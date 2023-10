Ripubblichiamo una traduzione di un articolo uscito originalmente sulla rivista sorella argentina della Voce, ossia Ideas de Izquierda, il 15 di ottobre di quest’anno, nel quadro di una serie più ampia di articoli sulle articolazioni del dibattito in seno al trotskismo internazionale sul sionismo e sull’antisemitismo. Lo ripubblichiamo al fine di comprendere l’attualità della posizione del rivoluzionario russo nel contesto della presente offensiva coloniale dello Stato d’Israele, in cui lo strumento narrativo della sovrapposizione tra anti-sionismo ed anti-semitismo è usato da tutte le branche mediatiche affiliate ad Israele, a livello interno come in tutto il mondo, per silenziare le posizioni di opposizione al progetto di pulizia etnica di cui la popolazione palestinese è vittima. Si può trovare l’articolo originale a questo link.

Mario Kessler (1955) è uno storico che nasce e sviluppa inizialmente la sua attività accademica nell’ex Repubblica Democratica Tedesca. I suoi principali temi di ricerca ruotano attorno ai rapporti tra antisemitismo, sionismo e movimento operaio ed è stato professore presso le università di Lipsia, FU-Berlino e Potsdam. Tra i suoi ultimi libri figurano le biografie dei comunisti tedeschi Ruth Fischer e Arkady Maslow, e le opere Leo Trotzki oder: Sozialismus gegen Antisemitismus (Berlino, Karl Dietz Verlag, 2022) e Sozialisten gegen Antisemitismus. Zur Judenfeindschaft und ihrer Bekämpfung (1844–1939) , Amburgo, VSA Verlag, 2022. Il presente testo è stato pubblicato nel 1994 sulla rivista New Interventions .

L’attualità di Trotsky oggi

L’antisemitismo, il sionismo e la questione ebraica non erano un tema centrale negli scritti di Leon Trotsky. Tuttavia, il suo atteggiamento verso questo problema è importante per i lettori attuali rispetto alle principali posizioni della sinistra su questo tema e alla preoccupazione di Trotsky per la questione nazionale in generale [ 1 ] .

L’atteggiamento di Trotsky sulla questione ebraica era quello della maggioranza dei rivoluzionari ebrei assimilati in Russia intorno al 1900. A quel tempo prevaleva l’idea che una trasformazione mondiale dal capitalismo al socialismo, possibile in un futuro non lontano, avrebbe potuto eliminare in Russia ( e in altri paesi della “diaspora” ebraica) tutte le barriere sociali che segregavano gli ebrei dai non ebrei. Il processo di assimilazione imposto dal capitalismo deve raggiungere un livello più elevato in una società socialista, come parte di un processo di assimilazione globale. Questo processo non dovrebbe escludere nessuna nazione. Di conseguenza, Lenin considerava la migliore integrazione possibile degli ebrei nelle fila del movimento socialista un prerequisito e parte di un’efficace politica rivoluzionaria per risolvere la questione ebraica.

Al contrario, l’Unione Generale dei Lavoratori Ebrei di Russia, Polonia e Lituania (il Bund), negava la possibilità di integrazione degli ebrei dell’Europa orientale attraverso l’assimilazione. L’unica cosa fattibile sarebbe lo sviluppo nazionale degli ebrei, sia all’interno che all’esterno del movimento operaio. Da questo punto di vista il Bund si oppose fermamente al sionismo, ancor più degli altri socialdemocratici. Va notato che non fu la concezione nazionale del Bund in sé, ma l’atteggiamento separatista riguardo all’organizzazione del partito, a costituire la ragione del conflitto con i bolscevichi e soprattutto con Lenin [ 2 ] . Questi diversi punti di vista si basavano sulla concezione che la questione ebraica dovesse essere risolta nei paesi in cui vivevano gli ebrei, e non in Palestina. L’emigrazione proposta dai sionisti non poteva sostituire la lotta per l’emancipazione degli ebrei nei rispettivi paesi.

