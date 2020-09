Pubblichiamo l’appello emerso a seguito dell’assemblea di lavoratori e lavoratrici tenutasi a Bologna lo scorso 12 luglio, che convoca un’assemblea nazionale di lavoratrici e lavoratori combattivi a Bologna il prossimo 27 settembre, dalle 9.30, presso la sala Dumbo in via Casarini 72.

L’impatto dell’emergenza ancora in pieno corso è epocale, con una recessione generale che colpisce la vita di milioni di lavoratori, lavoratrici, precari/e e disoccupati/e nel mondo. Questa recessione non è però un semplice riflesso del covid19, ma mette a nudo una crisi strutturale di lunga durata.

In Italia decine di migliaia di morti (in particolare a Bergamo e in Lombardia) hanno reso evidente lo sfascio del sistema sanitario e lo sfruttamento del suo personale. Su spinta di Confindustria, migliaia di aziende, fabbriche e magazzini sono stati lasciati aperti anche se non essenziali, con milioni di di lavoratori e lavoratrici il più delle volte privi di una reale protezione.

Le misure adottate in questi mesi dal governo Conte hanno salvaguardato ancora una volta i profitti. Cassa integrazione e ammortizzatori hanno prodotto un drammatico abbattimento dei livelli di vita di lavoratori e lavoratrici. La moratoria sui licenziamenti è momentanea e, soprattutto, parziale: centinaia di migliaia di precari/e sono finiti per strada; si sono moltiplicati interventi mirati contro lavoratori e lavoratrici combattivi; col “decreto-agosto” sarà anche possibile licenziare nei cambi d’appalto, terminato il periodo di esonero contributivo o esaurite le ulteriori 18 settimane di CIG.

I prossimi interventi europei (dal recovery plan al MES) avranno lo stesso segno di classe.

Anzi, tutto lascia presagire che il peggio debba arrivare.

Per i padroni l’emergenza è infatti occasione per socializzare le perdite, accelerando le ristrutturazioni e aumentando lo sfruttamento. Non a caso dispiegano oggi un’offensiva sui contratti nazionali, evitando di rinnovarli e pretendendo il rispetto di quel patto del lavoro sottoscritto dalle burocrazie confederali che blocca ogni aumento salariale, salvo (forse) qualche briciola di welfare aziendale. Per lavoratori e lavoratrici si profilano licenziamenti, taglio dei salari, inasprimento di ritmi e carichi, ulteriore riduzione delle tutele: tali misure avranno effetti ancora più feroci nel meridione d’Italia. Come sempre sono le donne le più colpite: nel lavoro (con salari più bassi), nella perdita del lavoro (le prime a vederselo ridotto o ad essere licenziate) e nella riproduzione sociale (scaricando sopratutto su di loro la chiusura di scuole e asili-nido).

Facendo leva sui decreti-sicurezza che hanno equiparato le lotte sindacali e sociali a problemi di ordine pubblico, i padroni e i loro governi usano l’emergenza anche per imporre nuove strette repressive, con la militarizzazione nelle piazze e ai cancelli (persino con la security privata, come alla TNT), mentre la destra (e non solo) continua a diffondere il veleno del razzismo e dell’odio etnico, alimentando divisioni e guerre fratricide tra gli sfruttati per celare le vere cause e i veri responsabili della crisi.

Serve allora una risposta unitaria per generalizzare il conflitto.

Si pone quindi, oggi come non mai, la necessità di un’iniziativa all’altezza della fase e del nemico di classe. Un’iniziativa capace di rivolgersi ai delegati/e, alle lavoratrici e ai lavoratori, che hanno scioperato a marzo nelle fabbriche, nella logistica e nella grande distribuzione; a quello oggi colpiti da crisi industriali e da una crescente pressione padronale; alle tante soggettività che si stanno ponendo sul terreno della lotta o dell’autorganizzazione: lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, della sanità e delle scuole; dottorandi e precari delle università; precari delle cooperative e delle Onlus, del turismo, delle comunicazioni ecc.

È cioè necessario un radicale cambio di passo nel sindacalismo conflittuale e di classe. Non serve la nascita “per decreto” di nuove sigle, né la riproposizione di meri intergruppi, bensì la costituzione di percorsi di lotta che vadano oltre alle appartenenze di sigla e di categoria. Dall’incontro del 12 luglio a Bologna è emersa la volontà di lanciare u processo nuovo e realmente includente, capace di legare le lotte sindacali, quelle dei disoccupati, i movimento per la casa e gli sciopero degli affitti, i movimenti per la parità di diritti agli immigrati (oggi principale bersaglio dell’offensiva reazionaria dei Salvini e delle Meloni) e tutte le reti di solidarietà attive sui territori in un fronte unico di tutti gli sfruttati.

