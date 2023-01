La fazione radicale dei sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro si è mobilitata ieri e ha creato il caos nella capitale brasiliana. I manifestanti hanno invaso il parlamento, il palazzo presidenziale e la sede della Corte Suprema di Giustizia. Una sfida all’autorità del nuovo governo di Lula.



Migliaia di sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno manifestato ieri a Brasilia, capitale federale, e si sono diretti verso le sedi del potere federale. Di fronte alla scarsa resistenza delle forze di sicurezza, sono riusciti a invadere e a deturpare il Parlamento nazionale, prima di fare lo stesso con la sede della Corte suprema di giustizia e il Palazzo presidenziale.

Queste scene sono senza precedenti nella storia del Brasile e ricordano l’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Donald Trump nel 2021. Mentre Lula Da Silva ha assunto l’incarico da presidente una settimana fa, questa è una sfida diretta all’autorità e alla legittimità del nuovo governo da parte di questo settore radicalizzato dell’estrema destra.

Le immagini hanno fatto il giro del mondo in pochi minuti. I bolsonaristi hanno pubblicato immagini estasiate sui loro social network, con i manifestanti che hanno scalato la rampa del palazzo presidenziale dove, una settimana prima, Lula aveva festeggiato il suo terzo insediamento come presidente. Un vero simbolo della polarizzazione politica del Brasile. Le immagini mostrano anche i danni provocati dai bolsonaristi, che hanno distrutto finestre e mobili. Hanno persino incendiato parte del palazzo del Congresso nazionale.

🚨VEJA: Bolsonaristas dentro do Congresso Nacional quebrando tudo o que veem pela frente. pic.twitter.com/DzRVoDSTH3 — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

L’atteggiamento della polizia e delle forze di sicurezza era in contrasto con la loro abituale brutalità contro i lavoratori, i giovani, le popolazioni nere e indigene e i più poveri. Le immagini mostrano infatti agenti di polizia che parlano tranquillamente con i manifestanti golpisti, mentre altri fanno irruzione in edifici pubblici. Sono stati visti persino guidare il corteo della manifestazione bolsonista verso i luoghi del potere. Ciò dimostra il carattere reazionario di queste istituzioni repressive, i cui membri sono in gran parte sostenitori dell’ex presidente di estrema destra.

Ma la complicità non si limita agli agenti o ai sottufficiali delle forze di sicurezza. Anderson Torres, capo della sicurezza di Brasilia al momento degli incidenti, è un noto bolsonarista. È stato licenziato dal governatore di Brasilia, Ibaneis Rocha (un altro sostenitore di Bolsonaro), presumibilmente per coprire la propria responsabilità nel fiasco e per cercare di sfuggire a possibili sanzioni.

🚨AGORA: Enquanto bolsonaristas invadem o Congresso Nacional, Planalto e STF, policiais de Brasília tiram foto e conversam com os golpistas.

pic.twitter.com/QXEXBufdHW — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

Da parte sua, Lula si è rivolto alla stampa, esprimendo la sua rabbia per la situazione. Nel suo discorso ha attaccato violentemente i manifestanti, definendoli “nazisti fanatici” e “vandali”. Ha anche attaccato l’ex presidente brasiliano come un “genocida” che non ha esitato a incoraggiare i suoi sostenitori ad attaccare le istituzioni statali durante il suo mandato. Ha promesso che questi manifestanti saranno identificati e puniti.

Ha anche puntato il dito contro “coloro che finanziano” queste manifestazioni, visto che sono stati noleggiati 80 autobus per trasportare i manifestanti a Brasilia. Dopo il suo discorso ha dichiarato un intervento delle forze federali a Brasilia fino al 31 gennaio per ripristinare l’ordine e garantire la sicurezza delle sedi del potere. Anche gli agenti di polizia, l’industria agroalimentare e i commercianti di legno e oro sono stati indicati come responsabili dell’accaduto.

Tuttavia, il discorso violento e irritato di Lula contrasta con il carattere conciliante che sta dando al suo nuovo governo. In occasione del suo insediamento e in altre dichiarazioni pubbliche, il nuovo presidente ha attaccato Bolsonaro e una frangia radicalizzata dei suoi sostenitori, ma ha chiarito la sua intenzione di aprire un dialogo con il bolsonismo più ampio. Il suo obiettivo dichiarato è quello di “placare” il Paese. Tanto che questa settimana il suo ministro della Difesa, José Múcio Monteiro, ha dichiarato che le manifestazioni e i raduni putschisti dei bolsonaristi sono “espressione di democrazia”…

Ma quello che abbiamo visto con queste manifestazioni putschiste dei bolsonaristi è che l’estrema destra si sente così sicura di sé da attaccare le istituzioni dello Stato mettendo in discussione l’esito delle elezioni. Tutti questi anni di bolsonarismo hanno permesso a questo settore reazionario radicalizzato di consolidarsi, di imparare a organizzarsi. Oggi rappresentano una minaccia diretta per la classe operaia, i giovani, i settori oppressi della società e le classi popolari in generale.

Ma Boslonaro non è l’unico responsabile di questa situazione. L’estrema destra ha iniziato a strutturarsi e a guadagnare fiducia soprattutto a partire dal golpe istituzionale del 2016 contro la presidente Dilma Rousseff. Eppure, alcune delle figure che hanno guidato questo golpe bonapartista centrato sul sistema giudiziario sono oggi membri di spicco del governo Lula, a partire dal suo vicepresidente, il reazionario neoliberista Geraldo Alckmin.

In questo senso, non saranno la politica conciliante di Lula e la sua coalizione con settori della borghesia nazionale a sconfiggere l’estrema destra. Al contrario, è la forza della classe operaia, dei giovani e dei settori oppressi della società, organizzati indipendentemente da questo governo, che sarà la chiave per schiacciare le mobilitazioni reazionarie e putschiste dei sostenitori dell’ex presidente.

Philippe Alcoy

Traduzione da Révolution Permanente