Il sionismo

Coloro che criticavano il sionismo a partire dal socialismo interpretavano che le differenze fondamentali all’interno del movimento sionista intorno al 1903 mostravano la crisi definitiva di quest’ultimo. A quel tempo, il sesto congresso sionista di Basilea fu caratterizzato da profonde contraddizioni tra la maggioranza dei partecipanti, che vedeva la Palestina come l’unico territorio in cui la questione ebraica poteva essere risolta, e la minoranza, che vedeva come un’alternativa l’Africa Orientale Britannica o l’ Argentina. Come i bundisti [ 3 ], Trotsky predisse la fine e la sconfitta definitiva del sionismo. Il 1° gennaio 1904 scrisse sull’organo del partito Iskra che la parola d’ordine sionista di una patria ebraica era stata smascherata per quello che era: il sogno reazionario di uno “spudorato avventuriero” (Herzl) [ 4 ] . “Herzl ha promesso la Palestina – ma non ha mantenuto la sua promessa [ai sionisti – MK]”. L’effetto della proposta al congresso sionista fu, infatti, di far precipitare il movimento in una crisi dalla quale non avrebbe potuto riprendersi. “È impossibile”, osservò Trotsky, “mantenere vivo il sionismo con questo tipo di inganno. Il sionismo ha esaurito il suo miserabile contenuto…. Decine di cospiratori e centinaia di ingenui possono ancora continuare a sostenere le avventure di Herzl, ma il sionismo come movimento è già condannato a perdere ogni diritto all’esistenza in futuro.

Per Trotsky tutto questo era “chiaro come il mezzogiorno”.

Ma Trotsky predisse che una sinistra sionista sarebbe inevitabilmente riuscita a farsi strada nelle file del movimento rivoluzionario; Forse il Bund diventerebbe la sua sede politica. Questa organizzazione, nonostante fosse antisionista, somiglierebbe sempre più ai sionisti nella sua enfasi sulla questione ebraica. Forse il Bund erediterà le idee sioniste.

Quasi novant’anni dopo, vediamo che questa previsione era sbagliata. Il Bund rimase un fervente critico del sionismo. Trotsky non poteva prevedere il fatto che una futura sinistra sionista (in particolare, una parte del Poale Zion) avrebbe adottato la posizione bundista antisionista e il “nazionalismo della diaspora”. La domanda se, in condizioni diverse, il Bund avrebbe dovuto fare qualche concessione al sionismo per assorbire alcuni sionisti disincantati rimane senza risposta. Ma all’epoca era quasi impensabile.

Stalin e l’antisemitismo

Ci sarebbero voluti tre decenni perché Trotsky prestasse nuovamente la stessa attenzione al sionismo. Fino ad allora aveva dovuto occuparsi talvolta dei problemi ebraici: durante la rivoluzione del 1905 [ 5 ] , nel caso Beilis (quando un operaio ebreo fu accusato di omicidio rituale a Kiev) nel 1913 [ 6 ] , e durante la rivolte antisemite in Romania nello stesso anno [ 7 ] . Come comandante dell’Armata Rossa, represse i pogrom durante la Guerra Civile [ 8 ] , e si oppose sempre ai resti del vecchio antisemitismo russo e all’emergere di un nuovo antisemitismo sovietico [ 9 ] . Per questo motivo rimase sconvolto quando nel 1926 si accorse dei primi segnali che la sua origine ebraica veniva presa in considerazione, soprattutto nelle lotte all’interno del partito. Parte delle procedure con cui Stalin sconfisse l’opposizione unita fu quella di rendere visibile il fatto che i suoi principali esponenti erano ebrei [ 10 ] . In una lettera a Bukharin del 4 marzo 1926, Trotsky protestò contro le sfumature antiebraiche di una campagna di dicerie: è vero, è possibile che nel nostro partito, a Mosca, nelle CELLULE OPERAIE, si sviluppi un’agitazione antisemita con impunità?!” [ 11 ] Bucharin, sebbene seriamente sorpreso, non rispose [ 12 ] .