Nei prossimi mesi i nodi del contendere saranno essenzialmente due: la difesa (e il rilancio) del salario diretto, differito (pensioni e TFR) e indiretto (scuola e sanità pubbliche in primo luogo); la difesa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di studio e nella vita sociale.

Oggi più che mai, per combattere le politiche di sfruttamento, licenziamenti e macelleria sociale, occorre riprendere le storiche parole d’ordine del movimento operaio: patrimoniale sulle grandi ricchezze, no al cappio del debito di stato; riduzione drastica (e redistribuzione) dell’orario di lavoro a parità di salario; difesa e miglioramento dei livelli salariali; salario garantito a disoccupazione e stabilizzazione dei precari; tutela della salute e della sicurezza; stop alla miriade di contratti precari e da fame; difesa, rilancio e applicazione effettiva dei CCNL; difesa e rilancio di una scuola e una sanità pubbliche, universali e gratuite; piena agibilità sindacale sui luoghi di lavoro; no ai decreti-sicurezza e alla repressione degli scioperi e delle lotte, abolizione immediata di ogni forma di discriminazione e pieni diritti di cittadinanza per i lavoratori immigrati; sostegno all’edilizia popolare e stop agli sgomberi delle occupazioni a scopo abitativo.

Rivendicazioni praticabili solo se il movimento di classe saprà riconquistarsi la propria autonomia in un’ottica internazionale e internazionalista, sottraendosi al veleno del sovranismo.

Proletari e capitalisti infatti non sono e non saranno mai sulla stessa barca: o i proletari saranno capaci con la lotta di far pagare la crisi ai padroni, colpendo i profitti e le rendite, oppure saranno i padroni a farci pagare con gli interessi i costi della loro crisi.

Vogliamo aprire un confronto per collegare e rilanciare le lotte in corso, per supportare quelle future ed unirle in un movimento generale.

Per questo convochiamo un’assemblea nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici combattivi/e, a Bologna, nella giornata di domenica 27 settembre: inizio ore 9,30, sala Dumbo, in via Casarini 72.

Ismail Abdelaziz, Ahmed Elmazin, Ataalla Said, Mohamed El Gazzar, Rahoman Hasanur e Sherif Taher- SI Cobas TNT Peschiera Borromeo

Jordan Estelle, – SI Cobas BRT Milano Mecenate

Freddy Moyano, Mauricio Villa, Jorge Verà, Ricardo Tivan (SI Cobas SDA Bergamo)

Saber Rachid Brt, Moutayakine Redouane e Anes Ur Rehman (SI Cobas Brt Interporto Bologna)

Adib Driss, Arafat Yasar, El Mouddane Abdelhadi, Ennassiri Youssef e Tekeste Aleksander (SI Cobas SDA HUB Bologna)

Asmeron Zemenfes, Simone Lusiardi- SI Cobas SDA Vimodrone (MI)

Getachewe Wondemagen, Pedro Jimenez, Karim Diongue, Sayed Elshami, Raul Quispe, Luis Mera- SI Cobas SDA Pregnana Milanese (MI)

Ibrahima Ba Sakho, Said Machhouri, Andelghani Oukbiche – SI Cobas SDA DHL Milano

Sennal Abdel Haq, Lakhzin Adil, Osama Taqafi, Khalid Ben Balla e Khiraoui Mehdi (SI Cobas GLS Sala Bolognese Bologna)

El Rharbi Hicham, Adnane Hafid e Mjdila Rachid (SI Cobas Unilog Bologna)

Besmir Matosci e Mouafak Noureddin (SI Cobas Granarolo Bologna)

Inane Mohamed, Monzoor Alam e Negro Gianluca (SI Cobas Camst Bologna)

Nid Mbareke Hamid, Ali Ansir, Mohamed Farhan e Lamaachi Mohamed (SI Cobas Fercam Bologna)

Lucio Rivas, Oscar Bonilla, Alejandro Mata- SI Cobas UPS Milano

Fall Lamine Mohamed, Cusseynou Seck e Tetthe Ernest- SI Cobas GLS Reggio Emilia

Castiglione Luigi e Annalucia La Femmina – SI Cobas Sassi SpA, Parma

Hamzaoui Mustafa – SI Cobas Proda, Parma

Soudassi Tarik, Fermin Romulo e D’Ando’ Alfredo- SI Cobas STEF Parma

D’Angelo Francesco e Hermach Abdellatif – SI Cobas Realco Parma e Reggio Emilia

Donatella Ascoli (FILCAMS Musei Civici Veneziani),

Sergio Borsato (RSU IC Fermi San Giuliano Milanese, CD CGIL Milano)

