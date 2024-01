Ripubblichiamo una video-intervista di Alessandra Ciattini, antropologa marxista e collaboratrice di La Città Futura, a Giacomo Turci, direttore della Voce delle Lotte, sul cambiamento repentino della situazione in Argentina a seguito dei primissimi provvedimenti del nuovo governo Milei.

Javier Milei, nuovo presidente dell’Argentina, ha preso una serie di misure devastanti (DNU) per le masse popolari, che faranno aumentare spaventosamente la povertà già notevole nel paese latino-americano. Ha minacciato che, se non saranno approvate dal Congresso, in cui non è sostenuto dalla maggioranza, convocherà un referendum. Nonostante il ministro della sicurezza Patrizia Bullrich abbia emanato un protocollo che criminalizza le proteste, ci sono state importantissime manifestazioni, tra cui spicca quella del 27 dicembre, nel corso della quale i manifestanti hanno chiesto di proclamare uno sciopero generale per esprimere tutta la loro opposizione al nuovo governo di estrema destra. La loro pressione ha portato la CGT e altri sindacati a convocare la data del 24 gennaio per uno sciopero in tutto il paese.