Dopo i moti dell’agosto 1929 in Palestina, e soprattutto dopo l’instaurazione del fascismo in Germania, e con la nuova ondata di emigrazione in Palestina, Trotsky affrontò le nuove dimensioni della questione ebraica e le varie proposte per risolverla, compreso il sionismo. Nel febbraio 1934 rilasciò un’intervista al quotidiano trotskista americano The Class Struggle [ 13 ] . Quando gli è stato chiesto se le rivolte in Palestina, dove si sono scontrati arabi ed ebrei, rappresentassero una rivolta delle masse lavoratrici arabe oppresse, Trotsky ha risposto che non ne sapeva abbastanza sull’argomento per determinare in che misura fossero presenti “elementi che lottano per la liberazione nazionale (antimperialista)” e in che misura erano coinvolti “musulmani reazionari e pogromisti antisemiti”.

Gli è stato anche chiesto se l’antisemitismo del fascismo tedesco dovesse costringere i comunisti ad adottare un approccio diverso nei confronti della questione ebraica. Trotsky disse che sia lo Stato fascista in Germania, sia la lotta tra arabi ed ebrei, mostravano ancora una volta molto chiaramente il principio secondo cui la questione ebraica non poteva essere risolta nel quadro del capitalismo:

Non so se gli ebrei ricostruiranno se stessi come nazione. Tuttavia non vi può essere dubbio che le condizioni materiali dell’esistenza degli ebrei come nazione indipendente possono essere realizzate solo attraverso la rivoluzione proletaria. Sul nostro pianeta non esiste l’idea che uno abbia più diritto sulla terra di un altro. La creazione di una base territoriale per gli ebrei in Palestina o in qualsiasi altro paese è concepibile solo con la migrazione di grandi masse umane. Solo un socialismo trionfante può intraprendere questo compito.

Trotsky aggiunse che:

Il vicolo cieco in cui si trovano gli ebrei tedeschi, così come il vicolo cieco in cui si trova il sionismo, sono inseparabilmente legati al vicolo cieco del capitalismo mondiale nel suo complesso. Solo quando i lavoratori ebrei vedono chiaramente questa relazione possono evitare di cadere nel pessimismo e nella disperazione.

Trotskij in Messico

Dopo il suo arrivo in Messico nel gennaio 1937, Trotsky fece diverse dichiarazioni sul sionismo, sulla questione palestinese e sulla questione ebraica nel contesto dell’ascesa globale dell’antisemitismo. In un’intervista con diversi corrispondenti della stampa ebraica, ha affermato che:

Il conflitto tra ebrei e arabi in Palestina assume un carattere sempre più tragico e minaccioso. Non credo affatto che la questione ebraica possa essere risolta nel quadro della putrefazione del capitalismo e sotto il controllo dell’imperialismo britannico [ 14 ] .

Nel luglio 1940, un mese prima del suo assassinio, Trotsky avvertì, di fronte alla svolta sempre più antisionista della politica dell’amministrazione britannica in Palestina, che:

Il tentativo di risolvere la questione ebraica attraverso la migrazione degli ebrei in Palestina deve essere visto per quello che è: una tragica presa in giro del popolo ebraico. Il governo britannico, interessato a conquistare la simpatia degli arabi, che sono più numerosi degli ebrei, ha drasticamente modificato la sua politica nei confronti degli ebrei, e di fatto ha rinunciato alla promessa di aiutarli a trovare una “casa propria” in un paese straniero. Il futuro sviluppo degli eventi militari potrebbe trasformare la Palestina in una sanguinosa trappola per centinaia di migliaia di ebrei. Non è mai stato così chiaro come oggi che la salvezza del popolo ebraico è inseparabilmente legata al rovesciamento del sistema capitalista [ 15 ] .

