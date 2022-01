Pubblichiamo di seguito una dichiarazione di solidarietà internazionale alla rivolta in Kazakistan, promossa dal parlamentare irlandese socialista Paul Murphy della rete People Before Profit, e con adesioni da decine di paesi raccolte in pochissimi giorni.

Concordando come corrente internazionale (Frazione Trotskista – Quarta Internazionale) in generale con le sue rivendicazioni immediate, segnaliamo il carattere indefinito della direzione che si auspica per la lotta – “contro la dittatura”, senza una menzione chiara ed esplicita della prospettiva rivoluzionaria che la classe operaia e la popolazione povera kazaka hanno di fronte a sé.

Noi, i sottoscritti socialisti, attivisti sindacali, attivisti dei diritti umani, attivisti contro la guerra e organizzazioni politiche, seguiamo la rivolta in Kazakistan dal 2 gennaio con un profondo senso di solidarietà verso i lavoratori.

Lavoratori del petrolio, minatori e manifestanti in sciopero hanno affrontato una repressione brutale. L’intera forza della polizia e dell’esercito è stata scatenata contro di loro, con l’ordine di “sparare per uccidere senza preavviso”. Più di 160 manifestanti sono stati uccisi finora e più di 8.000 sono stati arrestati.

Rifiutiamo la propaganda della dittatura al potere che questa rivolta sia il prodotto dei “radicali islamici” o l’intervento dell’imperialismo statunitense. Non c’è alcuna prova di ciò. Al contrario, questo è il ricorso abituale di un regime impopolare: incolpare presunti agitatori “esterni”.

Invece, la causa scatenante delle proteste è stata l’aumento dei prezzi del carburante. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in un paese dove l’immensa ricchezza del petrolio coesiste con una terribile povertà e sfruttamento. È anche il risultato del peso schiacciante di una dittatura brutale sulle spalle del popolo. Questo regime ha liquidato tutti i partiti di opposizione, ha imprigionato e torturato gli attivisti dei sindacati e dei diritti umani ed è stato responsabile di un massacro di lavoratori del petrolio in sciopero a Zhanaozen dieci anni fa.

La posizione di tutte le grandi potenze capitaliste è chiara. Putin sostiene pienamente il regime. L’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) a guida russa ha inviato 3.000 soldati in Kazakistan per intimidire i manifestanti. Il presidente cinese Xi Jinping ha anche annunciato il suo sostegno al governo kazako e ha sostenuto che i disordini erano il risultato deliberato di “forze esterne”.

L’amministrazione statunitense ha chiesto “moderazione sia da parte delle autorità che dei manifestanti”. Allo stesso modo, l’UE ha chiesto ai manifestanti di “evitare qualsiasi incitamento alla violenza” e ha invitato le autorità a “rispettare il diritto fondamentale alla manifestazione pacifica e la proporzionalità nell’uso della forza quando difendono i loro legittimi interessi di sicurezza”.

Prevedibilmente, tutti danno la priorità alla “stabilità” per le loro compagnie petrolifere che traggono profitto dallo sfruttamento delle risorse naturali e dei lavoratori kazaki.

In risposta alla solidarietà di classe dei regimi capitalisti, rispondiamo con la solidarietà della classe operaia e ci impegniamo a sollevare le seguenti richieste nei nostri sindacati, parlamenti e organizzazioni:

Solidarietà con coloro che si sollevano contro la dittatura in Kazakistan.

Fermare la repressione delle proteste

Libertà per tutti i manifestanti detenuti e i prigionieri politici

No all’intervento russo e della CSTO: ritiro immediato delle truppe

No all’ipocrisia dell’UE e degli USA che equiparano la rivolta di massa alla violenza brutale del regime.

Abbasso la dittatura

Appoggiamo l’appello dei lavoratori del petrolio per la nazionalizzazione delle ricchezze petrolifere e delle principali industrie sotto il controllo dei lavoratori.

Sosteniamo la costruzione di un movimento sindacale indipendente e di un movimento socialista in Kazakistan.

