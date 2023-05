La sessione virtuale della XII Conferenza della Frazione Trotskista per la Quarta Internazionale (FT-QI) si è tenuta il 13 e 14 maggio. Una versione del documento presentato di seguito è servita come base per il dibattito – insieme ad altri articoli e contributi; per la sua pubblicazione abbiamo incorporato i contributi e le conclusioni risultanti dalle discussioni della Conferenza.

Come abbiamo definito, si è aperto un periodo in cui le tendenze profonde dell’epoca imperialista delle guerre, delle crisi e delle rivoluzioni (Lenin) tornano ad essere in primo piano. In campo militare e geopolitico, si esprimono nella guerra in Ucraina, nelle crescenti tensioni tra USA e Cina, nella tendenza alla formazione di blocchi di potere conflittuali, ecc. Sul fronte economico, le prospettive incerte dell’economia internazionale – con la minaccia di nuove crisi bancarie e del debito. In termini di lotta di classe, in un nuovo ciclo stimolato dalle conseguenze della pandemia, della guerra e dell’irrigidimento della borghesia e dei suoi Stati. Di seguito tratteremo questi assi uno per uno.



PARTE 1

TENDENZE ALLA CRISI

Prospettive economiche incerte

Nel suo ultimo aggiornamento sulle prospettive dell’economia mondiale (aprile 2023), il FMI presenta ancora una volta uno scenario di incertezza, con una crescita tendenzialmente bassa – intorno al 3% – per i prossimi cinque anni (la proiezione a medio termine più bassa dal 1990).

Il FMI elenca una serie di elementi che spiegherebbero quelle che definisce “prospettive anemiche”: 1) l’inflazione – e le politiche monetarie di aumento dei tassi per abbassarla; 2) le turbolenze bancarie e finanziarie evidenziate dai fallimenti della Silicon Valley Bank e di altre banche di medie dimensioni; 3) le conseguenze della guerra in Ucraina, in particolare l’impatto delle sanzioni economiche; 4) la crescente frammentazione o la tendenza verso blocchi regionali come conseguenza della crisi della globalizzazione e delle catene di approvvigionamento, e soprattutto la disputa tra Stati Uniti e Cina.

Senza considerare i fattori “extra-economici” come la disputa interna tra Democratici e Repubblicani negli Stati Uniti sul tetto del debito, che ha riattivato le discussioni su un possibile default e sulla paralisi dello Stato americano a causa della mancanza di finanziamenti.

Nel contesto di queste tendenze, accelerate dalla pandemia e dalla guerra Russia/Ucraina-NATO, il crollo della Silicon Valley Bank, seguito da quello della Signature Bank e della First Republic Bank (poi acquistata da JP Morgan) ha riportato all’orizzonte l’inquietante prospettiva di una crisi del sistema bancario.

Sebbene si tratti di banche di medie dimensioni – e nel caso di SVB con un portafoglio clienti dominato da startup tecnologiche e criptovalute – la possibilità di una corsa agli sportelli non contenuta minacciava di colpire il sistema nel suo complesso. In effetti, l’effetto contagio ha attraversato l’Atlantico e ha raggiunto il Credit Suisse, la seconda banca svizzera, che ha dovuto essere salvata dalla Banca Nazionale Svizzera quando le sue azioni sono crollate.

Questa crisi ha messo a nudo le vulnerabilità del sistema bancario, che nel 2018, sotto gli auspici del governo di Donald Trump e il sostegno di un settore democratico, è stato liberato dalle normative (timide per la portata della crisi) che hanno seguito la Grande Recessione, come i cosiddetti “stress test” per le banche delle dimensioni di SVB. A questo si aggiunge la bolla delle startup, in particolare di quelle tecnologiche, che hanno ricevuto enormi investimenti di venture capital prima ancora di realizzare qualsiasi tipo di profitto. Dopo un’enorme espansione al culmine della pandemia, le grandi aziende tecnologiche hanno risposto alla crisi del settore concentrandosi e licenziando decine di migliaia di lavoratori.

Per evitare lo scenario di una crisi generalizzata, e vista la velocità della corsa (in 10 ore sono stati ritirati dalla SVB depositi per 42 miliardi di dollari), la Federal Reserve e il governo degli Stati Uniti hanno deciso di salvare tutti i depositi, compresi quelli non assicurati perché superiori al limite di 250.000 previsto dalla legge.

Dal punto di vista politico, il salvataggio è stato molto impopolare (“socialismo per i ricchi”, come ha detto B. Sanders). Per questo motivo, il Presidente Biden – che ha già annunciato che cercherà la rielezione – ha cercato di presentare questo salvataggio come “pagato da Wall Street” e non dai contribuenti perché le risorse provengono da un fondo finanziato dalle grandi banche. Tuttavia, è chiaro che si tratta di un massiccio trasferimento di denaro ai grandi investitori e capitalisti della Silicon Valley, tra cui i principali finanziatori delle campagne democratiche e anche i libertari di estrema destra simpatizzanti di Trump.

La rapida risposta della Fed e delle altre banche centrali ha contenuto per il momento questa serie di fallimenti e di corse agli sportelli, grazie a una combinazione di salvataggi che hanno protetto i bilanci bancari e a un’ulteriore spinta alla concentrazione bancaria, dato che grandi banche come JP Morgan si sono accaparrate le banche fallite a prezzi stracciati.

Tuttavia, il fatto che non abbia portato a scenari più catastrofici non significa che il pericolo di una nuova crisi bancaria o finanziaria sia definitivamente scomparso.

La guerra ucraina ha approfondito le tendenze strutturali che si stavano sviluppando, combinando aspetti economici, politici e geopolitici, nel contesto di un esaurimento (o di una profonda crisi) della globalizzazione neoliberista, evidenziata dalla Grande Recessione del 2008, e più in generale dal declino dell’egemonia statunitense e dall’emergere della Cina.

La causa immediata del crollo della SVB è l’impatto dell’aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve sull’esorbitante attività finanziaria che operava sulla base della premessa del costo del denaro prossimo allo zero. In questo senso, è solo la prima manifestazione delle conseguenze della fine dell’era del “denaro dolce” che ha prevalso negli ultimi 15 anni. I programmi di QE hanno iniettato enormi somme di denaro nell’economia, impedito i fallimenti bancari e mantenuto in attività le cosiddette “aziende zombie”, al costo che questa massa di denaro è andata principalmente a gonfiare gli attivi e la crescita esponenziale dell’indebitamento statale e privato.

La relazione tra la crisi e l’aumento dei tassi ha una certa analogia con la crisi delle società di risparmi e di prestiti (S&L) degli anni ’80, che crollò con il forte aumento dei tassi di interesse attuato dall’allora presidente della Fed, Paul Volcker. Anche se in questo caso i rialzi sono moderati rispetto all’inizio dell’amministrazione Reagan, la FED ha attuato in un anno il rialzo dei tassi più accelerato degli ultimi 40 anni. E lo stesso hanno fatto le banche europee.

La guerra in Ucraina ha esacerbato le tendenze inflazionistiche derivanti dalle conseguenze della pandemia, come le politiche di iniezione di denaro per stimolare l’economia e le strozzature nelle catene di approvvigionamento. Le sanzioni economiche imposte dalle potenze occidentali alla Russia hanno aggravato la situazione con l’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari, spingendo l’inflazione a livelli record da decenni per i paesi core.

Le tendenze protezionistiche che si sono sviluppate, o le parziali delocalizzazioni delle catene di approvvigionamento, devono essere lette in questo quadro più generale. L’imperialismo statunitense ha risposto con la guerra commerciale contro la Cina iniziata da Trump e in gran parte proseguita dalla presidenza Biden, che nel febbraio 2023 ha approvato il cosiddetto “Chips for America Act”, un programma di finanziamenti e stimoli statali all’industria dei semiconduttori statunitense per garantire il vantaggio tecnologico degli Stati Uniti sulla Cina e su altri concorrenti. In relazione a quest’ultimo punto, è in corso una discussione tra vari analisti – che ha attraversato anche i dibattiti della Conferenza TF – sulla portata e le conseguenze di questo tipo di “politica industriale”, incentrata per ora sulla produzione tecnologica nel contesto delle crescenti dispute tra potenze, della riconversione energetica e della corsa agli armamenti.

I governi e le banche centrali delle principali potenze hanno applicato la ricetta monetarista dell’aumento dei tassi d’interesse per raffreddare l’economia e quindi abbassare l’inflazione, cercando di evitare lo scenario della “stagflazione”, ovvero un’inflazione persistente unita alla recessione. L’economista marxista Michael Roberts suggerisce che questo scenario di recessione nei paesi centrali potrebbe essere combinato con una crisi del debito sovrano nella periferia, soprattutto nei paesi fortemente indebitati in dollari come Argentina, Pakistan o Egitto. Lo Sri Lanka potrebbe essere un’anticipazione di questo scenario.

La soluzione monetarista all’inflazione presuppone un attacco significativo alla classe operaia, schematicamente una recessione che porti a un aumento della disoccupazione che indebolisca la capacità di contrattare, organizzarsi e lottare per un calo sostanziale dei salari. Tuttavia, questa ricetta imposta all’inizio dell’amministrazione Reagan non è stata il prodotto di politiche monetarie, ma ha comportato grandi sconfitte per la classe operaia – sciopero dei controllori del traffico aereo negli Stati Uniti, minatori in Gran Bretagna. Questo è il contesto in cui si sta sviluppando una nuova ondata di lotta di classe.

