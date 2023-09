DICHIARAZIONE DELLA FRAZIONE TROTSKISTA – QUARTA INTERNAZIONALE



Crisi di Lampedusa: abbasso la fortezza Europa!

Aprite le frontiere ai migranti!

Regolarizzazione immediata, documenti e diritti per tutti!

La via d’uscita dalla crisi umanitaria è la lotta contro l’imperialismo!

Basta con il saccheggio imperialista!

L’aumento degli sbarchi di migranti sulle coste dell’isola di Lampedusa, nell’estremo sud dell’Italia, ha aperto non solo una crisi umanitaria, ma anche una crisi politica per il governo italiano e per l’UE. Il Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha risposto domenica con un piano in 10 punti. Ma le misure dell’UE cercano solo di contenere la crisi in corso, senza toccare minimamente le politiche imperialiste e razziste della Fortezza Europa. Sono queste politiche che portano migliaia di persone a rischiare la propria vita per sfuggire a guerre, crisi climatiche e carestie in Africa e altrove. Quando arrivano in Europa, vengono accolti dalla repressione della polizia, dai campi profughi in Grecia, dalle gabbie in Bulgaria, dalle deportazioni espresse alle frontiere italiane o spagnole e dalle prigioni galleggianti come nel Regno Unito. Un’Europa murata che nega ai migranti i diritti più elementari.

La crisi di Lampedusa e le politiche razziste dell’UE



L’ultima settimana ha visto un massiccio afflusso di migranti dalle coste africane all’isola di Lampedusa, al largo della punta meridionale dell’Italia. In 24 ore sono sbarcate 6.000 persone e nei giorni successivi sono arrivati in totale 11.000 migranti. Questo ha creato una grave crisi sociale sull’isola, con migliaia di persone che dormono per terra, senza poter bere acqua potabile o mangiare.

Le immagini provenienti da Lampedusa mostrano la barbarie sociale generata dal capitalismo, dal razzismo e dalla crudeltà su cui si basano i confini dell’Europa del capitale.

L’agenzia europea incaricata del controllo delle frontiere, Frontex, riferisce che nel 2023 gli afflussi di migranti irregolari sono aumentati del 18% rispetto al 2022, con 232.350 persone: un nuovo picco dopo quello raggiunto nel 2016. Sebbene sia ancora lontano dal 2015, quando si verificò la più grande crisi migratoria dalla Seconda Guerra Mondiale, rappresenta un aumento molto significativo. L’origine principale di questi flussi migratori è il Nordafrica. Da lì, migliaia di persone tentano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere le coste europee. La rotta “italiana” è raddoppiata rispetto allo scorso anno.

Di fronte alla crisi di Lampedusa, i governi europei si concentrano sulla necessità di rallentare o arginare il flusso di migranti, con discorsi apocalittici nel caso dell’estrema destra, come se il continente fosse “invaso”. Nel complesso, si tratta di discorsi ipocriti e reazionari, che fanno dei migranti il bersaglio di attacchi razzisti. L’attuale crisi migratoria ha anche esacerbato le tensioni tra gli Stati imperialisti, poiché nessuno di essi vuole assumersi la responsabilità di concedere rifugio a migliaia di persone.

L’ascesa delle correnti di estrema destra in diversi paesi (al governo in Italia, in Ungheria e in Polonia, a sostegno dei governi di coalizione in Finlandia e Svezia, o come principale forza di opposizione in Germania, Francia e altri paesi) ha comportato una maggiore pressione per un inasprimento delle politiche migratorie. Ma anche i governi “progressisti” difendono queste politiche di xenofobia e repressione, come ha dimostrato Pedro Sanchez del governo spagnolo quando ha espresso la sua “sintonia” con Giorgia Meloni sull’immigrazione.

