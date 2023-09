Mali, Burkina Faso, Niger: i recenti colpi di stato nel Sahel e la crisi scoppiata intorno all’ambasciata francese a Niamey confermano che la Francia è messa in discussione nel suo “cortile” storico. È una situazione che ci impone di lottare per una prospettiva politica antimperialista e rivoluzionaria anche qui in Europa.

L’attuale crisi in Niger solleva interrogativi sulla profondità del ritiro internazionale della Francia dal suo storico cortile di casa. Le recenti manifestazioni davanti alla base militare di Niamey sono una dimostrazione della rabbia profonda che esiste tra la popolazione contro la dominazione francese, contrariamente a quanto la stampa internazionale cerca di spiegare vedendo solo militanti “pro-giunta militare”. In un momento di accelerazione delle tendenze al confronto tra le grandi potenze mondiali, la Francia è presa dalla sua stessa realtà – e febbre: potrebbe essere retrocessa nella gerarchia delle potenze mondiali. Questa crisi è particolarmente acuta nel Sahel, ma potrebbe estendersi molto rapidamente ai paesi della costa dell’Africa occidentale i cui regimi sono tradizionalmente vicini all’imperialismo francese. Questo è un problema ancora più grave se si considera che è proprio sul dominio del continente, dove la Francia è oggi più sfidata, che si basa uno dei due pilastri della sua influenza internazionale (insieme alle armi nucleari) fin dalla Seconda Guerra Mondiale. Vediamo alcuni dei fattori che spiegano questo fenomeno.

1. Serval, Bakhane: un abietto fallimento militare

Nel 2011 la Francia era all’offensiva in Africa. Intervenne in Costa d’Avorio, militarizzando il paese, difendendo i propri interessi e insediando Alassane Ouattara come nuova pedina locale, con il sostegno di parte della classe dirigente ivoriana. L’esplosione della lotta di classe, in particolare in Libia, ha spinto la Francia a schierarsi in prima linea con la NATO per evitare che i suoi interessi nel paese venissero destabilizzati. Cooperare con una parte della resistenza libica, anche a costo di sbarazzarsi del governo di Gheddafi per distribuire i succulenti mercati libici, e stabilizzare gli interessi di sicurezza della Francia nella sua zona mediterranea… Contrariamente a quanto si dice di solito sul ruolo della Francia in Africa, tuttavia, le ragioni di questo intervento non sono puramente economiche e basate sul saccheggio delle risorse: la Francia vede la “sua” Africa come un mezzo per difendere la sua posizione di grande potenza nel mondo, come un gendarme pronto a schiacciare qualsiasi fenomeno che possa portare alla destabilizzazione delle potenze imperialiste nella regione, assicurando allo stesso tempo i propri affari e ponendosi come intermediario obbligato per le altre potenze.

Come ogni intervento di “stabilizzazione”, i numerosi interventi francesi sono serviti ovviamente solo a destabilizzare la regione. Nel 2013 (Serval) e nel 2014 (Barkhane), la Francia ha lanciato la più grande operazione esterna dalla caduta del Muro, con un picco di quasi 8.000 soldati nell’area transfrontaliera tra Mali, Burkina Faso e Niger. L’argomento centrale utilizzato per giustificare questa operazione e far uscire dall’ombra i suoi uomini segretamente stanziati a Bamako non è altro che una pura invenzione dello Stato Maggiore francese, di concerto con la stampa: la famosa teoria del complotto delle “linee” jihadiste su Bamako. Resta il fatto che dopo nove anni di operazioni (più lunghe della guerra d’Algeria!) la Francia si è impantanata. Secondo l’Armed Conflict Location and Event Data Project, dal 2015 sono stati uccisi più di 23.500 civili in Mali, Burkina Faso e Niger e il numero di sfollati interni è quadruplicato(!) raggiungendo 1,4 milioni. Emmanuel Macron ha affermato con il suo solito disprezzo (arrivando a offendere la solita “giovane Africa” filo-occidentale) che senza la Francia “probabilmente non ci sarebbe più il Mali, non ci sarebbe più il Burkina Faso. Non sono nemmeno sicuro che ci sarebbe ancora il Niger”. Al di là della caratteristica arroganza della Francia in Africa, la realtà è ben diversa: quale Mali, quale Burkina Faso e quale Niger rimangono oggi dopo anni di scontri civili e militari? La sconfitta della Francia si spiega innanzitutto con le drammatiche conseguenze delle sue avventure militari sulle popolazioni locali.

2. Mobilitazione di massa guidata dalla rabbia per la dominazione

Il “sentimento anti-francese” è il nuovo “singhiozzo dell’uomo bianco”: perché la Francia dovrebbe giustificare il fatto di aver “dato se stessa” per così tanto tempo per stabilizzare una regione in cui non ha alcun interesse, sostengono i vassalli della Françafrique? Resta il fatto che i maliani, i senegalesi, i ciadiani e i nigeriani che si mobilitano contro i grandi distributori francesi come Total o Carrefour e chiedono il ritiro delle truppe militari francesi da Niamey non lo fanno perché non amano la cultura francese: stiamo parlando di secoli di dominazione francese che non è mai terminata, nonostante la decolonizzazione.

Se dovessimo fare un rapido riassunto dei motivi della rabbia: il franco CFA, ancora emesso dalla Banca di Francia, che dà alla Francia voce in capitolo nelle politiche monetarie di quattordici paesi della regione; un esercito che si comporta come i gendarmi di una forza di occupazione; un monopolio virtuale sulla produzione, lo sfruttamento e la vendita delle risorse del paese e sull’utilizzo delle sue infrastrutture (uranio!), mentre il 60% della popolazione nigerina non ha accesso all’elettricità; paesi talmente schiacciati da un’economia basata sul saccheggio e sulla rendita delle materie prime da posizionarsi tra i peggiori indicatori di sviluppo umano al mondo (Mauritania 161°, Burkina Faso 182°, Mali 184° e Niger, ultimo, 189° al mondo in termini di ISU); l’approvazione di dittatori e “democratici dinastici” (cerca la differenza) da parte del presidente francese, come nel caso del figlio di Déby; “attacchi chirurgici” che colpiscono un matrimonio!… L’elenco potrebbe essere esteso, ma il concetto è già esplicito: ci sono tutte le ragioni per odiare la dominazione e l’imperialismo francese quando sei un operaio, un disoccupato, un contadino o uno studente e vivi in un paese dominato dalla Francia. In ogni caso, le recenti mobilitazioni contro la base militare di Niamey ci mostrano una cosa fondamentale: le masse possono imporre un diverso rapporto di forze contro l’imperialismo.

3. Una parte dell’esercito che cerca di moltiplicare i suoi partner

Da Assimi Goïta a Ibrahim Traoré, Abdourahamane Tiani, dai “giovani colonnelli” ai sessantenni della guardia presidenziale, la “cintura” dei colpi di Stato nasconde realtà molto diverse a seconda del paese. Resta comunque il fatto che possiamo trovare elementi di confronto per ognuno di essi. In primo luogo, il fatto che parte dello Stato, dell’esercito e della borghesia africana non vedono più la Francia come l’unico partner strategico possibile per risolvere la crisi interna del paese. La mobilitazione delle forze di Wagner in Mali è la dimostrazione del desiderio di una fazione dell’esercito di cambiare i metodi di repressione dei cosiddetti movimenti “jihadisti” o di opposizione nel paese. Altri preferirebbero passare ai negoziati, una logica assolutamente rifiutata dalla Francia, che ritiene di non negoziare con i “terroristi”. Eppure la Francia ha svolto un ruolo centrale nella costruzione e nel rafforzamento dell’apparato militare nel Sahel: finanziamenti massicci, obbligo di aumentare il budget militare, formazione degli ufficiali, ecc.

Questi settori dell’esercito vedono l’indebolimento della Francia e la crescente influenza dei nuovi partner (Cina, Turchia, Russia, ma anche Germania e Stati Uniti) come un’opportunità per sfruttare la rabbia delle masse popolari e negoziare condizioni geopolitiche migliori e un dominio meno palese. Sebbene nessuno dubiti che “democrazie” come quella difesa dalla Francia di Mohammed Bazoum non siano altro che finzioni progettate per difendere gli interessi della borghesia francese e africana, gli attuali colpi di Stato non rappresentano un’alternativa progressista: questi settori dell’esercito vedono le classi popolari semplicemente come un mezzo per negoziare il loro rapporto con le istituzioni internazionali e adattarsi alle attuali tendenze geopolitiche.