PARTE 2

LA GUERRA IN UCRAINA E L’INASPRIMENTO DELLE TENSIONI TRA LE POTENZE

Lo scenario attuale della guerra in Ucraina e le pressioni militari per un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti

Come abbiamo sviluppato in varie elaborazioni, la guerra in Ucraina non è una guerra come le altre. Anche se con ritmi non necessariamente lineari, rappresenta l’inizio della messa in discussione aperta (anche militare) dell’attuale ordine mondiale. Questo coincide con l’esaurimento della “restaurazione borghese”, intesa come terza fase dell’epoca imperialista che comprendeva l’offensiva neoliberista (oltre alla caduta del Muro di Berlino e alla restaurazione capitalista nei paesi in cui la borghesia era stata espropriata) e che ha raggiunto i suoi limiti con la crisi capitalista del 2008.

Lo scenario di guerra in Ucraina rimane aperto e rappresenta un elemento centrale per l’evoluzione della nuova fase della situazione mondiale. Come ha sottolineato Claudia Cinatti in “Un anno dopo la guerra in Ucraina“: “nonostante la logica di fondo dell’escalation, la guerra è ancora limitata al territorio ucraino, anche se, man mano che la guerra si trascina e il coinvolgimento degli Stati Uniti e delle potenze della NATO si approfondisce, cresce il rischio di un’escalation o addirittura di un incidente non voluto”. È su questa linea sottile che si gioca il futuro della guerra. L’incidente dello scorso marzo con il drone statunitense MQ-9 Reaper nei pressi della Crimea (a 60 chilometri dal porto di Sebastopoli), in cui un caccia russo, a prescindere dai dettagli, ha finito per abbatterlo, è un caso emblematico. Come sappiamo, la nebbia della guerra e il fatto che le informazioni provenienti dal campo di battaglia facciano parte del conflitto rendono difficile prevedere quali saranno le prossime mosse e ci lasciano nel regno della speculazione. Questa speculazione è necessaria perché tutto indica che ci stiamo avvicinando a un nuovo momento della guerra, di cui si parla in termini di “offensiva di primavera” troppo annunciata.

Finora possiamo distinguere tre fasi sul campo di battaglia: 1) la prima, all’inizio dell’invasione, in cui l’esercito russo ha sviluppato una sorta di guerra lampo, una battaglia in profondità, che comprendeva l’avanzata massiccia dei carri armati verso Kiev. Con il tempo è diventato più chiaro che l’intenzione di Putin all’epoca non fu mai quella di occupare la città ma, sulla base dei rapporti dell’intelligence, si basava sull’ipotesi di un crollo del governo di Zelenskyy, che ovviamente non si verificò. 2) Una seconda fase, caratterizzata dal ritiro dall’assedio di Kiev, dalla riorganizzazione e dal dispiegamento delle truppe russe nel sud e nell’est dell’Ucraina. In questa fase, i progressi russi hanno permesso alle sue forze di conquistare il principale porto sul Mar d’Azov (e il Donbas) e di stabilire un corridoio terrestre dalla penisola di Crimea ai territori della regione del Donbas sotto il suo controllo. A un certo punto si è ipotizzato che queste conquiste sarebbero state estese alla parte di Odessa, ma non è stato così. 3) Una terza fase – o parte della seconda, a seconda di come la si voglia vedere – è stata segnata dalla dichiarazione di annessione di Lugansk, Donetsk, Zaporiyia e Kherson. Seguirà una controffensiva ucraina nell’Oblast’ di Kherson, che costringerà le truppe russe a posizionarsi dall’altra parte del fiume Dnieper, sul fronte meridionale. Le truppe russe ripiegheranno anche nell’Oblast’ di Kharkov, sul fronte orientale. Ci sarà una lotta per consolidare le posizioni a est attraverso l’uso massiccio dell’artiglieria da entrambe le parti, con una significativa preminenza russa e con il gruppo Wagner che giocherà un ruolo di primo piano nelle zone più calde.

Si trattò di una fase estesa di una guerra di logoramento, il cui simbolo fu la battaglia per la città di Bachmut. Questa fase continua fino ai giorni nostri. La domanda da porsi, ovviamente, è cosa succederà dopo. Anche se gli elementi per rispondere a questa domanda sono del tutto insufficienti e sono pieni di operazioni di ogni tipo, vale la pena fare delle ipotesi.

A questo proposito, è necessario distinguere due livelli: uno che ha più a che fare con la tattica, l’altro con la strategia di guerra.

a) Il primo livello è quello più tattico. Sta prendendo forma una dura “guerra di logoramento” che non si vedeva da tempo. È importante notare che una caratteristica distintiva di questo tipo di guerra è che le parti cercano di logorarsi a vicenda attraverso la graduale distruzione di materiale bellico e truppe. La forza si confronta con la forza. Non ci si aspetta un “colpo di grazia”, ma si combatte centimetro per centimetro. Il problema è chi si consuma per primo.

La guerra di logoramento è stata costosa per entrambe le parti, ma a causa dell’asimmetria tra Russia e Ucraina, il peso relativo delle perdite per quest’ultima sarebbe molto maggiore. Questo confronto è fondamentale perché, sebbene le forze ucraine godano di ampi aiuti militari occidentali, sia per l’imperialismo statunitense che per la NATO si tratta di una guerra per procura, il che significa, tra le altre cose, non mettere in campo le proprie truppe. I soldati, così come i morti e i feriti, appartengono quindi alle forze ucraine.

Zelenskyy sembra scommettere sul lancio della controffensiva di primavera, che potrebbe essere l’ultima possibilità per l’Ucraina di riconquistare parte del territorio. Nel complesso, sembra estremamente improbabile che riesca a cacciare le forze russe dal territorio occupato. In questo scenario, tatticamente il rapporto di forza sembra più favorevole alle forze russe, nonostante il loro logoramento.

b) Al secondo livello, più strategico. La strategia dell’imperialismo statunitense, definita in modo schematico, è quella di logorare la Russia utilizzando le truppe ucraine come “carne da cannone”. Questa politica è sostenuta da Zelenskyy con l’argomento del recupero di tutto il territorio ucraino che, in termini militari, supera di gran lunga le possibilità delle forze ucraine, a meno che non ci sia un cambiamento radicale delle condizioni attuali.

L’imperialismo statunitense ha perseguito questa strada con un certo successo per quanto riguarda il logoramento russo. La domanda che ci si pone a questo punto è quale sia il limite della strategia di utilizzare le forze ucraine per condurre una guerra di logoramento per procura contro una potenza come la Russia, una guerra che dipende, al di là di ogni aiuto militare, dallo sforzo bellico esclusivo delle logore forze ucraine sul campo.

In questo senso, di fronte al logoramento delle truppe ucraine, l’imperialismo statunitense può continuare a intensificare il suo intervento e scommettere su una maggiore debolezza della Russia, oppure può proporre di preparare un qualche scenario l’anno prossimo per ridurre l’intensità dei combattimenti, per adottare misure volte a realizzare una sorta di armistizio a medio termine, in cui nessuna delle due parti rinuncerebbe alle proprie pretese ma che in qualche modo “congelerebbe il conflitto”.

Si tratta di una discussione in corso all’interno dell’imperialismo statunitense, su cui torneremo più avanti. Per l’imperialismo statunitense, continuare la guerra ha, tra l’altro, il vantaggio di indebolire ulteriormente la Russia, riducendo ulteriormente la dipendenza dei suoi alleati dalla Russia, in particolare “sganciando” la Germania dalla Russia. Tra i costi di una guerra lunga ci sono l’aumento del rischio di escalation che coinvolga direttamente i membri della NATO, la minore capacità degli Stati Uniti di concentrarsi sulle proprie priorità in Oriente e la maggiore dipendenza della Russia dalla Cina. Si tratta di una discussione sui limiti che l’imperialismo statunitense può raggiungere per quanto riguarda l’obiettivo di indebolire la Russia.

Da un punto di vista strategico, e senza una svolta importante nella guerra che oggi non è in vista, qualsiasi vittoria tattica parziale per la Russia in termini di guadagni territoriali è un trionfo di Pirro di fronte al logoramento che comporterebbe anche solo sostenere questi stessi guadagni. In ogni caso, la Russia avrà meno libertà d’azione (dovrà fare più affidamento sulla Cina, la Finlandia è diventata membro della NATO e la Svezia si sta preparando a seguirla) e non più di prima della guerra. Ma la portata di ciò resta da vedere.

Tuttavia, in termini globali – in termini di “grande strategia”, si potrebbe dire – non è detto che l’indebolimento della Russia si traduca in un rafforzamento degli Stati Uniti. Tuttavia, quest’ultima, come si dirà più avanti, nonostante i suoi crescenti tratti imperialisti, non è attualmente in grado di contestare con successo il primato globale nei confronti dell’imperialismo statunitense. Pertanto, l’esito globale di questa configurazione è ancora aperto.

Questi elementi rendono lo scenario più volatile nel quadro di una guerra che molto probabilmente si prolungherà e il cui esito effettivo non è ancora in vista.

