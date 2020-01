Australia in fiamme: un primo ministro e i suoi vice alleati alla lobby dei combustibili fossili, un leader dell’opposizione preoccupato per un danno irreparabile alla biodiversità e di un esodo di massa di migliaia di persone colpite dalle conseguenze di una crisi tutt’altro che naturale.

“Crescita esponenziale dell’inquinamento dell’aria nelle grandi città, dell’acqua potabile e dell’ambiente in generale; riscaldamento del pianeta, inizio di scioglimento dei ghiacci polari, moltiplicazione delle catastrofi “naturali”; inizio di distruzione dello strato di ozono; distruzione a velocità crescente delle foreste tropicali e rapida riduzione della biodiversità con l’estinzione di migliaia di specie; esaurimento dei suoli, desertificazione; accumulazione di rifiuti, in particolare nucleari, impossibili da smaltire; moltiplicazione degli incidenti nucleari e minaccia di una nuova Černobyl’; inquinamento degli alimenti, manipolazioni genetiche, “mucca pazza”, carne agli ormoni” [1].

Oggi l’Australia mostra molti di questi aspetti della crisi ecologica e climatica globale. Per prima cosa ha dichiarato la Grande Barriera Corallina australiana, la più grande barriera corallina del mondo, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, in “massima allerta”. Ospitava 400 tipi di corallo, 1500 specie di pesci e 4000 varietà di molluschi. A metà del 2019, la Great Barrier Reef Marine Park Authority ha annunciato che, a causa dell’innalzamento della temperatura del mare e dell’acidificazione dell’oceano, lo stato dei coralli, nei due terzi della parte settentrionale della barriera corallina tra il 2016 e il 2017, è passato da “povero” a “molto povero”, una situazione che descrivono come “molto grave” nel primo esportatore mondiale di carbone, uno dei combustibili fossili che più contribuiscono all’emergenza climatica. Si parla di un massiccio sbiancamento dei coralli e si annuncia, senza alcun catastrofismo, che la meraviglia subacquea australiana sta morendo.



Una catastrofe preannunciata

Per Greenpeace Australia, la distruzione dei coralli è dovuta al fatto che “continuiamo a estrarre combustibili fossili e le emissioni dell’Australia sono in aumento”. Già negli anni ’70 gli scienziati iniziarono a misurare e a preoccuparsi della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera. E già nel 1988 i giornali parlavano del riscaldamento globale. Quattro anni prima l’Australia si era affermata come il primo esportatore mondiale di carbone. Già nel 1995, in occasione della prima COP (“Conferenza delle parti”) di Berlino, lo Stato australiano si è allineato con l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti per ignorare qualsiasi collaborazione sulla riduzione delle emissioni globali.

Il disastro attuale non è nulla di nuovo, se non per coloro che non hanno mai ascoltato ciò che la scienza aveva da dire e hanno continuato a favorire i processi distruttivi del capitale. E la scienza ha detto molto: ha proposto di tutto, dall’educazione della comunità, all’efficienza energetica e alle tasse sul carbonio, all’incoraggiamento della ricerca sulle energie pulite e rinnovabili. La lobby dei combustibili fossili ha prevalso. E oggi l’Australia è in fiamme.

L’attuale primo ministro, il conservatore Scott Morrison, ha dichiarato settimane fa che non c’erano “prove scientifiche” per collegare l’ondata di incendi con la crisi climatica globale, aggiungendo che le emissioni di gas serra del Paese rappresentano “l’1,3% a livello mondiale”. Durante il disastro è andato in vacanza alle Hawaii.

Il suo principale avversario, il leader laburista Anthony Albanese, si è fatto carico di visitare le miniere di carbone per sostenere l’esportazione del minerale al culmine della crisi degli incendi di metà dicembre. Parla anche di intervenire contro l’emergenza climatica, naturalmente.

L’Australia è stata aspramente e ipocritamente criticata, va detto, all’ultima riunione del G20. I Paesi membri hanno sottolineato che la risposta del Paese oceanico alla crisi climatica è stata una delle peggiori, il che è vero, dato che ha aumentato le sue emissioni dal 2014, quando il primo ministro Abbott ha abolito la carbon tax, già una misura limitata, introdotta dal primo ministro laburista Julia Gillard. Ma da qual pulpito arrivano queste critiche!

