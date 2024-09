Il MIR è una delle organizzazioni sorte nel pieno della radicalizzazione politica e ideologica degli anni Sessanta e Settanta in Cile. Migliaia di giovani, donne, contadini e operai ne ingrossarono le fila e si proposero di fare la rivoluzione, disposti a dare la vita per questa causa. A quarantasei anni dal colpo di Stato civile-militare, il miglior tributo a quella generazione di rivoluzionari è quello di discutere, riflettere e confrontarsi sulla base delle stesse definizioni e decisioni che hanno guidato le loro azioni. Questo articolo, presentato come note iniziali, cerca di rivedere criticamente quelle decisioni nel contesto dell’ascesa rivoluzionaria degli anni Settanta dalla prospettiva del marxismo rivoluzionario.

L’ascesa degli anni Settanta e l’ipotesi strategica del MIR

Negli anni immediatamente precedenti il trionfo dell’UP [Union Popular l’alleanza guidata da Salvador Allende, ndt], il MIR si concentrò su azioni di propaganda armata. Il 1969 segnò una svolta per l’organizzazione, che si propose di “iniziare la lotta armata il prima possibile” [1]. Ciò fu preceduto da una rottura dell’organizzazione con l’espulsione del settore trotskista. Sebbene la disputa politica interna fosse condotta con metodi di “apparato” e non fosse una discussione politica pubblica su tesi politiche e programmatiche, lo sfondo era quale orientamento adottare di fronte alla rinascita del movimento di massa con la crisi del governo Frei. Il settore trotskista di Luis Vitale e Humberto Valenzuela sostenne l’approfondimento dell’inserimento nelle organizzazioni di massa e propose il sostegno alla candidatura di Allende. Il settore di Miguel Enríquez rispose che l’ascesa di Allende rendeva urgente iniziare i preparativi per scatenare la “guerra rivoluzionaria vera e propria”.

In quel periodo il MIR cercò di stabilire un centro di guerriglia a Nahuelbuta, ma fu un fallimento. Le azioni principali del MIR consistevano in rapine in banca. Si trattava di azioni molto pubblicizzate che permisero all’organizzazione di acquisire notorietà sulla stampa, mentre i principali quadri dell’organizzazione si nascondevano.

Questo fu il momento più “militarista” del MIR, quando le “tesi politico-militari” del gruppo di Miguel Enríquez furono pienamente applicate nelle attività dell’organizzazione. Tuttavia, una delle caratteristiche che il MIR aveva in termini di definizioni strategiche era la combinazione eclettica tra un programma generale “permanentista” (elaborato dai trotskisti) che stabiliva la centralità dei lavoratori, l’indipendenza di classe dalla borghesia nazionale e la necessità di prendere il potere per istituire un governo operaio basato sui propri organi di potere (pur includendo una rivendicazione dei metodi della rivoluzione cubana, in linea con la posizione maggioritaria del movimento trotskista internazionale dell’epoca); e tesi militariste che prevedevano una combinazione di foquismo [cioè apertura arbitraria di “fuochi” di lotta politica armata, ndt] rurale e guerra popolare e prolungata.

La vittoria di Allende segnò una nuova svolta nell’organizzazione, che sospese le azioni armate e iniziò a considerare di agire sulla carta politica stabilendo un rapporto con Allende e una politica di alleanze con partiti come il PS (e altri in seguito), con una svolta verso i fronti di massa (studentesco, contadino, contadino e operaio). Si aprì così un nuovo momento del MIR e una nuova fase del suo sviluppo, che si avviava a diventare un partito con influenza nell’avanguardia, soprattutto tra i giovani e l’avanguardia popolare.

Quali furono i punti di continuità e di rottura con la strategia militarista? Molti ritengono che le “tesi politico-militari” siano uno dei grandi contributi di quella generazione di rivoluzionari e che siano espressione di un pensiero originale situato nelle particolarità della realtà cilena. Ma la verità è che queste definizioni erano uno dei punti più deboli del MIR. Miguel Enríquez preparò l’organizzazione a un’ipotesi lontana dalla realtà concreta dell’epoca, che fu rapidamente smentita dall’insorgenza rivoluzionaria degli anni Settanta. Come sviluppano Pablo Torres e Dauno Totoro in “Chile: ¿era posible la victoria?”, durante il Cile dell’UP prevalsero le caratteristiche di un processo “classico”: forte riformismo operaio, fronte popolare, tendenze all’autorganizzazione dei lavoratori e radicalizzazione e controrivoluzione della borghesia. Da questo punto di vista, il MIR era teoricamente e politicamente disarmato per affrontare gli anni tumultuosi dell’Unità Popolare.

