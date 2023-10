Il collettivo femminista socialista Il Pane e le Rose – Pan y Rosas Italia rivendica la sua partecipazione alla manifestazione nazionale di oggi 28 ottobre in solidarietà al popolo palestinese, in ripudio all’attacco genocida di Israele contro la Striscia di Gaza. La causa della liberazione de3 palestinesi è inscindibile dalla causa femminista.

Come collettivo il Pane e le Rose, saremo oggi alla manifestazione nazionale a Roma, sostenendo con determinazione la liberazione della Palestina e con essa la liberazione delle donne e delle persone LGBT+ e de3 bambin3.

Denunciamo con forza la pulizia etnica del regime israeliano, ribadendo che la lotta per la liberazione della Palestina è anche una causa femminista e LGBT+, contrariamente a quanto il pinkwashing dello Stato d’Israele vorrebbe farci credere.

Gli stessi media ostrani che tacciono sui crimini dell’imperialismo occidentale sono stati anche del tutto negligenti nel parlare del terrore criminale inflitto ai palestinesi dallo Stato israeliano per molti decenni.

Come femministe, come persone LGBT+, é impossibile rimanere in silenzio e è più che mai necessario denunciare la strumentalizzazione dei nostri diritti, che interessa l’estrema destra solo quando serve a giustificare la sua agenda razzista e islamofoba. Di fronte alle bombe e alla pulizia etnica, l’esercito israeliano, Tsahal/IDF, non fa distinzione tra il genere o la sessualità di coloro che uccide senza sosta da due settimane e, più in generale, da oltre 75 anni. In un momento in cui Israele ha completamente bloccato Gaza, impedendo l’accesso all’assistenza sanitaria o ai beni di prima necessità salvo rarissime eccezioni, e in cui 5.500 donne incinte stanno per partorire in condizioni igieniche catastrofiche, è essenziale ricordare che il principale oppositore alla vita delle donne e delle persone LGBT+ a Gaza è l’oppressore israeliano.

Il principale oppressore delle donne, delle persone LGBT+ e dei bambini in Palestina è lo Stato coloniale di Israele!. Non c’è ipocrisia più grande di quella del pinkwashing israeliano, che pretende di proteggere le persone LGBT+ palestinesi bombardandole.

I palestinesi che lottano per la loro autodeterminazione sono gli alleati delle donne e delle persone LGBT+ in Italia, Francia e negli Stati Uniti contro l’imperialismo di Macron e Biden, che come unico punto nella loro agenda politica hanno quello di proteggere un sistema capitalista patriarcale, in cui una minoranza vive a spese della grande maggioranza, dei popoli oppressi, delle donne e delle persone LGBT+ e de3 bambin3.

La legittima aspirazione nazionale de3 palestinesi può essere effettivamente e pienamente garantita solo dalla creazione, con mezzi rivoluzionari, di una Palestina operaia e socialista su tutto il suo territorio storico, in cui le popolazioni di ogni etnia e religione possano vivere insieme in pace e uguaglianza.

Per una discussione più approfondita sulla situazione in Palestina e sulla prospettiva femminista rivoluzionaria difesa dal nostro collettivo Il Pane e le Rose, scriveteci e/ o contattateci sui nostri canali social!

Il Pane e le Rose – Pan y Rosas Italia