Sergio Castiglione (ATA scuola, FLC Caltanissetta)

Vincenzo Cimmino (precario della scuola, CD FLC Milano)

Stefano D’Intinosante (RSU/RLS Somec, CD FIOM Treviso)

Marco Di Pietrantonio (RSU/RLS Provincia, CD Cgil Pescara)

Francesco Durante (CD Fisac, CD Cgil Abruzzo Molise)

Elena Felicetti (precaria della scuola, FLC Pavia)

Lorenzo Mortara (YKK , CD FIOM Vercelli)

Elder Rambaldi (coordinatore vigili del fuoco CGIL Venezia)

Luca Scacchi (CD CGIL),

Luigi Sorge (FCA Cassino, AG Fiom Frosinone/Latina)

Enzo Cesare- SGB Comune di Bologna

Paolo Diana- SGB ATA scuola SGB

Bonfini Francesco SGB scuola Bologna

Giovanni Oliva SGB Scuola sicilia

Francesco Pulafitto SGB scuola Sicilia

Aldo Mucci SGB Enti Locali Sicilia

Lulzim Banka SGBLogitec/Marcegaglia

Loredana Massaro SGB Castelli romani

Roberto Betti rsu/SGB Roma capitale

Riccardo Spadano SGB Consorzio degli ingegneri

Ricciardello Marco SGB Team Service Caserta

Chmiti Rachid, Agostino Scognamiglio e Kamara Papa Kane – SI Cobas Arco spedizioni Parma e Reggio Emilia

El Mahoun Ahmed, Dawith Sami, Nicolae Aldea Creantin, Tawakol Aboelmaaty, Kone Mohamed

e Traore Mamadou- SI Cobas BRT Parma

Soufiane Abderrahim- SI Cobas TNT Parma

Bahar El Alami, SI Cobas Fercam Parma

Ba Assane, SI Cobas Grissin Bon Reggio Emilia

Serghiei Porta, SI Cobas Catone, Parma

Mohammed El Abbas licenziato Bormioli e Coordinatore Provinciale Si. Cobas Parma

Sonia Trigiante, Licenziata Comer Ind., Operatore sindacale

Simone Carpeggiani SI Cobas Ex BRT Interporto Bologna

Samir Khalifi Ex Mercatone Uno Bologna

Karim Bekkal Ex Artoni Bologna

Hicham El Menjaoui Ex Granarolo Bologna

Eleonora Bortolato Ex Logista Bologna

Nabil Hassani Ex SDA Hub Bologna

Rocco Marino Ex SDA Filiale Bologna

Luc Thibaut – RSU-USB vicentino ambiente

Matteo Beretta – Fiom Fincantieri – Marghera

Comitato di sostegno ai lavoratori Fincantieri- Marghera

Margherita Carraro – RSU-RLS Cgil, scuola IIS Ruzza, Padova

Luciano Orio – redazione “Voci operaie” – Bassano del Grappa

Coordinamento Lavoratrici e Lavoratori Alto Vicentino – Voci operaie

Mario Lardieri – FLAI-Cgil – Manifattura Tabacchi – Lucca

Fabrizio Mineo, settore somministrazione e telecomunicazioni (Roma)

Assouli Abdessamad, Ghabi Fahmi, Dieng Modou, Elyes Ben Sdira e Fall Mamadou (SI Cobas GLS Crespellano Bologna)

Ait El Caid Abdellatif, Babu Yassine e El Makhloufi Simo (SI Cobas Susa Bologna)

Waqas Raza e Ibrahim Abou Ismail (SI Cobas One Express Bologna)

Foudal Abderrahim, Sajjad Ahmad, Erradouani Mohamed e Barkaoui Zakaria (SI Cobas Dhl Bologna)

Foudal Rachid, Kantar Mustapha, Safdar Hussain, Singh Palwinder e Mohammad Munir (SI Cobas Brt Roveri Bologna)

Alessandro Anzini, Badr Haguchi, Labiad Mustafa, Usman Mohammed e Moukhlis Bouchaid (SI Cobas Tnt Bologna)

