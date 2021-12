Il Regno Unito ha riportato 106.122 nuove infezioni da Coronavirus al giorno. La prima volta sopra i 100.000 dall’inizio della pandemia e circa 13.000 sopra il record pandemico stabilito la settimana scorsa.

Il Regno Unito ha registrato (in rapporto alla giornata di ieri) 106.122 nuovi casi di Coronavirus, secondo l’aggiornamento quotidiano delle autorità sanitarie, la prima volta in tutta la pandemia che il numero di casi ha superato i 100.000 e in un momento in cui la curva epidemiologica per la variante Omicron sta diventando più ripida.

In tutto il paese ci sono 8.008 persone ricoverate per Covid-19, il 5,26% in più rispetto a sette giorni fa, secondo gli ultimi dati ufficiali, anche se a Londra, dove la variante Omicron si è diffusa più rapidamente, ci sono 2.036 ricoverati, il 48,4% in più rispetto al mercoledì precedente.

Il Ministero della Salute britannico ha 11.647.473 casi positivi in archivio, dopo aver aggiornato il suo bilancio con i 106.122 casi in più nelle ultime 24 ore.

Inoltre, la morte di altre 140 persone porta il bilancio provvisorio delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 147.573.

Nonostante queste cifre, il primo ministro Boris Johnson ha confermato ieri che non prevede di imporre nuove restrizioni prima del giorno di Natale, anche se è in attesa di nuovi dati sulla gravità della malattia causata dalla mutazione prima di decidere se saranno necessarie ulteriori misure.

Nel frattempo, il governo britannico ha ridotto oggi il periodo di isolamento per le persone vaccinate che hanno contratto il Coronavirus da dieci a sette giorni.

D’ora in poi, quelli con due test antigenici negativi al sesto e settimo giorno di quarantena potranno uscire dall’isolamento.

Secondo il governo conservatore Johnson, questo permetterà a più persone di passare il Natale con le loro famiglie senza essere esposti al virus.

Il segretario di stato per la salute Gillian Keegan ha detto a Sky News che “il rischio è equivalente” se si esce dall’isolamento dopo sette giorni “e si hanno due test negativi” a “aspettare tre giorni o più nella propria stanza”.

“Se sei risultato positivo o hai mostrato i primi sintomi sabato 18 (dicembre), potrai goderti la cena di Natale”, ha detto poi il segretario a Times Radio.

Ma ha chiarito che per farlo, è necessario essersi sottoposti a test antigenici negativi il sesto e il settimo giorno di quarantena.

La nuova regola è stata adottata mentre il Regno Unito, uno dei paesi più colpiti dal coronavirus, con più di 147.000 morti, affronta un’epidemia di casi attribuiti alla variante contagiosa Omicron.

Nonostante i consigli dei suoi consulenti medici e le pressioni dei sindacati degli infermieri, ieri Johnson ha rifiutato di inasprire le misure restrittive prima di Natale, anche se non ha escluso restrizioni dopo il 25 dicembre.

Sempre oggi, il ministro della salute Sajid Javid ha annunciato la firma di due contratti con le aziende farmaceutiche Merck e Pfizer per le nuove compresse antivirali contro il Covid-19: tali farmaci riducono la capacità del virus di replicarsi, rallentando così la malattia.

Nel paese di 67 milioni di persone, poco più di 51 milioni hanno ricevuto almeno una dose dei vaccini, 47 milioni hanno ricevuto due dosi e circa 31 milioni hanno già ricevuto una dose di richiamo.