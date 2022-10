Dichiarazione politica della Frazione Trotskista – Quarta Internazionale (FT-QI)

Mentre scriviamo queste righe, l’imperialismo statunitense, con la complicità dell’ONU e del governo haitiano ripudiato, sta preparando un nuovo intervento militare nel paese caraibico. Anche se il pretesto che usano è il controllo delle bande e la crisi sociale, in realtà una nuova occupazione è diretta contro un movimento di massa che ha eroicamente lottato contro la catastrofe sociale in cui è stato immerso, aggravata dalle misure di aggiustamento del FMI e dalle politiche del governo de facto e corrotto di Ariel Henry imposte dagli stessi Stati Uniti. Il movimento di massa si sta dirigendo verso un processo di ribellione dopo le continue proteste che non sono cessate negli ultimi mesi. Di fronte a ciò, l’imperialismo cerca di placare a tutti i costi la ribellione del popolo haitiano e di non avere problemi nel proprio cortile, in un momento in cui la guerra in Ucraina potrebbe aggravarsi e rendere la situazione mondiale ancora più tesa, e una nuova dinamica della lotta di classe sta iniziando a verificarsi nei Paesi europei che potrebbe avere un impatto anche sul proprio territorio.

La farsa delle bande

È indiscutibile che da quando il governo fantoccio di Ariel Henry è entrato in carica, insieme all’aggravarsi della miseria accentuata dalla carenza di cibo e dall’aumento del prezzo del carburante, i gruppi paramilitari armati hanno guadagnato terreno nel paese caraibico. Tuttavia, ciò che gli Stati Uniti, le Nazioni Unite e il governo haitiano ignorano cinicamente è il fatto che sono loro stessi ad aver mantenuto legami storici con la criminalità organizzata, incoraggiando la creazione di bande attraverso le forze repressive dello Stato quando queste sono state funzionali.

Le bande armate che il governo e il capitale haitiano hanno usato contro il movimento di massa esistevano anche prima. Queste bande si sono sviluppate parallelamente alle forze del capitale e dello Stato, diverse fazioni del regime hanno sostenuto la banda o le bande di loro scelta a loro discrezione. E oggi hanno apparentemente perso il “controllo” nel quadro della grande decomposizione statale e governativa.

Anche la Rete Nazionale per la Difesa dei Diritti Umani (RNDDH) ha espresso il suo rifiuto nei confronti dell’uso che il governo fa delle bande armate per instaurare un clima di “terrore” nel paese e che fornisce a queste bande gli “input” necessari per portare a termine gli attacchi, sottolineando esplicitamente che: “Per portare a termine questa nuova guerra, il Centro Nazionale di Equipaggiamento (CNE) – un’istituzione statale – ha fornito al G-9 e a Fanmi e Alye macchinari pesanti per distruggere le case e costruire un passaggio verso la ridotta di Jean Pierre”.

Il vero problema è il governo di Ariel Henry, sostenuto dalle forze imperialiste

Il governo di Ariel Henry è giustamente respinto da ampi settori delle masse. Henry sale al governo dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moise nel luglio 2021 e nel bel mezzo di un’aperta crisi di potere, un assassinio mai chiarito e avvenuto nel quadro di una precedente ondata di mobilitazioni contro quel presidente, che era rimasto al potere dopo la fine del suo mandato, nello stile di un vero e proprio autogol, sostenendo le politiche di imposizione imperialista e limitando le libertà democratiche.

Ma, a detta di tutti, Henry ha finito per imporsi con il permesso dell’imperialismo nel luglio 2021 e con il pieno appoggio del cosiddetto Core Group o gruppo di contatto, guidato dagli Stati Uniti e a cui partecipano anche Francia, Spagna, Brasile, Germania e Canada. Una “designazione”, che non rispettava alcuna successione e non aveva il sostegno della popolazione, è stata firmata dalle Nazioni Unite e dall’OSA. In altre parole, un’aperta violazione della sovranità del popolo haitiano.

Nell’agosto dello stesso anno, diverse organizzazioni hanno firmato il cosiddetto Accordo di Montana, che proponeva un governo ad interim per governare il paese fino alla “convocazione di elezioni sicure, libere e corrette”, cercando una via d’uscita per evitare l’esplosione del movimento di massa e per fornire una soluzione politica alla crisi politica imperante. Tuttavia, né l’imperialismo statunitense, né il Gruppo centrale, né le Nazioni Unite o l’OSA, e ancor meno lo stesso Henry, erano disposti ad accettarlo, preferendo sostenere il governo corrotto e de facto di Ariel Henry. Ciò ha impantanato l’Accordo del Montana, trasformandolo in un’espressione simbolica di una via d’uscita politica dal malcontento e dalla crescente decomposizione governativa. Nel frattempo, il movimento di massa ha guadagnato forza, occupando direttamente le strade con proteste sempre più massicce, mostrando l’odio verso un governo de facto che in questi 14 mesi al potere non ha fatto altro che aggravare le miserie della popolazione haitiana.