L’ipotesi strategica militarista fu costruita in opposizione a una strategia di “sciopero generale insurrezionale”. Di questa strategia viene fatta una lettura distorta, sostenendo che essa costituisce “un’insurrezione simultanea e totale della popolazione che distrugge in un attimo il già debole e agonizzante potere borghese” [2], sostenendo che, data la forza militare degli Stati borghesi e dell’imperialismo, “solo una forma di guerra irregolare, che nel suo sviluppo politico e militare indebolisce le classi dominanti e rafforza i rivoluzionari, può avere successo in Cile” [3]. Stabilendo condizioni del tutto esagerate per l’applicazione di una strategia insurrezionale, e senza vedere che la chiave di questa strategia non è data dal crollo o dalla crisi generalizzata, il MIR non ha concepito che in Cile potesse aprirsi un “momento insurrezionale”.

La chiave dell’azione del MIR durante gli anni Settanta è stata quella di posizionarsi come ala sinistra nel campo dell’UP, ma al di fuori della coalizione, scommettendo sull’“unità dei rivoluzionari dentro e fuori l’UP”; e il legame con l’avanguardia, che si è radicalizzata durante gli anni Settanta, enfatizzando la sua politica di creazione di un “potere popolare” indipendente dal governo e dallo Stato. Ma ciò che rimase immutato in tutti quegli anni, nonostante le diverse svolte della realtà e l’acuirsi del confronto tra le classi, fu la loro visione dell’impossibilità di “prendere il potere” attraverso una strategia di sciopero generale insurrezionale.

Ma proprio quello che si verificò, soprattutto a partire dall’ottobre 1972, fu un netto confronto tra rivoluzione e controrivoluzione, per cui si posero i compiti di preparazione politica alla presa del potere. Ciò fu confermato dal successivo colpo di Stato militare e dalla brutale repressione che si concentrò sull’annientamento dell’avanguardia operaia e della sinistra. La preparazione politica implicava necessariamente la definizione di compiti che tendevano allo scontro e alla rottura con il governo di Unità Popolare, come la promozione di organizzazioni di doppio potere basate sui Cordones Industriales e la promozione di milizie operaie.

Il MIR costituiva una minoranza nel Paese e la grande maggioranza della classe operaia continuava a fidarsi di Allende, tanto che, seguendo Trotsky in Spagna, considerare in queste condizioni il rovesciamento violento del governo sarebbe stata una “avventura catastrofica”. L’obiettivo dei rivoluzionari era cercare di conquistare la maggioranza della classe operaia e dei settori popolari, contrapponendo la classe dirigente alla classe dirigente, con tattiche come il fronte unito dei lavoratori e slogan “specifici, brucianti e combattivi” [4] contro il governo. Miguel Enríquez sostenne nel 1972 che “Santiago non era Pietrogrado, né il ’72 aveva molto a che fare con il 1917, ma aveva qualcosa a che fare con esso. Non c’era una crisi generale del sistema in cui i compiti dei bolscevichi erano all’ordine del giorno” [5].

Tuttavia, ciò che distingueva la strategia e la tattica dei bolscevichi era il tentativo attivo di conquistare la maggioranza della classe operaia attraverso slogan politici volti a rompere le illusioni con i riformisti. “Le masse avevano ancora fiducia nei socialisti concilianti, ma anche le masse più fiduciose provano sempre un’istintiva diffidenza nei confronti dei borghesi, degli sfruttatori, dei capitalisti. Questa era la base della tattica bolscevica in un certo periodo. Non abbiamo detto: “Abbasso i ministri socialisti” e nemmeno “Abbasso il governo provvisorio”. Abbiamo battuto senza sosta lo stesso chiodo: “Abbasso i dieci ministri capitalisti!”. Questo slogan ha avuto un ruolo importantissimo, perché ha permesso di convincere le masse che i socialisti concilianti erano molto più inclini ai ministri capitalisti che alle masse lavoratrici” [6]. Si tratta di “comportarsi non secondo astrazioni dottrinali, ma secondo lo stato di coscienza delle masse”, definendo chiaramente l’obiettivo di rompere qualsiasi alleanza con la borghesia.