Lo scorso giugno, i governi europei hanno concordato nuove politiche sull’immigrazione. Con il “Patto sulla migrazione e l’asilo”, i paesi centrali potranno trasferire fino a 30.000 migranti in altri paesi considerati “di transito”, come la Tunisia. Coloro che fuggono dalla miseria e dalle guerre sono considerati dai paesi imperialisti come semplici pacchi. L’accordo prevede 105 milioni di euro per finanziare le operazioni marittime e il rafforzamento delle frontiere. Inoltre, prevedeva 600 milioni di euro per investimenti in Tunisia. Il governo tunisino è stato denunciato dalle organizzazioni per i diritti umani per il suo trattamento repressivo e brutale nei confronti dei migranti. Poco dopo aver firmato il patto con l’UE, il governo tunisino ha abbandonato centinaia di migranti a morire nel deserto. Questa è solo una punta dell’iceberg delle politiche brutali e xenofobe di questo governo nei confronti dei migranti. Si tratta di una “esternalizzazione” della violenza alle frontiere, che l’UE cede a governi autoritari come la Tunisia, la monarchia assassina del Marocco o l’autoritario Erdogan in Turchia.

Una crisi nel governo italiano… che richiede una mano più dura

Domenica Giorgia Meloni ha chiesto all’UE di accelerare l’attuazione dell’accordo con la Tunisia. Il primo ministro italiano chiede di impedire ai migranti di lasciare le coste africane rafforzando i meccanismi repressivi in loco. Ha chiesto “una forza navale, se necessario, in accordo con le autorità nordafricane”, per “bloccare la partenza dei barconi, verificare in Africa chi ha o non ha diritto all’asilo e accogliere in Europa solo chi ne ha davvero diritto”. Allo stesso tempo, ha rivendicato la decisione, che sarà ratificata nell’imminente riunione del Consiglio dei Ministri italiano, di aumentare il periodo di “detenzione” (cioè la detenzione in carcere in varie forme) dei migranti irregolari ai fini del rimpatrio al massimo consentito dalla legge europea – 18 mesi – aprendo un “Centro per il rimpatrio” in ogni regione italiana. La Meloni è sotto pressione da parte dei suoi stessi partner di governo, a partire dalla Lega di Salvini, che ha denunciato che nessuna delle promesse fatte dalla Meloni in campagna elettorale è stata mantenuta.

Da parte sua, il governo francese di Macron ha un’agenda xenofoba e razzista che farebbe invidia all’estrema destra di Marine Le Pen. Per l’inizio dell’anno scolastico ha lanciato una campagna islamofobica contro le ragazze che indossano l’abaya, mentre sta preparando una legge anti-immigrazione che inasprirà la repressione dei lavoratori senza documenti. Una chiara risposta alle mobilitazioni degli ultimi mesi contro la riforma delle pensioni e le violenze della polizia, cercando di dividere i settori popolari che hanno lottato insieme. Di fronte alla situazione di Lampedusa, il ministro degli Interni Darmanin ha adattato il suo atteggiamento sotto la pressione della destra e dell’estrema destra di fronte alle quali non vuole apparire “lassista”. E dopo aver detto che la Francia “aiuterà l’Italia” nella crisi migratoria, il suo governo ha chiarito che non riceverà alcun migrante da Lampedusa, insistendo sulla necessità di una “risposta ferma”. “Sarebbe un errore di valutazione ritenere che i migranti, una volta arrivati in Europa, debbano essere immediatamente distribuiti in tutta Europa e in Francia”, ha dichiarato il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin. “Quello che vogliamo dire ai nostri amici italiani, che credo siano perfettamente d’accordo con noi, è che dobbiamo proteggere le frontiere esterne dell’Unione Europea”, ha dichiarato.