Con un evidentissimo problema di legittimità e una popolazione in preda alla miseria, nel giugno di quest’anno Henry ha firmato un accordo con il FMI che non implicava altro che un severo aggiustamento nel quadro dell'”orientamento” dell’organizzazione finanziaria di “aiutare le autorità a fare il punto sull’attuazione delle politiche loro affidate”, che “possibilmente apre la strada” a un programma di credito internazionale. In altre parole, un accordo tra Haiti e il FMI in base al quale, se l’aggiustamento fosse attuato, si aprirebbe la possibilità di accedere a un prestito.

Tra i vari aggiustamenti, l’accordo proponeva di eliminare immediatamente il sussidio per il carburante, scaricando questo costo direttamente sulle tasche della popolazione haitiana, un duro colpo che aumentava il costo della vita, in altre parole, più miseria. Così, quando Henry ha annunciato la rimozione dei sussidi per il carburante, citando la mancanza di fondi per sostenerli, il prezzo fissato dal governo per un gallone (3,79 litri) di benzina aumenterà da 2 dollari a 4,78 dollari; quello del diesel salirà da 3 dollari a 5,60 dollari e quello della paraffina da 3 dollari a 5,57 dollari. Questo ha infiammato le proteste che erano già in corso e che si intensificheranno.

L’aumento del prezzo del carburante ha alimentato ancora di più la rabbia del popolo haitiano, portando per più di un mese a un processo di mobilitazione permanente contro le politiche del governo, che ha portato la capitale Port-au-Prince e le principali città al blocco totale.

L’uscita dall’attuale governo è stata posta come richiesta centrale dal movimento di massa, dicendo basta a tanti attacchi che non fanno altro che aggravare la miseria già esistente. Una richiesta assolutamente giusta nella misura in cui la dominazione imperialista e i vari governi fantoccio hanno impedito qualsiasi forma di autodeterminazione del popolo haitiano.

Ma l’attuale esplosione sociale non cade dal cielo, è un accumulo di rabbia e protesta che si sviluppa dal 2021, in lotta contro il precedente governo Moise, anche molto prima. È contro questo movimento di masse che si indirizzerebbe un eventuale intervento militare, di fronte all’imponente avanzata delle proteste e a un governo non più sostenibile ma che l’imperialismo ha bisogno di sostenere. Come sappiamo, storicamente gli Stati Uniti hanno appoggiato colpi di Stato ad Haiti e imposto presidenti per far sì che i loro governi rispondessero a interessi economici e politici, arrivando a occupare militarmente il paese, direttamente o tramite forze multinazionali di “peacekeeping”. Usano ipocritamente il pretesto della difesa della “democrazia” e dei “diritti umani” per coprire le loro politiche interventiste.

L’ipocrisia dell’ONU, di Biden e dei governi presumibilmente progressisti

Da quanto detto, è chiaro che la posizione del governo di Henry nel chiedere un intervento militare con il pretesto delle bande e della crisi sociale e sanitaria, nasconde semplicemente il vero obiettivo: un intervento che in realtà è contro le mobilitazioni di massa e le loro organizzazioni, che di fatto si oppongono alle bande armate, al fine di preservare il governo con l’armatura internazionale.

È ipocrita che il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres chieda ai Paesi di considerare “l’immediato dispiegamento di una forza armata internazionale specializzata per rispondere alla crisi umanitaria”. Guterres usa opportunamente l’esistenza di bande e l’epidemia di colera per giustificare l’intervento militare, ma “dimentica” di menzionare due cose: in primo luogo, come abbiamo già detto, che esiste un movimento di massa haitiano che rifiuta l’attuale governo de facto; in secondo luogo il precedente intervento militare nell’ambito dell’ONU, la MINUSTAH, durato 13 anni, tra il 2004 e il 2017, in cui vari Paesi latinoamericani (tra cui Brasile, Argentina, Bolivia, nei periodi in cui governava Lula, il primo governo Kirchner e Evo Morales), hanno partecipato o guidato, insieme a truppe di altri paesi, un’occupazione militare su richiesta degli Stati Uniti, violando la sovranità del popolo haitiano e venendo accusati di ogni tipo di aberrazioni, abusi e omicidi, tra cui centinaia di abusi sessuali su donne.

Queste occupazioni militari sono servite solo a soffocare le ribellioni dei popoli e a porre fine a qualsiasi processo di autodeterminazione nazionale. Nel caso di Haiti, dalla sua eroica rivoluzione degli schiavi neri, ha subito una costante aggressione militare, economica e politica da parte di varie potenze imperialiste, in particolare gli Stati Uniti d’America, che hanno addirittura occupato il paese per quasi 20 anni all’inizio del XX secolo. La “dimenticanza” della MINUSTAH è, in realtà, il modo in cui si giustifica la politica di costante aggressione imperialista, una politica che viene volentieri riprodotta dall’imperialismo francese, dall’ONU con la complicità dei governi dell’America Latina.