Prime firme:

Albania

Redi Muci

Aotearoa / Nuova Zelanda

International Socialist Organisation

Joe Carolan, Unite Union, Senior Organiser

Argentina

Christian Castillo, por la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

Nicolás del Caño, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

Myriam Bregman, Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, PTS, Abogada del CEPRODH – Centro de Profesionales por los Derechos Humanos

Alejandro Vilca, Diputado Nacional por la Provincia de Jujuy por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

Raúl Godoy, ex Diputado provincial de Neuquén por el Frente de Izquierda. Dirigente del PTS, ex Secretario General de SOECN (Sindicato de Obreros Ceramistas), obrero de la fábrica ex–Zanon recuperada por sus trabajadores

Eduardo Ayala, trabajador de Madygraf (ex Gráfica Donneley recuperada por sus trabajadores), PTS

Claudio Dellecarbonara, dirigente por la minoría de Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSYP) y referente de línea B de Subterráneos Buenos Aires. Diputado Provincial (Buenos Aires) electo por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, PTS

Australia

Caitlin Doyle-Markwick, Solidarity (IST), Media Entertainment and Arts Alliance

Miroslav Sandev, Solidarity / Teacher’s Federation

Luke Alexander, NTEU

Dani Cotton, National Tertiary Education Union, Branch Committee, University of Sydney

Susan Price

Mick Armstrong, Socialist Alternative, National Executive

Austria

Christian Zeller, Netzwerk Ökosozialismus, Global Ecosocialist Network, Professor of Economic Geography, University of Salzburg

Manfred Ecker, Gewerkschaft der Privatangestellten GPA, Member

David Heuser, Linkswende

Heidi Specht, Arbeiter*innenstandpunkt

Karin Wilfingseder, GPA (Trade Union), Shop Steward

Belgio

Daniel Tanuro, Gauche anticapitaliste, Ecosocialist author

Jean Vogel, Marcel Liebman Insitute, President

Eric Toussaint, Fourth International, international activist & historian

Freddy Mathieu, FGTB, Ancien Secrétaire Régional

SAP – Antikapitalisten / Gauche anticapitaliste

Brasile

Letícia Parks: professora em SP, fundadora do Quilombo Vermelho e dirigente do MRT

Marcello Pablito, diretor de base do Sindicato dos Trabalhadores da USP e dirigente do MRT

Fernanda Peluci:

Diretora do Sindicato dos Metroviários de SP e militante do Movimento Nossa Classe

Marie Castaneda:

Coordenadora do CACS Marielle Franco da UFRN (Ciências Sociais) e militante da Juventude Faísca – Anticapitalista e Revolucionária

Gran Bretagna

Simon Hannah, Lambeth UNISON, Joint Branch Secretary

Fiona Lali, Marxist Student Federation (MSF)

Anne Alexander, Middle East Solidarity magazine, Co-editor

Labour Representation Committee (LRC)

Neil Faulkner, , Archaeologist, historian and writer

Kazakh Solidarity Campaign

John McInally, Public & Commercial Services Union, Former Vice-President

Socialist Appeal

Workers Power

Ukraine Solidarity Campaign

Alex Callinicos, Emeritus Professor of European Studies, King’s College London

Andy Richards, UNISON, Brighton and Hove Branch Chair

Donny Gluckstein, SWP, Educational Institute of Scotland, EIS Council

Gareth Jenkins, SWP

Jon Woods, Portsmouth City UNISON, Chair

Gilbert Achcar, UCU, Professor

Michael Tucker

Ian Parker, Unite

Andrew Kilmister, Oxford Brookes University UCU (Universities and Colleges Union), Branch Secretary

Rowan Fortune, Anti*Capitalist Resistance, EC Member

Penny Foskett, SWP. NEU

Campbell McGregor, Scottish Socialist Party / UNISON

Tony Foley, NEU, England

ACR, Anti*Capitalist Resistance, England and Wales

Costa Rica

Paola Zeledón, editora de La Izquierda Diario Costa Rica.

Fernanda Quirós, dirigente de Pan y Rosas Costa Rica

Esteban Fernández, dirigente de OSR, profesor de filosofía UCR.

Cuba

Frank García Hernández, Comunistas Cuba blog, member of the Editorial Board

Cipro

Athina Kariati, NEDA – New Internationalist Left

New Internationalist Left, NEDA

Danimarca

Søren Sondergaard, Red-Green Alliance, Memmber of Danish Parliament, spokesperson on European Affairs

República Dominicana

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, MST

Francia

Christian Mahieux, International Labour Network of Solidarity and Struggles

Malewski Jan, Inprecor (révue), rédacteur

Penelope Duggan, International Viewpoint, Editor

Michael Löwy

Nouveau Parti Anticapitaliste / New Anticapitalist Party

Germania

Yaak Pabst, Redaktion marx21-Magazin

Michael Findeisen, Fellow

Joachim Ladwig, Verdi

Daniel Behruzi, ver.di TU Darmstadt (Trade Union), Shop Stewards Speaker

Alexander Keim, LiK/ die Linke/Verdi

Internationale Sozialistische Organisation (ISO)