Situazioni di queste caratteristiche sono state sollevate in molte occasioni, a partire dal “patto di garanzie costituzionali” o dal gabinetto militare dopo il 1972. Per quanto riguarda il gabinetto militare, il MIR denunciò che si trattava di una grande concessione dell’UP alla borghesia e che implicava una tutela militare volta a limitare lo sviluppo del “potere popolare”, ma rimase in questa denuncia e analisi generale, senza sollevare slogan audaci in accordo con la situazione, decidendo consapevolmente di non lottare per la sua caduta. A posteriori, questo si è rivelato un grave errore, poiché il gabinetto militare è stato uno strumento chiave della borghesia per, prima con Prats nel gabinetto, reprimere violentemente i Cordones Industriales e i settori d’avanguardia (legge sul controllo delle armi, piano “Prats Millas”), e poi con Pinochet nel gabinetto, per organizzare il colpo di Stato militare.

Ciò significa che il MIR stava di fatto pensando a una strategia di “controgolpe”, nel senso di accumulare forze per un inevitabile colpo di Stato o guerra civile, forze che si rivelarono del tutto insufficienti e marginali quando si trattò di affrontare l’offensiva controrivoluzionaria in corso e che culminò nel golpe dell’11 settembre 1973.

In breve, prima del trionfo di Unità Popolare, il MIR era visto come un gruppo “militarista”, e in questo senso era vicino agli altri gruppi che rivendicavano la lotta armata in America Latina. Tuttavia, il trionfo dell’UP e l’insorgenza rivoluzionaria degli anni Settanta spinsero il MIR a cambiare la sua posizione di partito che si concentrava sull’azione sia nell’arena politica sia nella lotta di classe, ma che non implicava un equilibrio e una rottura con la sua precedente concezione strategica. Il MIR di Miguel Enríquez era un partito centrista che si prefiggeva il compito di fare la rivoluzione, ma che, soprattutto nei momenti critici, non riuscì a mettere in campo una politica alternativa a Unità Popolare che gli permettesse di contendere la maggioranza della classe operaia ai partiti riformisti.

Il rapporto del MIR con Unità Popolare

Il MIR ha avuto inizialmente una politica settaria nei confronti delle elezioni e una caratterizzazione errata della perdita di legittimità delle elezioni e della debolezza del riformismo. L’identità mirista della “lotta armata” in contrapposizione alla “via pacifica” si basava su presupposti astratti sulla validità della violenza come metodo: poiché la classe operaia e i settori oppressi subiscono quotidianamente la violenza dei padroni e degli oppressori, la necessità della violenza non è in discussione.

Tuttavia, man mano che l’entusiasmo popolare per la candidatura di Allende cresceva, il MIR diventava più sfumato nel suo discorso. Non si trattava più di un’opposizione militare alle elezioni, ma le definiva come una “strada sbagliata, almeno non la nostra. Ma il fatto che differiamo nei metodi non li rende nostri nemici. Ma rende chiaro che siamo su strade diverse” [7].

Nel 1970 ci fu un nuovo cambiamento nella loro posizione nei confronti di Unità Popolare. Sospesero le azioni armate su richiesta di Allende e diedero ai loro militanti libertà di azione per votare per lui. In seguito, diedero il loro appoggio critico al governo, negoziarono la loro incorporazione nella guardia armata presidenziale (Gruppo degli Amici del Presidente) in cambio dell’amnistia e misero a disposizione l’apparato di intelligence guidato da Luciano Cruz per denunciare i complotti golpisti.

La posizione politica del MIR era “appoggiare i buoni e criticare i cattivi”, proponendosi come compiti principali “difendere la vittoria elettorale dalle manovre della borghesia e dell’imperialismo, spingere le mobilitazioni di massa dai suoi fronti per questi obiettivi e formulare una politica nei confronti dei sottufficiali e delle truppe”. Indicheremo i pericoli che attendono il popolo sulla strada della conquista del potere da parte dei lavoratori sulla base di una maggioranza elettorale, cercando di prepararlo al confronto che questa strada necessariamente implica. Combatteremo le manovre delle mummie, denunceremo le oscure intenzioni della DC e il suo passato nero, sosterremo i settori rivoluzionari dell’UP e cercheremo di spostare il centro delle decisioni da La Moneda e dai corridoi del Congresso ai fronti di massa mobilitati. Successivamente spingeremo per la realizzazione del programma, affermando il suo sviluppo negli strati più poveri della società come modo per garantire il corso rivoluzionario e socialista del processo” [8].

