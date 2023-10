Di fronte all’escalation del conflitto e alla dichiarazione di guerra dello Stato di Israele contro il popolo palestinese, pubblichiamo questa dichiarazione delle organizzazioni socialiste rivoluzionarie della Frazione Trotskista – Quarta Internazionale. Difendiamo il diritto alla resistenza e all’autodeterminazione nazionale del popolo palestinese. Lottiamo per una Palestina operaia e socialista.

Nelle prime ore del mattino di sabato 7 ottobre, le milizie di Hamas, l’organizzazione che controlla il governo della Striscia di Gaza, hanno effettuato la più importante incursione armata in territorio israeliano degli ultimi 50 anni, con il lancio di circa 5.000 missili e l’ingresso di centinaia di miliziani nei villaggi vicini alla Striscia di Gaza. L’operazione militare ha generato un centinaio di ostaggi e un migliaio di morti, tra cui centinaia di giovani in festa, famiglie che vivevano nei kibbutz e altre persone che non avevano alcuna funzione militare.

L’8 ottobre, il primo ministro israeliano di ultradestra, Benjamin Netanyahu, ha annunciato una “guerra lunga e difficile” in risposta agli attacchi. Il portavoce delle Forze di Difesa israeliane ha annunciato l’evacuazione militare delle città vicine al confine con Gaza. Hanno inoltre interrotto la fornitura di elettricità, carburante e tutti i beni di prima necessità agli oltre 2 milioni di abitanti della Striscia. “Stiamo combattendo contro delle bestie umane e stiamo agendo di conseguenza”, ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant. Si tratta di preparativi per quella che Netanyahu ha annunciato come una “fase offensiva, che continuerà senza ritegno o tregua fino al raggiungimento degli obiettivi”. Il primo ministro israeliano ha dichiarato che l’esercito israeliano userà “tutta la sua potenza” e ha invitato i palestinesi a lasciare la Striscia di Gaza, avvertendo che ridurrà le strutture dell’area “in macerie”.

Israele ha lanciato pesanti bombardamenti su interi edifici e strutture sanitarie nella Striscia di Gaza, oltre a luoghi che secondo l’esercito sionista sono sospetti centri operativi delle milizie di Hamas. Nelle prime 48 ore sono già stati uccisi almeno 700 palestinesi. La nuova fase offensiva includerà attacchi molto più letali e non si esclude l’ingresso di truppe nella Striscia di Gaza. Nelle ultime ore la situazione è in rapida escalation. Gli attacchi israeliani si sono estesi al Libano. L’imperialismo statunitense ha annunciato il rafforzamento della sua presenza militare.

L’azione di Hamas, insieme alle milizie della jihad islamista e ad altri gruppi di resistenza palestinese come il PFLP, non ha precedenti negli ultimi decenni e ha generato un vero e proprio shock in Israele e nel mondo. L’operazione “Tempesta di Al Aqsa” si è basata su un’azione coordinata e pianificata da parte delle milizie che ha umiliato uno degli Stati più armati del mondo, rivelando una profonda crisi nell’apparato di intelligence e sicurezza. La risposta di Netanyahu è stata immediata: ha dichiarato lo “stato di guerra” e ha costretto tutti i partiti, compresa l’opposizione, a serrare i ranghi per ricostruire un’unità nazionale reazionaria dietro il suo governo, che era stato pesantemente contestato ed era appeso a un filo.

Netanyahu, che deve affrontare diverse accuse di corruzione, ha affrontato quest’anno una grave crisi, con manifestazioni di massa nelle principali città israeliane contro il suo tentativo di riformare il sistema giudiziario per dare tutto il potere all’esecutivo. Sostenuto solo dai partiti religiosi e di estrema destra della sua coalizione di governo, è stato sfidato anche dai settori d’élite dell’esercito e dai riservisti, che hanno minacciato di ribellarsi. La ricreazione di una “unità nazionale” contro il nemico esterno gli ha permesso di serrare i ranghi per il momento, ma al di là della congiuntura immediata la sua debolezza è stata messa a nudo.

A livello globale, gli Stati imperialisti europei e gli Stati Uniti, che avevano parzialmente messo in discussione le politiche di Netanyahu, alleato di Donald Trump, e della sua coalizione di estrema destra, si sono allineati incondizionatamente allo Stato di Israele, condannando gli attacchi di Hamas come “terrorismo” e affermando che Israele ha tutto il “diritto di difendersi”.

La Commissione Europea ha annunciato che “rivedrà” gli aiuti finanziari alle autorità palestinesi. Una misura di “guerra” che la popolazione civile subirà. In Germania, la principale potenza imperialista dell’UE, tutti i partiti borghesi, compreso quello di estrema destra Alternativa per la Germania, hanno appoggiato Israele. Il governo tedesco ha anche annunciato che intensificherà la repressione contro le manifestazioni e i gruppi pro-palestinesi.

Israele ha uno degli eserciti più potenti al mondo, armato fino ai denti dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea e dotato di energia nucleare. Dalla sua fondazione nel 1948, basata sulla pulizia etnica della popolazione araba, opprime brutalmente il popolo palestinese, al quale ha strappato la maggior parte del territorio in guerre successive, lasciandolo accerchiato in due strette strisce senza unità territoriale. I governi in giro per il mondo che sostengono Israele chiudono gli occhi di fronte agli omicidi quotidiani, alle torture e alle umiliazioni di ogni tipo commesse dal governo Netanyahu, considerato il più di destra nella storia dello Stato di Israele. E quando fanno qualche riferimento, mettono sullo stesso piano la violenza degli oppressori e quella degli oppressi. Nel 2014, Israele ha lanciato l’operazione “Margine di protezione” con bombardamenti sulla Striscia di Gaza che hanno provocato la morte di oltre 2.310 palestinesi. Chi ha davvero il diritto di difendersi sono i palestinesi che da 75 anni subiscono l’occupazione militare del loro territorio e le politiche di sterminio. Con il loro sostegno “incondizionato” a Israele, gli Stati imperialisti avallano nuovi massacri del popolo palestinese.

Una situazione mondiale turbolenta

L’escalation del conflitto israelo-palestinese si sta verificando nel bel mezzo di una situazione mondiale turbolenta, caratterizzata da grandi tensioni e cambiamenti geopolitici. Qualche settimana fa è stata annunciata la possibilità di un accordo tra Arabia Saudita e Israele, promosso dagli Stati Uniti, per il riconoscimento dello Stato di Israele da parte della monarchia di Mohammed bin Salman. Questo patto, che non prevedeva concessioni importanti ai palestinesi, avrebbe significato una svolta nelle relazioni geopolitiche di Israele, verso una maggiore “normalizzazione” dei rapporti con i paesi arabi, sulla scia degli “Accordi di Abramo” promossi da Trump. Il 20 settembre, Biden e Netanyahu hanno discusso della questione a New York. Il riavvicinamento tra Israele e la monarchia saudita aveva lo scopo di contrastare l’annuncio di un ripristino delle relazioni tra Arabia Saudita e Iran, promosso dalla Cina.

Ora, il patto con la monarchia saudita è notevolmente complicato dall’azione di Hamas e dalla dichiarazione di guerra di Israele. Da parte sua, l’Iran, la principale potenza regionale in contrasto con l’Arabia Saudita e Israele, ha espresso il suo sostegno all’operazione Al Aqsa Storm di Hamas, così come il presidente siriano Bashar al-Assad. L’Iran ha un’alleanza strategica con Hezbollah, che dal sud del Libano è impegnato in un confronto militare con Israele e domenica ha lanciato missili “in solidarietà” con l’offensiva di Hamas e la resistenza palestinese.

