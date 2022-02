Fame, freddo e morte: ecco cosa aspetta i gruppi di migranti intrappolati al confine tra Polonia e Bielorussia, in balia delle politiche anti-immigrazione concordate tra le potenze europee che decidono di costruire muri di confine che violano i diritti umani delle persone in fuga dalla guerra e dalla violenza nella regione.

Di fronte all’arrivo di centinaia di migranti, principalmente dal Medio Oriente e dall’Africa, che cercano di entrare nell’Unione Europea attraverso la Polonia dalla Bielorussia, le autorità polacche hanno risposto iniziando la costruzione di un muro di confine da parte della società Budimex, con un costo preventivato in 340 milioni di euro, che sarà alto 5,5 metri e si estenderà per 186 chilometri dei 399 chilometri di confine comune tra i due paesi.

Il lavoro dovrebbe essere completato nel giugno 2022, ma già dall’anno scorso le autorità polacche avevano installato una recinzione di filo spinato al confine con la Bielorussia per fermare il flusso di migranti come chiara misura anti-migratoria, oltre al dispiegamento di 15.000 soldati al confine con la Bielorussia.

La costruzione di questo muro arriva dopo che il governo polacco e l’UE hanno accusato Lukashenko di incoraggiare il flusso di migranti in Polonia (e da lì in Europa), che ha generato una tensione senza precedenti tra Polonia e Bielorussia, con la minaccia imminente conflitto armato.

Questa situazione è stata risolta diplomaticamente attraverso un accordo sulla migrazione in cui l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel: con il sostegno dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e la Cooperazione della Commissione Europea si è impegnata a fornire aiuti umanitari e strutture per il rimpatrio dei migranti; politiche che non hanno risolto il problema o le sue cause.

Inoltre, non possiamo non menzionare il recente conflitto in Ucraina, che ha aumentato la tensione tra gli Stati Uniti e la NATO nei confronti della Russia e dei suoi alleati, tra cui il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, e che ha portato al rafforzamento delle relazioni della Russia con la Bielorussia, con più azioni di sicurezza e militarizzazione di fronte alla possibilità di un’escalation di un conflitto militare.

Tutti questi sviluppi politici non fanno che aggravare le condizioni già critiche dei migranti nella regione, che sono i più indifesi in mezzo all’intero scenario di governi che li usano come merce di scambio per i propri interessi.

In mezzo a questi conflitti geopolitici, migliaia di donne, bambini e uomini migranti partono, principalmente dal Medio Oriente e dall’Africa a causa degli interventi imperialisti che hanno provocato guerre civili, insieme a quelli sfollati dalla crisi climatica ed economica; quando arrivano in Bielorussia, si rifugiano in campi di fortuna e sono esposti a temperature molto basse – alcuni di loro muoiono a pochi metri dalla recinzione che li separa dalla città polacca di Kuznica – con lo scopo di raggiungere l’UE per chiedere asilo politico.

Di fronte a questa crisi migratoria, la Polonia, oltre ad essere un governo ultraconservatore e xenofobo, ha adottato le stesse misure anti-immigrazione proposte dall’imperialismo statunitense in Messico e nei paesi del Triangolo Nord dell’America Centrale, come la costruzione di muri di confine e il dispiegamento di forze statali repressive, causando più violenza e povertà contro i migranti.

Danni all’ambiente e ai siti del patrimonio mondiale

Secondo la portavoce delle guardie di frontiera polacche, tenente Anna Michalska, cercheranno di “minimizzare i danni” all’ambiente e “limitare il disboscamento al minimo necessario”; questo sullo sfondo del fatto che nel 2018 la Corte di giustizia europea ha ordinato di fermare il disboscamento nella foresta, trovando che rappresentava una chiara minaccia al sito, dichiarato patrimonio dell’umanità delle Nazioni Unite; tuttavia, ciò non è stato un ostacolo al taglio degli alberi antichi e alla costruzione del muro di confine per impedire il passaggio dei migranti.

È scandaloso che queste misure stiano sacrificando altre vite di migranti che dovrebbero avere i loro diritti umani, sociali, economici e culturali garantiti dagli Stati, in condizioni di uguaglianza, indipendentemente dalla loro situazione amministrativa; ma, nonostante il quadro giuridico esistente, i migranti di tutto il mondo continuano a subire abusi, sfruttamento, discriminazione, violenza e morte, soprattutto quando la temperatura scende ulteriormente, soffrendo la fame, la mancanza di acqua, vestiti caldi e assistenza medica.

Perciò sosteniamo che queste garanzie devono essere rivendicate dalle organizzazioni operaie e popolari dei diversi paesi imperialisti e dipendenti, per depenalizzare l’immigrazione irregolare, la lotta contro la xenofobia e la discriminazione dei nostri fratelli migranti internazionali.

Dobbiamo esigere diritti economici, sociali e culturali per tutti, e la protezione effettiva della vita e dei diritti umani alle frontiere internazionali, perché nessun essere umano è illegale.

Diana Bruja Palacios

Traduzione da La Izquierda Diario