Partendo dalla corretta analisi che il trionfo dell’UP avrebbe scatenato l’energia e la mobilitazione delle masse, che si sarebbero scontrate sia con la risposta reazionaria della borghesia sia con i settori più concilianti dell’UP, sostenevano che il grande compito del periodo era la conquista del potere da parte dei lavoratori. Il MIR sosteneva che la vittoria di Allende non costituiva ancora la presa del potere da parte della classe operaia, ma “costituisce un immenso progresso nella lotta del popolo per la conquista del potere e favorisce oggettivamente lo sviluppo di un percorso rivoluzionario in Cile, e quindi favorisce anche la sinistra rivoluzionaria” [9].

Tuttavia, la loro caratterizzazione del governo Allende non è chiara. In alcuni documenti fanno un’analisi descrittiva delle diverse ali che componevano l’UP, suggerendo che si possono distinguere tre settori: un settore minoritario che rappresenta gli interessi della borghesia, come il Partito Radicale; il settore “centrale” rappresentato da Allende, dal PC e dal MAPU; e un settore di sinistra composto principalmente dal PS e dall’IC [10]. Ma da questa analisi non si giunse alla conclusione che quello che si stava dispiegando fosse un Fronte Popolare. Nel 1969 il MIR aveva avanzato come ipotesi la riedizione di un Fronte Popolare, ma lo concepiva come un’intesa elettorale del PC con il PR e la DC o con “settori progressisti” di essi [11]. Inoltre, sostenevano che “la conciliazione di classe porta sempre a una prima battuta d’arresto a livello di coscienza politica delle masse, quando i loro obiettivi sono confusi, le lascia indifese e poi porta a una sconfitta di fatto, che da un lato afferma la borghesia al potere, dopo aver usato il ‘movimento popolare’ per i propri fini, e dall’altro porta alla distruzione di tutte le fonti di resistenza, tra cui le organizzazioni politiche della sinistra”.

Tuttavia, in Cile, la riedizione del Fronte Popolare non avvenne attraverso una coalizione comune con la DC o con la leadership di partiti borghesi come il PR, ma attraverso l’alleanza dei partiti operai riformisti con le “ombre della borghesia”, come disse Trotsky nel caso della Spagna: “la cosa più sorprendente è che il Fronte Popolare spagnolo non aveva un parallelogramma di forze: il posto della borghesia era occupato dalla sua ombra. Attraverso l’intermediazione di stalinisti, socialisti e anarchici, la borghesia spagnola ha subordinato il proletariato senza nemmeno preoccuparsi di partecipare al Fronte Popolare” [12].

Ma è proprio quello che il MIR prevedeva per un Fronte Popolare (lasciare “inerti e poi portare la sconfitta”) che si è realizzato con l’Unità Popolare. Il fronte popolare non era dato solo dalla presenza del PR all’interno del governo, che di fatto aveva molto del “fantasma politico”, ma da un programma di “economia mista” o “capitalismo di Stato”, da accordi con la Democrazia Cristiana come il “patto di garanzie costituzionali”, e più tardi dall’alleanza con i militari volta non solo a limitare le tendenze all’autorganizzazione, alle prese di fabbrica e alle incursioni d’assedio, ma direttamente a reprimere l’avanguardia operaia.

Il MIR ha correttamente caratterizzato il trionfo dell’UP come l’apertura di un “periodo pre-rivoluzionario”. Allo stesso tempo, soprattutto a partire dal 1972, vedevano che la polarizzazione e la radicalizzazione dell’avanguardia operaia, con l’emergere di embrioni di doppio potere, sollevava necessariamente la prospettiva di un confronto violento con la controrivoluzione, possibilmente attraverso una guerra civile. Tuttavia, non era nel loro orizzonte il fatto che è proprio nei momenti pre-rivoluzionari e nelle situazioni rivoluzionarie che l’opzione del Fronte Popolare viene utilizzata dalla borghesia per cercare di contenere e sconfiggere l’insorgenza rivoluzionaria. Miguel Enríquez, riferendosi all’uso dei riformisti da parte della borghesia, affermava nel dicembre 1972 che “nei periodi pre-rivoluzionari non ne hanno bisogno per questo e usano altre forme: fasciste, gorilloidi o qualsiasi altra forma di offensiva della classe dominante” [13]. Insieme a questo c’era un certo immaginario secondo cui, a causa della base operaia del PC, questo partito non sarebbe stato in grado di “sostenere un governo che avrebbe dovuto sviluppare una politica apertamente antioperaia nella sfera economica e nella sfera politica accompagnata da misure repressive” [14].

