Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato domenica che almeno undici partiti politici dell’opposizione saranno sospesi durante la legge marziale. Con la scusa che hanno “legami” con la Russia, il governo ucraino sta facendo un salto nella censura e nella proscrizione dell’opposizione politica, e fomentando ancora di più la russofobia.

In un video diffuso nelle prime ore di domenica mattina, Zelenskyy ha riferito che il Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina ha deciso di sospendere l’attività di “Piattaforma di opposizione – Per la vita”, “Partito di Shariy” (che prende il nome dal suo fondatore Anatoly Shariy), “Nostro”, “Blocco di opposizione”, “Opposizione di sinistra”, “Unione delle forze di sinistra”, “Stato”, “Partito socialista progressista ucraino”. “Partito socialista”, “Socialisti” e “Blocco di Vladimir Saldo”, tra gli altri.

Questi sono almeno 11 partiti che saranno messi al bando e banditi, cioè perseguitati, dal governo ucraino. Con la scusa che questi partiti mantengono “legami” con la Russia, il governo ucraino sta facendo un salto nella censura dell’opposizione politica (di tutti i tipi), mentre fomenta il nazionalismo ucraino e la russofobia, che si è approfondita negli ultimi anni e ancora di più dall’inizio della guerra per mano di organizzazioni di estrema destra o neonaziste, come il battaglione Azov.

“Data la guerra su larga scala condotta dalla Federazione Russa e i legami di alcune strutture politiche con questo Stato, qualsiasi attività di vari partiti politici è sospesa durante la legge marziale”, ha detto Zelenskyy. La legge marziale è stata imposta il giorno dell’invasione russa, il 24 febbraio.

Il ministero della Giustizia è incaricato di “prendere immediatamente misure complete per vietare le attività di questi partiti politici nel modo prescritto”, ha aggiunto.

Il presidente ucraino, leader e fondatore del partito “Servitore del popolo”, ha detto che “ora tutti devono curare gli interessi del nostro Stato”.

“Voglio ricordare a tutti i politici di qualsiasi campo: la guerra mostra molto bene la carenza di ambizioni personali di coloro che cercano di mettere le proprie ambizioni, il proprio partito o la propria carriera al di sopra degli interessi dello Stato, gli interessi del popolo”, ha detto il presidente ucraino.

Qualsiasi attività dei politici “volta a dividere o a collaborare [con la Russia] non avrà successo. Ma otterrà una risposta dura”, ha avvertito in una chiara minaccia contro i partiti vietati, che saranno già banditi dall’attività pubblica.

Mentre il dialogo tra Russia e Ucraina è in stallo dopo l’annuncio di un possibile accordo in 14 punti la scorsa settimana, e le truppe russe continuano ad avanzare e ad attaccare diverse città, in particolare nell’est e nel sud del paese, Zelenskyy ha appena dato una svolta alla sua politica interna con la proscrizione politica dell’opposizione.

La portata della censura e della persecuzione politica è particolarmente grave: per esempio uno dei partiti vietati, la “Piattaforma di opposizione – Per la vita”, ha il 10% dei seggi nella Verkhovna Rada (Parlamento).

Il vero obiettivo è quello di spazzare via tutta l’opposizione politica, indipendentemente dal fatto che abbia o meno legami verificabili con Mosca. L’obiettivo è quello di bandire e perseguire tutti coloro che mettono in discussione le politiche nazionaliste e filo-occidentali del governo. Ecco perché i partiti presi di mira da Zelenskyy vanno da quelli che rifiutano l’adesione dell’Ucraina alla NATO o all’Unione Europea, a tutti i partiti che hanno una qualsiasi connotazione di sinistra, di centro-sinistra o anche socialista come parte del loro nome.

È un attacco diretto e un salto nella politica repressiva interna contro ogni tipo di opposizione e un allineamento diretto con le forze nazionaliste e di estrema destra che fomentano un sentimento anti-russo sempre più forte, il che significa intensificare l’odio verso la popolazione russofona, che costituisce il 30% degli abitanti del paese.

Affinché non ci siano dubbi su questo allineamento e sull’odio nei confronti dell’opposizione, lo stesso segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina, Oleksy Danilov, ha scritto sul suo account Facebook: “Questa decisione renderà impossibile l’azione di questi politici collaborazionisti che professano posizioni filorusse e condividono l’ideologia fascista del ‘mondo russo'”. E ha concluso brutalmente “c’è un nemico esterno e ci sono rappresentanti di esso nel paese”. “Questa quinta colonna deve cessare di esistere”. Un’istigazione aperta e un via libera che mette a rischio la vita stessa di qualsiasi avversario.

Di fronte all’invasione reazionaria dell’Ucraina da parte di Putin, i media egemonici occidentali hanno costruito l’immagine di uno Zelenskyy su misura per ritrarlo come un “eroe”, “democratico”, “conciliatore e pacifista”. L’obiettivo era, tra l’altro, di contrapporlo all’autocrazia putiniana che per anni ha messo al bando e perseguitato l’opposizione e oggi imprigiona migliaia di coloro che escono per protestare contro la guerra sul suolo russo. La decisione di bandire e perseguire l’opposizione all’interno dell’Ucraina comincia a offuscare questa narrazione di Zelenskyy inventata dai media.

Juan Andrés Gallardo

Traduzione da La Izquierda Diario