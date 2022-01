La repressione in Kazakistan si è scatenata sui manifestanti nel mezzo di un blackout totale di internet nel paese. Una rivolta che preoccupa la Russia ma che non conviene nemmeno alle potenze occidentali.

Il prezzo del gas, la scintilla di una rivolta generale in Kazakistan

Questa volta è il prezzo del gas che è stato la scintilla di una profonda esplosione sociale. Perché se tutto è iniziato a causa dell’aumento esponenziale del prezzo del gas (in seguito alla fine dei sussidi e dei controlli dei prezzi decretati qualche anno prima) il malessere in Kazakistan era profondo. E si potrebbe dire che è montato per anni, per decenni. Di fronte a una protesta iniziata nell’ovest del paese, in una regione ricca di risorse di gas e petrolio, e diventata molto rapidamente nazionale, il presidente kazako, Kassim-Jomart Tokayev, ha cercato di calmare la situazione facendo concessioni ai manifestanti. Così, il governo è stato sciolto, l’aumento dei prezzi del gas “sospeso”, e il controllo dei prezzi fu temporaneamente reintrodotto. Tokayev ha persino fatto dimettere Nursultan Nazarbayev, l’uomo che ha governato il paese dal 1990 al 2019, dalla sua posizione nel Consiglio di Sicurezza, da dove ha continuato a esercitare il potere reale in Kazakistan. Ma ciò non ha dato i risultati sperati: le proteste continuano.

Se il presidente Tokayev ha preso tali misure, è perché la situazione è diventata drammatica. Diversi edifici istituzionali sono stati invasi e alcuni incendiati, in particolare ad Almaty, la capitale economica del paese. I dimostranti hanno occupato l’aeroporto della città per diverse ore prima di essere cacciati dalle forze repressive. In una città vicino ad Almaty una statua del leader Nazarbayev è stata rimossa.

Fonte: Enciclopedia Treccani

Il governo si è affrettato a lanciare un giro di vite. Nel paese si è registrato un blackout completo di internet e anche la comunicazione telefonica è diventata difficile. Gli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti sono stati molto duri, con diversi morti e feriti da entrambe le parti. Per farvi fronte, il presidente kazako ha fatto appello all’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO), che è composta da diverse ex repubbliche sovietiche tra cui la Russia. Non appena l’appello è stato lanciato, le truppe russe e altre sono entrate in Kazakistan con il compito di proteggere le infrastrutture, lasciando il campo libero alla repressione delle forze di sicurezza locali.

Tuttavia, alcuni analisti ritengono che la richiesta di forze CSTO sia stata in parte motivata dal fatto che le autorità non erano sicure della lealtà di alcuni elementi delle forze armate. Infine, anche se rimane molto difficile ottenere cifre affidabili, si parla di “decine” di morti e 1.000 feriti dalla parte dei manifestanti, almeno 18 poliziotti morti e 750 feriti. Ci sarebbero anche circa 2000 arresti.

Non è possibile dire con certezza fin dove si spingerà questa rivolta. Molte ipotesi sulle motivazioni di questa rivolta inondano i giornali: complotto occidentale, lotta interna tra fazioni dell’oligarchia… Ma al di là di queste discutibili considerazioni su chi potrebbe beneficiare della situazione, una cosa sembra essere unanime: questo movimento sta esprimendo le profonde frustrazioni e lamentele della società installata durante gli ultimi decenni di cosiddetta “transizione” dalla caduta dell’Unione Sovietica nei primi anni ’90.

Una rivolta contro il regime di “transizione” capitalista

Come spiega Aynur Kurmanov del Movimento Socialista del Kazakistan:

I lavoratori di Janaozen sono stati i primi a sollevarsi. L’aumento del prezzo del gas è servito solo a scatenare le mobilitazioni popolari. Dopo tutto, la montagna di problemi sociali si sta accumulando da anni. Lo scorso autunno, il Kazakistan è stato colpito da un’ondata di inflazione. Bisogna tener conto del fatto che i prodotti sono importati nella regione di Mangistau e sono sempre stati 2-3 volte più cari lì. Ma su un’ondata di aumenti dei prezzi alla fine del 2021, il costo del cibo è aumentato ancora di più, e in modo sostanziale. Bisogna anche tener conto del fatto che l’ovest del paese è una regione con un’alta disoccupazione. Durante le riforme neoliberali e le privatizzazioni, la maggior parte delle aziende sono state chiuse. L’unico settore che funziona ancora qui sono i produttori di petrolio. Ma la maggior parte di essi sono di proprietà di capitale straniero. Fino al 70% del petrolio kazako viene esportato verso i mercati occidentali, e la maggior parte dei profitti va anche ai proprietari stranieri.

Un manifestante intervistato da The Guardian ha anche indicato ragioni che vanno oltre l’aumento del gas, come la corruzione, il nepotismo e la disuguaglianza sociale. “Nazarbayev e la sua famiglia hanno monopolizzato tutti i settori, dalle banche alle strade al gas. Queste proteste riguardano la corruzione (…) Tutto è iniziato con l’aumento del prezzo del gas, ma la vera causa delle proteste sono le cattive condizioni di vita della gente, i prezzi alti, la disoccupazione, la corruzione”, spiega.