Senza vedere che l’unità popolare aveva le caratteristiche fondamentali di un Fronte Popolare e che quindi avrebbe costituito uno dei principali ostacoli al trionfo della rivoluzione, gli assi della loro politica erano incentrati sulla spinta alla realizzazione del programma, criticando i riformisti ma nel quadro di una “lotta ideologica” e cercando di garantire che i settori che definivano “rivoluzionari” ottenessero la maggioranza nel governo.

La tattica del governo operaio nel pensiero MIRista

Uno degli assi di elaborazione politica e strategica durante il periodo di Unità Popolare era incentrato sul problema della transizione dal governo dell’UP a un “vero governo operaio”. Già nell’ottobre 1970 sostenevano che “da un ‘governo di sinistra’ è possibile passare a fasi più avanzate sulla strada della costruzione del socialismo, dipende dalla distruzione o meno dell’apparato statale capitalista, dalla partecipazione effettiva delle masse al processo, dalla composizione rivoluzionaria delle forze politiche che dirigono il processo e dalle misure adottate nella lotta contro l’imperialismo e contro il capitale finanziario, industriale e agrario. Tutto ciò, pur non garantendo l’orientamento rivoluzionario del processo, implica certamente un confronto armato tra le classi dominanti e i lavoratori” [15].

Nel gennaio 1972 definirono il governo dell’UP come un’alleanza di classe tra la piccola borghesia riformista e il riformismo operaio e affermarono che il compito principale era quello di “creare condizioni favorevoli nella lotta di classe per separare l’UP dalla borghesia e dalle influenze più dannose della piccola borghesia” [16], obbligando i diversi settori dell’UP e del governo a definirsi in un campo o nell’altro. In altre parole, la politica che prevalse in quel periodo fu quella di spingere per la realizzazione del programma attraverso la mobilitazione popolare, nella prospettiva che ciò avrebbe portato a una rottura all’interno del governo, consentendo ai “settori rivoluzionari” di ottenere l’egemonia all’interno del governo e di guidare il processo; oppure avrebbe innescato l’inizio del confronto armato tra rivoluzione e controrivoluzione.

Con l’aggravarsi della situazione a partire dall’ottobre 1972, il discorso del MIR presentò un’articolazione più chiara tra il problema del governo, del potere popolare e delle Forze Armate: “lottiamo per sviluppare il potere popolare, lottiamo per raggruppare i rivoluzionari all’interno e all’esterno dell’UP, solleviamo il diritto di voto per i soldati e i sottoufficiali e infine lottiamo per imporre un vero governo dei lavoratori, che sia realmente uno strumento di sostegno alle lotte del popolo” [17]. Essi sostenevano che questo governo avrebbe dovuto basarsi sull’impulso di un “programma rivoluzionario del popolo” (che per il MIR era la “Piattaforma del Popolo”), facendo affidamento sul Potere Popolare e sulle Forze Armate democratizzate.

Qual era il rapporto tra questa politica e il governo Allende? Il MIR sosteneva che il governo dell’UP poteva diventare un vero governo, ma solo nella misura in cui “si fosse sviluppato un potere popolare autonomo in grado di controllare tale governo e di imporgli un carattere di classe; e d’altra parte, data la presenza dei militari nel governo, se non si fosse sviluppato un processo di democratizzazione delle Forze Armate” [18]. Essi sostenevano che le possibili alternative di governo non erano solo il governo dell’UP o il governo UP-Generali, ma che “è anche possibile, sulla base di una controffensiva rivoluzionaria e popolare, generare le condizioni per imporre un vero governo dei lavoratori”, basato sul potere popolare e sulle Forze Armate democratizzate.

La base teorica di queste formulazioni risiedeva nella divisione tra governo e Stato. Il MIR criticava la concezione riformista secondo cui lo Stato poteva essere “tagliato a fette” e le posizioni al suo interno potevano essere conquistate in modo relativamente pacifico. Tuttavia, non ruppe completamente con questa concezione, caratterizzandosi per il fatto che, sebbene il sistema di dominio rimanesse in Cile e lo Stato borghese esistesse in quanto tale, “all’interno di questo apparato statale c’erano posizioni conquistate da forze politiche che non appartenevano alla classe dominante e che il governo era nelle mani della sinistra” [19].