Il 21 ottobre, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite discuterà la questione di Haiti e il governo statunitense ha già annunciato che sosterrà un eventuale intervento militare. Secondo quanto riportato sabato 15 ottobre, l’amministrazione Biden ha già redatto una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che sosterrebbe il dispiegamento immediato di una forza d’azione rapida ad Haiti, secondo quanto confermato da un funzionario statunitense, riporta la CNN. L’occupazione sarà quindi probabilmente condotta in modo analogo alla MINUSTAH, da soldati degli Stati partner minori dell’imperialismo statunitense. Al momento in cui scriviamo, il Sottosegretario di Stato per gli Affari dell’Emisfero Occidentale, Brian Nichols, ha visitato l’isola per “analizzare” la situazione nel paese e valutare la richiesta di intervento militare.

Diciamo NO a qualsiasi tipo di intervento militare imperialista ad Haiti

Non c’è soluzione alla crisi di Haiti che derivi da interventi militari guidati dall’imperialismo statunitense o dalla facciata di organizzazioni internazionali al suo servizio come l’ONU o l’OSA, come è stato dimostrato negli anni in varie parti del mondo, e soprattutto in America Latina, per imporre governi docili all’imperialismo statunitense. Per decenni hanno aggravato i problemi interni del paese, facendo sprofondare ancora di più il popolo haitiano nella miseria.

Il grido generalizzato delle masse e dei popoli del continente deve essere NO all’intervento militare imperialista ad Haiti o a varianti di intervento militare nell’ambito dell’ONU come la MINUSTAH. La classe operaia e i popoli oppressi dell’America Latina e dei Caraibi sono le principali parti interessate di fronte a questa nuova aggressione in atto, perché può solo portare a un raddoppio degli appetiti imperialisti nella regione e sostenere le richieste fondamentali del popolo haitiano. Da parte sua, la classe operaia statunitense, in particolare, può e deve sostenere la rivolta di Haiti organizzandosi nel cuore dell’imperialismo per sostenere le richieste del popolo haitiano. Le lotte condotte negli Stati Uniti contro l’inflazione e gli attacchi ai diritti democratici devono includere il rifiuto totale di qualsiasi intervento imperialista. Ripudiare anche la politica criminale del governo statunitense nei confronti dei migranti haitiani, perseguitati e repressi dai ranger in Texas e altrove, nonché tutto il razzismo di cui sono vittime in America Latina.

Nella stessa Haiti, solo i lavoratori e il popolo oppresso possono andare fino in fondo nella lotta contro la miseria imperante, le classi dominanti e i loro governi corrotti sostenuti dall’imperialismo. Per questo devono prendere in mano il proprio destino e, nel pieno della lotta per le proprie rivendicazioni, opporsi a qualsiasi tipo di intervento militare e a qualsiasi forza di occupazione mascherata da “missione di pace”. Nel vivo della lotta, il popolo haitiano deve rafforzare le proprie organizzazioni di massa creando organizzazioni di autodeterminazione, contando solo sulle proprie forze, nella prospettiva di un governo dei lavoratori e degli oppressi, l’unico che può dare una soluzione reale e definitiva alla crisi.

Come Frazione Trotskista – Quarta Internazionale (FT-QI) facciamo appello a tutte le organizzazioni che si dichiarano antimperialiste e democratiche, a quelle che si dichiarano della sinistra operaia e socialista, ai diritti umani, ai movimenti sociali, ai lavoratori, ai giovani, alle donne che hanno portato avanti le loro rivendicazioni nel continente, affinché uniscano le forze e rifiutino categoricamente qualsiasi tipo di intervento militare ad Haiti.

No all’intervento militare ad Haiti!

L’imperialismo fuori da Haiti e dall’America Latina e dai Caraibi!

Siamo al fianco delle masse haitiane con la loro ribellione e le loro rivendicazioni più sentite!

Abbasso il FMI!

Per il diritto all’autodeterminazione del popolo haitiano!

Per un’Haiti socialista nel quadro di una Federazione delle Repubbliche Socialiste dell’America Latina e dei Caraibi!

***

La Frazione Trotskista – Quarta Internazionale (FT-QI) è un’organizzazione rivoluzionaria internazionale, promotrice della Rete Internazionale di giornali La Izquierda Diario, presente in 14 paesi e 8 lingue. È composta da:

ARGENTINA: Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

BRASILE: Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT)

CILE: Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR)

MESSICO: Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS)

BOLIVIA: Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI)

STATO SPAGNOLO: Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT)

FRANCIA: Corriente Comunista Revolucionaria (CCR)

GERMANIA: Revolutionäre Internationalistische Organisation (RIO)

USA: Left Voice

VENEZUELA: Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

URUGUAY: Corriente de Trabajadores Socialistas (CTS)

Organizzazioni simpatizzanti:

ITALIA: Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR)

PERÚ: Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST)

COSTA RICA: Organización Socialista Revolucionaria (OSR).