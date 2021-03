La decisione del giudice Fachin è su una questione procedurale e non assolve Lula, ma può essere intesa come un tentativo di salvare un regime politico molto contestato.

Ieri il giudice Edson Fachin, membro della Suprema Corte Federale del Brasile (STF), ha rovesciato la condanna dell’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva con la motivazione che i tribunali statali del Paraná sono incompetenti a giudicare il caso. Questa azione ripristina i diritti politici del leader del Partido dos Trabalhadores (PT), che potrà ricandidarsi, in un momento in cui l’intero regime nato dal colpo di stato istituzionale contro Dilma Rousseff e l’operazione “Lava Jato” sono in discussione, anche se l’estrema destra Jair Bolsonaro gode di grande popolarità.

Secondo Fachin, che è responsabile dell’operazione anti-corruzione Lava Jato presso la Corte Suprema, questi casi devono ora essere trasferiti ai tribunali federali di Brasilia, che decideranno sul corso di ciascuno di essi.

In due di questi casi, Lula è stato condannato a quasi 25 anni di prigione, di cui ha scontato 580 giorni fino a quando è stato liberato da una decisione della stessa Corte Suprema, che ha cambiato la propria giurisprudenza e ha deciso che una persona può andare in prigione solo quando non ci sono più appelli disponibili, che non era il caso dell’ex presidente.

In ogni caso, è importante notare che la decisione di Fachin si riferisce solo a questioni procedurali, e non assolve Lula. Il sistema giuridico del paese permette ai giudici del STF di prendere decisioni unilaterali che possono o meno essere appellate. L’ufficio del procuratore generale ha già indicato che farà ricorso, rendendo la decisione incerta, anche se è improbabile che venga ribaltata. Ma dietro la decisione, il ministro ha dispiegato una manovra che finisce per salvare Sergio Moro dalle indagini che si stavano svolgendo in seconda istanza.

Moro è l’ex giudice che ha guidato l’intera operazione Lava Jato che è stata quella che ha permesso di imprigionare Lula e, quindi, impedirgli di partecipare alle elezioni del 2018 in cui stava emergendo come il candidato più popolare. Moro è stato nominato ministro della giustizia da Jair Bolsonaro dopo essere entrato in carica come ricompensa per i “servizi resi”, ma si è dimesso nell’aprile dello scorso anno.

Il giudice Edson Fachin è lo stesso giudice che ha corroborato attivamente le decisioni del STF per impedire a Lula di essere candidato nel 2018. Le manovre della magistratura sono state decisive per la vittoria di Bolsonaro e sono state una parte fondamentale di tutte le disgrazie che affliggono il popolo brasiliano da allora, principalmente la pandemia di cui Bolsonaro è un estremo negatore. Il STF, che ha tirato i fili affinché il colpo di stato istituzionale potesse avvenire senza grossi problemi, ha avallato le privatizzazioni e le riforme portate avanti dai governi di Temer e Bolsonaro e, ora, con una decisione unilaterale, si pone come democratico per salvare la pelle del capo golpista Sergio Moro.

La difesa di Lula ha presentato numerosi provvedimenti di habeas corpus durante il procedimento mettendo in dubbio la condotta della giustizia. La decisione di Fachin significa che essi perdono la loro ragion d’essere e dovrebbero essere accantonati. Una di queste misure si basa sui messaggi rivelati da The Intercept Brazil che mostrano le manovre tra i giudici di Lava Jato e la parzialità con cui Lula è stato giudicato. Queste rivelazioni mettono in discussione le azioni dell’ex ministro Moro. La manovra di Fachin può essere intesa come un controllo dei danni.

È essenziale riconoscere queste manovre per non riporre un briciolo di fiducia nella STF o nella magistratura che ha agito per ricomporre un regime marcio, un regime golpista che è responsabile di tutti gli attacchi ai lavoratori, ai giovani e alla povera gente in generale.

Nel frattempo, Bolsonaro ha denunciato il giudice Fachin per avere “un grande legame con il PT” e si è detto convinto che “il popolo brasiliano non vorrebbe nemmeno avere un candidato così nel 2022, tanto meno pensare di votarlo”, perché “alla fine della giornata, tutti gli scandali che si sono verificati nel suo governo sono chiari a tutta la società”.

Nicolás Daneri

Traduzione da La Izquierda Diario