Non c’è dubbio che collocare la discussione intorno al problema della tattica del “governo operaio” fosse del tutto pertinente. La discussione sulla tattica del governo operaio ha una ricca storia all’interno del pensiero marxista, a partire dalle elaborazioni strategiche dei primi quattro Congressi dell’Internazionale Comunista. Nella “Risoluzione sulla tattica dell’Internazionale Comunista” adottata al IV Congresso, si afferma che “il governo operaio (eventualmente operaio e contadino) deve essere sempre utilizzato come slogan di propaganda generale. Ma come slogan di politica effettiva, il governo operaio è di grande importanza nei Paesi in cui la situazione della società borghese è particolarmente incerta, in cui il rapporto di forze tra i partiti operai e la borghesia pone la soluzione del problema del governo operaio come una bruciante necessità politica” [20].

Come sviluppano Emilio Albamonte e Matías Maiello in “Strategia socialista e arte militare”, il IV Congresso dell’IC si spinge oltre, avanzando la possibilità che in determinate circostanze, prima della presa del potere, “i comunisti partecipino a governi con partiti e organizzazioni operaie non comuniste, per rafforzare la preparazione delle condizioni per l’insurrezione e conquistare la maggioranza della classe operaia” [21]. Ma per l’Internazionale Comunista, “il programma più elementare di un governo operaio deve consistere nell’armare il proletariato, nel disarmare le organizzazioni borghesi controrivoluzionarie, nell’instaurare il controllo della produzione, nel far ricadere sui ricchi il peso principale della tassazione e nel distruggere la resistenza della borghesia controrivoluzionaria”. Era persino aperto alla possibilità che un simile governo operaio emergesse da una combinazione parlamentare, ma manteneva lo stesso obiettivo strategico: sviluppare il movimento rivoluzionario e la guerra civile contro la borghesia.

La concezione del MIR di un “governo operaio” non mirava a preparare l’insurrezione contro la borghesia, nonostante parlasse di “controffensiva rivoluzionaria”. Tendeva piuttosto a un governo di tipo intermedio, che in un contesto di estrema polarizzazione diventava utopico. L’enunciazione di slogan volti a preparare l’insurrezione implicava uno scontro e una rottura con il governo, e questo era un passo che il MIR non voleva consapevolmente compiere. Naturalmente, il problema non si riduceva alla dichiarazione generale di essere a favore o contro il governo, soprattutto in un momento in cui la stragrande maggioranza della classe operaia considerava il governo dell’UP come il proprio governo, ma alla definizione di compiti in linea con la crisi rivoluzionaria che si aprì alla fine del 1972 e nel corso del 1973. Infatti, la logica della strategia bolscevica era quella di saper utilizzare ogni svolta della situazione per portare avanti tattiche volte alla preparazione politica dell’insurrezione (conquistando la maggioranza della classe operaia, in polemica con le leadership riformiste), compreso il ricorso alla “difesa del governo” dagli attacchi della borghesia.

Allo stesso tempo, il programma del MIR nei confronti dell’esercito, pur presentando corretti aspetti democratici, era guidato da una strategia di “democratizzazione dell’esercito”, aprendosi alla possibilità che esso potesse addirittura essere la base di un vero governo operaio. E questo proprio mentre si poneva con forza il problema della disgregazione dell’esercito. In effetti, esistevano esempi di questa tendenza, soprattutto nell’esercito, che sono stati brutalmente repressi già prima del colpo di Stato militare. L’unico modo per portare alla disgregazione dell’esercito era la lotta di classe, in cui l’impulso delle milizie operaie a resistere alla repressione dei Carabineros e dell’esercito giocava un ruolo fondamentale.

Il MIR sollevò la questione dell’armamento del proletariato e delle milizie all’inizio del governo di Unità Popolare, affermando di essere favorevole “all’esercizio effettivo del potere da parte dei lavoratori stessi, sostenuto sulla base del possesso di armi da parte del popolo, e da forme di potere locale” [22], ma quando questo dilemma fu posto in modo netto, rimase come propaganda generale e non come compito che avrebbe guidato una tattica conforme alla realtà.

Potere popolare, comandi comunali e cordoni industriali

Finora ci siamo occupati principalmente delle definizioni strategiche e della loro espressione concreta nei momenti decisionali. Tuttavia, l’arte della strategia presuppone forze materiali in grado di attuarla. Il grande problema strategico degli anni Settanta è come l’embrione di potere duale che è emerso, espresso fondamentalmente nei Cordones Industriales, sia riuscito ad avanzare per trasformarsi in veri e propri organi di potere, unendo i diversi settori della classe operaia dietro obiettivi comuni di lotta, e da lì riuscire a egemonizzare e guidare il resto dei settori oppressi. E dal punto di vista del partito, come dalla fusione dei marxisti rivoluzionari con l’avanguardia operaia potesse nascere un vero partito rivoluzionario, capace di conquistare la maggioranza della classe operaia per un programma di conquista del potere, che implicava necessariamente il superamento e la rottura con le leadership riformiste.

