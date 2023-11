L’avanzata militare di Israele nella Striscia di Gaza sta prendendo piede, ma con fatica. Sebbene lo Tsahal abbia ormai isolato la Striscia di Gaza a sud di Gaza City, si prospettano grandi contraddizioni militari e politiche. Mentre la guerra potrebbe impantanarsi, l’incapacità di Israele di pianificare un’uscita credibile dalla crisi preoccupa i suoi alleati imperialisti.

L’offensiva su Gaza assomiglia sempre più a un assedio omicida. Le incursioni di terra dello Tsahal (l’esercito israeliano) hanno fatto sì che la Striscia di Gaza venisse tagliata in due parti a sud di Gaza-City, per consentire la creazione di una zona cuscinetto prima dell’incursione di terra dello Tsahal nella città. A nord, Israele ha completato l’operazione con una serie di bombardamenti dei campi profughi di Jabalia e Al-Shati e ora afferma di aver portato questa parte del territorio sotto il suo controllo. Mentre “sradicare Hamas” rimane l’obiettivo dichiarato dello Tsahal, i contorni di una vera e propria operazione di pulizia etnica stanno diventando sempre più chiari. A titolo esemplificativo, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha dichiarato che l’esercito israeliano ha colpito la città almeno 10.000 volte da quando è stata dichiarata la guerra contro Hamas il 7 ottobre. Eppure, nonostante il massacro in corso, decine di migliaia di residenti si rifiutano di lasciare Gaza per paura di non poter tornare a casa. Tutte prove che una nuova Nakba è in corso.

Al di là del massacro, con oltre 10.000 palestinesi morti, la parte più difficile della situazione deve ancora arrivare sul fronte militare. L’ingresso nella città di Gaza è uno scenario molto più complesso rispetto alla prima fase dell’avanzata dell’esercito israeliano e prevede molteplici scontri urbani con gruppi armati altamente addestrati a questo tipo di guerra, che fanno affidamento su una rete di tunnel (forse più grande al mondo), con una base sociale e popolare, consolidata nei due decenni in cui Hamas ha governato la striscia. Di fronte a questi vantaggi, che consentono ad Hamas di ridurre la significativa asimmetria tra i due eserciti, Israele è tentato di massimizzare il proprio vantaggio evitando il più possibile gli scontri nelle strade. Come spiegano Mehul Srivastava e John Paul Rathbone per il Financial Times, “l’obiettivo di Israele, dicono ufficiali militari e analisti, non sarà quello di combattere strada per strada, come le forze guidate dagli Stati Uniti hanno fatto a Fallujah durante la seconda guerra in Iraq. Il piano è invece quello di liberare sacche di territorio e usarle come basi per le incursioni urbane. Il risultato sarà una serie di piccole battaglie e schermaglie su sezioni di territorio”.

Le contraddizioni militari per Israele sono molte. Infatti, la moltiplicazione degli obiettivi militari complica notevolmente le sue operazioni: non solo la spedizione contro Hamas volta a distruggere le sue infrastrutture militari è un compito arduo, se non impossibile. Nel frattempo, la crisi degli ostaggi sta mettendo il governo sotto una notevole pressione per liberare il maggior numero possibile di ostaggi e infliggere il massimo danno ad Hamas e ai suoi tunnel. Inoltre, Netanyahu deve riuscire a evitare troppi morti da parte israeliana in un momento in cui la coalizione di estrema destra è molto indebolita.

L’escalation militare di Israele preoccupa molti politici israeliani e americani. Fin dall’inizio della guerra, alcuni hanno sottolineato il pericolo di una guerra che mira a “spazzare via” un nemico nella sua interezza, mentre occupa un’area urbana in cui l’esercito è una potenza occupante. Tuttavia, le numerose contraddizioni politiche che circondano questa operazione sembrano essere la più grande debolezza di Israele.

Chi sostituirà Hamas?