Giuliano Gomiero- Cgil scuola, Padova

Mario Silvestri- SI Cobas Turi Transport Napoli

Francesco Cotugno- SI Cobas CONATECO Napoli

Salvatore Annuale, Rosaria Cordone, Anna Acunzo, Ermanno Petralito, Giovanna Severino, e Letizia Cervo (SI Cobas- Banchi Nuovi, Manutenzione stradale Napoli e Caserta)

Fortuna Petralito e Pasquale Pacilli (SI Cobas- Banchi Nuovi, Manutenzione stradale Benevento)

Raffaele Vincenti, SI Cobas – Banchi Nuovi, Manutenzione stradale Avellino

Enzo Puglia, SI Cobas- Banchi Nuovi, Manutenzione stradale Salerno

Teresa Gentile- SI Cobas Mensa Ospedale Pascale Napoli

Giuseppe Mayol- SI Cobas TNT Napoli

Antonio Montella- licenziato FCA SI Cobas Pomigliano (Napoli)

Debora Moricca e Rosa Mancuso – SI Cobas Hotel Bristol Genova

Amadou Diallo e Zahir Elmehdi – SI Cobas BRT Genova

Daniela Gadaleta e Rori Arrigo – SI Cobas GDO – Carrefour

Gerardo Altosole – lavoratore ente pubblici – Comune di Genova

Lucia Attolini, Logrippo Maria Elena, Passagno Paola e Simone Turco- Fondazione Fulgis Genova

Erika Furci – Oss RSA Villa degli Ulivi

Angelo Testa e Paolo Vargas- SI Cobas TNT Genova

Sacid Mohamed – operaio appalti pulizie industriali Fincantieri Genova

Jazo Krenar – operaio appalti pulizie industriali Fincantieri Genova

Mahzouf Khaled – delegato appalti pulizie Zara

Zeno Foderaro, FLAI CGIL (Cuneo)

Alessio La China, settore metalmeccanico (Padova)

Sara Mattiello, CUB scuola, università e ricerca (Torino)

Giaime Ugliano, FILCTEM CGIL (Treviso)

Alberto Allemandi, FLAI CGIL (Cuneo)

Domenico Cortese, USB, stagionale del turismo (Tropea, VV)

Donato Marraudino, settore cooperative trasformazione alimentare, RSA (Cuneo)

Luca Marchi- SGB Terziario, Milano

Mlaiji El Habib, El halmaoui Tarik e Gharib Mohamed (SI Cobas Biopro Bologna)

Adlane Hicham e El Youbi Mohamed (SI Cobas Xp Express Bologna)

Menges Amen e Noun Abdelmoula (SI Cobas SDA Promopacco Bologna)

Rata Bogdan Razvan , Edderni Charaf e Gavella Cristian (SI Cobas SDA Drivers Bologna)

Gordadze Gia- SI Cobas SDA Filiale Bologna

Lagbre Zano e Naveed Muhammad (SI Cobas SDA Bancario Bologna)

Meher Zeeshan e Mohsine Abderrahim (SI Cobas Pallex Bologna)

Brignolo Lodovico, Farew Ahmed, Kasem Mohammed e Llakaj Tedi (SI Cobas AF Zust Ambrosetti Bologna)

El Allali Hamid, Bounakhla Benykhlef, Bentouil Abdeluahed, Bentouil Hicham e Javed Yasir (SI Cobas Palletways Bologna)

El Mouttali Tariq, Serrar Bouchaib, Bejgana Chokri, Javed Saqib, Nabil Manar e Abderrahim Marzouk (SI Cobas GLS Modena)

Daniele Stanco, Hamza Tajsas, Mehmood Asif, Luca Breviglieri, Tiziana Ternelli e Raza Hassan (SI Cobas SDA Modena)

Ranjit e Shamsher- SI Cobas Ambruosi & Viscardi, Fermo

Andreea Mihai, Katiusha Santana, Davide Aliotti e Desiree Iurilli, SI Cobas Difarco, Liscate

Ouled e Giuseppe Mazzarelli, SI Cobas GLS Milano

Valentina Grace, SI Cobas pulizie albergh, Milano

Pietro Dell’Aquila E.S.I. rsl SGB Campania

Fabio Corsi SGB Toscana

Marco Del corso SGB Toscana

Alessandro Ceccarelli RSU/SGB Comune Viareggio

Clemente Garruto RSU/SGB Mercitalia Rail

Michele Cirinesi SGB infermiere S.Orsola

Massahoud Javad, Mohamed Khelifi e Jouad Abderrahmane (SI Cobas TNT Modena)

