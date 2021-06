In questo comunicato, firmato da 296 militanti di 34 comitati del Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), è presentato un bilancio dell’espulsione della CCR dall’organizzazione. Si apre ai militanti di Révolution Permanente una nuova tappa nella lotta per la costruzione di un Partito rivoluzionario delle lavoratrici e dei lavoratori in Francia.

A pochi giorni dalla conferenza nazionale che dovrebbe definire l’orientamento e il candidato del Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) per le prossime elezioni presidenziali, siamo costretti a prendere atto della nostra esclusione di fatto da questa organizzazione che abbiamo, per alcuni di noi, contribuito a costruire per oltre 12 anni. Come spesso accade nella storia delle esclusioni politiche, coloro che le realizzano non lo riconoscono e usano formule come “separazione” (invece di esclusione) o “si sono messi fuori dal partito”. La realtà rimane comunque quella di un lungo processo di esclusione orchestrato dall’inizio alla fine dal nucleo centrale della maggioranza dirigente per più di un anno, sul quale esistono decine di tracce scritte (mozioni di esclusione, dichiarazioni interne firmate dai membri di questa dirigenza, decisioni della commissione di mediazione disattese, ecc.).

Molto lontano dalla narrazione fantasiosa e dalle calunnie della maggioranza della direzione dell’NPA, la nostra esclusione risponde a due problemi politici molto concreti: 1) il gruppo dirigente storico del NPA, erede di ciò che restava della direzione dell’ex LCR, è diventato sempre più minoritario all’interno dell’organizzazione e rischiava, in un prossimo congresso, di perderne il controllo totale; 2) questa stessa leadership si è impegnata in una svolta a destra, verso una politica di compromesso con la sinistra istituzionale, di cui le liste per le elezioni regionali in Nuova Aquitania e Occitania sono un’anticipazione, una svolta per la quale l’esistenza di una forte ala sinistra, contraria a che l’NPA diventi una sorta di succursale di La France Insoumise, costituisce un ostacolo. Queste sono le due ragioni che hanno portato la dirigenza, in primo luogo, a rinviare il congresso alle calende greche, e in secondo luogo, a fare della conferenza nazionale sulle elezioni presidenziali uno strumento della scissione, attraverso la confisca dei diritti politici di oltre il 25% dei militanti dell’organizzazione.

Se è ridicolo sostenere che non eravamo membri dell’NPA quando avevamo una rappresentanza in tutti gli organi direttivi nazionali e intervenivamo a nome dell’NPA nelle riunioni e persino nel tradizionale dibattito Anp-LO all’ultima Festa di Lutte Ouvrière, è certo che avevamo divergenze importanti sia sul bilancio del progetto iniziale dell’NPA sia sul modo di superare la crisi in cui l’organizzazione è sprofondata da un decennio. Eppure non era inevitabile che l’NPA si riducesse un po’ di più ad ogni congresso, fino al punto in cui ora rappresenta appena il 10% del numero di membri presenti al momento della sua fondazione, e tre volte meno del numero di membri della LCR al momento della sua dissoluzione. O al fatto che l’organizzazione, nella sua sociologia, include molti più insegnanti e funzionari pubblici che operai e persone provenienti da quartieri popolari e immigrati.

Soprattutto in un contesto in cui, dal 2016, abbiamo assistito a un’importante ondata di lotta di classe e all’emergere di una nuova generazione militante, traboccante di radicalità e alla ricerca di un’alternativa politica che porti questa radicalità, di cui il movimento dei Gilet Gialli dove hanno dilagato canti di rivoluzione, o anche lo sciopero contro la riforma delle pensioni dell’inverno 2019-2020 erano illustrazioni. Durante questi anni abbiamo difeso nell’NPA, e cercato alla nostra scala di dimostrare che intorno a un profilo rivoluzionario affermato e a un intervento coraggioso nei principali fenomeni della lotta di classe, era possibile attrarre una parte di questi nuovi militanti all’estrema sinistra e che era lì che stava la via d’uscita dalla crisi dell’organizzazione, piuttosto che nelle cosiddette politiche unitarie in direzione di una cosiddetta “sinistra della sinistra” sempre più lontana dagli interessi dei lavoratori e delle classi popolari.