La risposta di Scott Morrison, ormai ripudiato nelle zone colpite dagli incendi, con esodi massicci, decine di morti e scomparse, oltre alla devastazione tra 480 milioni di specie animali, è di raggiungere l’impegno di portare da 695 a 367 milioni di tonnellate di emissioni attese entro il 2030 dai crediti per “prestazioni eccessive” dei precedenti obiettivi e non per l’effettiva riduzione delle emissioni. Un atteggiamento che non sorprende chi si è spinto fino ad allinearsi con Trump e Bolsonaro nel boicottaggio delle campagne contro la crisi climatica, minacciando divieti e repressione della protesta.

Non è un film post-apocalittico

Le spiagge di Malua Bay, Bastion Beach, Batemans Beach, tra le altre nel Nuovo Galles del Sud e Victoria, gli stati più colpiti, sono state popolate da migliaia di sfollati, sia nativi che turisti, che sono rimasti bloccati o hanno dovuto cercare rifugio dopo aver perso le loro case nelle fiamme.

Tempeste di polvere, tempeste elettriche, fumo e fiamme che coprono l’ambiente in rosso dipingono un quadro tetro per donne, bambini, anziani, uomini e animali costretti a fuggire verso le coste. Nel Nuovo Galles del Sud è stato dichiarato lo stato di emergenza e nel Victoria è stato dichiarato lo stato di calamità.

Decine di comunità sono state lasciate isolate, in attesa di soccorsi, mentre le temperature sono salite sopra i quaranta gradi e gli incendi si sono diffusi su tutto il territorio. La nave della Marina Militare HMAS Choules ha iniziato le evacuazioni massicce venerdì 3 gennaio, da Mallacoota, Victoria, dove ci sono quattromila persone intrappolate, tra cui locali e turisti, che verranno salvate insieme ai loro animali. Si tratta di una catastrofe umanitaria senza precedenti nel sud-est dell’Australia.

Cosa fare

Dopo il fallimento della COP25 di Madrid, la cui presidenza è stata esercitata dal Cile nonostante l’enorme mobilitazione sociale contro la disuguaglianza e la repressione di Piñera e l’eredità neoliberale, è stato più che chiaro quanto questi incontri diplomatici tra Stati siano stati inefficaci nell’intraprendere azioni concrete contro la crisi climatica ed ecologica. Non potrebbe essere altrimenti: le principali potenze in queste conferenze sono responsabili della maggior parte delle emissioni e delle pratiche dannose con l’ambiente e la popolazione dei paesi che sottopongono alle loro politiche.

I giovani, armati della conoscenza che la scienza ha sviluppato in questi decenni, sono stati i protagonisti nel 2019 delle più grandi mobilitazioni della storia, con milioni di persone nelle strade di tutto il mondo alimentate dai “Fridays for Future” ispirati da Greta Thunberg. Una gioventù che indica le corporazioni e gli Stati come responsabili dell’imminente catastrofe.

La fine del capitalismo o la fine del mondo?, chiedeva Joel Kovel, uno dei fondatori dell’eco-socialismo, nel suo libro del 2002. La verità è che la logica capitalistica, la sua economia di mercato e il suo “progresso” (basato sulla disuguaglianza, lo spreco di risorse e di beni naturali, il consumo irrazionale, la distruzione e il saccheggio dell’ambiente) “minacciano direttamente, a medio termine, la sopravvivenza stessa della specie umana. La protezione dell’ambiente naturale è quindi un imperativo per l’umanità” [2].

Ci sono molti esempi di come i settori popolari organizzati hanno conquistato conquiste contro lo spirito capitalista del profitto e del saccheggio. I freni all’installazione di diverse centrali a carbone in India, la scommessa sulle energie rinnovabili contro il fallimento del cantiere navale Harland & Wolff in Irlanda o, più vicino nel tempo e nello spazio, il trionfo popolare a Mendoza, in Argentina, in difesa della legge 7722 che protegge l’acqua dalle megaminiere inquinanti, per esempio.

