Questo mercoledì, delegazioni di lavoratori e studenti provenienti da molte città della Francia e da vari paesi come l’Italia, la Corea del Sud, l’Argentina, il Cile, gli Stati Uniti e la Spagna si sono riunite sulle Alpi per lanciare la seconda università estiva di Révolution Permanente.

Con l’inizio della stagione delle scuole estive, l’università estiva di Révolution Permanente ha preso il via questo mercoledì sera sulle Alpi: nel pomeriggio di ieri è cominciata l’accoglienza l’accoglienza di centinaia di partecipanti provenienti da tutta la Francia e da molti altri paesi.

L’affluenza quest’anno è di 750 persone!

Prima della giornata d’inizio delle discussioni, la serata è stata l’occasione per fare il punto su questioni organizzative e politiche, come le questioni sanitarie poste dalla recrudescenza della Covid, per la quale sono state messe in atto serie misure sanitarie, come testimoniato dalle centinaia di volti mascherati nella tenda Léon Trotsky durante l’incontro di benvenuto.

Dopo un applauso di benvenuto alle delegazioni internazionali provenienti da Corea del Sud, Argentina, Cile, Stati Uniti, Spagna, Italia, Germania e Svizzera, l’incontro è stato anche l’occasione per discutere delle sfide pratiche di un’università estiva la cui affluenza è aumentata del 50% rispetto all’anno precedente, nonché delle attività sportive e culturali previste ad integrazione del programma politico ufficiale. Esso è partito questa mattina con un dibattito tra Juan Chingo, che ha appena pubblicato La victoire était possible (“La vittoria era possibile”), e Romaric Godin, giornalista di Mediapart, sulle lezioni della battaglia per le pensioni e l’irrigidimento del regime politico francese; inoltre: uno scambio sulle lotte dei lavoratori e la situazione politica n Corea del Sud; un incontro-dibattito con Loriane e Mathieu Bellahsen sul tema “Ripoliticizzare la psichiatria” e seminari sul concetto di comunismo, sulla crisi della Quinta Repubblica francese, e sull’Intersindacale francese e le iniziative di fronte unico di cui abbiamo bisogno. Nel tardo pomeriggio terrà un incontro con i membri della Rete dello Sciopero Generale, promossa da Révolution Permanente insieme a attivisti dell’avanguardia del movimento contro la riforma delle pensioni.

Alla université d’eté di Révolution Permanente partecipiamo con una delegazione di compagni della Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR) che fanno parte della redazione della Voce delle Lotte, intervenendo nei panel dedicati all’intervento politico nei vari paesi della nostra corrente politica internazionale, la Frazione Trotskista – Quarta Internazionale, e sulla nostra costruzione rivendicando un partito rivoluzionario internazionale della rivoluzione socialista.

L’università estiva è ben avviata! Prossimamente, diversi dibattiti e temi che essa tratterà in questi giorni saranno riportati su questo giornale.

Per conoscere il programma integrale della scuola, clicca qui.