Tra l’ultima settimana di agosto e il primo fine settimana di settembre sono state organizzate scuole estive da Révolution Permanente in Francia (750 partecipanti), dalla CRT in Spagna (150) e dal gruppo RIO in Germania (170), a cui hanno partecipato anche delegazioni dall’Italia della FIR. In totale, più di mille giovani e lavoratori hanno discusso con l’obiettivo di costruire partiti rivoluzionari in questi paesi. Un grande passo avanti in Europa per la Frazione Trotskista, promotrice della Rete Internazionale di giornali militanti La Izquierda Diario.



L’estate europea sta per finire e stiamo iniziando un nuovo corso politico con molta forza, dopo diversi giorni pieni di scambi politici e dibattiti all’università estiva di Révolution Permanente e alle scuole di RIO, in Germania, e della CRT in Spagna. Questi incontri hanno mostrato un importante balzo in avanti nella costruzione della nostra corrente internazionale, soprattutto in Francia, ma anche in Germania e Spagna. Basta confrontare il numero di partecipanti con le scuole tenute solo un anno fa per verificarlo: Révolution Permanente è passata da 450 iscritti alla sua Université d’été nel 2022 a 750 nel 2023. Nel caso del gruppo tedesco RIO, la sua scuola estiva ha riunito 110 partecipanti nel 2022, che ora sono aumentati del 50%, e nella CRT spagnola siamo passati dal riunire quasi 100 giovani e lavoratori l’anno scorso ai 150 iscritti di quest’anno.

Nel complesso, la presenza di oltre mille lavoratori di diversi settori, insieme a giovani studenti e lavoratori precari, con un’alta partecipazione di donne, giovani LGTB+, importanti settori di militanti e simpatizzanti di origine migrante provenienti dalle ex colonie europee, insieme a intellettuali di sinistra, mostra le dinamiche di una corrente che cerca di diffondersi tra i giovani e i settori più sfruttati della classe operaia.

Durante questi giorni abbiamo discusso insieme in decine di workshop sulla situazione politica internazionale, sulla lotta di classe in ogni paese, sul ruolo dell’imperialismo, sull’avanzata dell’estrema destra e sul ruolo delle burocrazie e delle organizzazioni riformiste, mentre abbiamo tenuto numerosi corsi di formazione sul marxismo su diversi argomenti come: strategia e partito, ecosocialismo, femminismo socialista, crisi capitalista, antirazzismo, dibattiti con l’autonomismo e l’anarchismo, storia delle rivoluzioni e molto altro ancora. Discussioni su vari argomenti, in molti casi coordinate da giovanissimi compagni di ogni gruppo.

Anche i nostri gruppi in Europa si stanno impegnando per contribuire al campo dell’elaborazione e della teoria marxista in diversi ambiti. Lo dimostrano il lavoro di traduzione e le pubblicazioni delle edizioni Communard.e.s in Francia, coordinate da Marina Garrisi, o il recente lancio delle Ediciones IPS in Spagna. Inoltre, la pubblicazione di libri, come “Bataille des retraites: la victoire était possible” di Juan Chingo, o il libro sul femminismo socialista che abbiamo scritto insieme a Cynthia Burgueño, pubblicato da Editorial Akal, tra le altre pubblicazioni, così come la pubblicazione di rubriche di opinione nei media di vari paesi. Anche la partecipazione di noti intellettuali e attivisti di sinistra alla Rete per lo Sciopero Generale e all’università estiva di RP, con i quali abbiamo potuto scambiare idee e discutere fraternamente delle differenze, ne è un’espressione. Il compito di formare una nuova generazione di intellettuali marxisti è un compito strategico che assumiamo con entusiasmo.

La militanza della FT-QI in Europa è particolarmente orgogliosa del fatto che nelle nostre scuole le denunce del ruolo reazionario dei nostri Stati imperialisti, degli interventi militari nel continente africano, dell’oppressione del popolo palestinese e del saccheggio di intere regioni dell’America Latina e del resto del mondo da parte delle multinazionali attraverso i meccanismi usurari del debito, dei piani di aggiustamento del FMI e dell’estrattivismo abbiano avuto un ruolo di primo piano. Siamo anche orgogliosi che alcuni compagni della nostra corrente internazionale, che fanno parte della rete di La Izquierda Diario in Messico (MTS), Argentina (PTS) e Cile (PTR), abbiano potuto partecipare. Insieme alla partecipazione del gruppo March to socialism della Corea del Sud e alla presenza di compagni dei diversi gruppi europei della FT in ogni scuola, hanno contribuito a un internazionalismo pratico e militante.

