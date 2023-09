L’inizio del nuovo anno scolastico francese, lunedì, è stato caratterizzato dal divieto di indossare l’abaya. Una misura islamofobica per la quale Macron ha fatto mobilitare la polizia. La risposta di lotta al liceo Utrillo è un esempio anche contro le politiche di repressione della gioventù che il governo Meloni avanza.



Questo lunedì in Francia, l’inizio del nuovo anno scolastico si è trasformato in un’operazione di comunicazione del governo per l’introduzione del divieto razzista sull’abayas. Il provvedimento, annunciato la scorsa settimana, sancisce per legge gli attacchi che da diversi anni vengono sferrati contro le studentesse musulmane che indossano questo tipo di abito lungo. In programma c’è la mobilitazione dei prefetti e delle “squadre dei valori della Repubblica”, oltre all’invito ai giornalisti a coprire le scuole “alle prese con il problema”.

Inoltre, i servizi segreti del governo e gli agenti di polizia della MPCE (“Mission de Prévention, de Contact et d’Écoute” della polizia nazionale) sono stati mobilitati per garantire l’applicazione della misura all’inizio del nuovo anno scolastico.

Come annunciato, anche i rappresentanti delle squadre “Valori della Repubblica” sono stati dislocati all’ingresso di alcune scuole per controllare il rispetto del divieto. “Nella nostra scuola non sono arrivate ragazze vestite con l’abaya, ma un ispettore del team ‘Valori della Repubblica’ è stato presente tutta la mattina per vigilare”, spiega un assistente educativo di una scuola di Saint-Denis, vicino a Parigi.

Erano lì per evitare che le poche allieve vestite con l’abaya entrassero a scuola. “Abbiamo avuto un’alunna che si è presentata con l’abaya ed è stata allontanata dal resto degli alunni, è stata individuata e ovviamente mandata subito a casa”, spiega un’altra scuola superiore della regione parigina. Un’offensiva che non si è fermata all’abaya, come era prevedibile.

La profilazione razzista ha pesato molto sull’atmosfera all’inizio del nuovo anno scolastico. “Si sentono tesi e stressati e hanno l’impressione di essere sottoposti a un controllo dei vestiti quando entrano a scuola”, dicono gli insegnanti del liceo. “È piuttosto scioccante, si ha l’impressione di dover controllare gli alunni come se fossero dei sospetti terroristi, come se fossimo all’ingresso dell’aeroporto”.

L’opposizione alla misura è stata espressa durante le riunioni del personale e nelle sessioni di “formazione alla laicità” organizzate da alcuni presidi. “Tra i colleghi della vita scolastica c’è un rifiuto quasi unanime del divieto dell’abaya; molti di noi non appoggiano ciò che il governo sta introducendo”.

Allo stesso modo, mentre i leader dei sindacati degli insegnanti hanno appoggiato il divieto di indossare l’abaya e il qamis, criticando la misura solo come una “distrazione” dai “veri problemi” che affliggono l’istruzione nazionale, si sono levate critiche a questa posizione, con la sezione del sindacato CGT Scuola 31 che ha espresso la sua opposizione a “una misura razzista e sessista che dobbiamo combattere”.

Si tratta di un’offensiva che prende di mira direttamente gli alunni musulmani, che saranno oggetto di un profilo razzista rafforzato e di misure di esclusione, ma alcuni insegnanti stanno iniziando a far sentire la loro voce. È il caso della scuola secondaria Mauric Utrillo di Stains (dipartimento 93), dove il personale riunito nella “assemblea generale di lotta” ha indetto uno sciopero lo scorso mercoledì.

Nel comunicato, il personale della scuola “si dissocia dalla politica del governo”: “Per noi, tutti gli alunni dovrebbero essere i benvenuti nella scuola secondaria Maurice Utrillo e non abbiamo motivo di controllare il loro abbigliamento. Ci rifiutiamo di stigmatizzare gli alunni che indossano l’abaya o il qamis”.

Il personale invita alla solidarietà e ha convocato una manifestazione davanti ai cancelli della scuola alle 12.00 in occasione dello sciopero “per dire NO alla politica islamofoba del governo e per chiedere le risorse pedagogiche e didattiche di cui abbiamo bisogno per lavorare correttamente al Maurice Utrillo”.

Si tratta della prima mobilitazione di questo tipo e potrebbe essere un punto di raccolta in un momento in cui è urgente che il personale educativo, che si rifiuta di diventare l’altoparlante di questo ultimo attacco del governo, faccia sentire la propria voce.

In un momento in cui il governo sta cercando di “ripristinare l’autorità” nel contesto di una profonda messa in discussione delle sue istituzioni da parte dei giovani. I sindacati, le organizzazioni politiche e le associazioni devono unirsi intorno a un programma che combini il ritiro di questo nuovo divieto e di tutte le misure islamofobe e razziste del governo, la richiesta di ingenti risorse per i servizi pubblici e l’aumento dei salari e la loro indicizzazione all’inflazione. Un programma in grado di lanciare una lotta per condizioni di lavoro e di studio dignitose per tutti.

L’inizio dell’opposizione del personale scolastico francese a quest’ennesima misura che promuove la repressione come principale forma della politica dovrebbe essere un esempio illuminante per la gioventù e tutti i lavoratori della scuola di fronte al recente decreto del governo Meloni che punta alla criminalizzazione dei giovanissimi e delle loro famiglie, arrivando a misure “contro la dispersione scolastica” come la sospensione dai social media, che non hanno nulla da invidiare ai regimi più autoritari e liberticidi. Questa risposta di pura repressione al degrado sociale e al fallimento della scuola pubblica come luogo di socialità sana e riscatto dalla miseria merita un’opposizione frontale, centrata sulla lotta degli stessi giovani e del personale scolastico.