I governi dell’UE vogliono separare i rifugiati tra quelli che sono “perseguitati per motivi politici” e quelli a cui non viene riconosciuto il diritto di chiedere asilo. Il ministro degli Interni francese ha affermato che il 60% dei migranti in arrivo non ha il diritto di chiedere rifugio e proviene da paesi come “Costa d’Avorio, Guinea, Gambia”, dove “non ci sono problemi umanitari”. Tra questi, l’Unione Europea vuole procedere a una selezione dei migranti in base alle esigenze dei datori di lavoro, assicurando che i lavoratori possano essere sfruttati nei settori più duri e precari del mondo del lavoro. Il massimo del cinismo imperialista. Gran parte di questi paesi sono ex colonie francesi e ancora oggi sono soggetti al saccheggio imperialista delle loro risorse e dei loro beni naturali, allo sfruttamento delle loro popolazioni come manodopera a basso costo e all’impoverimento cronico. La diffusione di terribili condizioni economiche e sociali, la miseria e la disoccupazione diffuse, la corruzione dei regimi filo-occidentali in Africa, le loro politiche autoritarie e lo sviluppo della catastrofe climatica globale sono tutti fenomeni legati all’eredità del saccheggio imperialista nella regione. Pertanto, negano qualsiasi distinzione tra migranti “legittimi” e “illegittimi”.

Ecco perché diciamo: “Aprite le frontiere! Regolarizzazione e documenti per tutti! Stop al saccheggio imperialista! L’imperialismo europeo fuori dall’Africa!

Per l’unità della classe operaia con i popoli oppressi dall’imperialismo, contro il razzismo e la xenofobia!

Di fronte all’aggravarsi delle tendenze reazionarie, razziste e xenofobe, i governi “progressisti” non rappresentano un’alternativa. Dalla destra di Meloni ai “progressisti” Sanchez, Macron o il governo tedesco del semaforo Verdi-SPD-Liberali, tutti difendono le peggiori forme di violenza contro i migranti, mentre hanno aumentato i loro bilanci militari e partecipano all’offensiva bellica della NATO nella guerra in Ucraina.

Contro la loro barbarie, è necessario difendere la solidarietà tra i popoli. La classe operaia europea è composta da milioni di uomini e donne provenienti da Africa, Asia e America Latina in diverse generazioni. I migranti occupano ancora i lavori più precari e peggio retribuiti e sono i primi a essere licenziati in tempi di crisi. Il controllo poliziesco e razzista delle frontiere permette ai capitalisti di avere un esercito industriale di riserva e di abbassare le condizioni di lavoro dell’intera classe operaia. Pertanto, la lotta contro il razzismo e per l’apertura delle frontiere deve essere portata avanti dai sindacati e da tutti i movimenti sociali.

I firmatari di questa dichiarazione, organizzazioni socialiste e rivoluzionarie di Spagna, Francia, Germania e Italia, ripudiano le politiche repressive e razziste dell’UE nei confronti dei migranti. Al piano di Von Der Leyen, Meloni, Macron, Sanchez e Scholz, dobbiamo opporre un altro piano. Un piano di lotta contro una politica che fa pagare i costi della crisi alla classe operaia, ai migranti e ai giovani, che includa scioperi e mobilitazioni imposti ai grandi sindacati e organizzazioni sociali. L’affermazione dei diritti dei migranti e della loro libertà di attraversare i confini dell’Europa si scontra con gli interessi degli imperialisti: ecco perché abbiamo bisogno di una politica internazionalista e antimperialista.

In questo senso, rivendichiamo:

No al piano Von Der Leyen! Aprire le frontiere dell’Europa a tutti i migranti senza distinzioni!

Piena libertà di movimento per i migranti, chiusura di tutti i centri di detenzione per migranti, nessun accordo con i regimi che imprigionano i migranti!

Regolarizzazione e documenti per tutti! Pieni diritti civili e politici per chi vive in Europa!

Basta con il saccheggio imperialista! Via l’imperialismo europeo dall’Africa! Cancellazione del debito estero per le ex colonie europee! Nazionalizzazione senza indennizzo e sotto il controllo dei lavoratori e del popolo delle multinazionali europee all’estero!



Révolution Pemanente (Francia),

Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras – CRT (Spagna),

Revolutionären Internationalistischen Organisation – RIO (Germania),

Frazione Internazionalista Rivoluzionaria – FIR (Italia)