Il continente europeo sta attraversando un periodo di grandi sconvolgimenti politici, a un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, con un aumento monumentale del militarismo imperialista della NATO e l’escalation dell’inflazione che colpisce ampi settori della classe operaia. I gruppi della FT in Europa hanno lanciato una grande campagna contro il militarismo imperialista e hanno mantenuto una posizione indipendente contro la guerra: No Putin, no NATO, no guerra! Pur sottolineando la necessità di affrontare le tendenze di estrema destra che stanno avanzando in molti paesi, abbiamo mantenuto una posizione di indipendenza di classe, affrontando la trappola dei progetti neo-riformisti (come Syriza o Podemos) che oggi sono in declino, dopo aver agito come salvatori di regimi politici in crisi.

In questo contesto, ci sono stati importanti scioperi in Francia, Regno Unito, Germania e Grecia, oltre a importanti mobilitazioni in difesa della salute e dell’istruzione in Spagna, che abbiamo riportato nei nostri giornali con i corrispondenti dell’intera rete internazionale. Le grandi giornate di lotta contro la riforma delle pensioni in Francia sono state una pietra miliare della lotta di classe, in un paese che è stato all’avanguardia nel continente per almeno un decennio.

Révolution Permanente, una giovane organizzazione fondata nel dicembre 2022, dopo l’espulsione dei suoi militanti dall’NPA, è intervenuta con coraggio nella battaglia per le pensioni contro Macron. E se la lotta di classe mette alla prova tutte le organizzazioni, i compagni di RP hanno superato questa sfida a pieni voti. Per diversi mesi hanno affrontato la politica dei vertici sindacali e dei riformisti di Melenchon, hanno difeso un programma per lo sviluppo dello sciopero generale e per l’unità della classe operaia, promuovendo la Rete per lo sciopero generale insieme a sindacalisti di sinistra, lavoratori di diversi settori e intellettuali riconosciuti della sinistra francese come Frederic Lordon e l’attrice Adele Haenel. Questo intenso intervento si è espresso anche nell’aumento del numero di visite al giornale Révolution Permanente, e con l’apparizione sui media di compagni di RP come Anasse Kazib, l’avvocata giuslavorista Elsa Marcel, Ariane Anemoyannis, portavoce del gruppo giovanile Le Poing Levé [Il pugno alzato], e Sasha Yaropolskaya, portavoce di Du Pain et Des Roses [Il pane e rose], mostrano anche i progressi nella nascita di una nuova corrente socialista rivoluzionaria in Francia. Questo è stato espresso da Daniela Cobet durante la plenaria su “prendere partito” all’università estiva, facendo appello con molti argomenti a tutti i simpatizzanti presenti affinché facciano un passo avanti e si impegnino nella militanza politica. Perché “il grande compito che ci attende è quello di costruire un partito rivoluzionario in Francia e di riabilitare il progetto comunista”.

All’università c’è stata anche l’opportunità di discutere con i compagni che fanno parte di uno dei due gruppi che attualmente rivendicano la continuità dell’NPA in Francia, formati dalle correnti L’Etincelle e A&R. Nel corso del dibattito, è stato proposto loro di cercare spazi di intervento comune nella lotta di classe, sottolineando allo stesso tempo le differenze strategiche che manteniamo, dal momento che ancora oggi continuano a rivendicare la costruzione di “partiti ampi” come l’NPA, senza trarre lezioni dal loro fallimento. Dibattiti che sono fondamentali per l’estrema sinistra francese e internazionale. Ecco perché le lezioni della lotta di classe in Francia hanno avuto un ruolo di primo piano nelle scuole estive in Germania e Spagna, con la partecipazione di militanti di RP a diversi tavoli e workshop.

In Germania, dopo un anno di intensa attività del gruppo RIO contro il riarmo imperialista e l’avanzata dell’estrema destra, a sostegno delle lotte dei lavoratori e del movimento studentesco, la scuola ha mostrato notevoli progressi. La lotta politica contro il corso riformista e filo-imperialista di Die Linke è culminata con la partecipazione di una decina di giovani che hanno rotto con la giovanile di quell’organizzazione e hanno abbracciato le idee del trotskismo. Stefan Schneider, dirigente di RIO, ha sottolineato “la presenza di molti giovani provenienti da diverse città, in alcuni casi dove stiamo aprendo il lavoro attraverso i nostri raggruppamenti, ma anche in città dove fino ad ora non conoscevamo nessuno, così come la grande e qualitativa partecipazione di lavoratori (perlopiù giovani), soprattutto del settore dell’istruzione e della sanità, anche in questo caso da luoghi dove abbiamo già del lavoro ma anche da altri luoghi, come le lavoratrici dell’ospedale universitario di Monaco”. Compagne come Inés Heider, assistente sociale, licenziata per aver lottato; Leonie Lieb, ostetrica, attivista sindacale nel sindacato dei servizi e Tabea Winter, dirigente nazionale del gruppo giovanile della RIO “Armi della Critica”, sono alcune degli attivisti riconosciuti della RIO che portano avanti queste lotte.