L’evoluzione del conflitto in Ucraina e le nostre definizioni politiche



Come abbiamo sottolineato, la principale novità della situazione attuale in termini di guerra è lo scoppio di una guerra interstatale con il coinvolgimento di potenze da entrambe le parti, anche se gli Stati Uniti e la NATO agiscono come proxy.

La politica degli Stati Uniti e della NATO che viene portata avanti nella guerra in Ucraina è la politica imperialista di “accerchiamento” della Russia attraverso l’espansione della NATO verso est, pur senza arrivare a un confronto militare diretto. A ciò si aggiunge l’interferenza nelle cosiddette “rivoluzioni colorate”, che cercano di capitalizzare le rivolte contro i regimi autoritari per espandere l’influenza degli Stati Uniti.

La politica di Putin con l’invasione dell’Ucraina è quella di ricreare uno status di potenza militare per la Russia sostenendo l’oppressione nazionale dei popoli vicini. Agisce come una sorta di “imperialismo militare”, anche se non si qualifica come paese imperialista nel senso preciso del termine, poiché non ha una proiezione internazionale significativa dei suoi monopoli e delle sue esportazioni di capitale, ma esporta essenzialmente gas, petrolio e materie prime, ecc. Il suo “status” più permanente nel sistema degli Stati dipenderà dall’esito della guerra.

La politica del governo Zelenskyy, che viene portata avanti durante la guerra, è quella di subordinare l’Ucraina alle potenze occidentali. Il processo politico che l’Ucraina sta attraversando da decenni è incomprensibile al di fuori di una traiettoria a pendolo segnata dal confronto tra le oligarchie capitaliste locali “filo-russe” e “filo-occidentali”. Ciò include la “rivoluzione arancione” del 2004 e la sua continuazione con Euromaidan nel 2014. Intorno a questi scontri la divisione si è approfondita, alimentata dagli interessi delle diverse fazioni dell’oligarchia locale. Tutto ciò è stato esacerbato dall’esistenza di una significativa minoranza russofona (circa il 30% della popolazione) e dall’ascesa di gruppi nazionalisti di estrema destra. Una guerra civile a bassa intensità che risale al 2014. Questa minoranza russofona è stata oggetto di misure oppressive, tra cui restrizioni sull’uso della lingua e attacchi da parte di gruppi di estrema destra sponsorizzati dallo Stato.

L’Ucraina è un tassello fondamentale per l’imperialismo statunitense e la NATO per “contenere” la Russia e indebolirla come potenza; il piano massimo sarebbe quello di riprendere il percorso di subordinazione all’ordine statunitense iniziato con la restaurazione capitalista. Dal 2014/2015, la NATO ha comandato il processo di riforma delle Forze Armate ucraine, compresi gli armamenti e i finanziamenti. Nel 2020 la NATO le ha concesso lo status di “partner di maggiore opportunità” e il vertice NATO del 2021 ha riaffermato l’accordo strategico secondo cui l’Ucraina sarebbe diventata un membro dell’Alleanza, senza però raggiungerlo. L’imperialismo statunitense, attraverso la NATO, svolge un ruolo di direzione politico-militare della parte ucraina nel proprio interesse: indebolire la Russia e allineare i suoi alleati nella disputa con la Cina.

In questo quadro, distinguiamo tra le sanzioni (la “guerra” economica) di cui le potenze occidentali sono dirette protagoniste e la guerra vera e propria come “battaglia campale tra uomini e macchine” che può influenzare in modo decisivo l’ordine internazionale, in cui gli Stati Uniti e la NATO hanno ampliato la loro influenza (intelligence, armamenti, comando, addestramento, finanziamento, ecc.

È importante tenere presente che questa definizione non è definitiva e che ci sono fattori nella guerra stessa che spingono per un maggiore coinvolgimento degli Stati Uniti. Se e nella misura in cui questo cambierà, la nostra posizione dovrebbe essere più vicina, con le dovute avvertenze, a quella delineata da Trotsky (“Osservazioni sulla Cecoslovacchia“) nel caso della crisi dei Sudeti del 1938. In quel caso, di fronte all’annessione da parte di Hitler di quella che allora era parte della Cecoslovacchia con l’argomentazione di proteggere la popolazione tedesca in quel territorio, Trotsky propone una politica direttamente disfattista da entrambe le parti, in quello che sarebbe stato uno dei prolegomeni della Seconda Guerra Mondiale (alla fine le principali potenze europee, senza la Cecoslovacchia, avrebbero firmato gli Accordi di Monaco e riconosciuto i Sudeti come territorio tedesco). Allo stesso tempo, in contrasto con coloro che, con un discorso imperialista “democratico”, parlavano della difesa della democrazia cecoslovacca, Trotsky sottolineava l’oppressione, all’interno del paese, da parte dei cechi nei confronti degli slovacchi e dei tedeschi dei Sudeti, tra gli altri.

La nostra politica fin dall’inizio del conflitto, che consideravamo corretta, riassunta nella dichiarazione del FT, era: “No alla guerra! Le truppe russe fuori dall’Ucraina. La NATO fuori dall’Europa orientale. No al riarmo imperialista. Per l’unità della classe operaia internazionale. Per una politica indipendente in Ucraina per affrontare l’occupazione russa e la dominazione imperialista”. Così, all’inizio del conflitto abbiamo sottolineato la rilevanza dell’elemento dell’autodeterminazione nazionale, evidenziando allo stesso tempo le misure oppressive contro la minoranza russofona, tra i fattori da tenere in considerazione per una politica indipendente nel conflitto, segnato dall’invasione russa e dall’intervento per procura degli USA e della NATO. Tuttavia, man mano che l’intervento diretto degli USA e della NATO si espande (e si è già espanso), questo elemento di autodeterminazione nazionale passerà sempre più in secondo piano nel determinare la nostra politica, poiché diventerà subordinato al confronto militare tra le potenze.

Contro il militarismo e il pacifismo borghese nelle sue due varianti: filo- NATO e filo-russo/cinese



Nel centro-sinistra e nella sinistra possiamo individuare, con diversi gradi di peso, quattro gruppi di posizioni che si allineano agli schieramenti in lotta. Da un lato, le correnti che difendono l’intervento in guerra di uno o dell’altro “campo” e, dall’altro, quelle che difendono una sorta di “pace democratica” imperialista basata sulla diplomazia di uno o dell’altro campo.

La maggior parte del centro-sinistra internazionale si sta piegando alla propaganda promossa dalla stragrande maggioranza dei media mainstream occidentali fin dall’inizio della guerra, che cerca di utilizzare il ripudio dell’invasione reazionaria dell’Ucraina da parte di Putin per presentare la NATO come un difensore della pace e della democrazia. Buona parte della sinistra anche di matrice trotskista, con sfumature e intensità diverse, si è allineata a questa politica (LIT-CI, UIT-CI, SU, ecc.). Fin dall’inizio del conflitto abbiamo sviluppato diverse polemiche in questo senso. Alcune di queste correnti hanno fatto dello slogan “armi per l’Ucraina” una bandiera al di fuori di qualsiasi delimitazione di classe, collocandosi di fatto nel campo pro-NATO.

D’altra parte, su scala minore, alcuni partiti comunisti e settori del populismo latinoamericano presentano Putin – e un blocco con la Cina – come una sorta di alternativa all’imperialismo e sostengono che l’invasione dell’Ucraina sia una misura necessaria di “difesa nazionale” da parte della Russia contro la NATO.

Un’altra posizione, piuttosto diffusa, è quella assunta dalla maggior parte della sinistra riformista in Europa (si veda la polemica di Santiago Lupe) che comprende settori di Die Linke in Germania, La France Insumise, Syriza in Grecia, Podemos e il PCE nello stato spagnolo, ecc. In questi casi criticano l’invasione russa e in parte anche la reazione della NATO e chiedono un cessate il fuoco e la mediazione dell’UE per facilitare i negoziati di pace. Il contenuto di classe di queste proposte è l’articolazione di una “altra politica estera” più efficace per la difesa degli interessi degli Stati dell’UE, cioè dei loro imperialismi.

Infine, una variante di questa politica pacifista si basa sull’idea che la potenza cinese sarebbe una sorta di alternativa, se non progressiva almeno più benevola, all’egemonia dell’imperialismo statunitense. Ne è espressione Rafael Poch de Feliú, che sostiene il “multilateralismo”, critica la subordinazione dell’Europa agli USA ed esalta la tradizione “non egemonica” della Cina, che attualmente sta facendo propaganda con la sua “proposta di pace”, oppure ripone le sue speranze in un presunto multilateralismo dei “non allineati” nello stile del Brasile di Lula. Maurizio Lazzarato, con cui abbiamo discusso in “Oltre la restaurazione borghese“, pur affermando che “la pace non è un’alternativa”, inserisce un’idea di “male minore” che si orienta in una direzione simile con l’argomentazione che l’imperialismo statunitense “è molto più pericoloso di quello della Cina, della Russia o di qualsiasi altro paese, che non ha ancora gli strumenti militari e finanziari per saccheggiare il mondo come fanno ora gli americani”. D’altra parte, ci sono casi come quello di Gilbert Achcar, che ha sostenuto un campo allineato con quello dell’Ucraina/NATO e, più recentemente, ha denunciato l’amministrazione Biden per aver ostacolato la proposta cinese come percorso di “pace”.