La nuova escalation del conflitto israelo-palestinese ha spinto il Pentagono ad accantonare le critiche a Netanyahu sulla riforma giudiziaria, offrendo il suo “incrollabile” sostegno a Israele. Biden ha annunciato l’invio di navi e aerei militari, tra cui la portaerei “Gerald R. Ford” e le sue navi di supporto. Tuttavia, Biden non ha vita facile, nel bel mezzo di una grave crisi politica negli Stati Uniti, con il rischio di uno “shutdown governativo” e il rinvio di voci di bilancio (tra cui gli aiuti finanziari per l’Ucraina) a seguito dell’estromissione del repubblicano Kevin McCarthy da leader della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a causa di una mozione di sfiducia presentata dal suo stesso partito.

La dichiarazione di guerra di Israele e la possibilità di un’escalation regionale del conflitto aggiungono instabilità a una situazione internazionale convulsa, segnata dalla guerra in Ucraina che dura da 19 mesi e dalle crescenti tensioni tra il blocco NATO e Russia e Cina.

Resistenza palestinese e strategia di Hamas

L’Autorità Nazionale Palestinese, guidata da Mahmoud Abbas, è da tempo in crisi terminale. L’offensiva israeliana degli ultimi anni ha relegato Abbas in una posizione ancora più irrilevante e ha messo in luce la sua politica di collaborazione con gli occupanti.

L’azione di Hamas, della Jihad Islamica e di altri gruppi di resistenza palestinese come il PFLP si inserisce in un contesto in cui è stato lanciato l’allarme sulla possibilità di una “terza intifada” palestinese di fronte all’escalation di repressioni e provocazioni da parte del governo di coalizione di destra e dei coloni sionisti. Assassinii, repressioni, demolizioni di case, arresti arbitrari e attacchi alla popolazione dei territori occupati e ai palestinesi che vivono come cittadini di seconda classe nello Stato di Israele. Per questo motivo, l’azione di Hamas è stata celebrata in tutti i territori palestinesi, perché è stata vista come la possibilità di continuare la resistenza contro l’oppressore, una resistenza che tutti gli stati imperialisti del mondo vogliono cancellare. L’incursione armata ha mostrato un’immagine di vulnerabilità di “Golia” contro il “Davide” della resistenza palestinese, che ha anche guadagnato un’enorme simpatia tra le popolazioni arabe di tutto il Medio Oriente, oppresse dall’imperialismo.

Difendiamo il legittimo diritto del popolo palestinese a difendersi e a resistere allo stato genocida di Israele e condanniamo tutta l’ipocrisia dell’imperialismo nei confronti del popolo palestinese, che accusa di terrorismo, pur sostenendo l’occupazione israeliana.

Tuttavia, l’azione militare delle milizie di Hamas, che hanno attaccato sia le postazioni militari che la popolazione civile, è stata facilmente strumentalizzata da Netanyahu e dagli Stati imperialisti per cercare di legittimare la loro dichiarazione di guerra. Inoltre, ha permesso al governo israeliano di radunare tutta l’opposizione e i settori critici a sostegno di un’offensiva militare contro la Striscia di Gaza. Noi rifiutiamo gli attacchi alla popolazione civile. Non condividiamo i metodi di Hamas, che impediscono di progredire verso la necessaria unità nella lotta tra la popolazione araba palestinese, gli arabi israeliani e persino i settori della classe operaia ebraica che rompono con il sionismo e la sua politica criminale, contro lo stato di Israele e il suo sistematico apartheid. Non condividiamo nemmeno il loro programma e la loro strategia, che proclama come obiettivo l’installazione di uno stato fondamentalista islamico sull’intero territorio dello stato di Israele. Se la politica dei “due stati” promossa dall’ANC con gli accordi di Oslo si è rivelata un completo fallimento, nemmeno l’alternativa proposta da Hamas è un’alternativa progressista.

