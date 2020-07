L’IHRA offre una “definizione operativa” di antisemitismo. Questa definizione è “sorprendentemente imprecisa”, come dice un esperto. Il suo primo scopo pratico è accusare la sinistra di antisemitismo.

Cos’è l’antisemitismo? Nonostante la complessa storia del termine, la definizione è piuttosto semplice: razzismo antiebraico.

L’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) offre una “definizione operativa” che a prima vista potrebbe sembrare innocua:

L’antisemitismo è un modo di percepire gli ebrei, che può essere espresso come odio verso gli ebrei. Le manifestazioni retoriche e fisiche dell’antisemitismo sono dirette verso individui ebrei o non ebrei e / o le loro proprietà, verso le istituzioni della comunità ebraica e le strutture religiose.

L’IHRA è un’alleanza di 31 paesi (principalmente europei e per lo più imperialisti). Questa definizione, come ha affermato David Feldman, direttore del Pears Institute per lo studio dell’ antisemitismo è “sconcertantemente imprecisa”. Potrebbe voler dire odio, ma potrebbe non esserlo. Potrebbe essere diretto contro gli ebrei – ma potrebbe anche essere diretto contro i non ebrei. Questa cosiddetta definizione copre tutto e niente.

Le 38 parole non menzionano lo stato di Israele o il sionismo. Eppure sono accompagnate da undici esempi, che spiegano che “Esempi contemporanei di antisemitismo (…), tenendo conto del contesto generale, potrebbero includere, ma non si limitano a …” Di questi undici esempi, sette riguardano Israele.

Mentre la “definizione” non potrebbe essere più vaga, gli “esempi” chiariscono che qualsiasi opposizione allo stato di Israele deve essere considerata antisemita. L’ottavo punto è: “Applicare doppi standard richiedendo a [Israele] un comportamento non previsto o richiesto da qualsiasi altra nazione democratica”.

Ma cosa costituisce esattamente un “doppio standard”? E chi decide? Persone in tutto il mondo condannano la brutale occupazione israeliana della Palestina. Ma il governo israeliano e i suoi sostenitori punteranno verso altri episodi di pulizia etnica, occupazioni e omicidi di massa per affermare che Israele viene trattata ingiustamente.

Un altro esempio di presunto “antisemitismo” è: “Negare al popolo ebraico il loro diritto all’autodeterminazione, ad esempio sostenendo che l’esistenza di uno Stato di Israele è un imposizione razzista”. Quindi chiunque non supporti uno Stato esclusivamente ebraico che copre tutta la Palestina e chiunque difenda la giusta autodeterminazione dei palestinesi, viene esplicitamente chiamato un antisemita.

Il sionismo qui è presentato nel gergo di un movimento di liberazione nazionale (“autodeterminazione”). Ma i fondatori del sionismo erano molto espliciti che il loro era un progetto coloniale, e inizialmente cercarono il patrocinio dell’Impero britannico. Londra sperava di creare un “piccolo e fedele Ulster ebreo in un mare di arabismo ostile”, secondo le parole di un governatore britannico di Gerusalemme. Seguendo il modello dell’Irlanda del Nord, una popolazione di coloni garantirebbe gli interessi dell’imperialismo. Israele ora ricopre un ruolo simile per il potere egemonico imperialista, gli Stati Uniti. L’esigenza di smantellare il regime sionista non è di negare l’autodeterminazione – è una richiesta di decolonizzazione, non diversa dalle richieste di porre fine all’apartheid in Sudafrica (che, ovviamente, era sostenuto da Israele).

Una campagna internazionale

I sostenitori di Israele hanno cercato di introdurre questa definizione in tutto il mondo, dai campus universitari ai parlamenti nazionali, al fine di attaccare la sinistra come antisemita. Questo è esattamente ciò che sta facendo il governo argentino di Alberto Fernández, in collaborazione con il governo israeliano di Benjamin Netanyahu. Poiché la sinistra radicale, rappresentata in parlamento dal Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), ha ripudiato questa definizione, è stata immediatamente accusata di antisemitismo dall’Organizzazione Sionista argentina.

La definizione è così vaga da essere insignificante, ma è proprio questo il punto. Su questa base, chiunque può essere legittimamente accusato di antisemitismo e chiunque può essere protetto da tale accusa. Come Kenneth Stern, che ha redatto la definizione originale, ha dichiarato: “La definizione non è stata redatta e non è mai stata intesa come uno strumento per prendere di mira o giustificare un discorso in ambito universitario”.

Donald Trump, ad esempio, ha violato pubblicamente il sesto punto: “Accusando i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele, o alle presunte priorità degli ebrei in tutto il mondo, che agli interessi delle loro stesse nazioni”. Parlando agli ebrei statunitensi, Trump si è riferito al leader israeliano come “vostro primo ministro”. Eppure Trump non è mai stato accusato da queste forze di destra di antisemitismo.

Benjamin Netanyahu viola continuamente l’undicesimo punto: “Ritenendo gli ebrei collettivamente responsabili delle azioni dello stato di Israele”. Il suo governo cerca costantemente di definire lo stato di Israele – i cui cittadini ebrei costituiscono meno della metà della popolazione ebraica del mondo – come lo “Stato-nazione del popolo ebraico”. Ogni crimine commesso dallo Stato israeliano è presentato al mondo come opera degli “ebrei”. Ma ancora una volta, Netanyahu non è mai stato accusato di antisemitismo.