Lyadi El Aid (SI Cobas CAMAC srl Modena)

Houmani Hassan e Tayda Mohamed (SI Cobas Prosciuttificio San Francesco, Modena)

Rebai Walid, Sula Tomoor, Salifu Youssef, Kamel M’Barek e Fernando Kurukulasuraya (SI Cobas Suincom Spa, Modena)

Nawaz Allah, Amarjot Singh, Anjum Waleed, Diakite Abdramane, Rehman Zia Ur, Shahzad Sufyan, Singh Jorawar, Qasim Haleem, Muhammad Akkas, Singh Jaspinder e Bilal Amjad – SI Cobas Gls Italy

Hussain Bukhari Syed Intizar – SI Cobas Bialetti Brescia

Junaid Faizan, Iqbal Asif e Singh Galwinder – SI Cobas Af/Zust Ambrosetti

Adil Shehzad, Mirza Najaf Ul Saqlain Baig, Dar Farook Mohamed, El Azzouzy Iahcen,

Muhammad Suqrat Khizar, Mouhamadou Lamine Sakho, Al Godwin, Femi Tanimola, Mahatelge Dias e Grayan Krishantha – SI Cobas Brt Brescia

Bodiu Dumitru, Junea Mihail, Tebai Mejdi, Khan Nasar, Rochdi Mohammed e Fall Talla – SI Cobas Tnt/FedEx

Noman Bashir, Hassan Ul Moeez, Singh Varinder Pal – Fercam e Asad Imran – SI Cobas Fercam Brescia

Shafi Ahmed – SI Cobas Ambrosi caseificio, Brescia

Singh Harpreet, Botnarciuc Darius, Kariate Said e Singh Bhupinder – SI Cobas Sda Brescia

Shahbaz Ahmed e Abdessamad Ghadfi – SI Cobas Gls Enterprise Mantova

Paraschiv Adrian, Mohit Karla, Sigh Gurwinder, Singh Harpreet – SI Cobas La Linea Verde, Brescia

Taimoor Ilyas Mirza e Smarandache Clement – SI Cobas Dhl Verona

Saleem Suleman, Giliati Enrico e Adil Bilal – SI Cobas Ups Brescia

Ravelli Gianluca e Singh Surjit – SI Cobas Brt Mantova

Kurukula Arachchge Don Anton Chintak e Singh Paramjit – SI Cobas Susa Brescia

Raffelli Laura – coord. S.I. Cobas Brescia

Abbas Mohsan – coord. S.I. Cobas Brescia

Zametta Alfredo – coord. S.I. Cobas Brescia

El Foulk Jouad (SI Cobas Suincom Spa, Modena)

Halluli Dritan (SI Cobas Suincom Spa, Modena)

Luciano Umile (SI Cobas ceramica Serenissima Modena)

Denis Gjtta (SI Cobas ceramica Serenissima Modena)

Falah Hassan (SI Cobas Ceramica Marazzi Finale Emilia)

Majdi Aziz (SI Cobas Ceramica Marazzi Finale Emilia)

Rosaria Traversa, USB sanità amministrativa, Napoli

Gianluca Cavotti, USB Aeroporto di Capodichino, Napoli

Antonio Santorelli, FIOM Napoli

Daniele Maffione, lavoratore Comune di Napoli

Marcantonio Russo, Fisac Cgil Napoli

Francesca Borghesi- SI Cobas TNT Roma

Salvatore Amoruso – SI Cobas, SDA Roma

Youssef Kanouni – SI Cobas GLS Riano, Roma

Manuel Moron – SI Cobas, Moroni Amato Chimici Fiano Romano, Roma

Valentina Roberto, militante per il diritto all’abitare SI Cobas Messina

Francesco Ciraolo, delegato disoccupati Messina Servizi Bene Comune , SI Cobas Messina

Carla Lo Presti, delegata Lotta per la Casa SI Cobas Messina

Alessandro Costa, disoccupato in lotta SI Cobas Messina

Giusy Patanè, Lotta per la Casa SI Cobas Messina

Emanuela Orto, Disoccupata Messina Servizi Bene Comune SI Cobas Messina

Vincenzo Tripodo, Disoccupato Messina Servizi Bene Comune SI Cobas Messina

Giovanni Portovenero, Disoccupato Messina Servizi Bene Comune SI Cobas Messina

Ben Brahim Ali (Si Cobas Emilceramica, Modena)

Boussakri Moustapha (Si Cobas Emilceramica, Modena)