La verità è che la Cina, sebbene il suo accesso a tutta l’Europa orientale sia stato ostacolato dalla guerra, mira a trarre vantaggio dalle conseguenze della guerra, ottenendo carburante a basso costo e nuove condizioni per l’acquisizione di tecnologia militare, ad esempio, e facendo avanzare la Via della Seta via terra attraverso Kazakistan, Turkmenistan, Kirghizistan e Uzbekistan. Il suo “modello” si basa su un regime monopartitico e su sindacati statalizzati e burocratici che garantiscono una dura disciplina della sua enorme classe operaia, una base inevitabile per una crescita economica che ha avvantaggiato grandi aziende straniere e nazionali, seguendo le regole del sistema capitalistico internazionale (FMI, WTO, ecc.).

Tutte queste posizioni finiscono per collocarsi dietro uno dei “campi” reazionari in lotta, postulando una vittoria del campo dell’Ucraina/NATO o di Putin, oppure creando illusioni in una soluzione di “pace” imperialista, articolata dall’UE o dalla Cina, quando la guerrafondaia delle grandi potenze è in pieno svolgimento. Il compito dei rivoluzionari è quello di formare un polo contro la guerra in Ucraina, che si schieri per l’unità internazionale della classe operaia con una politica indipendente, per il ritiro delle truppe russe, contro la NATO e gli armamenti imperialisti, per un’Ucraina operaia e socialista, nella prospettiva degli Stati Uniti dei socialisti d’Europa.

Veniamo da decenni di globalizzazione imperialista guidata indiscutibilmente dagli Stati Uniti. Ecco perché è importante, nello scenario di crescenti dispute tra le potenze, andare contro tutte le illusioni del “multilateralismo”. Non esiste un multilateralismo di sinistra. Contro le visioni che ripongono le loro speranze nell’equilibrio tra le potenze capitaliste e i blocchi regionali di Stati, la lotta per seminare una politica internazionalista proletaria è di primo ordine. A queste varianti è necessario opporre un anti-imperialismo e un internazionalismo che unisca la classe che compone gli oltre tre miliardi di lavoratori del pianeta con i popoli oppressi del mondo per porre fine al sistema capitalista.

Politica interna e internazionale: i crescenti attriti borghesi



Nel contesto dell’esaurimento dell’avanzata unilaterale dell’integrazione mondiale egemonizzata dagli USA, si acuisce la contraddizione tra l’integrazione internazionale delle forze produttive e il ritorno del militarismo delle potenze. La guerra in Ucraina e le crescenti tensioni geopolitiche in generale stanno penetrando sempre più nella politica interna dei vari Stati, soprattutto di quelli imperialisti. Lo stanno facendo a un livello molto più alto di quello a cui eravamo abituati nei decenni precedenti. Se la guerra si prolungherà e il militarismo avanzerà, come tutto lascia presagire, e tanto meno se ci sarà un’impennata negli scontri militari, tutto ciò non potrà che aggravarsi.

Thomas Friedman ha raccontato che da un pranzo con Biden ha capito tra le righe che “nonostante abbia unito l’Occidente, teme di non poter unire gli Stati Uniti”. Le voci repubblicane si levano sempre più in opposizione all’intervento degli Stati Uniti nella guerra in Ucraina. Trump sostiene che la guerra poteva essere evitata e si candida a “prevenire la terza guerra mondiale” con una retorica più isolazionista. Ron DeSantis, che rappresenta il Trump mite su cui punta l’establishment repubblicano, si è spinto fino a dire che l’Ucraina non è un interesse strategico degli Stati Uniti e che questi ultimi non dovrebbero prendere posizione in una disputa tra russi e ucraini. Il consenso a favore della guerra in Ucraina, pur essendo ancora maggioritario secondo i sondaggi, mostra segni di sfilacciamento ai vertici. Ulteriori battute d’arresto dell’Ucraina nel teatro delle operazioni potrebbero minarlo ulteriormente. Ciò indica anche un momento delicato per quanto riguarda la guerra in Ucraina in relazione agli Stati Uniti.

Il vero consenso tra le classi dirigenti statunitensi riguarda il confronto con la Cina. Trump aveva già messo in campo una politica più aggressiva di “guerra commerciale” come parte di un processo di riaggiustamento strategico delle catene del valore che sta proseguendo con Biden che sta preparando il terreno per un ulteriore scontro. A questo “disaccoppiamento”, gli Stati Uniti vogliono spingere anche l’Europa, a partire dal disaccoppiamento della Germania dalla Russia, sfruttando il più possibile la guerra in Ucraina.

Il coinvolgimento degli Stati Uniti nell’attacco al Nordstream mette sul tavolo qualcosa che è più o meno ovvio per una parte della classe dirigente tedesca: l’escalation contro la Russia favorita dagli Stati Uniti è chiaramente volta a privilegiare i loro interessi a scapito di quelli dell’Europa e della Germania in primo luogo. Un elemento che, ad esempio, l’estrema destra di Alternativa per la Germania (AfD) sta utilizzando sempre più spesso. In un’intervista rilasciata a un media cinese, il deputato dell’AfD Steffen Kotré ha descritto l’esplosione del gasdotto come un atto di terrorismo di stato perpetrato dagli USA. D’altra parte, molte delle sue principali transnazionali, come Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens o BASF, tra le altre, stanno cercando di rafforzare le relazioni con la Cina, con la cui economia sono ampiamente integrate e da cui dipendono, mentre altre si recano negli Stati Uniti per sfuggire ai costi energetici più elevati.

In questo quadro, le tensioni tra i diversi settori borghesi di ciascun imperialismo, tra quelli più transnazionalizzati e quelli meno, tra coloro le cui imprese sono più strettamente legate alla piattaforma cinese o statunitense e così via, si trasformeranno in dispute sempre più aperte man mano che le tensioni militari e geopolitiche e l’articolazione dei blocchi progrediranno. In altre parole, la politica nazionale non riguarderà più semplicemente le diverse politiche di gestione del capitalismo locale e il suo migliore o peggiore posizionamento sotto l’ombrello degli Stati Uniti, ma, in prospettiva, veri e propri allineamenti di sostanza, di confronto amico/nemico nell’arena internazionale. Si tratta di una questione importante che fa sì che la politica all’interno dei regimi borghesi assuma un aspetto più “classico” in termini di epoca imperialista.

L a dinamic a degli allineamenti



Di fronte al blocco guidato dagli Stati Uniti, esiste un “blocco in costruzione” meno consolidato e fluido, che ha al centro un’alleanza tra Russia e Cina che ha iniziato a prendere forma e che ha agito come polo di attrazione per diversi paesi “emergenti”. Nel contesto della guerra in Ucraina, la Cina sostiene la Russia, ma assume pubblicamente una posizione di finta neutralità. Gli scambi commerciali tra i due Paesi sono sempre più intensi. Nel 2022, le esportazioni cinesi verso la Russia sono aumentate del 12,8% – con una grande quota di macchinari, automobili e pezzi di ricambio – e le esportazioni di petrolio russo verso la Cina sono aumentate del 44% in termini di dollari, mentre le esportazioni di gas sono più che raddoppiate. In questo contesto, con la guerra in Ucraina e le crescenti tensioni sino-statunitensi sullo sfondo, Xi Jinping ha recentemente compiuto il suo viaggio ufficiale in Russia, con un’agenda che comprendeva non solo la guerra in Ucraina (dove la Cina si propone come “promotrice della pace”) ma anche l’approfondimento dei legami strategici tra i due Paesi e il panorama del “fronte orientale” nel Pacifico, dove gli Stati Uniti hanno una politica sempre più ostile per accerchiare la Cina.

Mentre gli Stati Uniti sono riusciti ad allineare l’Europa e il blocco con il Giappone, l’Australia e la Corea del Sud alle loro spalle e un intero settore di paesi ha votato a favore delle sanzioni contro la Russia, un altro settore non le ha sostenute all’ONU. Come sottolinea Claudia Cinatti nell’articolo sopra citato, a differenza di quanto accadeva durante la Guerra Fredda, la maggior parte dei Paesi ha sviluppato una “dipendenza incrociata” da Stati Uniti, Cina e Russia, il che significa che stanno cambiando le loro posizioni, gestendo i loro allineamenti in base a interessi economici, di sicurezza o persino di affinità politica. Russia e Cina, come abbiamo detto, fungono da polo di attrazione per diversi paesi del cosiddetto “sud globale”, tra cui potenze regionali come l’India, gran parte dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina e persino alleati storici come l’Arabia Saudita (e persino Israele), che per vari interessi nazionali, non sempre convergenti, non si sono allineati agli Stati Uniti nelle votazioni dell’ONU.

In questo contesto, la diplomazia cinese ha colto di sorpresa gli americani agendo da “aggiustatore” nelle relazioni tra l’Arabia Saudita e l’Iran. Quest’ultimo conta sul sostegno poco velato della Cina per eludere le sanzioni “occidentali” sulla vendita del suo petrolio e fare progressi nel commercio di armi con la Russia. D’altra parte, in Africa, la Cina è diventata di recente il principale partner commerciale di diversi Stati, a scapito di Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Mosca ha acquisito un peso crescente in paesi come il Mali o il Burkina Faso a scapito della Francia, come dimostra il recente tour di Lavrov, che può essere visto come un’immagine speculare del movimentato tour di Macron, che ha dovuto affrontare le critiche pubbliche del presidente del Congo.

