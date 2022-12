Alcune città cinesi come Pechino, Guangzhou (sud-est) e Chengdu (centro) hanno allentato alcune restrizioni contro i focolai di covid-19 dopo giorni di proteste e dopo che la vice premier Sun Chunlan ha dichiarato che la Cina si trova in una “nuova situazione”.

Sebbene la capitale cinese stia affrontando la più grande epidemia di Covid della sua storia, alcuni centri commerciali nel distretto commerciale di Chaoyang hanno riaperto oggi dopo essere rimasti chiusi per diversi giorni, durante i quali la maggior parte dei ristoranti ha accettato solo ordini da asporto o di consegna e molti locali pubblici sono chiusi.

Inoltre, nelle ultime ore le autorità di Pechino hanno dichiarato che gli anziani, le persone che lavorano a casa o quelle a mobilità ridotta non possono partecipare ai test molecolari (PCR) di routine, anche se i luoghi pubblici, compresi gli ospedali, richiederanno comunque ai partecipanti di mostrare un test negativo nelle 48 ore precedenti per poter accedere.

Nelle città cinesi, per poter accedere a luoghi pubblici come supermercati, parchi o negozi, sono richiesti test PCR eseguiti nelle 72 ore precedenti o meno, il che a volte comporta lunghe code alle cabine di campionamento che hanno creato insoddisfazione nella popolazione.

La linea guida “zero covid”, a cui la Cina si attiene da più di due anni, consiste nell’isolamento di tutte le persone infette, in severi controlli alle frontiere, nel confinamento parziale o totale nei luoghi in cui vengono rilevati i casi e in costanti test PCR della popolazione urbana.

Tuttavia, i media locali riferiscono che alcuni quartieri della capitale hanno iniziato a consentire ad alcune persone infette da Covid considerate vulnerabili – donne incinta, anziani, tra gli altri – di rimanere in quarantena a casa per la durata della loro infezione, un significativo allontanamento dalla politica in vigore da anni.

Il requisito dell’isolamento è uno dei punti più controversi della linea guida, in quanto le città che si trovano ad affrontare grandi epidemie devono talvolta ricorrere a strutture di fortuna e prefabbricate con scarsi servizi igienici e accesso alle cure mediche per ospitare tutte le persone infette e i loro contatti.

Mentre il virus si diffonde in Cina, dove mercoledì sono state segnalate quasi 36.000 persone infette, uno dei numeri più alti dall’inizio della pandemia, cresce il timore di essere portati in una di queste strutture temporanee tra una popolazione che finora aveva considerato improbabile essere infetta o essere un contatto stretto di una persona infetta.

Nel frattempo, le megalopoli meridionali di Guangzhou e Shenzhen hanno proclamato l’abolizione di diverse restrizioni antipandemiche e alcuni dei loro distretti permetteranno ad alcuni contatti stretti di persone infette di rimanere confinati nelle loro case.

A Guangzhou, che di recente ha registrato migliaia di nuovi casi al giorno, martedì i manifestanti si sono scontrati con la polizia in tenuta anti-pandemia, secondo i video pubblicati sui social media, in un momento di proteste e malcontento della popolazione contro la strategia anti-pandemia del Paese.

La città di Chengdu, che ha una popolazione di 16 milioni di abitanti ed è una delle più grandi della regione centro-occidentale del Paese, ha annunciato che i suoi residenti non dovranno mostrare un test PCR negativo per entrare nelle loro residenze.

Il vice primo ministro Sun Chunlan, incaricato di supervisionare la politica “zero covid”, ha dichiarato mercoledì che il Paese si trova in una “nuova situazione” e che la patogenicità della variante omicron si sta “indebolendo”.

Oltre alla riduzione del rischio di infezione e delle cause di malattia causate da Omicron, ha osservato che “sempre più persone vengono vaccinate” e che “si accumula sempre più esperienza nel contenimento del virus”.

La dirigente politica, che negli ultimi due anni si è recata nelle città con focolai di infezione per sollecitare il contenimento e le restrizioni, ha chiesto di “ottimizzare” la risposta al Covid.

Recentemente, il Consiglio di Stato cinese (esecutivo) ha dichiarato di voler “accelerare” la vaccinazione degli anziani, uno dei gruppi più vulnerabili ma anche uno dei più restii a farsi vaccinare.

La leadership cinese indica la grande popolazione, insieme allo “sviluppo squilibrato” tra le regioni e alle “risorse mediche insufficienti” come fattori di mantenimento delle politiche attuali.

Secondo i dati ufficiali, dall’inizio della pandemia sarebbero morte soltanto 5.233 persone in Cina, e alcuni studi sostengono che la politica “zero covid” abbia salvato milioni di vite.