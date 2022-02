Fuori le truppe e fuori la NATO! Nessun intervento imperialista e nessuna interferenza militare russa in Ucraina! Per un’Ucraina indipendente, operaia e socialista!

Una dichiarazione politica sulla crisi ucraina della Frazione Trotskista – Quarta Internazionale.

I tamburi di guerra battono nell’Europa orientale. La NATO ha aumentato il suo dispiegamento armato sul suo fianco orientale, inviando reparti di terra, aerei e navi, mentre la Russia accumula truppe vicino al confine ucraino. Secondo gli Stati Uniti e le potenze occidentali, Putin sta preparando un’invasione militare dell’Ucraina. Il presidente russo nega che il suo obiettivo sia quello di occupare il suo vicino. Piuttosto, si tratta finora una dimostrazione di forza per negoziare in termini migliori con l’amministrazione Biden su una serie di richieste che sono considerate “linee rosse”: che l’Ucraina rimanga neutrale, che la NATO smetta di espandersi vicino ai confini della Russia, e che ritiri missili e armi tattiche dai paesi del cosiddetto spazio ex sovietico. Anche se la pista diplomatica continua, l’escalation delle tensioni tiene la regione e il mondo in tensione.

L’ultimo episodio della crisi ucraina è stata la risposta scritta della NATO e degli Stati Uniti al rifiuto della Russia alle richieste di Putin di fermare l’espansione verso est della NATO. La reazione del Cremlino sarà nota nei prossimi giorni. Mentre non si può escludere un conflitto armato – con il rischio di un incidente o un evento imprevisto durante le prossime esercitazioni come conseguenza dei rispettivi schieramenti militari – non sembra probabile in questa fase. Ciò che è probabile è che la disputa si riscalderà nell’Ucraina orientale. La politica dell’amministrazione Biden è di evitare di farsi coinvolgere in un tale conflitto nel cuore dell’Europa, che coinvolgerebbe potenze dotate di armi nucleari. Il presidente americano ha infiammato la situazione qualche giorno fa, accusando la Russia di voler invadere l’Ucraina. Tuttavia, lo strumento preferito dagli Stati Uniti per affrontare la sfida di Putin è l’inasprimento delle sanzioni economiche. Questa è stata anche la risposta dell’Occidente all’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014. Questa politica di sanzioni è sostenuta da una crescente minaccia militare. Questo, contrariamente alle affermazioni di Washington, tende ad agire come un fattore di avvicinamento tra Cina e Russia sullo scacchiere dell’Asia-Pacifico.

Il dispiegamento armato della NATO include navi inviate dal governo spagnolo, una fregata e jet da combattimento dalla Danimarca e più di 170 tonnellate di equipaggiamento militare statunitense, che ha messo in “allerta” 8.500 truppe di stanza nei paesi baltici. La Francia si è impegnata a inviare truppe in Romania, e i Paesi Bassi stanno fornendo navi, aerei e unità di terra. A loro volta, il Regno Unito, gli Stati Uniti e gli stati baltici stanno armando direttamente il governo ucraino. La Germania, da parte sua, ha importanti interessi nelle sue relazioni con la Russia e sta cercando di evitare un conflitto armato sul continente. Alcuni ministri hanno anche discusso la possibilità di fermare la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2 per fare pressione sulla Russia in extremis. Tuttavia, questa sarebbe una decisione molto costosa, poiché l’escalation del conflitto potrebbe mettere in pericolo la fornitura di energia che la Germania importa principalmente dalla Russia in pieno inverno. L’UE ha sul tavolo il ricatto di nuove sanzioni economiche.

L’escalation del conflitto con la Russia sta generando ulteriori tensioni all’interno dell’UE. Ancora una volta la crisi ha esposto le divisioni tra le potenze imperialiste secondo i loro interessi. Questo è il motivo per cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha finora rifiutato di inviare armamenti o anche di usare lo spazio aereo tedesco per inviare armi dai paesi della NATO all’Ucraina e ad altri paesi dell’Europa orientale. Mentre il governo “progressista” spagnolo si è schierato più apertamente alla linea degli Stati Uniti. La realtà è che la crisi ucraina sta rapidamente diventando una cartina di tornasole del posto di ogni paese europeo nella sfera d’influenza degli Stati Uniti. Le nuove sanzioni in discussione hanno anche lo scopo di indebolire una potenza alleata non allineata fino in fondo con i piani degli Stati Uniti, come la Germania.

Al di là di queste differenze, l’imperialismo statunitense e i suoi alleati europei sono i principali responsabili dell’escalation guerrafondaia in Europa orientale. L’amministrazione Biden ha avuto il sostegno incondizionato di entrambi i partiti repubblicano e democratico sull’Ucraina, dopo mesi di tensioni e differenze tra i due partiti sull’agenda interna. Questo dimostra un accordo bipartisan sugli interessi imperialisti più pressanti.

