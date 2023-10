Gli ebrei antisionisti degli Stati Uniti hanno organizzato un’azione storica, mentre Israele lanciava una delle peggiori serie di bombardamenti in loro nome. Il più grande atto di disobbedienza civile a New York in due decenni dovrebbe entusiasmare tutti noi per continuare a lottare contro la guerra a Gaza e a chiarire una volta per tutte che combattere il sionismo non è antisemita.

Le immagini di centinaia di manifestanti antisionisti che occupano il Grand Central Terminal di New York si stanno diffondendo in tutto il mondo. Il più grande atto di disobbedienza civile della città in due decenni si è concluso con l’arresto da parte della polizia di New York di un autobus di attivisti ebrei e dei loro alleati. La richiesta: porre fine ai bombardamenti genocidi di Israele su Gaza, perpetrati in nome degli ebrei.

La notizia di questa azione ha rialzato il morale a livello internazionale: poche ore prima, il mondo aveva appreso che Israele aveva interrotto tutti i servizi telefonici a Gaza. Le testate giornalistiche hanno perso i contatti con i giornalisti sul posto e i palestinesi di tutto il mondo non possono raggiungere i loro cari. In questo blackout totale, Israele ha iniziato il suo peggior bombardamento dall’inizio dell’offensiva, due settimane fa. I bombardamenti hanno raggiunto un’intensità tale che gli egiziani sui social media hanno riferito di poter sentire le vibrazioni provenienti da oltre il confine.

Nonostante gli sforzi dello Stato sionista per mettere a tacere Gaza, il mondo li ha sentiti comunque e ha amplificato il messaggio di fermare l’assedio, fermare i bombardamenti e liberare la Palestina. I manifestanti si sono mobilitati in tutto il mondo: dalla Giordania, dove i manifestanti hanno chiesto al governo di aprire il confine con la Palestina, alla Francia, dove si è tenuta una manifestazione spontanea a Parigi nonostante il tentativo del regime di Macron di vietare le proteste. Anche in Cisgiordania, dove l’esercito israeliano e i coloni terrorizzano i palestinesi e gli israeliani solidali, migliaia di palestinesi si sono coraggiosamente mobilitati in solidarietà con Gaza.

In questo contesto, un’avanguardia emergente di ebrei antisionisti – in gran parte organizzati nei gruppi Jewish Voice for Peace e IfNotNow – ha organizzato un’azione che dovrebbe porre fine una volta per tutte alla menzogna secondo cui “l’antisionismo è antisemitismo”. Alle 18:00, la polizia ha bloccato molti ingressi della Grand Central e per un breve periodo ha impedito a chiunque di entrare nella stazione, anche ai possessori di biglietti per i pendolari. Ciononostante, questi manifestanti determinati hanno bloccato il più grande snodo dei trasporti della città durante l’ora di punta del venerdì. Centinaia di questi attivisti indossavano magliette con scritte in grassetto che recitavano “JEWS SAY CEASEFIRE NOW” (“gli ebrei dicono cessate il fuoco ora”), mentre altri bloccavano gli schermi delle partenze della stazione con striscioni che recitavano “NEVER AGAIN FOR ANYONE” (“mai più per nessuno”) e “PALESTINIANS SHOULD BE FREE” (“i palestinesi devono essere liberi”). Hanno intonato “Dal fiume al mare”, un canto popolare che i sionisti cercano di dipingere falsamente come uno slogan antsemita, e “Biden Biden, vergognati!”. Quando la polizia di New York ha iniziato ad arrestare questi attivisti a centinaia, circa un migliaio di altri manifestanti si sono mobilitati fuori dalla Grand Central, cantando in solidarietà con la Palestina.

Questa azione storica segna un importante passo avanti del movimento ebraico antisionista. Nelle ultime due settimane, hanno utilizzato tattiche di disobbedienza civile per chiedere la fine dei bombardamenti su Gaza e per screditare la linea propagandistica, avanzata da Israele e dagli Stati Uniti, secondo cui il movimento di liberazione palestinese sarebbe antisemita. Un’azione davanti alla casa del senatore Chuck Schumer a Brooklyn, organizzata due settimane fa da attivisti pacifisti ebrei, ha provocato oltre 60 arresti. Più di 150 persone sono state arrestate durante una manifestazione simile nel fine settimana successivo a Manhattan. La scorsa settimana, i manifestanti del JVP hanno occupato Capitol Hill, provocando centinaia di arresti. Ognuna di queste azioni è importante di per sé, ma l’impatto del sit-in di ieri sera ha creato un cambio di rotta nella moralizzazione del movimento di liberazione palestinese e ha alzato il profilo della comunità ebraica antisionista.

Queste azioni dovrebbero ispirare ancora più persone a unirsi al movimento che sta unendo palestinesi, arabi, ebrei e molte altre comunità oppresse negli Stati Uniti e che sta inondando le città di tutto il mondo con massicce manifestazioni di solidarietà. Sebbene la richiesta più diffusa sia quella di un cessate il fuoco che ponga fine agli attuali bombardamenti e all’assedio di Gaza, molti settori del movimento stanno avanzando altre richieste che mettono in discussione la legittimità stessa dello Stato sionista e il suo sostegno imperialista da parte degli Stati Uniti e delle potenze europee. Alcune di queste richieste includono la fine di tutti gli aiuti statunitensi a Israele e la fine dell’occupazione israeliana della terra palestinese stabilita nel 1948.

Left Voice chiede una Palestina libera, socialista e laica, dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo, dove palestinesi, arabi, ebrei, cristiani e tutte le persone possano vivere pacificamente insieme come facevano prima della creazione dello Stato sionista sostenuto dall’imperialismo.

Che il 27 ottobre segni la fine della menzogna secondo cui l’antisionismo è antisemitismo.

Sam Carliner, Emma Lee

Traduzione da Left Voice

Emma Lee Insegnante, vive a New York, scrive e milita per Left Voice.