Gli Stati Uniti hanno confermato la responsabilità del bombardamento vicino all’aeroporto di Baghdad, che si è concluso con la morte di Qassen Soleimani, braccio destro dell’Ayatollah Khamenei, comandante delle milizie filo-iraniane presenti in Iraq.

Nelle prime ore del mattino di ieri (ora dell’Iraq), almeno tre missili sono caduti nelle vicinanze dell’aeroporto situato nella capitale dell’Iraq.

Stavano attraversando quella zona in due auto, distrutte dalle esplosioni, Soleimani, generale della Guardia rivoluzionaria iraniana e comandante delle Forze di mobilitazione popolare (Hashd al Shaabi) – una coalizione di milizie filo-iraniane oggi integrate nello Stato iracheno – e il suo secondo in comando, il comandante Abu Mehdi al Muhandis.

URGENTE: El momento en que se produce el ataque al convoy de Qassem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis en Bagdad. pic.twitter.com/rNvMxMIvBn — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 3, 2020

La televisione pubblica irachena ne ha dato l’annuncio, denunciando anche la morte di almeno altre sei persone che accompagnavano l’esercito iraniano.

Non appena si è avuta la notizia, la prima conseguenza è stata l’aumento del 3% del prezzo del petrolio a barile.

Martedì scorso, l’ultimo giorno del 2019, migliaia di manifestanti hanno circondato l’ambasciata americana a Baghdad, per ripudiare l’attacco degli Stati Uniti – dei giorni precedenti – alle milizie chíies (la fazione musulmana che governa l’Iraq dopo il rovesciamento, da parte degli Stati Uniti, di Saddam Hussein nel 2003).

Almeno 25 persone sono morte in questo attacco imperialista americano. Il pretesto dell’attacco è stata la morte di un contractor americano (un eufemismo usato dagli Stati Uniti per riferirsi a quelli che non sono né più né meno di personale militare che difende gli interessi delle aziende statunitensi), a causa di razzi lanciati contro le strutture statunitensi in Iraq.

Così, l’amministrazione di Donald Trump ha ulteriormente deteriorato la situazione fino a questo venerdì, quando i due alti comandanti iraniani sono stati assassinati in territorio iracheno. Sei mesi fa era sul punto di iniziare una guerra contro l’Iran con conseguenze imprevedibili.

Lo stesso segretario alla Difesa statunitense Mark Esper ha dichiarato, dopo la morte del contractor: “Ve ne pentirete, siamo pronti a difenderci e a prevenire ulteriori azioni da parte di questi gruppi a guida iraniana”.

Dopo la diffusione della notizia di questo attentato a Baghdad, con un chiaro intento provocatorio, Donald Trump ha twittato l’immagine della bandiera americana.

A pochi minuti dalla chiusura di questa edizione, l’Iran ha convocato d’urgenza il Consiglio nazionale per valutare la risposta all’assassinio di Soleimani e ha già proceduto con violente rappresaglie.

Sarà molto difficile per l’Iran non rispondere, infatti ha già annunciato che lo farà. Ma questa situazione può anche rivelare le sue debolezze. Rispondere al culmine dell’aggressione statunitense espone l’Iran a una guerra devastante in cambio. Molto probabilmente (anche se non è l’unica opzione), Teheran non attaccherà gli Stati Uniti direttamente o le sue posizioni in Iraq, ma i suoi alleati nella regione, come Israele e l’Arabia Saudita. Questo potrebbe essere fatto dalle posizioni che l’Iran ha conquistato in Paesi come il Libano, lo Yemen, la Siria e l’Iraq.

È chiaro che per gli Stati Uniti questo attacco è stata una manovra rischiosa, ma allo stesso tempo ha permesso loro di dimostrare che non sono disposti a perdere il controllo, soprattutto dopo le immagini dell’attacco all’ambasciata degli ultimi giorni. Se l’Iran non risponderà alla sfida, sarà certamente una sconfitta con importanti implicazioni per il regime, tuttavia la linea di demarcazione tra un’escalation controllata e la possibilità di iniziare una guerra indesiderata è molto stretta. In queste condizioni, gli unici che possono decidere che non ci sarà un’escalation più drammatica sono gli Stati Uniti. Ma per questo, hanno bisogno di una vittoria, il che significa che la risposta iraniana dipende dalla loro.

Tutto accade nello stesso momento in cui una grande ondata di protesta sociale si sta diffondendo in Iraq, Libano e Iran, mettendo in discussione la politica regionale iraniana. Questa offensiva imperialista e le risposte iraniane cambieranno certamente la situazione. L’Iran cercherà (e forse ci riuscirà) di costruire un movimento di unità nazionale di fronte a questa aggressione. Bisognerà vedere come la situazione influenzerà le manifestazioni in Iraq, essendo che da fine ottobre è cresciuto il rifiuto del governo e l’influenza iraniana nel Paese.

I lavoratori, i giovani, tutti i settori sfruttati e oppressi del mondo intero devono condannare l’aggressione imperialista statunitense, che intervengono militarmente e uccidono in giro per il mondo senza rispondere a nessuno, anche se ciò non implica in alcun modo il sostegno politico al regime reazionario iraniano, che non esita ad attaccare gli sfruttati e gli oppressi nel proprio paese e nella regione. Come ha dimostrato l’esempio dell’invasione statunitense dell’Iraq nel 2003, la classe operaia e la popolazione povera non hanno nulla da aspettarsi dall’imperialismo. Al contrario, l’aggressione imperialista in Medio Oriente non farà altro che aggravare le sofferenze dei popoli della regione!