcuni rappresentanti del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) hanno partecipato a un incontro con neonazisti, ultradestra e ultraconservatori di vario genere in cui sono stati discussi i piani per espellere milioni di migranti dal paese.

L’ascesa dell’AfD ha assunto proporzioni allarmanti: secondo i sondaggi è la seconda forza a livello nazionale. Potrebbe addirittura vincere tutte e tre le elezioni regionali della Germania orientale che si terranno a settembre. L’AfD, come dimostra l’incontro segreto di Potsdam, aiuta i nazisti a stabilire contatti con la politica e il potere, e cerca di fare pulizia etnica in Germania, soprattutto contro i musulmani.

Nonostante le centinaia di migliaia di persone in piazza, la destra si è rafforzata e ha esercitato la sua influenza sulla politica del governo. In realtà, la sua crescita è strettamente legata alle politiche di destra perseguite dal governo di coalizione, che da un lato accoglie con favore le marce e in alcuni casi vi partecipa, ma dall’altro prende in mano le politiche richieste dall’estrema destra. È il caso dell’attuazione di politiche antimusulmane di destra con il pretesto di combattere “l’antisemitismo importato”. Appena una settimana dopo la notizia della riunione delle organizzazioni naziste, il governo di coalizione ha votato una legge per facilitare le deportazioni. Così facendo, ha legittimato la politica promossa dall’AfD.

La demonizzazione dei migranti e dei settori impoveriti è un fattore comune all’estrema destra, ai socialdemocratici, ai cristiano-sociali e all’intera coalizione di governo, che ha sostenuto un programma brutale di tagli in tutti i settori per finanziare un programma di armamenti bellici da 100 miliardi di euro senza precedenti dalla Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di un piano concordato fin dall’inizio della guerra in Ucraina che mira a rafforzare la NATO e in cui la Germania vuole svolgere un ruolo di primo piano. Gli effetti dei tagli impliciti in questo bilancio di guerra multimilionario, come il sostegno incondizionato del governo tedesco al genocidio che Israele sta compiendo sulla popolazione palestinese, vengono manipolati dall’estrema destra per prendere di mira gli immigrati, in particolare i musulmani, e i settori poveri, approfittandone per dividere i più danneggiati della società mettendo alcuni contro altri e accelerando la sua politica di deportazioni di massa.

In questo contesto, sono in corso dibattiti sulla richiesta di vietare l’AfD come partito, sostenendo che questo è il modo per porre fine all’estrema destra. Come sottolinea un editoriale di Klasse Gegen Klasse, che fa parte della nostra rete internazionale La Izquierda Diario in Germania:

Gli attuali dibattiti sulla messa al bando non colgono il nocciolo del problema: danno l’idea che la minaccia imminente dell’AfD possa essere semplicemente bandita, rafforzando così le illusioni dello Stato. Ma non è così. Distruggere l’AfD richiede organizzazione e mobilitazione nelle strade, nelle fabbriche e nelle aziende, nelle università e nelle scuole, piuttosto che affidarsi alla polizia, ai tribunali e ai servizi segreti.

Il rafforzamento del militarismo è il terreno fertile in cui l’AfD può continuare a crescere. Per fermarli, i sindacati devono prendere la guida del movimento e convocare assemblee di fabbrica e aziendali per capire cosa implica il rafforzamento dell’AfD e decidere democraticamente azioni come manifestazioni e scioperi. Questo deve andare di pari passo con la discussione di un programma generale per rompere con ciò che oggi dà forza all’estrema destra. Un programma e un piano che includa 1) manifestazioni di massa e scioperi politici contro un’eventuale partecipazione dell’AfD al governo, 2) mobilitazione sindacale contro l’AfD e riunioni nelle aziende dei sindacati e dei consigli di fabbrica per costruire una base sociale contro la destra 3) la fine di tutte le deportazioni 4) l’esproprio delle banche e delle imprese. Tasse sulla ricchezza per finanziare i servizi sociali, la casa, l’istruzione, la salute e l’ambiente, invece delle aziende della difesa e del bilancio multimiliardario per le guerre che finiscono per essere pagate dalle tasche dei cittadini 5) Solidarietà con gli agricoltori e per lotte comuni degli agricoltori, dei ferrovieri e degli scioperi “climatici” contro i tagli 6) Riduzione dell’orario di lavoro con stipendio pieno, compensazione dell’inflazione e parificazione dei salari a est e a ovest 7) Stop a tutte le spedizioni di armi e fine del sostegno al genocidio di Gaza.