Il MIR non riuscì nel compito di costruire un partito in grado di assumersi questo compito e rimase un partito con influenza in un settore dell’avanguardia, ma non riuscì mai a conquistare una reale influenza in settori delle masse. Per dirla con Miguel Enríquez, “essere avanguardia politica non è solo proporsi di esserlo, è anche esserlo in qualche misura, essere in grado, in realtà, di contendere al riformismo la leadership della classe dirigente, il che richiede legami organici con la classe operaia” [23]. Ma dov’era la base materiale per fare un salto in questo compito? E quale posizione politica avere per contendere ai partiti tradizionali la leadership dell’avanguardia e dei settori di massa?

La concezione che prevaleva nel MIR prima del trionfo di Unità Popolare non poneva questo compito al centro. Piuttosto, prevaleva la ricerca di “scorciatoie” attraverso la propaganda armata, per apparire come un punto di riferimento attraente per l’avanguardia più radicalizzata e da lì crescere organicamente. Al contrario, si disdegnava la lotta politica attiva volta a contendere la guida del movimento operaio alle leadership tradizionali. Esplicativo è quanto affermava Manuel Cavieses nel 1969: “se un movimento rivoluzionario si propone di conquistare le masse prima di iniziare la lotta armata, sarebbe costretto a entrare in aperta competizione con la sinistra tradizionale. A parte il tempo necessario per eguagliare l’ascendente di massa che questi partiti già hanno, sarebbe un compito inutile” [24].

È da questo punto di vista che si pone al centro la definizione di “poveri rurali e urbani” come settore privilegiato per l’inserimento del MIR. In altre parole, questa definizione non aveva solo un fondamento ideologico influenzato dai teorici della dipendenza e dalle elaborazioni della CEPAL [25]. L’ascesa e la radicalizzazione dei “nuovi movimenti” alla fine degli anni Sessanta, come il movimento studentesco, il movimento dei coloni e la radicalizzazione nelle campagne, fu vista anche dal gruppo di Miguel Enríquez come un modo per far avanzare la costruzione, in un contesto in cui la maggior parte della classe operaia era guidata da forti partiti riformisti.

Sebbene il MIR mantenesse il suo eclettismo nel sostenere che la classe trainante fosse la classe operaia e che fosse questa a dover guidare il resto dei settori, fu durante gli anni Settanta e con la svolta verso l’inserimento nei fronti di massa, che il MIR si propose consapevolmente di avere una politica più sistematica nei confronti del movimento operaio, con la creazione del Fronte Operaio Rivoluzionario. Tuttavia, ci sembra che non ci sia stata una rottura con la logica della “divisione dei compiti” con il riformismo, che ha fatto sì che la sua costruzione nel movimento operaio si concentrasse nei settori più radicalizzati e legati all’“identità della lotta armata” e alla posizione di “appoggio critico” al governo di Allende, essendo fuori dall’Unità Popolare.

Questa pratica di costruzione dell’identità nel movimento operaio si combinava “dall’alto”, con una logica diplomatica di accordi con i “settori rivoluzionari” all’interno dell’UP, soprattutto il Partito Socialista; essi costituivano un grosso ostacolo al collegamento con l’ampia avanguardia operaia emersa sotto l’ala dei Cordones Industriales, guidata fondamentalmente dai settori di sinistra del PS. Una chiara demarcazione con la dirigenza del PS; la tattica audace del Fronte Operaio Unito (“scioperare insieme, marciare separati”) nei confronti delle dirigenze riformiste, con l’obiettivo che i lavoratori socialisti, comunisti, miristi e persino la base operaia della Democrazia Cristiana facessero un’esperienza con le loro dirigenze nel vivo dell’azione comune nella lotta di classe; Una svolta nell’intervento nei Cordones Industriales con l’obiettivo di fondersi con l’avanguardia operaia, che implicava una riflessione sulla “tattica di partito” nei confronti del PS, avrebbe potuto essere un modo per collegarsi con una delle avanguardie operaie più avanzate dell’America Latina e dare vita a un partito operaio rivoluzionario in grado di raccogliere le sfide poste dalla situazione.