Dr. Winfried Wolf, Lunapark21 – Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie, responsable in the editorial board of LP21-Magazine

Aron Amm, Lernen im Kampf

Martin Suchanek, Gruppe ArbeiterInnenmacht, Germany section of League for the Fifth International, Editor of journal “Revolutionärer Marxismus”

Wilhelm Schulz, Gruppe ArbeiterInnenmacht, German Section of the League for the Fifth International

Jaqueline K. Singh, REVOLUTION – international communist youth organisation Germany

Matthias Fritz, former TU converer (VK-Leiter) IG Metall Mahle

Yunus Özgür, Delivery Worker, Berlin

Charlotte Ruge, Hebamme, München

Tabea Winter, Studentin, Freie Universität, Berlin

Thies Gleiss, Die Linke, Member of National Party Executive

Grecia

Panos Garganas, Sosialistiko Ergatiko Komma (SEK), Editor Workers Solidarity weekly

Editorial Team of Elaliberta.gr, www.elaliberta.gr , Athens

Serafeim Rizos, Chania city/Union of Teachers-Chania, councilor Chania/member of board of Teachers Union Chania

Thanasis Diavolakis, Peiraus city/Teachers Federation of private schools, councilor Peiraus city/member of board of OIELE

Katerina Thoidou, Nikaia-Renti city, councillor

Maria Styllou, Sosialismos apo ta kato Review, Editor

Thanasis Kampagiannis, Athens Bar Association Board, Elected councillor (personal capacity)

ANTARSYA, Front of the anticapitalist Left

Xekinima – Internationalist Socialist Organization

NAR, New Left Current

Manthos Tavoularis, Docker, trade unionist

Tassos Anastassiadis, member of General Council of POESY (Federation of Greek journalists)

TPT (Fourth International Programmatic Tendency, Greek Section of 4th International)

Petros Constantinou, Athens city/KEERFA-Movement United Against Racism and Fascist Threat, councillor Athens city/coordinator of KEERFA

Aphrodite Fragkou, Marousi city, councillor

Dimitris Zotos, Lawyers Association of Athens, Civil action Golden Dawn trial

India

Rohini Hensman, Internationalism from Below, Writer, researcher and activist

Iran

Morad Shirin, Shahrokh Zamani Action Campaign, International Organiser

Maziar Razi, Iranian Revolutionary Marxists’ Tendency, Spokesperson

Irlanda

Bríd Smith, People Before Profit, TD (Member of Parliament)

Paul Murphy, People Before Profit, TD (Member of Parliament)

Gino Kenny, People Before Profit, TD (Member of Parliament)

Richard Boyd Barrett, People Before Profit, TD (Member of Parliament)

Gerry Carroll, People Before Profit, MLA (Member of the Legislative Assembly)

Mick Barry, Solidarity and Socialist Party, TD (Member of Parliament)

People Before Profit

Socialist Democracy

Goretti Horgan, People Before Profit

Jess Spear, RISE, National Organiser

John Molyneux, People Before Profit, Unite The Union., Editor, Irish Marxist Review.

Ailbhe Smyth, Le Cheile: Diversity Not Division, Member

Eddie Conlon, Teachers Union of , Member/Former National Hon Secretary,

Emilio Maira, People Before Profit

Memet Uludağ, Unite the Union, Union Rep

Shaun Harkin, People Before Profit, People Before Profit Cllr Derry City and Strabane District Council

Mark Price

Italia

Giacomo Turci, La Voce delle Lotte, direttore

Scilla Di Pietro, portavoce della corrente femminista Il Pane e le Rose

Mary Rizzo, Le Voci della Libertà, attivista/traduttrice

Giappone

Tsutomu Teramoto, Japan Revolutionary Communist League (JRCL)

JRCL (Japan Revolutionary Communist League)

Messico

Jose Manuel Aguilar Mora, Universidad Autónoma de la Ciudad de México & Member of La Liga De Unidad Socialista (LUS), Professor-Researcher, Partido Revolucionario de los Trabajadores

Edgard Sánchez, Partido Revolucionario de los Trabajadores

Nigeria

Salako Kayode, Revolutionary socialist movement, Spokesperson

Dimeji Macaulay, Revolutionary Socialist Movement, National Organiser

Polonia

Andrzej Żebrowski, Pracownicza Demokracja (Workers Democracy)

Agnieszka Kaleta

Michał Wysocki, Pracownicza Demokracja (Workers’ Democracy), worker

Filip Ilkowski Associate Professor, Polish Teachers Union at the University of Warsaw, Member of the Presidium of the Council for Higher Education and Science of the Polish Teachers Union

