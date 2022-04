Domani, mercoledì 27 aprile, si terrà al centro sociale Catai di Padova la presentazione del secondo numero della nostra rivista, Egemonia.

Si terrà domani pomeriggio alle 18.00 presso il centro sociale Catai di Padova la presentazione locale del secondo numero di Egemonia, la rivista di teoria, politica e cultura a cura de La Voce delle Lotte.

Questo sarà il primo di una serie di quattro incontri settimanali presso il Catai in discussione con le redazioni di quattro riviste di sinistra: Egemonia, Figure, Zapruder, Officina primo maggio.

Riportiamo di seguito la descrizione dell’evento.

***

Nel corso degli ultimi anni in Italia sono nate decine di riviste: una forma comunicativa che sembrava completamente sorpassata ha dimostrato una nuova vitalità, sviluppandosi a partire da progetti di piccoli collettivi, come di gruppi radicati, più o meno in dialogo con le forme politiche più strutturate e organizzate.

Il Catai nel prossimo mese ospiterà la presentazione di alcune di queste riviste che, pur nella loro eterogeneità, condividono l’analisi sull’impiego di questa forma oggi e sulla sua utilità dentro e fuori gli spazi della militanza.

Il primo incontro sarà con Egemonia!

___________________

“Egemonia” è la rivista de La voce delle lotte. Nasce nel novembre del 2021 e si inserisce nel quadro delle riviste online promosse dalla Rete Internazionale La Izquierda Diario.

Il nome “egemonia” deriva dal bisogno di rivendicare la rielaborazione marxista di questo concetto, che trova la propria espressione in pensatori come Lenin e Gramsci.

Egemonia significa lotta incessante per far emergere il punto di vista autonomo della classe lavoratrice, la principale forza sociale e politica capace di far vincere e dirigere i grandi movimenti della nostra epoca.

In ogni numero si trovano analisi e riflessioni in cui non solo il presente viene letto da un punto di vista di classe, ma si cercano anche proposte di natura strategica per portare avanti la causa dei salariati di tutto il mondo.

___________________

Vi aspettiamo mercoledì 27 al Ponte San Leonardo, ore 18.

Porta la tua mascherina.

All’ingresso ti chiederemo di tesserarti al Catai (4€), serve a finanziare le nostre attività!