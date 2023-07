Il deputato del PTS di Jujuy, Gaston Remy, spiega brevemente il contesto della lotta popolare in Argentina contro la riforma costituzionale e il saccheggio del litio da parte delle multinazionali.

Gaston Remy, deputato provinciale del PTS nel FIT-U, la coalizione della sinistra anticapitalista argentina, ci parla della lotta popolare in corso a Jujuy, nel nord dell’Argentina, dove vari settori di lavoratori e popoli originari si sono trovati fianco a fianco nella mobilitazione contro la riforma costituzionale del governatore Morales.

A fine giugno, la protesta contro la nuova costituzione regionale è stata repressa con metodi simili a quelli della brutale polizia degli anni della dittatura militare.

La riforma prevede di mantenere schiacciati i salari, già molto bassi nonostante Jujuy sia una provincia ricca, di consolidare un regime politico autoritario e repressivo, e di aprire nuovi processi di estrazione del litio, il nuovo “oro bianco”, che le multinazionali europee (e non solo) cercano disperatamente per le loro nuove produzioni pseudo-ecologiche.

I nostri compagni del PTS partecipano a questo processo di lotta, rivendicando di unire i vari settori e le loro rivendicazioni con assemblee comuni e un unico piano di rivendicazioni e di lotta, per rigettare la costituzione di Morales e il suo piano estrattivista elaborato alle spalle dei popoli indigeni di Jujuy che abitano le terre ricche di litio.

Stasera, segui la diretta instagram sulla nostra pagina dalle 21 per approfondire la situazione argentina.

Domani mattina saremo in presidio a Roma davanti all’ambasciata argentina, in piazza dell’Esquilino, in solidarietà alla lotta popolare di Jujuy.