Gli obiettivi massimi fissati da Israele contro Hamas sono in contrasto con la necessità di evitare eccessive perdite militari nei combattimenti urbani. Ma gli occhi dei rappresentanti americani e della stampa internazionale sono puntati anche sugli obiettivi politici non dichiarati dell’operazione militare di Israele a Gaza. Molti insistono sul problema di una guerra condotta senza obiettivi chiaramente definiti per porre fine alla crisi. Se all’inizio della guerra i toni erano piuttosto accondiscendenti, con Biden che si concentrava sul sostegno incondizionato al “diritto di difesa” (cioè il diritto di effettuare la pulizia etnica a Gaza) del suo principale alleato nella regione, i funzionari americani e le potenze imperialiste in generale hanno parzialmente cambiato atteggiamento. I molteplici appelli a potenziali brevi “pause umanitarie” per fornire aiuti a Gaza ed evacuare i civili, il recente avvertimento a Israele da parte di Barak Obama (sia detto di passata: egli stesso un criminale di guerra) e le molteplici dichiarazioni di Anthony Blinken dal Medio Oriente stanno manifestando una posizione che cerca sia di attenuare le contraddizioni che stanno emergendo a livello interno per Biden, sia di minimizzare il rischio di una conflagrazione regionale che persiste a causa delle conseguenze dell’operazione israeliana.

Per garantire una relativa stabilità nella regione una volta terminati i combattimenti, è fondamentale l’istituzione di una governance legittima della Striscia di Gaza. Da questo punto di vista, uno dei problemi centrali per Israele è quello di individuare un potenziale attore politico in grado di sostituire Hamas, qualora quest’ultimo riuscisse a raggiungere i suoi obiettivi. Tra le opzioni proposte dagli Stati Uniti, il tentativo di legittimare un’Autorità palestinese in profonda crisi è stato oggetto di diversi interventi di Anthony Blinken negli ultimi giorni. Cercando di rilegittimare questo attore a immagine del suo leader, che ha 88 anni e si rifiuta di organizzare nuove elezioni da 18 anni, gli Stati Uniti cercano di trovare un attore politico “democratico”. Si tratta di un tentativo di riportare in primo piano la “soluzione dei due Stati”, che non solo è utopica dopo diversi decenni di fallimenti e in un momento in cui l’influenza degli Stati Uniti nella regione è molto indebolita e intaccata dai fallimenti militari in Iraq e Afghanistan, ma anche profondamente reazionaria in un momento in cui la prospettiva americana si inserisce nella continuità diretta e coloniale dello Stato di Israele.

Questa politica è anche visceralmente rifiutata dal governo Netanyahu, che dal 7 ottobre sta attraversando una grave crisi e cerca di appoggiarsi all’ala destra del regime e della società israeliana per portare avanti l’offensiva militare e giustificare le sue politiche autoritarie. Sebbene sia riuscito a costruire un’unità politica a breve termine con parte dell’opposizione, Netanyahu e il Likud sono visti dalla maggioranza degli israeliani come i principali responsabili della più grande offensiva militare contro Israele da diversi decenni. Per quanto l’attuale Primo Ministro cerchi di evitare di assumersi la responsabilità dell’intera crisi del 7 ottobre, egli è attualmente detestato da una parte significativa della popolazione israeliana. La retorica ultraviolenta dei suoi alleati di estrema destra, come il suo ministro Bezalel Smotrich, l’attuale ministro delle Finanze, le contraddizioni all’interno dell’apparato statale (come dimostra la recente fuga di documenti del ministero dell’Intelligence) e l’esistenza di un’ampia fetta della società israeliana che aderisce a un discorso estremamente radicale e razzista contro i palestinesi, sono tutti elementi che testimoniano lo spazio concesso dal Likud alla destra e all’estrema destra per mantenersi. Se Netanyahu ha parlato, prima di fare marcia indietro, di un potenziale piano di occupazione militare di Gaza, è stato soprattutto per distinguersi da tale opzione. All’interno del Gabinetto di Guerra (e all’interno dello Stato), ci sono tuttavia attori più moderati che potrebbero prendere in considerazione questa opzione, seguendo l’esempio di Benny Gantz, che ritiene che l’Autorità Palestinese possa costituire un’alternativa ad Hamas.

Come spiega il quotidiano Haaretz, “il ministro della Difesa Yoav Gallant ha detto che dopo la fine dei combattimenti, ci sarà una fase di creazione di un nuovo regime di sicurezza nella Striscia di Gaza, eliminando la responsabilità di Israele per le operazioni quotidiane nella zona e creando una nuova realtà di sicurezza per i cittadini israeliani e i residenti delle comunità di confine”. Un’opzione favorita da Yair Lapid, leader della principale opposizione al governo e che ha rifiutato di entrare nella coalizione di maggioranza, che vede anche l’Autorità Palestinese come la principale opzione praticabile per stabilizzare Gaza.