Durante il culmine del terrore stalinista nel 1937, le speranze di Trotsky per una giusta soluzione alla questione ebraica, almeno in Unione Sovietica, furono deluse. Nel suo saggio “Il Termidoro e l’antisemitismo” sottolineava che la burocrazia, in quanto forza sociale più regressiva e reazionaria, trarrebbe vantaggio dai peggiori pregiudizi, compreso l’antisemitismo. Nella ricerca di capri espiatori, la burocrazia avrebbe seguito il percorso delle Guardie Nere zariste. Riguardo ai processi farsa e alle campagne di repressione, in cui venivano messi in risalto i nomi ebrei di numerose vittime, Trotsky osservava: “Non c’è un solo esempio nella storia in cui la reazione che segue un’insurrezione rivoluzionaria non sia accompagnata dalle più sfrenate passioni scioviniste , tra cui l’antisemitismo” [ 16 ] .

Questo saggio rimase inedito durante la vita di Trotsky, forse per evitare una trionfante offensiva propagandistica nazista. Molto meglio e molto prima di qualsiasi altro scrittore socialista (con la possibile eccezione di August Thalheimer) [ 17 ] Trotsky vide molto chiaramente la natura di classe e la capacità distruttiva del fascismo di Hitler [ 18 ] . Dopo la cosiddetta “Notte di Cristallo”, notava in un passaggio straordinario e commovente di una lettera ai compagni americani del 22 dicembre 1938:

Non è difficile immaginare cosa attende gli ebrei dallo scoppio della prossima guerra mondiale. Ma anche senza guerra, il successivo sviluppo della reazione mondiale comporterà certamente lo sterminio fisico degli ebrei [ 19 ] .

Confrontarsi con il nazismo

Già confrontandosi con il nazismo, Trotsky lo vedeva come un fenomeno che scuoteva e riuniva tutte le forze della barbarie che si nascondevano sotto la sottile superficie della società classista “civilizzata”. Aveva una visione straordinaria della barbarie che minacciava di travolgere l’Europa. Ma Trotsky non fu il solo a cercare una soluzione a quella che veniva chiamata la questione ebraica in un contesto di trasformazione della società capitalista in socialista. Questo è stato a lungo il leitmotiv di tutti i marxisti, compresi quelli che seguivano la linea stalinista della Terza Internazionale.

L’opera di riferimento per il pubblico dei lettori dell’Internazionale Comunista fu, sin dalla sua pubblicazione nel 1931, il libro di Otto Heller, Der Untergang des Judentums (La rovina degli ebrei). La sua seconda edizione tedesca apparve immediatamente prima che i nazisti prendessero il potere. Secondo Heller il titolo piuttosto strano si riferisce alla scomparsa del mercante ebreo e a tutto ciò che riguardava la sua esistenza, iniziata con la Rivoluzione francese e la vittoria del capitalismo in Occidente. Ciò, a sua volta, distrusse le condizioni per realizzare uno stile di vita ebraico separato. Privi di territorio, gli ebrei non erano una nazione all’interno dei paesi in cui vivevano. In Unione Sovietica erano ancora senza dubbio gli eredi di una nazione. L’Unione Sovietica non si oppose alla loro assimilazione, né li costrinse a stabilirsi in una regione compatta.

Tuttavia, nella penisola di Crimea, e anche, soprattutto, a Birobidzhan, vicino al fiume Amur nell’Estremo Oriente sovietico, agli ebrei fu offerta l’opportunità di “creare qui la loro unità amministrativa socialista autonoma, che ancora non esiste” scriveva apologeticamente, Heller [ 20 ]. Lui, come tanti propagandisti, prima e dopo, abbozzò un’immagine idealizzata della situazione in URSS, l’immagine di una famiglia di nazioni socialiste. Nonostante il problema ebraico in Unione Sovietica fosse stato presumibilmente risolto, “una vera questione ebraica continuava ad esistere, attualmente nell’Europa orientale e meridionale, nelle aree socialmente arretrate” [ 21 ] . Heller scrisse queste righe alla vigilia della presa del potere da parte di Hitler. Lui non aveva la minima idea delle orribili conseguenze di quell’atto quanto il partito a cui apparteneva, il Partito Comunista Tedesco (KPD), che non riuscì a resistere alla marcia costante della reazione e della barbarie che attanagliava il continente.

