Al primo turno delle elezioni presidenziali, il ministro dell’economia e candidato peronista Sergio Massa è riuscito ribaltare il tonfo delle primarie, nonostante la sua responsabilità per la crisi attuale, e affronterà l’estrema destra di Javier Milei al secondo turno.

Nonostante la sua responsabilità nelle politiche di austerità del FMI e nell’inflazione fuori controllo, il candidato peronista e attuale ministro dell’Economia è riuscito a capitalizzare un rifiuto molto ampio della destra e dell’estrema destra. Massa ha così recuperato ieri un notevole terreno rispetto alle primarie di agosto, conquistando il 36,6% dei voti con il 97,9% dei voti scrutinati. Javier Milei, il candidato libertario, non è riuscito a superare la soglia del 30% e quindi andrà al secondo turno con Massa.

Patricia Bullrich, la candidata della destra tradizionale, è arrivata terza con il 23,8% dei voti e il candidato del centro borghese Juan Schiaretti quarto con il 6,8%. In questo contesto, la candidatura di estrema sinistra del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (Fronte di Sinistra e dei Lavoratori – Unidad), guidata da Myriam Bregman e Nicolás del Caño, ha ottenuto il 2,69% dei voti. Di conseguenza, il FIT-U ha ottenuto un seggio in più rispetto a quelli precedenti (5 deputati nazionali).



Massa approfitta della paura della destra e di un’esplosione economica, Bullrich non passa al secondo turno

La rinascita di Sergio Massa è stata la caratteristica più evidente delle elezioni di domenica. Nonostante l’austerità imposta dal FMI, l’inflazione galoppante che sta sconvolgendo l’economia (oltre il 138% all’anno) e un tasso di povertà del 40%, il candidato e ministro della coalizione peronista al governo (Union por la Patria, UxP) è riuscito a capitalizzare il ripudio della destra di Milei e Juntos por el Cambio (JxC) alle urne.

Oltre al timore che la vecchia destra di Bullrich o la nuovaestrema destra di Milei potessero salire al potere, una delle forze trainanti del voto di Massa è stata la paura di un’esplosione economica nel paese. In particolare, Milei si è dato la zappa sui piedi quando ha apertamente rivendicato la responsabilità della drastica perdita di valore del peso argentino, sostenendo che questo non faceva altro che confermare la necessità di un piano di dollarizzazione del paese che faceva parte del suo programma.

Ma non dimenticò le drammatiche conseguenze di questa svalutazione quotidiana per gli argentini, che nel giro di pochi giorni hanno visto i prezzi dei generi alimentari salire alle stelle e i loro salari ridursi drasticamente di valore. Un’espressione della brutalità del suo programma economico, che ha ampiamente scoraggiato i cittadini dal votare per Milei.

In questo contesto, il forte sostegno di Patricia Bullrich da parte dei media e delle grandi imprese ha fatto poco per cambiare la dinamica politica generale. La candidata di Juntos por el Cambio è arrivata terza con il 23,8% dei voti e non è riuscita a conquistare tutti gli elettori che avevano votato per la coalizione alle primarie, in particolare tra gli elettori del centrista Larreta. Uno dei beneficiari di questa situazione sembra essere Juan Schiaretti, governatore della provincia di Córdoba e quinto candidato alle elezioni, che ha ottenuto il 6,8% dei voti ed è riuscito a rafforzare la propria rappresentanza nel Congresso Nazionale.



L’estrema sinistra fa breccia nel Congresso

In un contesto politico altamente polarizzato a destra, la sinistra ha ottenuto un risultatoche ha consolidato quello delle primarie. La formula guidata da Myriam Bregman e Nicolás del Caño ha ottenuto il 2,69% dei voti. Con questo risultato ha ottenuto un nuovo deputato nazionale e un nuovo legislatore per la città di Buenos Aires, ampliando così la sua rappresentanza parlamentare.

Christian Castillo, leader politico del Partido Socialista de los Trabajadores (organizzazione sorella dela Frazione Internazionalista Rivoluzionaria, che anima la Voce delle Lotte), si unisce agli altri quattro deputati nazionali di estrema sinistra. Celeste Fierro del MST si unisce alla delegazione del parlamento provinciale di Buenos Aires, che comprende quattro legislatori.

La coalizione di partiti di estrema sinistra del Fronte della Sinistra e dell’Unità dei Lavoratori (FIT-U), che esiste dal 2011, continuerà a utilizzare i suoi seggi di deputati nazionali e provinciali come strumenti di lotta, per denunciare e combattere i piani di austerità portati avanti insieme al FMI, ai grandi capi e ai loro rappresentanti politici al governo e all’opposizione.