Alcuni di noi sono stati conquistati in questa sequenza alle idee rivoluzionarie dai compagni di Rivoluzione Permanente e, una volta entrati nel NPA, purtroppo non abbiamo trovato l’accoglienza che speravamo: hanno cercato di impedirci di votare per il congresso, poi per la conferenza nazionale, ci hanno spiegato che non eravamo veri militanti dell’NPA, hanno denigrato internamente il coordinamento RATP-SNCF, poi uno sciopero come quello di Grandpuits, fino alla campagna elettorale trattando la proposta di candidatura presidenziale di un compagno operaio, di origine immigrata, riconosciuto per il suo ruolo nella lotta di classe come Anasse, come “un attacco all’NPA”.

Arrivati a questo punto, non vediamo più alcuna possibilità che l’NPA possa ricomporsi come strumento efficace al servizio degli interessi della nostra classe. Eppure abbiamo cercato fino alla fine di trasformarlo, cosa che si poteva fare solo sulla base di una seria valutazione del fallimento del progetto iniziale, dell’immensa difficoltà di questa organizzazione ad essere altro che un commentatore dei grandi processi della lotta di classe, per arrivare ad una forma di rifondazione rivoluzionaria. Questa possibilità ci è stata tolta oggi dalla nostra esclusione, tuttavia non rinunceremo in nessun modo all’obiettivo di ricostruire una sinistra rivoluzionaria che sia all’altezza delle esperienze della lotta di classe degli ultimi anni e soprattutto delle sfide che ci si presentano in questa nuova fase di crisi capitalista internazionale.

Per questo, essendo stati esclusi oggi dall’NPA, ci stiamo impegnando immediatamente in un processo di costituzione di una nuova organizzazione, nella prospettiva di costruire un partito rivoluzionario dei lavoratori, così come nella ricerca delle 500 sponsorizzazioni necessarie affinché Anasse possa essere candidato alle elezioni presidenziali del 2022.

Chiediamo a tutti i compagni che condividono queste conclusioni di unirsi a noi nella battaglia che sta iniziando.

Di seguito, i primi firmatari.

Adrien Cornet (raffinerie Grandpuits), Anasse Kazib (ferroviere Gare du Nord Parigi, Consiglio Politico Nazionale NPA), Alberta Nur (studentessa Toulouse Mirail), Christian Porta (operaio agroalimentare Neuhauser), Clément Alonso (ferroviere technicentre Châtillon), Daniela Cobet (insegnante Val-de-Marne, Comitato Esecutivo NPA, Emmanuel Barot (ex-MCF all’Université de Toulouse Mirail), Elsa Marcel (allievo-avvocato, Consiglio Politico Nazionale NPA), Éric Bezou (ferroviere licenziato Maintes-la-Jolie) Faouzi Abou Rayan (operaio manutenzione RATP), Flora Carpentier (giornalista), Gaëtan Gracia (operaio aeronautico Toulouse), Jean-Philippe Divès (giurista, Comitato Esecutivo NPA), Juan Chingo (giornalista), Laura Varlet (ferroviera Paris Nord, Consiglio Politico Nazionale NPA), Léo Valadim (studente Paris 8, Ufficio del Segretariato Giovani NPA), Lucas Dorin (operatore sociale Montpellier), Marie-Laure Charchar (lavoratrice CHU Bordeaux), Marina Garrisi (editrice), Marion Dujardin (insegnante Seine Saint-Denis, Consiglio Politico Nazionale NPA), Maude Vadot (ricercatrice à l’Université Savoie Mont Blanc), Nima Santonja (musicista), Petra Bernus (studetessa Bordeaux, Ufficio del Segretariato Giovani NPA), Philipe Alcoy (giornalista), Rozenn Kevel (studentessa e operaia licenziata di Chronodrive Toulouse), Simon Hallet (operaio cartiere Blois), Thomas Posado (ricercatore e autore), Valentin Leblanc (insegnante Dunkerque), Vincent Duse (operaio PSA Mulhouse, Consiglio Politico Nazionale NPA, Yassine Jiwa (macchinista RATP).

Tutti i firmatari:

