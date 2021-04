Biden è diventato il primo presidente degli Stati Uniti a riconoscere formalmente lo sterminio degli armeni durante la Prima Guerra Mondiale come genocidio.

Il presidente americano Joe Biden ieri ha descritto come “genocidio” il massacro di 1,5 milioni di armeni da parte dell’impero ottomano nel 1915, una mossa che promette di aumentare le tensioni con la Turchia.

In una dichiarazione per segnare il 106° anniversario dell’inizio di quel massacro, che cadeva ieri, Biden è diventato il primo presidente degli Stati Uniti a riconoscere formalmente ciò che è accaduto come genocidio, qualcosa che i suoi predecessori hanno evitato per non mettere in pericolo la cruciale alleanza con la Turchia.

Venerdì sera, Biden ha chiamato il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, per dare la notizia. Questa è la prima conversazione tra i due leader dall’arrivo di Biden alla Casa Bianca nel gennaio di quest’anno. Un atto che non è piaciuto molto al presidente turco, che ha mantenuto un rapporto più stretto con Donald Trump.

Erdogan ha immediatamente respinto la dichiarazione e ha detto che la questione armena è stata politicizzata da settori con interessi particolari. È stato raggiunto dal ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, che ha assicurato che il suo governo “non prenderà lezioni da nessuno sulla sua storia”.

It is an important day for all Armenians. Following the resolutions adopted by US Congress in 2019, President Biden honored the memory of victims of the Armenian Genocide. The US has once again demonstrated its unwavering commitment to protecting human rights and universal values

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) April 24, 2021