La campagna del peronismo contro la destra non può nascondere i suoi piani di austerità

L’Unione per la Patria (UxP) di Sergio Massa è riuscita a salvare la faccia dopo il disastro delle elezioni primarie del PASO dello scorso agosto (la quota di Massa si è attestata intorno al 21%). Ciò si spiega soprattutto con una campagna elettorale ampiamente incentrata sulla paura dei candidati di destra. Sergio Massa si è presentato come il candidato della stabilità nel bel mezzo della crisi. Questa campagna non deve però nascondere la responsabilità di Massa nei confronti dei progressi dell’estrema destra.

In primo luogo, perché alcuni dei progressi compiuti dalla lista Libertad Avanza (Milei) possono essere spiegati con il sostegno che la sua organizzazione ha ricevuto dal peronismo per indebolire la destra istituzionale, in particolare nella stesura delle liste elettorali nazionali e provinciali. In secondo luogo, perché Massa ha ribadito in diverse occasioni, in particolare durante i dibattiti presidenziali, di essere pronto a costruire un governo di “unità nazionale”, anche con l’estrema destra di Milei.

Durante il suo discorso di ieri sera, Massa non ha mai menzionato il partito al potere o il governo di Alberto Fernandez di cui fa parte. Era come se volesse “dimenticare” la realtà dei suoi piani economici e la responsabilità dell’attuale governo nella storica crescita dell’estrema destra. Ha anche approfittato del suo discorso per cercare voti per il secondo turno, insistendo sulla fine della polarizzazione, ribadendo la richiesta di “più ordine” su cui Patricia Bullrich aveva tanto insistito e la sua proposta di “fare appello ai migliori”, come aveva fatto durante i dibattiti presidenziali, includendo Juntos por el Cambio e La Libertad Avanza in un ipotetico “governo di unità nazionale”.

Da parte sua, Milei, dopo aver fatto una dichiarazione economica dopo l’altra a pochi giorni dalle elezioni, generando anche panico bancario, ha subito le conseguenze della disapprovazione milioni di persone durante i dibattiti presidenziali con il suo discorso apertamente negazionista sui crimini della dittatura. Questa conferma di fronte a milioni di persone della brutalità del suo programma economico e delle sue posizioni reazionarie ha ostacolato in larga misura la sua capacità di conquistare un elettorato più ampio di quello che aveva già conquistato durante i PASO.

Per questo motivo, nel suo discorso di domenica sera, ha scelto di non nominare il suo futuro avversario o il partito al potere. Ha invece citato sette volte il kirchnerismo, alla maniera di Patricia Bullrich, e ha fatto diversi riferimenti a Juntos por el Cambio, da cui cercherà i voti per tentare di vincere il secondo turno. Ha anche parlato della sfida di “lavorare insieme per il cambiamento”, congratulandosi con Jorge Macri e Rogelio Frigerio, ex ministro di Macri e governatore eletto di Entre Ríos. Un tentativo di conquistare gli elettori di Macri che contrasta con la sua retorica “anti-élite”.



Una tendenza alla frammentazione politica del Paese

L’esito delle elezioni sarà confermato dal secondo turno di domenica 19 novembre. Tuttavia, i risultati attuali ci permettono di anticipare alcuni aspetti della vita politica argentina. Le elezioni legislative hanno consolidato una tendenza alla frammentazione politica. Questa conclusione riflette meglio la realtà rispetto al risultato del secondo turno tra Massa e Milei. Il nuovo Congresso sarà caratterizzato da una moltitudine di gruppi e intergruppi che simboleggiano questa frammentazione. La macchina politica del Senato e della Camera dei Deputati dipenderà in larga misura dal faticoso compito di raggiungere accordi e consenso.

Chiunque vinca il secondo turno sarà costretto a cercare di trovare punti di convergenza per promuovere progetti legislativi. Tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi. La frammentazione stessa rivela la crisi di rappresentanza delle coalizioni politiche di maggioranza. Cristallizza il sostegno limitato di cui godono a livello politico. Da questo punto di vista, si prefigura uno scenario di tensione piuttosto che di consenso.

Le tre settimane che mancano al 19 novembre promettono di essere tese sul fronte sociale ed economico. La stragrande maggioranza dei lavoratori continuerà a subire le conseguenze di una tempesta sociale ed economica per la quale ci sono sia i responsabili che i beneficiari. Tra i responsabili ci sono il FMI e coloro che hanno approvato o permesso l’accordo che legalizza il debito sotto il governo di Macri. Tra i beneficiari ci sono le grandi aziende, che si sono arricchite a dismisura a spese dei salari.