Durante i primi anni del Partito Comunista Tedesco

Nei primi anni del KPD c’erano molti intellettuali ebrei tra i dirigenti del partito (Rosa Luxemburg, Paul Levi, August Thalheimer, e poco dopo Ruth Fischer, Arkadi Maslow, Werner Scholem, Iwan Katz e Arthur Rosenberg), ma questo non era qualcosa che è stato pubblicamente evidenziato. Nonostante tutti i suoi cambiamenti nella leadership politica, il KPD si attenne alla tradizionale analisi marxista della questione ebraica, cioè sostenne l’assimilazione come il modo migliore per raggiungere l’emancipazione degli ebrei e si oppose fermamente al sionismo. Si attenne anche alla rivendicazione dei socialdemocratici tedeschi prima della prima guerra mondiale: “La liberazione dei lavoratori dallo sfruttamento capitalista e l’emancipazione degli ebrei dalla discriminazione politica sono due facce della stessa medaglia” [ 22 ] . Ma chiedendo agli ebrei di abbandonare le loro tradizioni religiose e culturali, di assimilarsi, di smettere di sostenere l’antisemitismo, il movimento operaio ha accettato “la discriminazione contro gli ebrei praticata dai poteri conservatori realmente esistenti, perché la Costituzione dell’Impero tedesco garantiva soltanto uguaglianza con gli ebrei come individui, ma discriminazione nei confronti della religione ebraica… a differenza delle chiese cristiane” [ 23 ] .

Anche se la situazione cambiò con la Costituzione di Weimar, nella prima democrazia parlamentare tedesca l’amministrazione dello Stato rimase saldamente nelle mani di una burocrazia conservatrice, che si oppose con veemenza non solo all’emancipazione ebraica, ma anche a un forte movimento operaio democratico. Le élite tradizionali dovevano ora indossare maschere democratiche, ma in tutte le crisi della Repubblica scommettevano sulle forze antidemocratiche e, in ultima analisi, sul partito nazista. Queste classi e una piccola borghesia pauperizzata e radicalizzata erano sempre più legate da un antisemitismo sempre più carico di pensiero anticomunista e falsamente egualitario. Questo collegamento è stato ignorato o sottovalutato non solo dai comunisti e dai socialisti, ma anche da gran parte del centrosinistra, con l’onorevole eccezione del circolo dei giornali Die Weltbühne .

“ Bolscevismo nazionale”

La stampa di partito prese una posizione ferma e polemica contro il diffondersi di tendenze antisemite nella classe media proletarizzata dopo la prima guerra mondiale [ 24 ] . Anche durante la sua fase “nazionale bolscevica” nel 1919, e i suoi ammiccamenti ai fuorilegge nazionalisti di destra dopo “la linea Schlageter” di Karl Radek [ 25 ] , il KPD continuò a pronunciarsi contro tutti i tipi di antisemitismo. Allo stesso tempo, però, anche all’interno del partito si

manifestavano sentimenti antisemiti. Una preoccupata Clara Zetkin scrisse alla IX Conferenza del KPD nel marzo 1924: “La maggioranza ‘sinistra’ del partito unisce fraternamente molti che sono amici del KAPD [Partito Comunista dei Lavoratori, un’organizzazione separata nata dalla scissione di una frazione di ultrasinistra del KPD, nota del tradut.] sindacalisti, anti-parlamentari e, se si vedrà la luce – horribile dictu –, compresi riformisti e, nell’ultimo periodo, fascisti antisemiti”.

Durante il congresso del partito, un sostenitore anonimo di Heinrich Brandler ha dichiarato: “C’è una certa corrente antisemita nel partito” [ 27 ] . Ma queste tendenze non hanno mai caratterizzato l’atteggiamento del KPD nei confronti della questione ebraica.