Né la risposta russa, che ha accumulato forze militari sul confine, mentre appoggiava tutti i regimi autoritari dell’ex URSS, rappresenta una via progressiva per i popoli della regione. Questo si è visto recentemente con il suo sostegno alla repressione sanguinaria della rivolta operaia e popolare in Kazakistan o in passato in Bielorussia. Da parte sua, la burocrazia bonapartista cinese, guidata dai propri interessi, ha sostenuto la risposta nazionalista reazionaria di Putin.

V. Zelinsky, capo del governo filo-UE dell’Ucraina, ha ricevuto sostanziali aiuti finanziari e militari dall’UE e dalle amministrazioni USA sia di Trump che di Biden negli ultimi due anni. Negli ultimi mesi questo è stato rafforzato con l’invio di truppe direttamente nel Mar Nero.

Più di 30 anni dopo la fine della guerra fredda, gli Stati Uniti mantengono una politica ostile verso la Russia (che dopo la Cina è la seconda ipotesi di conflitto nella nuova strategia di sicurezza imperialista). Dalla caduta dell’URSS, gli Stati Uniti e la NATO hanno perseguito una strategia di accerchiamento e riduzione dell’influenza russa. L’obiettivo era quello di limitare le aspirazioni di Putin di ripristinare lo status di grande potenza della Russia e di bloccare la sua eventuale alleanza con la Cina. Questo accerchiamento è rafforzato dall’espansione della NATO in tutto lo spazio ex sovietico. Un’espansione che ha guadagnato slancio dal 1989, con la metà dei suoi attuali membri che si sono uniti dopo quella data. Dietro questo schieramento c’è un imperativo strategico per gli Stati Uniti di mantenere la loro influenza nel Vecchio Continente ed evitare il gioco autonomo dei loro alleati europei, soprattutto la Germania.

L’Ucraina è al centro della disputa della NATO con la Russia. Un confronto che è alla base di recenti conflitti come quello in Georgia nel 2008, quello che ha diviso l’Ucraina dopo il movimento reazionario di piazza Maidan nel 2014 o l’attuale escalation di tensione che potrebbe portare a una guerra reazionaria.

Il governo bonapartista di Putin difende gli interessi dell’oligarchia russa

La risposta del regime bonapartista di Putin a questa offensiva imperialista è stata altrettanto reazionaria. Dall’invasione territoriale della regione filorussa del Donbass (le cosiddette “repubbliche popolari” di Donetsk e Luhansk), l’annessione della Crimea o il sostegno a governi reazionari e impopolari come quelli della Bielorussia o del Kazakistan. Lì, poche settimane fa, una rivolta popolare contro l’aumento dei prezzi del gas è stata repressa nel sangue e nel fuoco. L’accumulo di truppe sul confine ucraino e l’escalation del conflitto è un tentativo di frenare l’espansionismo della NATO in quella che la Russia considera la sua sfera di influenza. Ma fa anche parte del tentativo di Putin di aumentare l’influenza della Russia nelle repubbliche dell’ex URSS e prevenire qualsiasi mossa destabilizzante da esse, che condividono con la Russia lo stesso tipo di governo antidemocratico. Tutto questo contro la maggioranza dell’opinione pubblica russa, unita da infiniti legami con gli ucraini e contraria a qualsiasi tipo di guerra.

Il conflitto in Ucraina è una conseguenza del processo di restaurazione capitalista nell’ex Unione Sovietica, che ha portato al potere le oligarchie locali della regione che hanno saccheggiato le proprietà statali e accumulato enormi fortune. Questi erano profondamente divisi tra ali filorusse e settori simpatizzanti dell’integrazione dell’UE e della NATO. Tutto questo sullo sfondo di un deterioramento senza precedenti delle condizioni di vita. In questi paesi, l’avanzata della restaurazione capitalista e la penetrazione del capitale imperialista hanno implicato un forte processo di privatizzazione e di espropriazione delle masse lavoratrici e popolari. Gli attacchi alle condizioni di vita sono stati effettuati sia sotto le politiche delle ali filo-occidentali che sotto i governi filorussi.

Per una via d’uscita indipendente e un’Ucraina operaia e socialista

I sottoscrittori di questa dichiarazione credono che sia necessaria una posizione indipendente e socialista su questo conflitto. L’imperialismo statunitense ed europeo, insieme ai loro governi fantoccio come quello ucraino, offrono solo una via d’uscita reazionaria. Ma il governo di Putin e il resto dei governi reazionari filorussi non sono nemmeno un’alternativa progressista. Solo attraverso una politica indipendente sarà possibile affrontare l’imperialismo, le politiche reazionarie di Putin e i nazionalismi reazionari che dividono l’Ucraina. Che si tratti delle organizzazioni nazionaliste neonaziste filo-occidentali che sostengono il governo ucraino o dei nazionalismi filorussi.