La scarsa importanza che il MIR diede ai Cordones Industriales è un fatto noto. La chiave della sua politica di “creazione del potere popolare” era costituita dai cosiddetti Comandi Comunali. Come dice Franck Gaudichaud, “questa linea guida li porta ad avere una visione distorta delle mobilitazioni collettive realmente esistenti, dove il principale organo del potere popolare organizzato, il Cordone Industriale, viene parzialmente omesso. Il partito si concentra piuttosto sui ‘Comandi Comunali’, che spesso lo sono solo di nome, poiché rimangono – nonostante il ‘riorientamento operaio’ – conglomerati di contadini e studenti” [26]. Gaudichaud si spinge oltre, sostenendo che “la posizione di questa organizzazione sembra anche quella di un partito che, di fronte al suo inserimento relativamente debole nel movimento operaio, cerca di proclamare che la rivoluzione verrà da altrove”.

La principale critica del MIR ai Cordones Industriales era che organizzavano solo una parte della classe operaia, indicando come deformazione il “limitare in pratica lo sviluppo del Potere Popolare allo sviluppo dei cordones industriales, una questione che, sebbene necessaria, non è sufficiente, perché sfrutta solo i livelli di organizzazione che la classe operaia già possiede e non organizza o incorpora gli altri strati del popolo” [27]. Miguel Enríquez ha descritto una delle debolezze dei cordones, ma ha commesso due errori fondamentali. Il primo è stato quello di cercare di risolvere il problema dell’egemonia operaia rispetto al resto dei settori sulla base di schemi preconcetti, in cui il MIR arrivò a elaborare un organigramma completo su come dovevano essere strutturati i Comandi Comunali, ma che aveva poco a che fare con le reali tendenze all’autorganizzazione operaia e popolare, essendo i Cordones Industriales i veri organi di resistenza e autorganizzazione, sia nella crisi di ottobre che il 29 giugno 1973. L’altro errore è quello di non vedere che i Cordones cominciarono a sviluppare tendenze verso un’alleanza con i “poveri urbani”, e che quindi la base per tale alleanza era anche nei Cordones.

Questa posizione si è tradotta in una subordinazione alla burocrazia sindacale, poiché con l’argomento della lotta contro il “parallelismo sindacale”, si è finito per condividere “il punto di vista dei comunisti sulle relazioni tra la CUT e i cordones”. In effetti, il MIR chiede l’istituzionalizzazione delle IC sotto la direzione della CUT, il che – secondo questo partito – permetterebbe una democratizzazione della Centrale (…) Questa tattica contribuisce a rallentare la centralizzazione delle IC e le iniziative autogestite emerse durante l’ottobre, facendo indirettamente il gioco del PC, che cerca di fermare la formazione dei cordoni industriali” [28]. Questo è uno degli aspetti più “di destra” del MIR negli anni Settanta.

Sono diversi i fattori che l’hanno portato ad adottare questa politica. Non si spiega interamente con la relativa debolezza dell’inserimento del MIR nel movimento operaio, perché il MIR partecipò ai Cordones, soprattutto al Cordón Vicuña Mackenna (in realtà, la creazione di questo Cordón fu un’iniziativa di Cristalerías Chile, la cui organizzazione sindacale era guidata da un militante del MIR). È anche legato alla loro concezione teorica del Potere Popolare, dove sebbene dichiarassero che l’avanguardia doveva essere assunta dalla classe operaia, il loro schema di Comandi Comunali non partiva dal potere che significava controllare la produzione e dal peso di primo piano che la classe operaia industriale stava giocando, per pensare all’alleanza con i settori popolari.

Ma il punto che vogliamo sottolineare è la relazione di questa politica con la loro concezione della lotta politica e il modo in cui cercavano di contendersi la leadership del movimento di massa. La chiave erano gli accordi e la politica di alleanze con i partiti del presunto “polo rivoluzionario”, combinati con una costruzione “identitaria” o “di apparato” nei fronti di massa. Infatti, per Miguel Enriquez la lotta politica con il riformismo è essenzialmente una disputa “ideologica” (che rivendica il PC per i suoi metodi malavitosi e settari), e non una lotta di forze materiali affinché sia la stessa classe operaia a fare un’esperienza con le sue leadership, con l’obiettivo che i rivoluzionari conquistino la maggioranza. In questo senso, la tattica del fronte operaio unito, elaborata dalla Terza Internazionale, è stata uno strumento fondamentale per l’azione in questo periodo.