Non era così nemmeno nel 1924, quando una sorta di antisemitismo sottoproletario e anticapitalista si affermò tra i comunisti della Baviera e della Germania centrale e trovò eco in opuscoli e giornali locali come il Klassenkampf (Lotta di classe) di Halle [ 28 ] . Per ragioni opportunistiche della politica quotidiana, il partito sentì di dover tenere conto del risentimento antisemita dei settori della piccola borghesia e del proletariato che voleva conquistare al KPD. In un discorso tenuto il 25 luglio 1923 davanti ai comunisti e agli studenti “fortemente nazionalisti”, Ruth Fischer disse:

Signori, state protestando contro il capitalismo ebraico? Chiunque protesti contro il capitalismo ebraico, signori, è già un combattente della sua classe, che lo sappia o no. Siete contro il capitalismo ebraico e volete spazzare via i banchieri.Mi sembra che vada bene. Additate i capitalisti ebrei, impiccateli ai lampioni, calpestateli, Stinnes, Klockner [ 29 ] .

Ci sono stati esempi di pensiero antisemita anche nell’organo del partito, Die rote Fahne (La bandiera rossa), come ad esempio l’assegnazione al vicepresidente (ebreo) della polizia di Berlino, Bernhard Weiss, di un soprannome di tradizione ebraica “Isodor”, pratica che sarà poi ripresa e ampliata dai nazisti [ 30 ] .

L’unica volta prima del 1933 (dopo gli eventi in Palestina dell’agosto 1929) in cui la direzione del KPD parlò direttamente del sionismo, dimostrò chiaramente la sua mancanza di familiarità con i vari aspetti della questione ebraica. Intervenendo ad una riunione del Comitato Centrale, tenutasi il 24 e 25 ottobre 1929, Hermann Remmele ammise che “all’interno del partito (…) si sa poco del ruolo svoltovi dall’Internazionale Comunista, il movimento rivoluzionario del comunismo. Il nostro partito [il Partito Comunista Palestinese – MK] ha 160 membri in Palestina, 30 sono arabi e gli altri 130 sono sionisti. È chiaro che questo partito non può avere il tipo di atteggiamento che richiede la legge della Rivoluzione. Ovviamente il popolo oppresso che, nelle condizioni attuali, può fornire l’elemento rivoluzionario, non può essere altro che quello arabo” [ 31 ] .

Non c’è quasi una sola parola che non sia sbagliata qui. Oltre all’uso indiscriminato dei termini “ebrei” e “arabi”, l’affermazione che i membri ebrei del partito fossero sionisti era una completa distorsione dei fatti. Questo è qualcosa che il KPD avrebbe dovuto sapere. Da ciò consegue che Die rote Fahne interpretò le posizioni, nazionaliste da entrambe le parti, come una lotta antimperialista da parte araba, senza criticare in alcun modo la politica della sua leadership feudale-clericale [ 32 ] . Tuttavia, altre pubblicazioni con simpatie comuniste furono maggiormente in grado di differenziarle [ 33 ] .

Un anno dopo, nel suo opuscolo Sowjetstern oder Hakenkreuz? (“La stella sovietica o la svastica?”), Remmele era molto critico nei confronti dell’antisemitismo nazista. Credeva, erroneamente, che questo antisemitismo fosse una farsa e che Hitler e i suoi complici avrebbero dato grande sfoggio di antisemitismo ma alla lunga avrebbero raggiunto accordi con capitalisti ebrei e non ebrei [ 34 ] . Una serie di articoli hanno sostenuto questa interpretazione [ 35 ] , che non ha impedito al KPD (soprattutto attraverso la sezione tedesca del Soccorso Rosso Internazionale, nella quale aveva una notevole influenza) di aiutare le vittime dell’antisemitismo, per lo più ebrei emigrati alla Germania dall’Europa dell’Est [ 36 ] .