Una politica indipendente e socialista implica una posizione ferma contro lo spiegamento bellico della NATO. Per questo promuoviamo la mobilitazione per chiedere il ritiro di tutte le truppe e la chiusura delle sue basi militari, così come la cancellazione di tutte le sanzioni economiche. Allo stesso tempo, denunciamo che la “via diplomatica” su cui scommettono diversi governi dell’UE è una copertura per la stessa politica espansionistica imperialista della NATO. Anche se non vogliono andare in guerra con la Russia, perché questo li costringerebbe ad applicare sanzioni che sono controproducenti per le loro economie. Ed è per questo che cercano di ravvivare le linee di dialogo con Putin, come ha fatto il presidente francese Macron. Questo vale anche per i partiti della sinistra istituzionale che fanno parte di governi imperialisti, come Podemos in Spagna o i Verdi in Germania.

Come internazionalisti e socialisti rifiutiamo l’idea che il governo di Putin possa rappresentare un’alternativa all’imperialismo che sia favorevole ai lavoratori e ai settori popolari. Questa idea, sostenuta da vari settori populisti e stalinisti in tutto il mondo, avalla le politiche reazionarie di Putin, che difende solo i propri interessi, quelli dell’oligarchia russa e dei governi reazionari e repressivi.

Decenni di oppressione russa dell’Ucraina, imposta dal fuoco stalinista, hanno aperto la strada al nazionalismo anti-russo e alla propaganda anticomunista occidentale nel paese. Questo spiega in parte l’ascesa di gruppi nazionalisti di estrema destra come i seguaci del leader ultranazionalista ucraino Stepan Bandera, un ex collaboratore nazista. Questi gruppi sono profondamente anti-russi e cercano di allearsi con le potenze occidentali, come durante il movimento reazionario Maidan del 2014. Da parte sua, Putin usa anche il “patriottismo” russo per i suoi fini reazionari.

Contro coloro che cercano di approfondire la penetrazione imperialista e la semi-colonizzazione del paese, l’unica prospettiva realistica per l’Ucraina di diventare indipendente è quella di espropriare gli oligarchi e rompere la sottomissione con l’Occidente. Rompere tutti gli accordi con il FMI e la tutela delle organizzazioni finanziarie, per impedire la consegna delle risorse naturali alle multinazionali. In altre parole, lotta contro i capitalisti, nella prospettiva di un’Ucraina operaia e socialista indipendente.

Solo una tale via d’uscita guidata dalla classe operaia, sulla strada verso un’Ucraina operaia e socialista, potrebbe garantire il rispetto di tutti i diritti democratici e nazionali, così come la fine del saccheggio sistematico da parte delle imprese straniere e delle oligarchie locali. Inoltre, questo sarebbe senza dubbio una grande ispirazione per la classe operaia e la gioventù oppressa in Russia, che oggi sta sopportando un’enorme crisi sociale e le politiche autoritarie del governo bonapartista. Forse una nuova rivoluzione sociale in quel paese potrebbe allora scoppiare.

Infine, promotori della rete internazionale di giornali La Izquierda Diario chiediamo lo sviluppo di una mobilitazione unitaria contro l’escalation della guerra. Lo facciamo soprattutto in quei paesi che fanno parte della NATO, dove denunciamo e affrontiamo le politiche imperialiste dei nostri stessi governi.

***

La Frazione Trotskista – Quarta Internazionale (FT-QI) è un’organizzazione rivoluzionaria internazionale, promotrice della Rete Internazionale di giornali La Izquierda Diario, presente in 14 paesi e 8 lingue. È composta da:

ARGENTINA: Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)

BRASILE: Movimento Revolucionário de Trabalhadores (MRT)

CILE: Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR)

MESSICO: Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MTS)

BOLIVIA: Liga Obrera Revolucionaria (LOR-CI)

STATO SPAGNOLO: Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT)

FRANCIA: Corriente Comunista Revolucionaria (CCR)

GERMANIA: Revolutionäre Internationalistische Organisation (RIO)

USA: Left Voice

VENEZUELA: Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS)

URUGUAY: Corriente de Trabajadores Socialistas (CTS)

Organizzazioni simpatizzanti:

ITALIA: Frazione Internazionalista Rivoluzionaria (FIR)

PERÚ: Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST)

COSTA RICA: Organización Socialista Revolucionaria (OSR).