4. Una minaccia di intervento piena di contraddizioni

La situazione in Africa Occidentale appare oggi largamente divisa tra due blocchi: da un lato, l’ECOWAS [che riunisce 14 paesi dell’Africa occidentale] si considera il legittimo difensore degli interessi delle potenze imperialiste nella regione; dall’altro, gli Stati dell’area tri-frontaliera cercano di costruire una logica di blocco per difendersi da un potenziale intervento imperialistaa. La Francia (contro l’Unione Europea e persino gli Stati Uniti) sta spingendo affinché l’organo dell’ECOWAS intervenga, perché non può tollerare un tale passo indietro nella sua pre-squadra storica: umiliazione del suo ambasciatore; soldati francesi circondati da migliaia di nigeriani che chiedono la loro partenza; sostituzione dei soldati francesi con la brigata Wagner in Mali… L’immagine internazionale della Francia, già ampiamente martoriata al di fuori del suo cortile di casa (sottomarini australiani e patto Aukus, “autonomia strategica” che solo la Francia stessa vuole) è ora presa da un uragano di rabbia in una regione in cui, pochi anni prima, i suoi soldati erano applauditi dalla popolazione e dall’opposizione maliana.

Tuttavia, i guerrafondai come Catherine Colonna ed Emmanuel Macron potrebbero non aver compreso appieno che non siamo più nel 2011, quando la Francia intervenne per insediare Alassane Ouattara al potere in Costa d’Avorio, e che la situazione è cambiata: in Senegal, ogni anno si verificano massicce mobilitazioni in tutto il paese contro Macky Sall; in Nigeria, il Senato si oppone all’intervento dell’ECOWAS; in Ciad, la situazione è così febbrile che il minimo evento potrebbe far esplodere la situazione contro il figlio di Déby. In altre parole, la Francia e i suoi alleati regionali potrebbero essere rapidamente coinvolti nelle loro contraddizioni interne. L’intervento dell’ECOWAS potrebbe aprire le porte a correnti profondamente reazionarie e a massacri di massa tra Nigeria e Niger, ma potrebbe anche innescare una crisi storica per i regimi ancora “stabili” della regione.

5. Abbasso l’imperialismo! Abbasso la Françafrique!

È chiaro che la Francia svolge un ruolo del tutto reazionario nei paesi che domina. Si tratta di una potenza che, nonostante i suoi pilastri ancora stabili (CFA, sfruttamento delle risorse, peso militare), sta subendo una battuta d’arresto che potrebbe avere conseguenze molto gravi per il regime della Quinta Repubblica, storicamente costruito attorno alla difesa della posizione politica e militare della Francia nel mondo. Resta il fatto che, per costruire un’alternativa progressista, il primo compito del movimento operaio e delle organizzazioni politiche che si dichiarano della classe lavoratrice sarà quello di opporsi con forza al possibile intervento dell’ECOWAS in Niger.

Le recenti mobilitazioni in Niger contro l’esercito francese hanno dimostrato che le masse popolari e la classe operaia nigerina possono aprire la strada a una lotta frontale contro l’imperialismo francese. L’unica condizione per farlo è un intervento reale della classe operaia e delle classi popolari, totalmente indipendente dagli interessi dell’attuale giunta militare. La solidarietà che la classe operaia francese potrebbe esprimere contro tale intervento potrebbe essere un punto di appoggio essenziale per porre fine alla Françafrique e aprire la strada a una soluzione davvero progressista: la fine della dominazione francese, il ritiro di tutte le truppe militari straniere dalla regione, l’espropriazione di tutti i grandi gruppi economici e la loro messa sotto controllo operaio nell’interesse della popolazione, il monopolio del commercio estero, saranno, tra le altre cose, i criteri che renderanno possibile la conquista di un vero percorso verso l’autodeterminazione nazionale che può essere garantita solo nel quadro di un governo operaio e di uno stato socialista.

Julien Anchaing

Traduzione da Révolution Permanente