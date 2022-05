Si è tenuto ieri a Padova il primo incontro del ciclo “Riviste in Catai” con la presentazione della rivista della Voce delle Lotte, Egemonia, con la presenza di decine di giovani e attivisti di sinistra.

Ieri, a Padova, presso lo spazio sociale “Catai”, abbiamo presentato il secondo numero della nostra rivista, Egemonia. La presentazione di ieri costituisce il primo incontro di un ciclo in cui le redazioni di riviste di sinistra radicale possono farsi conoscere e dialogare fra loro. Ad Egemonia, infatti, seguiranno nelle prossime settimane le presentazioni di Figure, Za Pruder e Officina Primo Maggio.

In questo spazio accogliente e dinamico, abbiamo potuto parlare non solo della rivista come progetto politico, ma anche dei vari contenuti che vi sono trattati. Luca Gieri, universitario bolognese della direzione FIR, ha spiegato quando e com’è nata “Egemonia” e soprattutto qual è il punto di vista politico a cui si rifà la redazione: quello del marxismo rivoluzionario. Si è inoltre parlato del tema centrale dell’ultimo numero, ovvero la convergenza delle lotte che ha animato le principali mobilitazioni dello scorso 8 marzo e che anima il movimento di “Insorgiamo!”. È intervenuto poi Marco Duò, di Padova, già studente di filosofia, ora precario nel mondo della scuola, per evidenziare quali sono i due fini che un gruppo politico come il nostro dovrebbe cercare di perseguire attraverso lo strumento della rivista: il confronto e la formazione politica – non solo interna fra i militanti, ma anche esterna, fra i numerosi collaboratori della e lettori – e l’organizzazione di nuove leve attorno a un progetto politico comune, mantenendo una dinamica di dialogo e intervento nei movimenti reali. Gianni Del Panta, ricercatore fiorentino e membro della redazione di Egemonia, ha poi rimarcato la differenza tra Egemonia e le riviste tipiche dell’estrema sinistra, che tendono a uscite rare o aperiodiche e di impostazione più “accademica”. Si è poi passato a esaminare i cambiamenti che ha subito la classe operaia nell’ultimo trentennio, approdando a un parziale bilancio sull’esperienza del collettivo di fabbrica Gkn, all’interno del quale la formazione di quadri politici d’avanguardia è stata per l’appunto decisiva.

La discussione con il pubblico e con i compagni del Catai si è concentrata attorno i temi dell’uditorio di riferimento per le riviste politiche in generale, oltre che per la nostra, e dello sforzo pratico-organizzativo che va nella realizzazione di ogni numero. In conclusione, un nostro lettore fra il pubblico ha riportato l’accento sui punti cardine di Egemonia: internazionalismo politico e costruzione verso un partito rivoluzionario.

In totale, hanno assistito e partecipato oltre venti persone, mentre sono 10 le copie di Egemonia vendute. Un bilancio quindi assolutamente positivo, per una prima presentazione nel territorio padovano e in confronto con la gioventù di sinistra della storica città universitaria.

Un ringraziamento va a tutti i compagni che hanno partecipato e, in particolare, ai compagni del Catai, che ci hanno concesso di aprire il loro ciclo dedicato alle riviste e ci hanno accolto nel loro spazio, dimostrandosi aperti e disponibili a dialogare con le nostre idee, anche a partire dalla polemica sull’intervento nella lotta di classe e di quale socialismo “nuovo” abbiamo bisogno.

Un incontro che fa da apripista alle presentazioni di questo e del prossimo numero di Egemonia (in uscita a inizio estate) nel nord Italia.