L’ascesa del militarismo imperialista e lo scenario orientale



Lo scontro tra l’integrazione globale sotto l’egemonia degli Stati Uniti, attualmente in crisi, e l’intensificazione della sfida a questo ordine mondiale da parte delle cosiddette potenze “revisioniste” segna le coordinate della politica perseguita nella guerra in Ucraina. Si tratta di mettere in discussione questo ordine unipolare, ognuno dei quali lo fa, per il momento, nei termini in cui gli Stati Uniti gli presentano il conflitto. Nel caso della Russia in termini direttamente militari, nel caso della Cina ancora in termini di “guerra” economica, anche se con tensioni crescenti in campo militare. Mentre nel caso della Russia abbiamo sottolineato che agisce come una sorta di imperialismo militare, nel caso della Cina riteniamo che abbia tratti imperialisti. Lo dimostrano gli accordi finanziari e commerciali in cambio di un accesso privilegiato al saccheggio delle materie prime, lo scambio di crediti per i diritti di sfruttamento delle risorse in Africa e in America Latina, ad esempio, la sua incipiente vocazione politica di cercare di essere un fattore nelle decisioni interne di alcuni paesi della periferia capitalista, la stessa Silk Belt and Road Initiative, oltre a molti altri aspetti.

È importante distinguere tra l’attuale rafforzamento di queste caratteristiche imperialiste e la costituzione di un’egemonia globale alternativa da parte della Cina, che implicherebbe un livello di confronto molto più elevato. La possibilità di qualsiasi tipo di “successione” all’egemonia statunitense non sarà in nessun caso pacifica ed evolutiva, cioè non avverrà senza guerre su larga scala. Ciò implica anche una riflessione sul ruolo di grandi potenze come la Germania e il Giappone in questa disputa.

Attualmente, la novità è che la disputa tra Cina e Stati Uniti, inizialmente inquadrata in termini di “guerra economica”, va sempre più di pari passo con l’aumento delle tensioni geopolitiche/militari su Taiwan e sul controllo del Mar Cinese Meridionale e sta diventando uno degli scenari più seri per un eventuale scontro tra le due grandi potenze di oggi. Alla progressiva militarizzazione dell’area si è aggiunto di recente l’accordo militare tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia (AUKUS) sui sottomarini nucleari a propulsione nucleare, che consente all’Australia di accedere a questa tecnologia segreta degli Stati Uniti (precisando che i sottomarini non trasporteranno armi nucleari). L’accordo mira ad adeguare la presenza militare occidentale nel Pacifico. Il primo obiettivo è quello di schierare, a partire dal 2027 e a rotazione, quattro sottomarini statunitensi e un sottomarino britannico nella base australiana di Perth.

Al momento né gli Stati Uniti né la Cina sembrano volere una guerra per Taiwan. Tuttavia, una serie di azioni ostili (la visita di Pelosi, l’esercitazione militare cinese in prossimità di Taiwan, l’avanzata dell’AUKUS, le esercitazioni militari congiunte tra Cina, Iran e Russia nel Golfo di Oman, ecc.) e misure commerciali rilevanti come le restrizioni sul mercato internazionale dei microchip contro la Cina a partire da ottobre 2022 stanno prendendo forma. Alla fine di gennaio di quest’anno Biden ha raggiunto un accordo con i Paesi Bassi e il Giappone per aderire ai controlli sulle esportazioni di semiconduttori. Il percorso incrementale di queste misure significa che dobbiamo affrontare l’eventualità di uno scenario di confronto militare intorno a Taiwan. Ovviamente, un conflitto di tale portata, anche nell’ipotetico scenario circoscritto alle isole Matsu di Taiwan al largo delle coste cinesi, avrebbe, non solo dal punto di vista militare ma anche in termini di capitalismo globale, il potenziale di “destabilizzare” il mondo. Vale la pena notare che Taiwan, sede della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), è il più grande produttore di semiconduttori al mondo, mentre la Cina è il più grande importatore di chip al mondo. Si tratta di un mercato in cui è molto difficile sostituire la produzione e che, in caso di guerra, verrebbe gravemente colpito. Questo è un elemento importante nei calcoli di tutti i potenziali attori, a partire ovviamente dalla Cina.

Un conflitto di questo tipo non sembra essere il più probabile nell’immediato futuro e non è escluso che nel mezzo delle tensioni ci siano momenti di distensione. Ciò che si può affermare, tuttavia, è che molte delle misure sopra menzionate fanno parte dei preparativi per un possibile conflitto futuro, il che di fatto aumenta le prospettive di un conflitto militare, anche al di là delle intenzioni originarie delle parti. La forma concreta in cui potrebbe scoppiare un conflitto militare dipende da molteplici elementi che rendono ogni ipotesi solo una speculazione. Il suo inizio potrebbe prendere diverse strade, dalla già citata invasione delle isole Matsu a un blocco dell’isola da parte della Cina come ritorsione per un’azione di qualche tipo, come una dichiarazione di indipendenza o una svolta nella partnership militare con gli Stati Uniti. L’importante, in questo quadro, è definire i criteri con cui noi, internazionalisti socialisti rivoluzionari, dovremmo posizionarci di fronte a un ipotetico conflitto armato tra Cina e Stati Uniti su Taiwan.

A tal fine dobbiamo partire dalla politica che ciascuna parte perseguirebbe in guerra. Nel caso degli USA, si tratterebbe di una continuazione della loro politica imperialista di integrazione mondiale (globalizzazione) basata sulla subordinazione della Cina capitalista e della Russia e, più specificamente, dei loro tentativi di impedire alla Cina di continuare ad avanzare come potenza mettendo in discussione il ruolo egemonico in declino degli USA.

Nel caso della Cina, si tratta di una continuazione della politica del PCC che ha ripristinato il capitalismo in Cina. Questa è stata portata avanti durante la fase precedente sotto gli auspici del capitale finanziario internazionale, in particolare di quello americano. Tuttavia, a causa del peso specifico che la sua economia stava acquisendo, aveva bisogno – e ha sempre più bisogno – di proiettare il capitalismo cinese in termini imperialisti. Lontano dall’ideologia che la presenta come una potenza più benigna e “non egemonica”, l’attuale disputa imperialista con il resto delle potenze è il corso più o meno inevitabile dell’emergere della Cina capitalista del XXI secolo. In altre parole, un’eventuale invasione di Taiwan non sarebbe affatto una misura difensiva, come potrebbe essere, ad esempio, quella di uno Stato operaio che sta per essere attaccato, come Trotsky sottolineò a proposito della Finlandia nel 1939, anche se l’azione della burocrazia di allora, dal suo punto di vista, portò più danni che benefici. Si tratterebbe invece di un’estensione della politica restauratrice, in cui la Cina capitalista di oggi cerca di rompere l’accerchiamento per amplificare i suoi tratti imperialisti traducendo la sua influenza economica globale in potenza politico-militare.

Nel caso di Taiwan, dall’emergere della Cina come potenza capitalista e dalle sue crescenti dispute con gli Stati Uniti, la sua politica è stata sempre più combattuta tra i due poli. Ciò può essere fatto risalire al 1986 con la creazione del Partito Democratico Progressista (DPP), che è arrivato a raggruppare gran parte delle correnti che spingono per l’indipendenza di Taiwan. Nel 2014 ha avuto luogo il movimento del Girasole, nell’ambito del quale circa 200 studenti hanno occupato il parlamento contro l’accordo di libero scambio con la Cina (Trade in Services Agreement) promosso dal governo di Ma Ying-jeou del Koumintang, che godeva del sostegno di gran parte della borghesia taiwanese. L’accordo non si è concretizzato e alla fine, nel 2016, Tsai Ing-wen del DPP ha assunto la presidenza ed è stata rieletta nel 2020. Attualmente, la politica taiwanese incarnata dal governo del Partito Democratico Progressista di Tsai Ing-wen consiste in un allineamento sempre più offensivo con l’imperialismo statunitense. Un allineamento che non è privo di tensioni interne. Recentemente, mentre Tsai Ing-wen si recava negli Stati Uniti, Ma Ying-jeou si è recato in Cina, mettendo in luce le tensioni interne che attraversano l’isola e la sua stessa borghesia tra gli affari con la Cina e la dipendenza politica, economica e militare dagli Stati Uniti.

In breve, nel caso di un confronto militare tra Cina e Stati Uniti su Taiwan, partendo dalla definizione dei tratti imperialisti della Cina, si tratterebbe di una guerra reazionaria in cui il disfattismo di entrambe le parti verrebbe posto come definizione di base. Lo sviluppo concreto della guerra imporrà eventuali ulteriori definizioni che si renderanno necessarie. Questa definizione della posizione dei socialisti internazionalisti di fronte a un eventuale conflitto di questo tipo è oggi fondamentale.