Lo stravolgimento di un concetto

Stiamo assistendo a una completa ridefinizione del termine antisemitismo. Ora è usato da forze di destra come Jair Bolsonaro del Brasile o Viktor Orban dell’Ungheria per attaccare la sinistra. Queste figure combinano la classica tropologia antisemita – come il loro odio per George Soros come presunto burattinaio ebreo del mondo – con un forte sostegno al governo israeliano di destra. Potrebbe sembrare una contraddizione.

Ma le chiese evangeliche, la cui dottrina afferma che gli ebrei hanno ucciso il loro salvatore e devono perire tutti nell’Armageddon affinché i giusti possano ascendere al cielo, sono stati a lungo il fondamento del sostegno a Israele negli Stati Uniti. Per fare solo un esempio, il predicatore John Hagee ha affermato che Hitler aveva fatto la volontà di Dio – Hagee ha parlato all’apertura dell’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme, applaudito dal governo israeliano.

Il sionismo non è mai stato timido riguardo le alleanze con forze antisemite di estrema destra. Il fondatore del sionismo, Theodor Herzel, incontrò il ministro degli interni della Russia zarista, l’antisemita omicida Vyacheslav von Plehve, per parlare di come convincere gli ebrei a lasciare la Russia. Il governo nazista tedesco firmò persino l’accordo di Haavara con i sionisti al fine di aiutare gli ebrei a lasciare il paese, rompendo il boicottaggio internazionale della Germania fascista.

L’attacco alla sinistra

Quindi la definizione dell’ IHRA è sostenuta dalla destra (antisemita) per attaccare la sinistra. Questo è successo con Jeremy Corbyn, l'”anomalo” riformista di sinistra (ex) leader del Partito Laburista nel Regno Unito. Corbyn non era un radicale, ma era estremamente popolare tra i giovani. Il suo atteggiamento di opposizione alla NATO e alle guerre imperialiste, nonché all’occupazione della Palestina, lo ha reso inaccettabile per la classe dirigente britannica come possibile primo ministro.

Uno degli strumenti principali che hanno usato per combattere Corbyn era l’accusa di antisemitismo. E c’è una certa ironia nel fatto che i tabloid britannici, con la loro lunga storia di odio verso il popolo ebraico e persino di sostegno a Hitler, hanno definito questo socialdemocratico dai modi moderati un antisemita. Il Partito Laburista fu costretto ad adottare la definizione dell’ IHRA e, su tale base, ad espellere chiunque avesse espresso qualsiasi tipo di opposizione a Israele. Tra le persone espulse rientra l’attivista antirazzista ebreo nero Jackie Walker e persino il socialista israeliano-britannico Moshé Machover.

Non è insolito che i non-ebrei di estrema destra accusino gli ebrei di antisemitismo. L’esempio più assurdo è stato il consigliere di Trump Sebastian Gorka, che è apparso in TV nella notte delle elezioni di Trump indossando un simbolo di fascisti ungheresi. Gorka ha accusato un critico ebreo liberale di antisemitismo!

La nostra storia

Queste false accuse di antisemitismo contro la sinistra non possono in alcun modo nascondere il fatto che l’odio razzista contro gli ebrei esiste ancora. Gli ultimi anni hanno visto un aumento degli attacchi contro persone e istituzioni ebraiche alla crescita di gruppi suprematisti bianchi negli Stati Uniti che usano i simboli nazisti per invocare la loro presunta purezza razziale. Combatteremo incessantemente contro queste espressioni di odio razzista, come abbiamo sempre fatto e sempre faremo.

La sinistra socialista ha una lunga storia di lotte contro l’antisemitismo. August Bebel notoriamente si riferiva all’antisemitismo come il “socialismo degli stupidi”. Gli ebrei hanno sempre avuto un ruolo così importante nel movimento socialista perché il socialismo ha promesso la completa uguaglianza per tutti e una dissoluzione di rigidi gruppi nazionali ed etnici in una cultura umana universale.

Allo stesso tempo, la sinistra socialista si è sempre opposta al sionismo. Tra i lavoratori ebrei d’Europa, il sionismo era una corrente di minoranza. I lavoratori ebrei rivoluzionari si opposero all’utopia reazionaria di un nuovo Stato ebraico in Palestina: preferivano combattere dove si trovavano, insieme ai lavoratori di tutte le altre nazionalità, per la loro comune liberazione.

Il fatto che i socialisti, che una volta erano accusati di rappresentare una cospirazione ebraica, siano ora accusati di antisemitismo, è probabilmente uno dei fenomeni più bizzarri del capitalismo in declino. Ma i socialisti continueranno a lottare per il programma che abbiamo sempre difeso: contro ogni forma di razzismo, e anche contro l’imperialismo e il colonialismo, per l’autodeterminazione di tutte le persone oppresse, compresi i palestinesi.

Lottiamo per una rivoluzione socialista in Medio Oriente. Chiediamo il diritto al ritorno di tutti i rifugiati palestinesi e lo smantellamento dello Stato israeliano come enclave pro-imperialista e coloniale. Il nostro obiettivo è una Palestina socialista con tutti i diritti democratici per tutte le persone che vogliono vivere lì. Un’economia pianificata democraticamente consentirebbe di uscire dall’imperialismo e creare pari condizioni di vita per tutti.

Nathaniel Flakin

Traduzione da Left Voice