Il problema principale rimane il fatto che l’Autorità Palestinese è profondamente indebolita, anche a causa del fallimento storico della sua politica nei confronti dell’aggressione di Israele contro il popolo palestinese. Dagli accordi di Oslo, e in particolare da quando Mahmoud Abbas è salito al potere nel 2005, l’Autorità Palestinese ha svolto un ruolo attivo nel controllare il movimento nazionale palestinese, soprattutto in Cisgiordania, dove è detestato dalla popolazione. Già profondamente criticata in Cisgiordania, è accusata di aver permesso la progressiva colonizzazione del territorio attraverso la sua passività e la sua repressione del movimento palestinese. Dal 7 ottobre, 120 palestinesi sono già stati uccisi in Cisgiordania, oltre ai numerosi arresti effettuati dalla polizia militare israeliana, tra cui l’attivista Ahed Tamimi.

A fronte di questi attacchi, la stessa Autorità Palestinese ha dato un giro di vite alle manifestazioni del 19 ottobre, dopo l’esplosione dell’ospedale al-Ahri di Gaza, arrivando a sparare a una ragazzina palestinese di 12 anni a Jenin. Una situazione che molto spesso porta a mobilitazioni contro l’Autorità Palestinese in un’area dove essa è ancora al potere, nonostante sia già stata spostata dal 2006 a Gaza contro Hamas. Nel 2021, mentre i giovani di Sheikh Jarrah si sollevavano contro l’oppressione dell’esercito israeliano sostenuto dai coloni, l’Autorità Palestinese annullò le elezioni legislative per paura di un’avanzata di Hamas. Un attore profondamente indebolito e marcio dall’interno, che rischia di entrare in crisi anche nei prossimi anni, qualora Mahmoud Abbas dovesse morire. Come sottolinea il sito Stratfor, lo scenario della morte di Mahmoud Abbas contribuirebbe a una transizione caotica e a una crisi all’interno del partito Fatah, che potrebbe portare a una destabilizzazione della Cisgiordania, già scaldata dalla solidarietà dei giovani palestinesi per i morti causati ogni giorno dall’esercito israeliano a Gaza e dalle continue e ripetute offensive dei coloni nell’area.

In effetti, per un settore significativo della gioventù palestinese, soprattutto in Cisgiordania, né Hamas né l’Autorità Palestinese rappresentano un’alternativa. L’emergere di una nuova generazione di palestinesi, di gruppi armati autonomi che difendono i territori dall’arrivo dei coloni, è in totale contrasto con la decadenza di Fattah e della sua leadership, nonché con il progetto, la strategia e il metodo teocratico e reazionario di Hamas.

È quindi difficile immaginare che l’Autorità Palestinese, già praticamente priva di legittimità in Cisgiordania, si impadronisca della Striscia di Gaza alle calcagna di un carro armato israeliano dopo aver spodestato Hamas.

Altre proposte, come l’intervento di una coalizione militare dei firmatari degli Accordi di Abramo (Bahrein, Egitto, Marocco) e della Giordania, a cui trasferire almeno temporaneamente il controllo di Gaza, o porre la zona sotto il controllo delle Nazioni Unite, appaiono opzioni difficili, anche se configurate come temporanee. È difficile immaginare che i regimi arabi, già provati dal rifiuto degli Accordi di Abramo da parte delle rispettive popolazioni e rivitalizzati dalla rabbia per l’oppressione del popolo palestinese, possano pensare di occupare militarmente Gaza.

Con il ritorno delle mobilitazione pro-palestina, gli alleati di Israele temono una destabilizzazione

Per gli Stati Uniti e Israele, l’impossibilità di trovare un’opzione per stabilizzare Gaza dopo la guerra è uno scenario molto pericoloso. In ogni caso, Israele dovrà affidarsi all’intervento militare per cercare di stabilizzare la Striscia di Gaza. Se l’Autorità Palestinese non riuscisse a diventare un’opzione stabile, Israele dovrebbe occupare militarmente Gaza e costruire una zona cuscinetto per mitigare le minacce militari. Una politica non solo costosa, ma che potrebbe anche destabilizzare profondamente il governo.