PARTE 3

TENDENZE PRE-RIVOLUZIONARIE NELLA LOTTA DI CLASSE

Guerra, crisi e lotta di classe



Le condizioni più generali stanno portando a un nuovo ciclo di lotta di classe. Le conseguenze della guerra, oltre a quelle della pandemia, hanno già avuto un effetto immediato sulle condizioni oggettive alla base dei processi principali. L’inflazione dei prezzi dei carburanti e dei fertilizzanti è stata un fattore chiave delle rivolte in Sri Lanka e in Perù. In Europa i livelli storici di inflazione hanno caratterizzato i crescenti scioperi nel Regno Unito, sono anche una componente della Francia segnata dalla lotta contro la riforma delle pensioni, mentre in Grecia l’incidente ferroviario di fine febbraio è stato il catalizzatore di una crisi più generale dopo anni di aggiustamento. Se dovessero svilupparsi nuovi capitoli della crisi economica internazionale, essi estenderanno ed esacerberanno queste tendenze.

I precedenti cicli di lotta di classe – iniziati rispettivamente nel 2010 e nel 2019 – pur essendo stati segnati dalla crisi storica del capitalismo del 2008, che ha comportato un enorme salto di qualità nelle disuguaglianze, non hanno avuto come sfondo catastrofi della portata di quelle della prima metà del XX secolo. Con la guerra in Ucraina, gli effetti residui della pandemia e ancor più se si svilupperanno le contraddizioni che attraversano l’economia mondiale, questa situazione sta iniziando a cambiare e il capitalismo si sta progressivamente avvicinando a scenari più “classici” in termini di maggiori scontri tra classi. Va chiarito che con “più classico” non intendiamo ovviamente un ritorno all’inizio del XX secolo, il mondo attuale è molto diverso sotto molti aspetti (vedi “Oltre la restaurazione borghese”) e in termini di soggettività della classe operaia c’è un’enorme distanza tra la situazione attuale, in cui veniamo da decenni di “restaurazione borghese”, e quella dell’inizio del secolo scorso segnata dall’emergere delle grandi organizzazioni operaie (partiti operai, sindacati, ecc.) e poi dalla rivoluzione russa. Nel complesso, ciò implica che dobbiamo prepararci a nuove forme di lotta di classe, più radicali di quelle che abbiamo visto negli ultimi tempi e, a loro volta, articolare forme di intervento che rispondano alla situazione concreta (ad esempio, intorno alla lotta per il fronte unito, tattiche come i “comitati d’azione”, a cui faremo riferimento di seguito).

Le condizioni geopolitiche ed economiche incoraggiano anche i governi a essere più duri nell’affrontare le sfide della lotta di classe. Il Perù è un caso emblematico, dove il regime, nonostante l’accumulo di morti, non ha ceduto di un millimetro e ha mantenuto, se non il piano iniziale che prevedeva che Boluarte terminasse il mandato dell’estromesso Castillo, il rifiuto di elezioni immediate, la richiesta di un’assemblea costituente o qualche tipo di deviazione “democratica”. In questo caso, è stato possibile perché la rivolta di massa era in gran parte limitata ai settori contadini e precari di alcune regioni come Puno, Cusco, ecc. Il protagonismo di questi settori ha dato radicalità al processo; tuttavia, la classe operaia nei settori più strategici era confinata sotto la guida della burocrazia della CGTP. La posizione più dura della borghesia può essere vista anche nella risposta del Primo Ministro Sunak nel Regno Unito all’ondata di scioperi che il paese sta vivendo. L’esempio più eclatante in questo senso è che lo stesso Macron ha utilizzato un meccanismo totalmente bonapartista come l’articolo 49.3 per far passare la riforma delle pensioni senza un voto, nonostante il ripudio della grande maggioranza della popolazione.

In questo quadro, la nuova ondata di lotta di classe porta con sé diverse novità importanti che, potenzialmente, possono contribuire a superare la fase di rivolta delle ultime ondate.

1) Si sta sviluppando sia nei paesi periferici che in quelli centrali, ma la nuova ondata si concentra in Europa. 2) I settori del movimento di massa tendono a radicalizzarsi di fronte all’irrigidimento dei governi capitalisti e delle classi dirigenti. 3) Sia il contesto della guerra in Ucraina che gli squilibri dell’economia mondiale tendono ad acuire gli scontri. 4) Assistiamo a una maggiore centralità della classe operaia. Nel Regno Unito, gli scioperi hanno coinvolto, tra gli altri, infermieri, paramedici, lavoratori postali, ferrovieri, vigili del fuoco, autisti del trasporto pubblico e docenti universitari. In Francia, la lotta contro la riforma delle pensioni di Macron si è trasformata in un vero e proprio movimento di massa di ampi strati della classe operaia su scala nazionale. Anche in Grecia la lotta di classe si è sviluppata a partire dall’incidente ferroviario che ha provocato 57 morti e ha messo sul tavolo tutte le conseguenze di anni di aggiustamento strutturale, contro il quale, oltre alle manifestazioni, c’è stato uno sciopero che ha coinvolto i trasporti, la sanità, i porti, ecc. (si veda “Una primavera de huelgas en Europa y la potencialidad de la clase obrera” di Josefina Martínez). In America Latina, la situazione più radicale è stata la resistenza al colpo di stato in Perù, che ha coinvolto un blocco sociale di contadini, indigeni, lavoratori informali dell’interno del paese, con tendenze a convergere con settori della classe operaia delle città che non hanno finito per svilupparsi; il regime è riuscito a tenere il movimento incapsulato e a ritirarsi. Nell’ambito di questa ondata, si è verificata la ribellione in Sri Lanka e prima ancora la lotta contro il colpo di stato in Myanmar (l’Asia meridionale e sudorientale sta emergendo come zona “calda” della lotta di classe).



La Francia come centro della lotta di classe oggi



Il centro della lotta di classe in questo momento è in Francia e più in generale in Europa. Macron mirava a rafforzare la proiezione dell’imperialismo francese come potenza sull’arena internazionale, oltre a portare avanti una serie di riforme strutturali nel paese. Se sulla scena internazionale non è riuscito a svolgere un ruolo significativo nel contesto della guerra in Ucraina ed è regredito in influenza in Africa, all’interno la sua autorità è stata fondamentalmente messa in discussione dal massiccio movimento contro la riforma delle pensioni, mentre all’Assemblea Nazionale ha dimostrato di essere isolato e battuto sia a sinistra che a destra dal NUPES e dal lepenismo. Come sottolinea Juan Chingo:

La crisi attuale si svolge in un contesto internazionale di maggiore concorrenza che mette in difficoltà il capitalismo francese. In questo senso, credo che anche la guerra in Ucraina giochi un ruolo nell’indurimento della borghesia francese. Contrariamente a un periodo precedente in cui c’era l’illusione di uno sviluppo pacifico tra le potenze imperialiste, l’aumento del budget per la difesa dimostra che non è più così.

Gran parte della durezza dimostrata dalla classe operaia francese ha a che fare con il carattere marcatamente bonapartista della Quinta Repubblica stessa, in un paese che è la culla stessa del concetto di bonapartismo. Macron fa sempre più appello a questi meccanismi della Quinta Repubblica ideati nel 1958 da de Gaulle. All’epoca, la Francia era sull’orlo della guerra civile, stava perdendo il controllo coloniale in Algeria e aveva appena perso il Canale di Suez. Il generale de Gaulle assunse i pieni poteri e redasse il progetto di costituzione che, con alcune modifiche, governa la Francia fino ad oggi. Secondo la costituzione stessa, il Presidente della Repubblica è la persona che “assicura il rispetto della Costituzione. Assicura, con il suo arbitrato, il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato” ed è anche il capo delle forze armate, presiedendo alla difesa e alla politica estera. I suoi poteri includono poteri straordinari nel caso in cui le istituzioni, l’indipendenza, l’integrità territoriale (colonie) e persino il rispetto degli impegni internazionali siano minacciati. L’articolo 49.3, che conferisce al Primo Ministro il potere di considerare approvata una legge a meno che il Parlamento non esprima un voto di sfiducia entro 24 ore, è un ulteriore tassello di questa impalcatura.

Il fatto che, dopo diverse giornate interprofessionali e quasi due mesi di mobilitazione, le masse abbiano mantenuto la loro massa, sia nelle grandi città che nei centri medi e piccoli, dimostra la profondità del movimento. Il fatto che non si sia aperta una nuova dimensione della lotta, cioè uno sciopero che si sta generalizzando nella prospettiva di uno sciopero di massa, è la responsabilità centrale dell’Intersindacale e del suo rifiuto di incorporare tutta una serie di richieste che avrebbero cambiato il qui e ora di milioni di sfruttati, soprattutto i più precari, dimostrando allo stesso tempo una determinazione cento volte superiore a quella della classe capitalista. In un secondo momento del conflitto, diversi settori strategici dell’avanguardia si sono appellati allo sciopero ricondivisibile. La misura bonapartista di Macron con l’utilizzo dell’articolo 49.3 ha rimesso in discussione questa impasse. Con Macron sempre più indebolito e isolato, in risposta al decreto, migliaia di persone sono immediatamente scese in piazza spontaneamente a Parigi e in varie città. Si è aperto un “momento pre-rivoluzionario“. Una volta fallite le mozioni di censura contro il governo, lo sciopero del 23 marzo ha mostrato nuovamente le dinamiche del movimento. In particolare, si è assistito a un rafforzamento qualitativo della presenza dei giovani, che si è combinata con la continuità dello sciopero rinnovabile in diversi settori strategici. La moltiplicazione delle azioni spontanee ha testimoniato gli importanti cambiamenti soggettivi in corso.

Successivamente, come sviluppa Paul Morao in questo articolo, nonostante la massiccia presenza di manifestazioni sia stata mantenuta, nel quadro della politica di logoramento della burocrazia, gli scioperi in vari settori iniziarono a diminuire. La chiave per spiegare la continuità dell’unità dell’Intersindacale risiede nel tentativo di evitare che il “momento pre-rivoluzionario” successivo al voto del 49,3 cambiasse l’equilibrio di potere, dato che la lotta contro Macron aveva assunto un carattere apertamente politico. Se l’unità sindacale, che all’inizio del movimento poteva svolgere un ruolo progressivo, incoraggiando i lavoratori stanchi delle divisioni dei sindacati a entrare nella lotta, è diventata un ostacolo, una barriera alla radicalizzazione, dato il peso decisivo della CFDT nella sua leadership, ponendo il veto a qualsiasi tendenza verso uno sciopero generale riconciliativo. Tuttavia, Macron non è riuscito a far tornare la normalità, nonostante l’impasse e l’arretramento della mobilitazione a causa della strategia disfattista dell’Intersindacale, come dimostrano le manifestazioni, i presidi e le varie lotte rivendicative in corso.

In questo processo, Révolution Permanente ha svolto un ruolo molto importante nell’organizzazione dei settori più avanzati. Sia l’NPA che LO hanno disertato la lotta per l’auto-organizzazione dell’avanguardia operaia per poter influenzare, da lì, il corso dello sciopero contro la strategia della burocrazia sindacale di logorare il movimento stesso e di imporre un vero sciopero generale che potrebbe far cadere Macron in modo rivoluzionario. Révolution Permanente si è posta alla testa di questo obiettivo facendo appello alla tattica di raggruppamento dei settori in lotta promuovendo la Réseau pour la grève générale (Rete per lo sciopero generale). Nella riunione del 13 marzo, presso la Bourse du Travail di Parigi, con più di 600 persone presenti in sala e circa 900 che l’hanno seguita, l’evento in diretta in tutta la Francia ha riscosso un grande successo politico. La Rete si presenta come un vero e proprio polo di riferimento dell’avanguardia e dei settori in sciopero o in lotta per il salario, da qui il grande impatto che ha avuto. Il 21 marzo, dopo l’approvazione per decreto della riforma e la sconfitta delle mozioni di censura, la Rete si è riunita nuovamente, riflettendo il peso del fenomeno degli scioperi, soprattutto nei settori strategici, e con la partecipazione di studenti, giornalisti e importanti intellettuali. Nel contesto dell’irrigidimento dei padroni e del governo, che si impongono con metodi sempre meno “consensuali” e più apertamente bonapartisti, settori del movimento operaio sembrano maturare la loro coscienza attraverso l’esperienza della lotta di classe.

La realtà della Rete è che è molto più ampia di Révolution Permanente, di carattere diverso dal “coordinamento SNCF-RATP” (ferrovieri e autisti di autobus di una regione di Parigi) che abbiamo spinto per la lotta del 2019, composto da molti attivisti, nella maggior parte dei casi dirigenti locali dei depositi di autobus. Nell’attuale rete sono presenti dirigenti sindacali del settore elettrico, delegati delle centrali nucleari, importanti attivisti del settore della nettezza urbana e della pulizia delle fogne nella regione di Parigi, dirigenti dell’aeroporto di Roissy/Charles de Gaulle, dirigenti di alcune importanti fabbriche del settore privato e anche della raffineria Total di Le Havre (Normandia), la più grande di Francia, che è rimasta in sciopero dopo la prima vittoria legale contro la requisizione del 7 aprile. In questa città portuale e industriale nel nord-ovest della Francia, la rete riunisce diversi leader che si trovano in strutture strategiche e in una zona industriale strategica dove hanno effettuato fermi e blocchi. A Parigi, invece, la Rete riunisce circa 300 attivisti indipendenti di 4 zone della città ed è stata in prima linea, in particolare nelle ferrovie, in una serie di scioperi che hanno combinato la lotta contro la riforma delle pensioni con le proprie rivendicazioni, in particolare quelle salariali, e che hanno avuto successo su quel terreno, sia nei segnalatori del Bourget e del posto centrale di Saint-Denis, sia negli “scioperanti selvaggi” del centro di manutenzione dei treni di Chatillon. Ci sono state anche segnalazioni occasionali di persone provenienti dalle città dell’entroterra che si sono organizzate e si considerano parte della “Rete”, e si continuano a stabilire legami con i collettivi di lotta locali, come recentemente con un gruppo di sindacalisti di Tolone, e allo stesso tempo si mantengono i legami con collettivi ambientalisti come Alternatiba e Les Amis de la Terre, che sono stati strettamente coinvolti nella mobilitazione brutalmente repressa di Saint-Soline, nonché con i leader della lotta dei lavoratori senza carta, come Mariama Sidibe del Collectif des sans papiers de Paris, che è un membro attivo della Rete.

La Rete, che si sta facendo conoscere, sta guadagnando simpatia ed è l’unico polo che critica apertamente l’Intersindacale alla radio e alla TV nazionali, ha organizzato una colonna con più di mille persone alla marcia del Primo Maggio e un atto di denuncia del ritorno delle leadership sindacali al dialogo con il governo. In questo momento, nonostante il declino della lotta contro la riforma, la Rete mantiene e svolge un ruolo, in particolare sostenendo l’ondata di scioperi per i salari che è ancora in corso e che la burocrazia sindacale ha rifiutato di unire alla lotta per le pensioni, mentre allo stesso tempo presenta un bilancio della lotta finora, denunciando il ruolo dell’Intersindacale nell’impedire lo sviluppo degli elementi più radicali. Nel contesto di una situazione che rimane aperta, sarà necessario continuare a rafforzare il coordinamento e l’auto-organizzazione, motivo per cui i militanti di Révolution Permanente continueranno a scommettere sulla costruzione della Rete, aprendo al contempo un dibattito sulla necessità di un’organizzazione politica, un partito anticapitalista, socialista e rivoluzionario che sia uno strumento per condurre queste lotte e lottare per un’alternativa di fronte alla crisi attuale.

Questo polo che costituisce la “Rete” fa parte della nostra lotta per la creazione di “comitati d’azione”. Questo implica la lotta per la partecipazione di base nei luoghi in cui si sviluppano, o almeno l’attivismo. Si tratta di una battaglia importante se si considera che né in Francia, né in generale, ci sono esperienze di auto-organizzazione nel movimento operaio già costruite, il che mette in primo piano il ruolo dei rivoluzionari nello spingere queste tendenze a realizzare la costituzione di organismi come i comitati d’azione. Questo è fondamentale, sia per il nostro sviluppo in Francia nella lotta contro la burocrazia, il centrismo e i neo-riformisti, ma anche per la nostra ipotesi strategica più generale come FT-QI e per le possibilità di avanzare nella costruzione di un partito rivoluzionario in Francia.

Questo è, a sua volta, un tratto distintivo dell’FT-QI che abbiamo cercato di mettere in pratica ogni volta che la lotta di classe ce lo ha permesso. Questo è anche ciò che il PTR ha fatto nel processo cileno del 2019 nei diversi luoghi in cui è intervenuto e nel promuovere il Comitato di Emergenza e Salvaguardia ad Antofagasta, che è riuscito a organizzare buona parte dell’avanguardia della regione e a conquistare un importante fronte unito durante lo sciopero del 25 novembre di quell’anno.

Va notato che la tattica dei “comitati d’azione” fu raccomandata da Trotsky ai trotskisti francesi per sfruttare ogni elemento di radicalizzazione che appare nella realtà per organizzare l’avanguardia e i settori di massa che vanno alla lotta in istituzioni permanenti di coordinamento e unificazione come unico mezzo per rompere la resistenza degli apparati della burocrazia sindacale e riformista e imporre il fronte unito. Allo stesso tempo, sosteneva che tali istituzioni erano il modo per decuplicare l’autorità e l’influenza dei rivoluzionari e dei settori più avanzati e determinati. I comitati d’azione non sono un equivalente dei soviet. “Non si tratta di una rappresentanza democratica di tutte le masse, ma di una rappresentanza rivoluzionaria delle masse in lotta”, disse Trotsky. Ma allo stesso tempo aggiunse che “in determinate condizioni, i comitati d’azione possono diventare soviet” e chiarì che i soviet russi, nei loro primi passi, “non erano affatto ciò che sono diventati in seguito, e anche a quel tempo portavano spesso il modesto nome di comitati operai o comitati di sciopero”.

Anche se abbiamo sviluppato questo punto in altri materiali, è importante ricordare che lo sviluppo di istituzioni del tipo comitato d’azione sono oggi il mezzo con cui i lavoratori possono avanzare nel prendere in mano le lotte. Nel caso della Francia, è necessario superare la linea delle marce e delle marce senza prospettiva proposta dagli intersindacalisti e lottare per imporre un vero sciopero generale. Di fronte allo sviluppo della situazione in senso rivoluzionario, lo sviluppo dei comitati d’azione è nella prospettiva dell’emergere di organizzazioni di tipo “sovietico”, non c’è alcun muro tra le due forme. La lotta per lo sviluppo di istituzioni di coordinamento e raggruppamento dei settori in lotta di tipo “comitato d’azione” è fondamentale per rafforzare l’influenza politica dei rivoluzionari nel processo e per la lotta programmatica. Allo stesso tempo, può permetterci di conquistare per il programma rivoluzionario settori importanti dell’avanguardia, stabilire una nuova tradizione nella lotta di classe e rafforzare la prospettiva di costruire un partito rivoluzionario in Francia in lotta contro i tentativi di capitalizzazione politica del neo-riformismo di Mélenchon/NUPES e del lepenismo.

Alcune conclusioni per la FT



Trotsky ha sottolineato, in riferimento al pensiero di Lenin, che l’internazionalismo marxista “non è affatto un modo per conciliare verbalmente nazionalismo e internazionalismo, ma una forma di azione rivoluzionaria internazionale”. E aggiunse che, in questa concezione, “il mondo […] appare come un unico campo di battaglia in cui i diversi popoli e le diverse classi combattono una gigantesca guerra l’uno contro l’altro”. È da questo punto di vista internazionalista che noi della FT-QI concepiamo i diversi interventi che abbiamo sviluppato in ogni paese in situazioni molto diverse.

A partire dai processi recenti, come FT, siamo intervenuti nella rivolta in Perù, dove, partendo dal fatto che siamo una forza iniziale, abbiamo lottato per stabilire le tradizioni ed espandere la CST, per avanzare nella creazione del gruppo di Lima e per rafforzare la LID Perù. Per collaborare a questo obiettivo con i compagni della CST, sono arrivati compagni da diversi gruppi della FT (dalla Bolivia, dal Cile, dal Brasile, dall’Argentina, tra cui A. Vilca e A. Barry, rispettivamente deputato nazionale e legislatore). Dalla fine dell’anno scorso il centro della lotta di classe in America Latina è il Perù. Attualmente ci troviamo di fronte a un ritiro, in linea di massima parziale, della lotta.

In Argentina, dove il PTS è l’organizzazione più numerosa della FT, sebbene la crisi del paese sia profonda e si ponga la prospettiva di maggiori scontri, non ci sono ancora grandi processi di lotta di classe come quelli che abbiamo citato. È in queste condizioni che stiamo portando avanti una fondamentale lotta preparatoria per aumentare l’influenza politica della sinistra rivoluzionaria su fasce di massa non solo attraverso una grande agitazione politica “dall’alto”, in cui decine di dirigenti nazionali e provinciali del PTS, che sono stati protagonisti di molteplici lotte ed esperienze, agiscono come “tribuni del popolo” cercando di influenzare i settori più avanzati con aspetti del nostro programma e della nostra strategia con una politica egemonica, ma avanzando in una costruzione di partito orientata alle strutture strategiche della classe operaia e del movimento studentesco, con le assemblee del PTS e dei raggruppamenti, al fine di, nel complesso, amplificare la nostra capacità di articolare “volumi di forze” nella lotta di classe. Come parte del Frente de Izquierda, abbiamo appena combattuto un’importante battaglia politica a Jujuy, dove Alejandro Vilca (PTS) ha ottenuto il 12,8% dei voti come candidato a governatore, collocandoci come terza forza nonostante le manovre fraudolente del regime. Allo stesso tempo, abbiamo condotto un’importante lotta politica sul programma, la strategia e la pratica politica all’interno del FIT-U.

Come abbiamo detto, oggi il centro della lotta di classe è in Francia. L’intera FT deve seguirla da vicino per imparare e trarre conclusioni da questa esperienza. Al di là del fatto che la congiuntura pre-rivoluzionaria che si era delineata dopo l’approvazione della riforma delle pensioni attraverso il meccanismo bonapartista dell’articolo 49.3 non si è sviluppata, la situazione in Francia ha accumulato tutta una serie di elementi pre-rivoluzionari nell’ultimo periodo. Dal movimento contro la legge sul lavoro nel 2016 – per dare un inizio – passando per la ribellione dei Gilet Gialli nel 2018 e tutte le lotte che si sono sviluppate negli ultimi anni fino all’attuale movimento contro la riforma delle pensioni. Elementi pre-rivoluzionari, esperienze e cambiamenti nella coscienza dell’avanguardia e dei settori di massa si sono coagulati, segnando quella che potremmo definire un’ampia fase della lotta di classe in Francia che trascende l’attuale conflitto.

Questa definizione è fondamentale perché solleva la possibilità di avanzare nella costruzione di un vero partito rivoluzionario in Francia in questa fase. Questa situazione è anche alla base dello sviluppo stesso di Révolution Permanente, che cerca di inserirsi nel processo di costituzione di un partito rivoluzionario in Francia, essendo attualmente l’organizzazione più dinamica della FT con centinaia di militanti, provenienti dalla lotta nel NPA, che ha quadri e dirigenti nel movimento operaio e studentesco, referenti come Anasse e nuovi referenti di spicco come Adrien, Elsa e Ariane, relazioni con importanti intellettuali come Frédéric Lordon, personalità della cultura come Adèle Haenel, referenti del movimento antirazzista come Assa Traoré, tra gli altri, ecc. Su queste basi intendiamo sfruttare gli elementi più radicali della situazione e sfruttare con coraggio la possibilità di avanzare nella creazione di un’organizzazione rivoluzionaria, socialista e internazionalista.

Allo stesso tempo, la situazione in Francia solleva tutta una serie di questioni strategiche di intervento, come l’importanza di articolare i raggruppamenti di settori in lotta con tattiche come i comitati d’azione che sono alla base della lotta per il fronte unito e che fungono da collegamento tra la pratica – e la costruzione – di un’organizzazione rivoluzionaria e la prospettiva di costruire consigli o soviet. Anche questioni programmatiche, come la necessità di una lista comune di richieste per unire la lotta contro la riforma delle pensioni con la lotta per una scala mobile dei salari di fronte all’inflazione e, dopo il decreto di Macron, la diffusione offensiva del nostro programma democratico radicale, non meno che nel paese per il quale lo stesso Trotsky lo aveva originariamente formulato. Tutto questo in un processo che vede la classe operaia protagonista con i suoi metodi (sciopero, picchetti, ecc.), con un’avanguardia che proviene da precedenti esperienze di lotta, e allo stesso tempo un’importante burocrazia unita per logorare il movimento, così come varianti politicamente neoriformiste (NUPES) e populisti di destra che cercano di capitalizzare il processo.

La nostra rete internazionale di giornali (che attualmente conta 15 testate e copre 7 lingue) deve svolgere un ruolo fondamentale, non solo nel diffondere le notizie dalla Francia e dalla Rivoluzione Permanente, ma anche nello spiegare molto bene il processo, le sue contraddizioni, il motivo per cui la strategia della burocrazia sta fallendo, ecc. e in cosa consiste la nostra politica in Francia. Il tutto spiegato in modo che il pubblico dei diversi paesi possa comprenderlo. Cogli l’occasione per chiedere le opinioni degli intellettuali di ogni paese sul processo francese. Inoltre, utilizzare in modo offensivo il processo e il nostro intervento per discutere con la periferia dei nostri gruppi. Questo è molto importante perché se lo facciamo bene può aiutarci ad avvicinare nuovi compagni alla militanza rivoluzionaria. Il tour del compagno Clément Allochon di Révolution Permanente in Argentina, che ha incluso il suo intervento alla manifestazione del 1° maggio a Plaza de Mayo, è stato molto importante per il PTS in questo senso, e anche i colloqui con i compagni di Révolution Permanente in Spagna hanno avuto luogo nelle fasi precedenti del conflitto. Intendiamo sviluppare questo tipo di attività internazionaliste nelle principali organizzazioni della FT-QI. Tutte queste discussioni fanno parte della qualità dei gruppi che stiamo costruendo. Salvando le distanze, proprio come Trotsky nel 1931 invitò tutte le sezioni dell’Opposizione di Sinistra Internazionale a porre come priorità il seguito della lotta in Spagna, oggi tutte le nostre organizzazioni dovrebbero vibrare intorno al processo francese.

Come la Francia ha iniziato a dimostrare, quando si sviluppano processi profondi che mettono all’ordine del giorno le tendenze allo sciopero generale, gruppi di poche centinaia di persone come il nostro, con una politica corretta, possono svolgere un ruolo nella riorganizzazione dell’avanguardia e fare passi da gigante nell’influenza e nella costruzione politica. Il processo in Francia può avere conseguenze internazionali dal punto di vista soggettivo se e quando si svilupperanno gli elementi pre-rivoluzionari della fase. Dobbiamo cercare tutti i modi per trarne vantaggio come FT e in ogni paese. La riattualizzazione dell'”epoca delle crisi, delle guerre e delle rivoluzioni” e le prospettive per una sinistra rivoluzionaria internazionalista.

La sessione virtuale della 12a Conferenza della Fazione Trotskista per la Quarta Internazionale (FT-QI) si è tenuta il 13 e 14 maggio. Una versione del documento presentato di seguito è servita come base per il dibattito – insieme ad altri articoli e contributi; per la sua pubblicazione abbiamo incorporato i contributi e le conclusioni emerse dalle discussioni della Conferenza.

Claudia Cinatti, Matías Maiello

Claudia Cinatti Militante del PTS. Scrive nella redazione di Estrategia Internacional e nella sezione Internazionale di La Izquierda Diario.