Kumar Sandeep (SI Cobas Ceramica Mirage Modena)

Stefano Roggero (SI Cobas coop. Sociale Elfo)

Sara Manzoli, cooperativa Aliante, Modena

Gruppo badanti “donne forti”, Modena

Giovanni Iozzoli, Rsu fiom Pfb Modena

Alice Miglioli, agenzia Tempor

Nid M’bark Hamid, Fercam Bologna

Oussidi Moulay Hafid, Bologna, cooperativa presso Transmec

Harbi Abdellatif, lavoratore di ceramica opera

Massimiliano Donadelli, SI Cobas Ceva di Stradella

Ashraf Barjees Tahir, SI Cobas BRT Modena

Vincenzo Contorno, SI Cobas Aial presso Gigi il Salumificio

Maiga Moussa – dip. Coop. 3T presso Alcar Uno

Grassia Domenico – SI Cobas Bellentani- Citterio, Modena

Grassia Pietro – SI Cobas Bellentani- Citterio, Modena

Nheri Kamel – SI Cobas Bellentani- Citterio, Modena

Ida Giannerbi– rsu Cgil Ceramica San Valentino, Reggio Emilia

Laoudini Yassine – dip. Log-it presso Menu, Modena

Pasquale Belluscio, Walter Vitrotti e Simone Pucchi, SI Cobas Fedex/Tnt Orbassano (TO)

Massimo Tasini, delegato SI Cobas AF Logistic, Rivalta (TO)

Lucia De Paolo, SI Cobas Compass – mense Fca Torino

Rapotica Vasile, SI Cobas Lottero Spa, Asti

Khalil Elati e Kadisha Elzahrri, SI Cobas Brt Settimo Torinese (TO)

Patrizio Pisciotti, delegata sindacale SI Cobas Brt, Orbassano (TO)

Mahmoud Hassan Aboutabikh, licenziato Safim, None (TO)

Amid Elshaer, licenziato Safim, None (TO)

Baltag Aurel, SI Cobas SDA, Settimo Torinese (TO)

Abou Mohamed, SI Cobas Conserva – Michelin Torino

Barbara Maestrini – SI Cobas IRCCS S. Martino Genova

Delfina Piazzo – SI Cobas IRCCS S. Martino Genova

Abdelali Elhouate – SI Cobas In’s Tortona

Harvinder Singh – SI Cobas In’s Tortona

Emilio Quadrelli – operatore sociale ARCI Genova

Paolo Defilippi – Amiu Genova

Dario Parodi – SI Cobas Fercam Genova

Abdelnaby Rashad e Meskur Fouad, SI Cobas Trifoglie Mercati Generali CAAT, Grugliasco (TO)

Luca Disse, SI Cobas Raspini, Piscina di Pinerolo (TO)

Marouane El Kazir, licenziato CLO (Coop Rivalta Scrivia), Tortona (AL)

Yassine Lahuifi, licenziato CLO (Coop Rivalta Scrivia), Tortona (AL)

Antonio Olivieri, Presidio Permanente di Castel Nuovo Scrivia (AL)

Ades Islam, SI Cobas Miliardo Yida, Spinetta Marengo (AL)

Aziz El Hanafi, SI Cobas Fedex/Tnt, Spinetta Marengo (AL)

Elton Jaku, SI Cobas Fedex/Tnt, Spinetta Marengo (AL)

Marco Cavalieri, informatico, Torino

Paolo Carlo Ratti, disegnatore grafico, Torino

Alessio Bucovaz, operaio elettrico, Torino

Valentina Corradin, barista, Torino

Assunta Carlomagno, barista, Torino

Giulia Guzzo, maestra, Torino

Andrea Baima, educatore, Torino

Stefania Bonamassa, bibliotecaria, Torino

Isidoro Migliorati SI Cobas Montedison Novara)

Arturo Pinotti (Regione Lombardia)

Colleguazo ANTONY (SI Cobas Rio mare Cermenate como)

Marcelo Nicalor (Si Cobas GLS Paderno Dugnano- Mi)

Antonella Fierro (SI Cobas Poste Milano)

Giancarlo Brioni (SI Cobas XPO Trezzano sul Naviglio- Mi)

Yassin Mubarak (GLS RHO)

Maurizio Manigrasso e Fabrizio Chiappa – SI Cobas Ceva Lazzate, Como

Umberto Nicosia ( SI Cobas Aeroporto Linate)

Nelson Pichiqua, Sciacca Salvatore, Mourad Zioaute – Si Cobas, BRT Sedirano