Il giorno 18 Giugno alle ore 18.00 il CSR (Coordinamento Studentesco Rivoluzionario) lancia l’assemblea virtuale in diretta live sulla pagina Facebook di La Voce Delle Lotte, per discutere insieme ad altre due compagne internazionali la condizione di studenti e giovani precari a fronte della crisi.

All’indomani della fine del lockdown in tutta Europa, si apre lo scenario della crisi economica che dovranno pagare milioni di lavoratori, lavoratrici, donne, studenti e giovani precari.

Già abbiamo visto dopo la crisi del 2008 gli attacchi che la borghesia conduce contro la gioventù per ritornare ad accumulare sempre più profitti.

Per questo riteniamo fondamentale iniziare ad organizzarsi e porre al centro del dibattito le rivendicazioni di un movimento giovanile che lotti contro la precarietà e gli attacchi del capitale che non lascerà superstiti, perfino quelli che fino a ieri venivano invocati come eroi, i giovani infermieri, in realtà vivono di contratti a sei mesi, dislocati anche a km di distanza da casa.

Per questo vi invitiamo alla nostra assemblea e dibattito virtuale live sulla pagina di Facebook di La Voce delle lotte il 18 Giugno alle ore 18.00!

Come ospiti avremo due compagne che fanno riferimento alla nostra rete internazionale di giornali la Red International: Clara Mallo lavoratrice e militante della CRT (Corriente Revoluzionaria de Trabajadores y Trabajadoras) che ci parlerà della situazione dei giovani precari in Spagna;

Petra Lou studentessa e militante della CCR (Courant Communiste Révolutionnaire) che ci parlerà della condizioni studentesche al caldo dei movimenti che hanno visto tremare la Francia negli ultimi anni e a fronte della quarantena a causa della pandemia.

In oltre ci saranno Ilaria Canale, studentessa di infermieristica che denuncerà le condizioni di sfruttamento degli studenti delle professori sanitarie e quella che vivono milioni di giovani in Italia; e Michele Sisto, che farà da moderatore, e che vi invita a partecipare alla fine del suo ennesimo turno di lavoro in un ospedale covid:



Evento Faceboook: https://facebook.com/events/s/giovani-e-studenti-in-prima-li/275811850444248/?ti=cl



Segui la diretta su la pagina Facebook della La Voce delle Lotte, ti aspettiamo per combattere insieme a noi la guerra contro la precarietà il 18 alle ore 18!

CI RIPRENDIAMO IL FUTURO!

LA GIOVENTÙ É LA FIAMMA DELLA RIVOLUZIONE!

Coordinamento Studentesco Rivoluzionario