Russia

Daria, IST Russia,

Semyon, Trotskyist

Socialist Tendency (IST)

Denis Zagladkin, Socialist Tendency

Scozia

Paul Inglis, Radical Independence Campaign, Glasgow City Branch Unison, Clydeside IWW, Partick Living Rent, Member

Connor Beaton, Republican Socialist Platform, Secretary

Allan Armstrong, Republican Socialist Platform, Educational Institute of Scotland (life member)

Frances Curran, Former member of parliament and member of Socialist for Independence

Pete Cannell, Scot.E3 (Employment, Energy and Environment), Secretary

Bob Goupillot, Radical Independence Campaign Edinburgh, (Personal Capacity)

Ecosocialist.scot (organisation), ecosocialist.scot

Sudafrica



Mametlwe Sebei, President, General Industries Workers Union of South Africa

Corea del Sud

Workers’ Solidarity

Stato spagnolo

Anticapitalistas

David Karvala, Social movement activist and member of Marx21.net, Catalunya

Carlos de Pablo Torrecilla, UGT de Catalunya , Secretari de Política Institucional, Catalunya

Gerardo Pisarello, Unidas Podemos-En Comú Podem, member of the Spanish Congress, and First Secretary of the Bureau of the Congress

Miguel Urbán Crespo, Anticapitalistas, Member of the European Parliament

Marx21.net

Santiago Lupe, portavoz de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras – CRT, historiador

Lucía Nistal, doctora en Teoría Literaria Universidad Autónoma de Madrid (UAM), impulsora de Referéndum UAM y portavoz de CRT

Juan Carrique, abogado laboralista, miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, afiliado a CGT

Josefina L. Martínez, periodista, historiadora, escritora, editora revista Contrapunto

Asier Ubico, presidente del Comité de Empresa de Telepizza por CGT – Zaragoza

Juan Carlos Arias Sanz, delegado por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid

Cynthia Lub, doctora en Historia, escritora, editora de Esquerra Diari.cat y afiliada a CGT Lleure

Maria Dantas, ERC, social movement activist in Catalunya, Member of the Congress of Deputies

Svizzera

Hannah, Bewegung für den Sozialismus

Manuel Sepulveda, Mouvement pour le Socialisme, Militant actif

Stéfanie Prezioso, Ensemble à Gauche, Member of Parliament

Jean BATOU, Ensemble à Gauche, Member of parliament (Geneva)

Philipp Schmid, Movement for Socialism, teacher and union activist

Christian Zeller, Network Ecosocialism and Global Ecosocialist Network, Professor of Economic Geography

Svezia

Jonas Brännberg, Rättvisepartiet Socialisterna – International Socialist Alternative, Member of Luleå City council

Siria

Jackal, Revolutionary Left Movement

Taiwan

黃梓豪, International Socialist Forward

Turchia

Sosyalist Demokrasi için Yeniyol, Turkish section of IV. International

Ecehan Balta, Sosyalist Alternatif

Nihat Boyraz, Sosyalist Alternatif

Sosyalist Alternatif

USA

Andrew Berman, Veterans for Peace, Peace and Solidarity Activist

Brandon Madsen, Democratic Socialists of America / AFGE 2157

Reform & Revolution, Caucus of Democratic Socialists of America

Dan La Botz, New Politics, Co-Editor

Tyron Moore, Washington Federation of State Employees, Organizer

Phil Gasper, New Politics, Co-editor

Richard Burton, Montgomery County Education Association (ID purposes only), UniServ Director/Organizer

Tempest Collective

E. Reed, Boston Revolutionary Socialists, Coordinating Committee Member

David McNally, Editor in Chief, Spectre Journal, Professor of History, University of Houston

Steve Leigh, Seattle Revolutionary Socialists (*for identification purposes only)

Joel Geier

Sherry Wolf, Tempest Collective, author, Sexuality and Socialism

Socialist Resurgence

Charles Post, Tempest Collective, the Democratic Socialists of America (DSA), member of editorial board of Spectre: A Marxist Journal

Zachary Levenson, Editor, Spectre, Assistant Professor of Sociology, UNC Greensboro

Ashley Smith, Tempest Collective, Democratic Socialists of America*, National Writers Union* (*for identification purposes only)

Venezuela

Angel Árias, dirigente de la LTS, trabajador estatal

Suhey Ochoa, Pan y Rosas, trabajadora de Apps

Zimbabwe

Tafadzwa A Choto, ISO – Zimbabwe, Member

Organizzazioni internazionali

International Marxist Tendency International

Revolutionary Communist International Tendency

Fracción Trotskista – Cuarta Internacional