In Spagna, la CRT ha fatto passi avanti insieme alla corrente giovanile Contracorriente e a quella femminista socialista Pan y Rosas, raggiungendo una presenza importante in diverse università e scuole secondarie in varie città, oltre che in alcuni luoghi di lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione, nelle catene di fast food come Telepizza e con nuovi lavori nel settore dell’istruzione e della sanità, tra gli insegnanti e il personale precario. Questo è stato un anno segnato dalle elezioni regionali e comunali del 28 maggio e dalle elezioni generali del 23 luglio, che hanno lasciato una prospettiva incerta per la formazione di un governo. La CRT ha appena combattuto un’importante battaglia politica: la destra reazionaria e patriarcale deve essere affrontata recuperando la lotta di piazza delle donne, della classe operaia e dei giovani, senza cadere nelle trappole del “male minore”. Perché è il governo “progressista” del PSOE-Podemos che ha aperto la strada alla destra. Questo è ciò che Lucía Nistal, Santiago Lupe e Pablo Castilla hanno affrontato durante l’evento sulla situazione dello Stato spagnolo e le sfide della CRT, insieme a più di cento attivisti e simpatizzanti. Alla scuola si sono svolti anche importanti dibattiti sulla strategia e il partito, a cura di Diego Lotito; sul movimento operaio nella transizione, a cura di Cynthia Burgueño; sull’ecologia e il socialismo, con Irene Thunder e ospiti internazionali; sull’autonomismo e il socialismo, con Elías Lavín; su Trotsky e la lotta contro il fascismo, a cura di Federico Grom; sul femminismo e le lotte LGTBI, a cura di Jorge Remacha e Verónica Landa, e sulla situazione internazionale, coordinata da Josefina Martínez insieme ai compagni della FT. Il risultato è stato un enorme entusiasmo militante e la gioia per le esperienze e le riflessioni condivise.

I compagni della FIR italiana hanno partecipato attivamente alle tre scuole internazionali con delegazioni guidate da Giacomo Turci, Scilla Di Pietro, Lorenzo Lodi, Luca Gieri, Gianni Del Panta ed Emma Hücker. Hanno contribuito con riflessioni sulla situazione politica in Italia, con il governo di estrema destra, e anche su importanti lotte operaie in cui sono stati coinvolti, come quella della fabbrica occupata GKN a Firenze.

Le correnti di donne e lgbt+ Pan y Rosas, Du Pain Et Des Roses, Brut und rosen, Il Pane e le Rose, nel corso di quest’anno hanno sviluppato campagne e partecipato a mobilitazioni contro la violenza sessista, l’omofobia e la transfobia, a partire da un femminismo di lotta di classe e socialista. In tutti questi paesi abbiamo organizzato importanti cortei l’8 marzo e ora proponiamo di portare avanti una campagna internazionale contro l’estrema destra e gli attacchi al femminismo e alle persone trans, con la prospettiva dell’autorganizzazione e della lotta insieme alla classe operaia.

I nostri gruppi si distinguono anche per una denuncia permanente della fortezza Europa, che ha trasformato il Mediterraneo in un cimitero per migliaia di migranti ogni anno, che rafforza il suo razzismo interno e aumenta la violenza della polizia contro i quartieri popolari e le popolazioni razzializzate, criminalizzando le lotte dei lavoratori, dei giovani e dell’ambiente. Per noi la lotta contro tutte le oppressioni fa parte di una strategia socialista di egemonia della classe operaia insieme a tutti gli strati oppressi della società. Siamo orgogliosi di dire che queste lotte politiche e strategiche si esprimono anche nella composizione militante dei nostri gruppi, che contano numerosi contingenti di donne, persone razzializzate e LGBT+ tra i loro simpatizzanti, militanti e dirigenti principali.

Nelle scuole di Francia e Spagna abbiamo avuto anche la presenza del gruppo sudcoreano March to Socialism, compagni con cui abbiamo avuto modo di scambiare e conoscere più a fondo e che stanno visitando in questi giorni anche i nostri compagni in Germania.

Pochi giorni fa è stato l’anniversario della Quarta Internazionale, fondata da Lev Trotsky e dai suoi compagni nel 1938 vicino a Parigi. Siamo orgogliosi di raccogliere questa eredità per lottare per il socialismo rivoluzionario dal basso. Stiamo facendo piccoli passi avanti e abbiamo un futuro da conquistare. Come bilancio generale, possiamo dire che iniziamo il nuovo corso politico con rinnovata forza, con la gioia di aver condiviso questi incontri internazionalisti e con la convinzione che noi trotskisti possiamo avanzare nel prossimo periodo nel compito di convergere con migliaia di lavoratori e giovani, che non si aspettano più nulla da questo sistema capitalista e si fidano sempre meno degli inganni dei riformisti. Ci troviamo in un momento storico in cui le tendenze dell’epoca delle guerre, delle crisi e delle rivoluzioni cominciano ad aggiornarsi e la sfida di costruire un partito mondiale della rivoluzione socialista, insieme ai compagni della FT in molti paesi, diventa sempre più urgente.

Josefina L. Martínez