In effetti, sotto molti aspetti, il Kazakistan è un caso da manuale di “paesi in transizione” dall’Unione Sovietica. In questi paesi, la restaurazione del capitalismo e la “stabilità” sono state assicurate da un regime dittatoriale e profondamente corrotto che era un prodotto diretto della burocrazia stalinista del Partito Comunista in URSS. Questo è forse uno dei paesi dove la trasformazione dei burocrati in borghesi è stata più esplicita. L’uomo che è stato presidente del paese durante questo periodo di reintroduzione del capitalismo, Nursultan Nazarbayev, è stato primo ministro del Kazakistan dal 1984 e poi è diventato primo segretario del Partito Comunista del Kazakistan alla fine degli anni ’80. Dopo la caduta dell’URSS è diventato non solo “l’uomo forte” del paese, ma la sua famiglia è diventata una delle più ricche del Kazakistan, in un paese dove lo stipendio medio è di appena 7.000 dollari all’anno. Oltre a questo, va notato che Nazarbayev ha mantenuto lo stile arrogante e il culto della personalità tipici dello stalinismo. Per esempio, l’ex capitale del paese, Astana, è stata ribattezzata con il nome di battesimo di Nazarbayev, ‘Nursultan’.

In questo contesto, non sorprende che l’odio popolare sia diretto anche verso Nazarbayev, con i manifestanti che scandiscono numerosi slogan contro l’ex presidente, che rimane molto influente nella politica del paese fino ad oggi. Ma attraverso la persona dell’ex presidente, ciò che viene ampiamente denunciato dai giovani e dai lavoratori è tutto il regime, questo capitalismo di “transizione” che non è altro che un modello di capitalismo dipendente dall’esportazione di idrocarburi, molto duro con le classi sfruttate del paese ma molto amichevole con i grandi capitalisti del paese e le multinazionali.

Un regime amico della Russia ma anche delle multinazionali occidentali

Infatti, se si può avere l’impressione che il Kazakistan sia uno di quei paesi che fanno parte della “zona d’influenza” della Russia, la realtà è molto più complessa. Il paese è certamente rimasto un partner privilegiato della Russia per tutti questi anni, ma il suo governo ha sempre lavorato per mantenere ottime relazioni con la Cina e con le potenze imperialiste occidentali. Questo è anche un modo per controbilanciare l’influenza russa.

Per testimoniare questa vicinanza al capitale occidentale, possiamo citare un articolo molto elogiativo di Forbes del luglio scorso dove si legge:

Le compagnie occidentali, guidate da grandi nomi americani, hanno iniziato a investire prima nel settore del petrolio e del gas, poi in molte industrie. Vanno da General Electrics, che ha interessi nelle ferrovie e nell’energia alternativa, al gigante dell’ingegneria Fluor, alle aziende di beni di consumo come PepsiCo e Procter & Gamble. Il totale degli investimenti diretti esteri è stato di 161 miliardi di dollari nel 2020, di cui 30 miliardi provenienti dagli Stati Uniti.

Da parte sua, Euronews lo scorso dicembre ha menzionato le multinazionali che hanno ricevuto un premio per la “lunga partnership” con il Kazakistan in un forum di investimento: “Tra queste aziende ci sono il gruppo energetico Chevron, la multinazionale francese TotalEnergies, il gruppo Hevel Energy, il gruppo industriale georgiano Goldbeck Solar, la società parigina Danone, l’asset manager svizzero INOKS Capital, la società farmaceutica polacca Polpharma, la multinazionale francese dei prodotti lattiero-caseari Lactalis e molte altre.

Il Kazakistan è davvero un paese molto importante a livello regionale e globale. Ecco perché la situazione è seguita molto da vicino da Mosca e dalle capitali occidentali. Come nota Emma Ashford del think tank pro-imperialista Atlantic Council:

Il Kazakistan è sorprendentemente importante per le economie degli Stati europei e, in misura minore, asiatici, poiché la sua stabilità politica gli ha permesso di diventare un grande esportatore di petrolio, gas naturale e carbone. Il Kazakistan è anche un importante paese di transito energetico per gli Stati vicini ricchi di risorse dell’Asia centrale. Le proteste hanno già colpito i lavoratori del campo petrolifero di Tengiz, anche se la produzione non è ancora stata colpita. Se queste proteste diventano abbastanza grandi da interrompere la produzione o il transito di energia, potrebbero avere ripercussioni economiche sproporzionate rispetto all’importanza politica del Kazakistan.

Per la Russia, infine, ciò che sta accadendo in Kazakistan è di particolare importanza. Il paese dell’Asia centrale è fondamentale per la strategia di difesa russa. La sua destabilizzazione non può che preoccupare le autorità russe che dedicano gran parte delle loro energie a preservare tutta una rete di paesi che proteggono la Russia da ogni possibile attacco. Questo è tanto più importante in quanto Mosca si trova in una situazione molto tesa con l’Ucraina e le potenze occidentali al suo confine occidentale. La crisi in Kazakistan non era nei piani di nessuno, né degli analisti russi né di quelli occidentali. È una brutta sorpresa per Mosca. Non è sorprendente che i giornali filorussi abbiano gridato alla “cospirazione” occidentale, senza ovviamente presentare alcuna prova. Ma la realtà è che Putin e il suo regime sono profondamente controrivoluzionari, contrari a qualsiasi azione diretta delle masse. Un “istinto di sopravvivenza” imparato senza dubbio alla scuola del KGB stalinista da cui proviene Vladimir Putin.

In un mondo in cui la concorrenza tra le potenze diventa sempre più dura e diretta, con attriti permanenti e minacce di conflitti interstatali, i conflitti di classe su larga scala, che a volte sembrano scomparire dai calcoli delle classi dirigenti, diventeranno sempre più comuni. Non è chiaro come si svilupperà la situazione in Kazakistan. Forse il regime riuscirà a salvarsi reprimendo con l’aiuto dei suoi alleati e incanalando le mobilitazioni. Ma questo è un avvertimento. Non solo per la leadership kazaka, ma per tutta una serie di regimi autoritari nella regione e nel mondo.

La classe operaia e la lotta di classe sono destinate a entrare in gioco nel prossimo periodo.

Philippe Alcoy