Andare troppo oltre con i massacri e l’occupazione di Gaza potrebbe anche essere una vittoria di Pirro. Le strade arabe sono già state rivitalizzate dai bombardamenti israeliani. In Egitto, le masse sono tornate in piazza dal 2014 e potrebbero opporsi in larga misura alla politica di normalizzazione di Al-Sisi. La stessa situazione vale per altri Paesi, come il Bahrein, il Marocco e l’Arabia Saudita, che ha dovuto sospendere i negoziati per gli accordi con Israele. Da parte sua, anche se Hezbollah ha preferito temperare uno scenario di confronto brutale con Israele, un massacro troppo grande a Gaza potrebbe acuire il rischio di un’escalation deliberata o involontaria, dato che gli scambi di fuoco continuano al confine con il Libano meridionale. Decenni di normalizzazione con Israele e di codardia da parte delle borghesie e dei regni della regione si scontrano con un muro di solidarietà internazionale che coinvolge tutte le popolazioni arabe della regione, profondamente sensibilizzate alla causa palestinese. Persino Paesi come la Bolivia si sono spinti oltre la borghesia araba, che per il momento ha fatto di tutto per evitare una rottura diplomatica con Israele, o addirittura una violazione degli Accordi di Abramo, come nella recente crisi del Bahrein dopo la dichiarazione della sua Camera dei Rappresentanti.

Per quanto riguarda gli alleati occidentali di Israele, lo Stato ebraico ha già perso la battaglia dell’opinione pubblica. Negli Stati Uniti, Joe Biden deve evitare che scoppi una guerra in Medio Oriente in un momento in cui la potenza imperialista sta cercando di concentrare i suoi sforzi di contenimento nell’Indo-Pacifico contro la Cina. Le recenti dichiarazioni di Bernie Sanders a sostegno di Israele e di rifiuto di un potenziale cessate il fuoco sono state una chiara dimostrazione ai giovani e ai lavoratori statunitensi, e in particolare a una parte della popolazione arabo-americana, che il Partito Democratico sostiene una politica di pulizia etnica e di genocidio. Come riporta Stratfor, “in un sondaggio condotto dall’Arab American Institute il mese scorso, solo il 17% degli arabo-americani ha dichiarato di voler votare per il Presidente Joe Biden se le elezioni si tenessero oggi – in netto calo rispetto al 59% del 2020. Il Michigan, dove gli arabo-americani costituiscono un blocco di voto significativo, è cruciale per la campagna di rielezione di Biden, quindi l’amministrazione ha un incentivo a facilitare la fine della guerra tra Israele e Hamas prima che la stagione elettorale inizi seriamente”. Le espressioni politiche dei lavoratori di Amazon, i blocchi delle fabbriche di armi e le mobilitazioni dei giovani e dei lavoratori americani sono un freno concreto alla cooptazione di una generazione politica che ora vede il proprio governo come un diretto sostenitore del genocidio perpetrato da Israele. Queste espressioni di solidarietà operaia sono tra le più interessanti nella sfida al Partito Democratico.

Qualunque sia l’opzione reazionaria proposta dalle potenze imperialiste e da Israele, come l’occupazione militare di Gaza, l’istituzione di una zona cuscinetto o la rivitalizzazione dell’Autorità Palestinese, Israele si trova ad affrontare la crisi della mancanza di un’opzione politica praticabile che possa consentire il ritorno alla normalizzazione della sua presenza in Medio Oriente, con la collaborazione delle borghesie arabe. Il ritorno della prospettiva di costruire una soluzione a due Stati, nonostante gli accordi di Oslo, cerca di nascondere questa crisi politica. Il fallimento di questa politica è già stato dimostrato e consisterebbe solo nella creazione di uno Stato israeliano sostenuto da tutte le potenze imperialiste che opprimerebbe un piccolo Stato palestinese, basato sul saccheggio della terra e delle risorse del popolo palestinese.

Con il ritorno delle guerre in Medio Oriente, la situazione internazionale è un’ulteriore dimostrazione della profonda crisi dell’egemonia americana e dell’ingresso in un periodo di crisi, guerre e rivoluzioni. Solo una politica di unità della classe operaia araba contro le sue borghesie complici di Israele e delle potenze imperialiste può permettere di stringere una vera alleanza con i lavoratori e i giovani palestinesi che ogni giorno si trovano ad affrontare i carri armati e il sistema di apartheid istituito dallo Stato sionista. La costruzione di una prospettiva socialista, lontana da qualsiasi progetto borghese sostenuto dalle potenze imperialiste e che consisterebbe nel mantenere il popolo palestinese sotto il giogo coloniale, è l’unica praticabile: quella della costruzione di una Palestina operaia e socialista, in cui possano convivere tutti i popoli e le religioni e che sia un punto di appoggio per la costruzione di una Federazione socialista del Vicino e Medio Oriente.

Uscito originalmente su Revolution Permanente il 10 di novembre 2023.

Julien Anchaing