Dopo il 1933

Nel 1933 le illusioni dei comunisti sulla portata e sui risultati della presa del potere da parte dei nazisti andarono in frantumi. Il partito bandito ora continuò a condannare la persecuzione nazista degli ebrei in tutte le sue forme [ 37 ] . Tuttavia, fu solo durante la Notte dei Cristalli del 9 novembre 1938 che la direzione del partito si rese conto che il nazismo rappresentava un pericolo non solo per gli ebrei, ma per l’intera civiltà mondiale. Tuttavia, anche nella sua dichiarazione “Gegen die Schmach der Judenpogrome” (Contro la vergogna dei pogrom antiebraici) del novembre 1938, il KPD sopravvalutò la solidarietà del popolo tedesco nei confronti degli ebrei perseguitati e sottovalutò la disponibilità di molte persone a partecipare alla lotta contro le persecuzione e il saccheggio delle proprietà ebraiche [ 38 ] . Allo stesso tempo, nella stampa degli emigrati, Walter Ulbricht [che dopo la guerra sarebbe stato il massimo leader del regime stalinista nella Germania dell’Est fino alla sua morte nel 1973, nota del tradut.] si schierò dalla parte ebraica nel conflitto della Palestina. Si tratta dello stesso Walter Ulbricht che nel 1967, nella guerra arabo-israeliana, fu incapace di vedere le divisioni di classe, ma semplicemente una lotta tra stati arabi progressisti contro un Israele guidato dagli imperialisti [ 39 ] .

I piccoli gruppi marxisti – il Partito Comunista Tedesco-Opposizione (KPDO) [legato alla frazione comunista di destra di Bukharin, nota del trad.], il Partito Socialista dei Lavoratori (SAP) [scioglimento a sinistra del partito socialdemocratico , nota .], e i trotskisti fecero tutto il possibile per aprire gli occhi ai tedeschi sulla capacità distruttiva del fascismo di Hitler. Dopo la presa del potere da parte dei nazisti, fecero tutto il possibile per denunciare il loro comportamento abominevole, soprattutto nei confronti degli ebrei. Tuttavia, il Partito socialdemocratico riformista (SPD) [ 40 ] , e soprattutto il KPD stalinista, furono sordi e ciechi ai suoi avvertimenti. KPD e SPD erano principalmente impegnati in una guerra burocratica l’uno contro l’altro.

L’Olocausto

Nessuno aveva visto così chiaramente come Trotsky l’orribile possibilità dell’Olocausto. Ora, di fronte allo sterminio di massa da parte dei nazisti, Trotsky propose la migrazione degli ebrei europei – da un continente sempre più oscurato dalla svastica. Ciononostante, egli criticò il metodo sionista per risolvere la questione ebraica definendolo utopico e reazionario, pur modificando leggermente le sue argomentazioni. Considerava l’esistenza di una “nazione ebraica”, ancora priva di base territoriale [ 41 ] . Ma la Palestina rimase per lui “un tragico miraggio , e Birobidzhan [la “Regione Autonoma Ebraica ” sovietica – MK] una farsa burocratica ”. [ 43 ] Per Trotsky, le prospettive e le possibilità dell’assimilazione ebraica rimanevano aperte. A chi legge sembra che il suo pessimismo riguardo all’esistenza degli ebrei nelle società capitaliste fosse basato, più che sullo “spirito del suo tempo”, dalle sue aspettative sulla rivoluzione mondiale con il suo ipotetico imminente rovesciamento del “capitalismo in decomposizione”.

Ma il sistema capitalista non è crollato dopo la seconda guerra mondiale. Nonostante tutti i suoi antagonismi rimase potente e riuscì a riprendersi da una serie di crisi economiche e politiche. Il nuovo Stato di Israele divenne un esempio dell’espansione e della crescita del capitalismo in Medio Oriente. Nel contesto del conflitto arabo-ebraico, Israele passò dall’essere un tentativo di risolvere il problema ebraico a diventare parte di quel problema. Gli storici di oggi devono valutare se, nelle nuove condizioni, le spiegazioni di Trotsky rimangono valide per ebrei e arabi, per socialisti e non socialisti che si oppongono all’antisemitismo e a qualsiasi forma di discriminazione razziale ed etnica, e per il mondo in generale del 20° secolo.