Abbasso il regime di apartheid. Per una Palestina operaia e socialista in cui arabi ed ebrei vivano fianco a fianco

I crimini dello stato israeliano contro il popolo palestinese, denunciati da molti intellettuali di origine ebraica come Ilan Pappé, sono impossibili da nascondere. Anche questo storico ritiene che lo stato di Israele stia portando avanti un “genocidio incrementale”. Le cifre parlano da sole. Secondo B’Tselem (Centro d’informazione israeliano per i diritti umani nei territori occupati), dal 2000 sono stati uccisi 10.500 palestinesi in azioni militari o di polizia. Nelle carceri israeliane ci sono circa 5.000 prigionieri, compresi i bambini. Sotto il governo Netanyahu e l’estrema destra religiosa, questi crimini hanno raggiunto una nuova scala, non solo nei territori occupati di Gaza e Cisgiordania, ma anche contro gli arabi che vivono nello stesso stato di Israele e che sono trattati come cittadini di seconda classe. I funzionari del governo di ultradestra parlano apertamente di espellere i palestinesi e di annettere la Cisgiordania. È questa situazione di oppressione coloniale che la resistenza palestinese ricrea continuamente da oltre sette decenni. Ed è anche la forza trainante di campagne internazionali come il BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni), che coinvolge organizzazioni e individui ebrei che rifiutano i crimini dello stato israeliano.

Di fronte al fallimento della politica dei “due Stati” e alla nuova offensiva dell’ultradestra, è necessaria una lotta di massa dell’intero popolo palestinese, insieme alla classe operaia araba ed ebraica in Israele per rompere con il sionismo, in alleanza con i lavoratori, i giovani e le donne che in Medio Oriente stanno uscendo allo scoperto per combattere, come i giovani iraniani, contro lo stato gendarme di Israele e l’imperialismo. Per porre fine al regime di apartheid, è necessario smantellare lo stato sionista di Israele. Difendiamo il diritto all’autodeterminazione nazionale del popolo palestinese e lottiamo per una Palestina operaia e socialista, nel quadro di una federazione socialista in Medio Oriente. Perché solo uno Stato che si prefigge di porre fine all’oppressione, allo sfruttamento e alla reazione imperialista può garantire il diritto al ritorno dei rifugiati palestinesi e una coesistenza democratica e pacifica tra arabi ed ebrei. Questo compito deve essere assunto dalla classe operaia e dai contadini di tutta la regione. L’unità delle masse palestinesi e delle masse arabe i cui governi hanno normalizzato le relazioni con lo Stato sionista, o quelli che si stanno preparando a farlo, è la chiave di questo percorso.

Contro le persecuzioni e le false accuse di “antisemitismo” per soffocare qualsiasi denuncia dei crimini dello stato israeliano, difendiamo il diritto di manifestare in solidarietà con il popolo palestinese di fronte ai nuovi massacri preparati da Netanyahu. Da parte dei gruppi socialisti e rivoluzionari che fanno parte della Frazione Trotskista-Quarta Internazionale, facciamo appello a tutte le azioni unitarie a sostegno del popolo palestinese.

Stop ai bombardamenti e all’intervento militare israeliano

Abbasso le sanzioni economiche e le misure di punizione collettiva che fanno sprofondare il popolo palestinese nella miseria

Liberazione immediata dei prigionieri palestinesi

Nessuna spedizione di armi a Israele. Rottura di tutti gli accordi politici e militari con Israele

Organizzazioni che compongono la Frazione Trotskista – Quarta Internazionale:

ARGENTINA: Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) / BRASILE: Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT) / CILE: Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) / MESSICO: Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS) / BOLIVIA: Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI) / STATO SPAGNOLO: Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT) / FRANCIA: Révolution Permanente (RP) / GERMANIA: Revolutionäre Internationalistische Organisation (RIO) / STATI UNITI: Left Voice / VENEZUELA: Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) / URUGUAY: Corriente de Trabajadores Socialistas (CTS) / PERÙ: Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST) / COSTA RICA: Organización Socialista Revolucionaria (OSR) / ITALIA: Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR).