Con un’affluenza di appena il 52%, l’astensione è stata la grande vincitrice delle elezioni tenutesi domenica in Grecia. Nel bel mezzo di questa profonda crisi politica e istituzionale, la destra e l’estrema destra stanno ottenendo buoni risultati, mentre la sinistra parlamentare, e Syriza in particolare, vengono messe da parte.

Domenica scorsa si sono svolte le seconde elezioni generali in Grecia. I risultati hanno confermato il primo ministro uscente Kyriakos Mitsotakis come chiaro vincitore, con la maggioranza assoluta in Parlamento e un vantaggio di oltre 20 punti sul secondo partito, mentre tre nuovi partiti di estrema destra sono entrati in Parlamento e Syriza è crollata. Ma la crisi politica non è affatto finita, come dimostra lo storico tasso di astensione.



L’astensione, grande vincitrice delle elezioni

48%: ecco quanto è stato alto il tasso di astensione in Grecia domenica. Con un aumento di quasi il 9% rispetto alle prime elezioni di maggio, ha raggiunto un massimo storico, uno dei più alti dal dopoguerra. È il segno di una profonda crisi politica, in un paese in cui si è verificato un impoverimento generale della popolazione dopo la crisi economica. La Grecia, ad esempio, è il quarto paese con i salari più bassi d’Europa, con un salario minimo di 780 euro, una pensione media di 933 euro nel settore pubblico e di 674 euro nel settore privato e il 35% della popolazione che nel 2021 vivrà sotto la soglia di povertà. Il paese è stato anche duramente colpito dalla crisi di Covid, che ha portato al blocco del turismo, e dalla guerra, che ha portato a un’esplosione dei prezzi, con un’inflazione del 15,6% sui prodotti alimentari a gennaio.

Inoltre, il primo mandato di Mitsotakis è stato funestato da una serie di scandali. L’estate scorsa è scoppiato uno scandalo di spionaggio che ha rivelato che i servizi segreti greci hanno messo sotto controllo per diversi mesi il leader del PASOK, il terzo partito politico del paese, e alcuni giornalisti investigativi. Questa crisi ha portato a due dimissioni, quella del direttore dell’intelligence e quella del segretario generale dell’ufficio del primo ministro. Inoltre, il governo Mitsotakis si è distinto per una gestione particolarmente violenta della questione migratoria e in particolare per la pratica di respingere illegalmente i rifugiati alle frontiere, le cui immagini sono state rivelate dal New York Times. Queste abiette pratiche di “respingimento” sono in linea con le politiche anti-migrazione del governo, il cui esempio più lampante è stato rivelato al mondo solo due settimane fa, quando nel Mediterraneo si è verificato un naufragio che ha provocato 82 morti accertati e 500 dispersi e per il quale è stata messa in forte dubbio la responsabilità della guardia costiera greca.

A un livello più profondo, la situazione è caratterizzata da un profondo discredito delle istituzioni e dei politici greci da parte della popolazione, che da oltre un decennio soffre per le politiche di austerità imposte dal FMI e dalla BCE e applicate con zelo dai governi che si sono succeduti, siano essi PASOK, Syriza o Nea Demokratia (“Nuova Democrazia”). In effetti, il tradimento di Syriza nel 2015 ha contribuito allo storico tasso di astensione, che riflette il rifiuto e il disgusto della popolazione nei confronti delle manovre politiche e delle false promesse elettorali della classe politica greca.

Uno scivolamento verso destra della scena politica che si approfondisce

Nel bel mezzo di questa crisi politica, la destra e l’estrema destra stanno ottenendo buoni risultati e le elezioni hanno segnato una complessiva svolta sempre più a destra nel panorama politico. Nuova Democrazia ha ottenuto il 40,55% e ha conquistato 158 dei 300 seggi del Parlamento, grazie alla legge elettorale recentemente adottata, che ha dato 50 seggi in più alla principale forza elettorale.

Le ragioni di questa vittoria sono due: da un lato, sotto il mandato di Mitsotakis, la situazione economica si è relativamente stabilizzata: l’allentamento dei vincoli economici da parte dell’UE e della BCE durante la pandemia ha permesso di dare qualche briciola alle famiglie greche e la ripresa del turismo alla fine della pandemia ha favorito la crescita economica. Mitsotakis ha basato parte della sua campagna elettorale sulle promesse demagogiche di assumere 10.000 operatori sanitari, di aumentare il salario medio del 25% durante il suo prossimo mandato e di aumentare le pensioni di anzianità del 3-4%. In un contesto di continua crisi economica, molti settori della popolazione hanno riposto le loro speranze in Mitsotakis, che però non è riuscito a convincere le masse a sostenere il suo programma di lungo periodo, profondamente neoliberista e antisociale.

La seconda chiave della vittoria di Mitsotakis risiede nella banalizzazione delle idee reazionarie, xenofobe e nazionaliste, in particolare sulla questione della Turchia, sulla quale Mitsotakis ha adottato un atteggiamento bellicoso fin dall’inizio del suo mandato, facendo appello alle tendenze più nazionaliste e reazionarie che possono esistere nella popolazione greca. Questa retorica nazionalista è accompagnata da una stucchevole propaganda xenofoba contro i rifugiati, per giustificare un’azione più dura contro la cosiddetta immigrazione illegale. Inoltre, Mitsotakis sembra non aver risentito dell’enorme rabbia che ha seguito l’incidente ferroviario e il naufragio nel Mediterraneo: la responsabilità di Syriza, che aveva privatizzato la compagnia ferroviaria coinvolta, è stata denunciata allo stesso livello di quella dello Stato greco nel primo caso e quella degli scafisti ha monopolizzato il dibattito pubblico nel secondo.

La vittoria di Nuova Democrazia è stata accompagnata dall’ingresso in parlamento di tre partiti di estrema destra. Il partito “Soluzione greca” ha ottenuto il 4,4% dei voti, mentre l’organizzazione religiosa Niki ha ottenuto il 3,69% e 10 deputati. Guidata dal teologo Dimitris Natsios, la sua linea politica è quella di “unire tutti i greci che sono ispirati da uno spirito patriottico e ortodosso per difendere gli ideali di libertà e indipendenza della nazione e i valori della fede cristiana ortodossa”. Questa retorica profondamente reazionaria si riflette in un manifesto che reclama la fine dell’educazione sessuale nelle scuole e si esprime contro l’aborto, le transizioni per i trans e, in generale, lo “stravolgimento” dei ruoli tradizionali nella famiglia.

Infine, il partito “Spartani” hanno ottenuto 12 seggi in Parlamento con un punteggio del 4,64%. Questo partito si considera il successore dell’ex partito neonazista Alba Dorata e, in particolare, ha ottenuto il sostegno del suo ex leader Ilias Kassidiaris, attualmente in carcere per “appartenenza a un’organizzazione criminale” insieme a molti altri membri dell’organizzazione fascista, che nel 2013 ha tentato di uccidere quattro pescatori egiziani e ha ucciso il rapper antifascista Pavlos Fyssas.

Complessivamente, questi tre gruppi di estrema destra hanno raggiunto quasi il 13%. Il loro ingresso in Parlamento lascia presagire un campo politico sempre più di destra, polarizzato sulla questione dell’immigrazione e sulla difesa di riforme antisociali e antioperaie.

Una sinistra parlamentare satellizzata

D’altro canto, la sinistra parlamentare esce completamente emarginata da questi risultati. Syriza è stata completamente umiliata. Con il 17,84% dei voti, rispetto al 20,07% delle elezioni di maggio e al 31,5% del 2019, il distacco di Syriza da Nuova Democrazia è tre volte superiore a quello del 2019 e ha perso la metà dei suoi deputati. Questo risultato è il frutto del tradimento di Syriza nel 2015, delle politiche di austerità applicate per tutto il suo mandato e del ruolo di falsa opposizione che ha svolto per tutto il mandato di Mitsotakis, votando la maggior parte delle sue leggi. Oggi Syriza soffre della sua incapacità di incarnare nuovamente un’alternativa per il popolo greco, con il quale ha perso credibilità per un certo periodo.

Allo stesso tempo, mentre il crollo di Syriza ha avvantaggiato il Pasok, il partito “socialista” greco, e ha confermato l’inizio della sua riabilitazione sulla scena politica greca dopo un decennio di discredito segnato dalla corruzione e dall’affarismo, il Pasok ha registrato solo un leggero aumento da maggio – dall’11,46% all’11,85% – e non è riuscito a riconquistare il posto centrale che vorrebbe avere sulla scena politica borghese.

Per MeRA25, il partito dell’ex ministro dell’economia di Syriza Yanis Varoufakis, la debacle è totale. Il partito, che ha anche stretto un’alleanza con Unità Popolare, un’altra scissione da Syriza, ha perso i suoi deputati, dimostrando il fallimento dei tentativi di ricomposizione del neo-riformismo e l’impasse di una politica che vuole riporre tutte le sue forze in parlamento e non nella lotta di classe, soprattutto quando a guidarla è il partito che nel febbraio 2015 ha firmato l’accordo di proroga dei memorandum per sei mesi.

Per quanto riguarda il partito “Rotta di Libertà”, che rappresenta un tentativo di ricomporre il neo-riformismo verso destra, ha ottenuto il 3,17%, potendo entrare in Parlamento con 8 deputati. Fondato da Zoé Konstantopoulou, ex presidente del Parlamento e dissidente di Syriza che è passata anche per la formazione di sinistra Unità Popolare, è caratterizzato da una forte dimensione populista con tendenze nazionaliste. Sotto una retorica contro la corruzione dei rappresentanti eletti, la formazione populista difende misure nazionaliste e reazionarie, come la cancellazione degli accordi di Prespa del 2018 sulle relazioni tra Grecia e Macedonia e l’estensione delle acque territoriali a 12 miglia, in linea con la retorica bellicosa del governo greco, della destra e dell’estrema destra nei confronti della Turchia.

Infine, il KKE, il Partito Comunista Greco, ha registrato un leggero aumento rispetto a maggio, passando dal 7,23% al 7,69%, senza riuscire a beneficiare in modo significativo dell’ulteriore calo di Syriza. Se da un lato questi risultati illustrano un rafforzamento dal 2019, dall’altro non devono dare adito a illusioni sul ruolo del KKE in Parlamento e nella lotta di classe: per decenni il KKE ha perseguito una politica di totale adattamento al governo e alla borghesia greca, sia allineandosi a quest’ultima sulle tensioni con la Turchia sia votando, ad esempio, 600 euro in più di stipendio per le forze dell’ordine. Va inoltre sottolineato che ha svolto un ruolo infido durante il movimento che ha seguito l’incidente ferroviario di marzo: si è rifiutato di proporre qualsiasi slogan offensivo, in particolare la nazionalizzazione delle ferrovie, spiegando che, siano esse private o pubbliche, queste ultime sono al servizio del capitale e della borghesia, e ha finito per far fallire il movimento chiedendo la prossima data di mobilitazione alla fine di marzo… il 1° maggio.



La situazione politica offre opportunità alla sinistra rivoluzionaria!

Mentre sul fronte elettorale la crisi politica si è espressa con un’astensione storica, sul fronte della lotta di classe si è manifestata con una serie di scioperi e manifestazioni negli ultimi anni. Nel 2020 c’è stata una mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni del governo, mentre diverse centinaia di scuole superiori sono state occupate durante la pandemia. Nel 2021 è esploso uno sciopero nazionale contro una legge governativa sul lavoro volta ad aumentare l’orario di lavoro e nel 2022 si sono svolte manifestazioni di massa contro l’inflazione e i bassi salari. Ci furono anche grandi mobilitazioni giovanili contro la violenza della polizia e una legge che introduceva un’unità speciale di polizia nelle università. Infine, l’anno è stato segnato da diversi giorni di sciopero generale in seguito all’incidente ferroviario che ha causato la morte di 57 persone il 28 febbraio, e da manifestazioni su larga scala in seguito al naufragio nel Mediterraneo, che hanno puntato il dito non solo contro lo Stato greco ma anche contro le politiche razziste della Fortezza Europa.

In questo contesto, il terreno era maturo per una politica offensiva da parte dei rivoluzionari in Grecia. Tuttavia, va detto che l’estrema sinistra greca non è riuscita a emergere come alternativa credibile per la popolazione e a incarnare un discorso di lotta di fronte allo spostamento a destra del campo politico e al crollo della sinistra istituzionale. Al contrario, ha addirittura registrato un calo significativo rispetto alle elezioni di maggio, con 31.079 voti rispetto ai 50.358 di maggio. L’OKDE-Spartakos ha registrato lo stesso risultato dello 0,03% e la coalizione anticapitalista Antarsya è scesa dallo 0,54% allo 0,31%.

Sebbene questo calo possa essere spiegato in particolare dal sostegno di varie organizzazioni al MeRA25, dallo spostamento di un certo numero di voti verso il KKE e dall’aumento delle astensioni, i militanti del NAR, un’organizzazione comunista interna a Antarsya, criticano questo risultato, spiegando che: “Il forte calo dei voti di ANTARSYA rispetto alle elezioni del 21 maggio, ma anche la grande distanza del suo risultato elettorale dall’influenza della sinistra anticapitalista nel movimento di massa e nei sindacati, nelle associazioni e nelle regioni municipali, evidenziano il gravissimo problema di coesione, di spessore politico e di legami politici con la classe operaia e le classi lavoratrici povere che deve affrontare […]. È chiaro che ANTARSYA non è riuscita a convincere il potenziale più ampio delle lotte, la ricerca del radicalismo e la sinistra comunista in senso lato della necessità e della possibilità di un’espressione politica ed elettorale a favore del programma di lotta e della prospettiva anticapitalista nel presente”.

Con il nuovo mandato di Mitsotakis che si preannuncia già come quattro nuovi anni di offensiva contro la classe operaia e la gioventù greca, è molto probabile che esplodano nuovi episodi di lotta di classe. In questo contesto, è urgente costruire una sinistra rivoluzionaria combattiva, in grado di intervenire nella lotta di classe e di offrire prospettive forti al movimento di massa.

Irène Karalis

Traduzione da Révolution Permanente