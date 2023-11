Guidati dalla deputata Sahra Wagenknecht, una dozzina di parlamentari tedeschi si sono staccati da Die Linke (la sinistra) per lanciare una nuova formazione che si schiera contro la destra ma rivendicando un’agenda politica simile, tra le altre cose, in materia di immigrazione ed ecologia. Cosa significa questo fenomeno?

Lunedì scorso, la politica tedesca e membro del Bundestag Sahra Wagenknecht ha spiegato il suo progetto di fondare un nuovo partito. La Wagenknecht, originaria della Germania dell’Est, ha annunciato che si sarebbe dimessa dal partito Die Linke (La Sinistra) e avrebbe lanciato una nuova organizzazione con il suo nome, l’Alleanza Sahra Wagenknecht, o BSW. Date le sue posizioni nazionaliste e anti-immigrati, non sorprende che il sito web non contenga altre lingue oltre al tedesco. Per il momento non cercano attivisti, ma solo denaro.

Amira Mohamed Ali, uno dei dieci deputati di Die Linke che hanno rotto con il partito insieme a Wagenknecht, ha spiegato che il nuovo partito è “per tutte le persone che non vedono il lato positivo della vita, per tutti coloro che lavorano duramente ma sono delusi dalla politica tradizionale”. Tuttavia, è interessante notare che gli unici a parlare alla conferenza stampa sono stati i politici che guadagnano tra i 10.000 e i 20.000 euro al mese. Mohamed Ali, ad esempio, è un avvocato d’impresa nell’industria automobilistica. Il suo collega Klaus Ernst, un ricco burocrate sindacale, guida una Porsche e ha suscitato un certo scandalo quando è diventato presidente della commissione per il clima del Bundestag perché sostiene i motori a combustibili fossili.

La stessa Wagenknecht è una multimilionaria che sembra più a suo agio negli show televisivi e nei cocktail party di politici di destra come Peter Ramsauer; non sono riuscito a trovare una foto di lei a uno sciopero o a una manifestazione dal 2009 in poi.

Alla conferenza stampa di lunedì ha partecipato il capitalista Thomas Suikat, tesoriere della nuova alleanza. Non sarebbe stato troppo difficile mettere davanti alle telecamere un’infermiera sovraccarica di lavoro e sottopagata, ma Wagenknecht non sembra minimamente interessata. Il programma che ha presentato si concentra sul rafforzamento della Mittelstand, la media borghesia tedesca, offrendo loro una “concorrenza leale”.

Come ogni moderno politico di destra, Wagenknecht è indignata dal fatto che le persone non possano più esprimere le proprie opinioni, il che non le impedisce di condividere le sue odiose opinioni davanti a un centinaio di giornalisti: è contraria all'”immigrazione incontrollata” e all'”attivismo ecologico cieco”, che incolpa della crescente disuguaglianza in Germania.

Non è stato facile seguire la rapida metamorfosi della Wagenknecht. La gente si chiede: ma non era quella signora comunista? In effetti, all’inizio è diventata famosa come carismatica difenditrice dello stalinismo della Germania Est e come imitatrice di Rosa Luxemburg. Più di dieci anni fa, tuttavia, ha abbandonato ogni riferimento al socialismo a favore dell'”ordoliberalismo” dei conservatori della Germania occidentale degli anni Cinquanta.

Nel 2017, quando l’AfD (Alternativa per la Germania) di estrema destra ha ottenuto i primi successi elettorali, Wagenknecht ha iniziato a sostenere che la sinistra dovrebbe opporsi all’immigrazione. Ciò si è evoluto in un intero programma di “conservatorismo di sinistra” con tutti gli argomenti della destra: vuole difendere la lingua tedesca, ha affermato di non essere stato vaccinata contro il Covid e, naturalmente, odia le persone trans. Wagenknecht rappresenta il social-sciovinismo: l’idea che i lavoratori tedeschi staranno meglio se il capitale tedesco sarà rafforzato e gli immigrati saranno tenuti fuori.

Fin qui, potrebbe sembrare che Die Linke stia gettando un po’ di zavorra alla sua destra, il che potrebbe essere una buona cosa. Ma anche il resto del partito non è molto di sinistra. Mentre Wagenknecht chiede più deportazioni, Bodo Ramelow, il secondo politico più famoso di Die Linke, dirige il governo regionale della Turingia ed effettua deportazioni ogni giorno.

La maggior parte di Die Linke si allinea alla politica estera imperialista della Germania, in particolare al suo sostegno illimitato al governo di estrema destra di Israele. Lunedì, Wagenknecht ha parlato di Gaza come di una “prigione a cielo aperto” – una semplice dichiarazione di fatto – e questo le è valso un rimprovero da parte del dirigente di Die Linke Dietmar Bartsch.

A febbraio, Wagenknecht ha organizzato una manifestazione per la pace di 50.000 persone alla Porta di Brandeburgo, nel centro di Berlino, aperta esplicitamente ai membri dell’AfD e ai nazisti. Tuttavia, non è un’antimilitarista: è una nazionalista tedesca che vuole più sovranità, in contrasto con l’orientamento “transatlantico” che si inchina a Washington.

Quindi, quale è la parte è peggiore: la Wagenknecht o Die Linke? Come amava dire Lenin, “entrambi sono peggio”. I social-sciovinisti della nuova formazione sono in lotta contro i socialisti di governo di Die Linke su come amministrare al meglio l’imperialismo tedesco. Ciò di cui abbiamo bisogno in Germania, [così come in tutta Europa] è un partito autenticamente di sinistra che cerchi di unificare la variegata classe operaia in una lotta contro i capitalisti e il loro Stato.

Nathaniel Flakin

Traduzione da Left Voice